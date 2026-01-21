VIDEO/ Expert WatchDog, despre amânarea alegerilor din UTA Găgăuzia: „Statul a tolerat numeroase abateri ale Comratului”
Ziarul de Garda, 21 ianuarie 2026 16:00
Amânarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia „este un semnal că regulile jocului se schimbă și că guvernul de la Chișinău nu mai vrea să tolereze ca autonomia găgăuză să fie folosită ca un instrument de destabilzare a R. Moldova”, consideră Ștefan Bejan, expert WatchDog.MD. După amânarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
16:10
Dosarul „Frauda bancară”, episodul Victoriabank. Completul de judecată – format, iar prima ședință – planificată # Ziarul de Garda
Dosarul „Frauda bancară”, episodul Victoriabank, în care figurează și fosta președintă a instituției bancare, Natalia Politova-Cangaș, a fost distribuit spre examinare unui complet format din trei magistrate. Ana Cucerescu este președinta completului, din care mai fac parte magistratele Liliana Cușcă și Olga Bejenari, au comunicat pentru Ziarul de Gardă reprezentanții Judecătoriei Chișinău. Prima ședință de...
Acum 30 minute
16:00
VIDEO/ Expert WatchDog, despre amânarea alegerilor din UTA Găgăuzia: „Statul a tolerat numeroase abateri ale Comratului” # Ziarul de Garda
Amânarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia „este un semnal că regulile jocului se schimbă și că guvernul de la Chișinău nu mai vrea să tolereze ca autonomia găgăuză să fie folosită ca un instrument de destabilzare a R. Moldova”, consideră Ștefan Bejan, expert WatchDog.MD. După amânarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate...
Acum o oră
15:40
Steve Witkoff, trimisul special al SUA, se va întâlni cu Putin la Moscova pentru a discuta despre „pace, despre Ucraina și Rusia” # Ziarul de Garda
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele lui Trump, Jared Kushner, intenționează să se întâlnească joi, 22 ianuarie, cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. „Intenționăm să discutăm despre pace, despre Ucraina și Rusia. (…) Sunt optimist, avem nevoie de pace”, a declarat Witkoff reporterilor la o...
Acum 2 ore
15:10
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, pusă pe pauză. Motivul: Adunarea și-a creat propria Comisie Electorală Centrală # Ziarul de Garda
Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a anunțat că alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, nu vor avea loc. Se întâmplă după ce Adunarea a denumit organul electoral care urmează să organizeze scrutinul drept „Comisia Electorală Centrală UTA Găgăuzia”. Curtea Supremă de Justiție a emis marți, 20 ianuarie, o decizie de suspendare temporară a...
15:00
CSP a aprobat eliberarea din funcție a procurorei de la Hîncești, Lilia Ureche, pentru că ar fi anchetată într-un dosar de corupție # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat și a înaintat miercuri, 21 ianuarie, procurorului general interimar eliberarea din funcție a procurorei din Hîncești, Lilia Ureche. Colegiul de disciplină și etică i-a aplicat la sfârșitul lunii noiembrie cea mai aspră sancțiune disciplinară – eliberarea din funcția de procuror pentru încălcarea obligației prevăzute de legea privind evaluarea...
15:00
În Grand Hall s-a deschis un magazin nou care schimbă ritmul obișnuit al cumpărăturilor. Super Linella – un spațiu larg, luminos, în care lucrurile sunt așezate cu grijă, astfel încât să nu te grăbești și să ai o experiență frumoasă de cumpărături. Rafturile sunt bine poziționate, gândite logic, iar varietatea de produse este suficient de...
14:50
VIDEO/ „Vă rog, pâine”. Mesajul scris pe zăpadă de o femeie din regiunea Donețk, observat de militarii ucraineni # Ziarul de Garda
În Kosteantînivka, regiunea Donețk, o femeie în vârstă din zonă a scris un mesaj în zăpadă prin care cerea pâine. Un operator de drone ucrainean a văzut mesajul și i-a livrat alimente cu drona, scrie Euromaidan Press. Imaginile video au fost publicate de Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei. Cazul a fost raportat de...
14:30
Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată miercuri, 21 ianuarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței. Decizia va...
Acum 4 ore
14:10
Alexandru Munteanu, la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să facă parte din efortul european de apărare a democrației” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, prezent la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, declară că „Forumul din acest an depășește dimensiunea economică a discuțiilor” și că „este despre cum reușim să creștem dialogul și cooperarea, despre cât de important este să găsim soluții în comun pentru a construi împreună stabilitate și...
14:00
CSP a aprobat eliberarea din funcție a procurorii de la Hîncești, Lilia Ureche, după ce ar fi anchetată într-un dosar de corupție # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat și a înaintat miercuri, 21 ianuarie, procurorului general interimar eliberarea din funcție pe procurora din Hîncești Lilia Ureche. Colegiul de disciplină și etică i-a aplicat la sfârșitul lunii noiembrie cea mai aspră sancțiuni disciplinare – eliberarea din funcția de procuror, pentru încălcarea obligației prevăzute de legea privind evaluarea...
14:00
LIVE TEXT/ Danemarca alocă 20 de milioane de euro suplimentare pentru a sprijini sistemul energetic al Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1428 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 Guvernul danez alocă 20 de milioane de euro pentru a sprijini sistemul energetic al Ucrainei, pe fondul atacurilor rusești asupra sectorului energetic ucrainean, scrie presa locală. „Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, în consecință, sprijinul din partea Danemarcei este, de asemenea, în creștere. Danemarca oferă sprijin suplimentar sectorului energetic al Ucrainei în...
13:20
42 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu izbucnit din cauza unei lumânări într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari # Ziarul de Garda
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31, anunță Inspectoratul General pentru...
13:00
CSP a desemnat un nou membru al Consiliului INJ după expirarea mandatului șefului interimar al Procuraturii Bălți # Ziarul de Garda
Consiliul Institutului Național al Justiției (INJ) va avea un nou membru după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat în funcția respectivă pe procurorul-șef interimar, Ruslan Lupașcu. Procurorul a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului INJ în urma desfășurării unui concurs la care au participat șase procurori. La fotoliul de membru al...
12:30
LIVE TEXT/ Cinci persoane au fost rănite în urma loviturilor aeriene rusești în Donețk. Război în Ucraina, ziua 1428 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 În regiunea Donețk, în urma loviturilor aeriene rusești asupra sectorului rezidențial din orașul Drujkivka au fost rănite 5 persoane, transmite Serviciul pentru Situații de Urgență. Rusia a bombardat orașul aseară și în această dimineață. „S-au produs incendii la elementele de construcție prăbușite a două case și a unei clădiri rezidențiale cu două etaje....
12:20
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate. Primul inculpat își va executa pedeapsa 3 ani și 6 luni, iar al doilea – 2 ani și 2 luni # Ziarul de Garda
Doi bărbați, de 26 și de 42 de ani, au fost găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere, anunță miercuri, 21 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, iar al doilea –...
Acum 6 ore
12:10
LIVE TEXT/ Judecătorul Mihail Bușuleac riscă să fie sancționat, după ce mai mulți șoferi care au urcat în stare de ebrietate la volan au scăpat de pedepse. CSM a dispus reluarea examinării procedurii disciplinare # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în ședință miercuri, 21 ianuarie, pentru a continua examinarea subiectelor începută marți. CSM urmează să examineze două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc, de la Judecătoria Soroca, anchetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident rutier....
12:10
O idee de pace cu semne de întrebare: Gaza, Groenlanda, Putin și un miliard de dolari # Ziarul de Garda
În ianuarie 2026, președintele SUA, Donald Trump, a lansat o inițiativă diplomatică majoră, denumită „Consiliul pentru Pace” (Board of Peace), menită să creeze un organism internațional care să coordoneze soluționarea conflictelor globale, începând cu războiul din Fâșia Gaza. Astfel, scopul declarat al propunerii lui Trump este de a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas....
12:00
Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care sunt stabiliți în Franța vor putea beneficia, în curând, de proceduri mai simple pentru recunoașterea permiselor de conducere eliberate de autoritățile moldovenești, după ce Adunarea Națională a Franței a votat, în unanimitate, Acordul bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești, anunță Igor Grosu, președintele Parlamentului, într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit acestuia, documentul...
11:50
Un bărbat a decedat la Ungheni după ce a fost lovit de un microbuz în timp ce trecea strada # Ziarul de Garda
În seara zilei de marți, 20 ianuarie, în jurul orei 19:00, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, soldat cu decesul unui pieton, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Din cercetările preliminare efectuate la fața locului s-a stabilit că un microbuz de marca „Ford Transit”, condus de...
11:40
Mai mulți oameni se plâng de calitatea motorinei. Autoritățile au dispus efectuarea controalelor la stațiile de alimentare vizate # Ziarul de Garda
Mai multe apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili, au fost recepționate în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, anunță Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Astfel, instituția a dispus efectuarea controalelor la stațiile de alimentare vizate, în...
11:30
LIVE TEXT/ În această dimineață, Rusia a atacat Odesa, iar o persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1428 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În această dimineață, Rusia a atacat regiunea Odesa cu drone, iar o persoană a fost rănită. În urma loviturilor au izbucnit incendii în gospodării private: două case de locuit au luat foc, iar câteva altele au fost avariate. De asemenea, o clădire de depozit a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. Salvatorii...
11:30
Mai mulți oameni se plâng pe calitatea motorinei. ISSPNPC a dispus efectuarea controalelor la stațiile de alimentare vizate # Ziarul de Garda
Mai multe apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili, au fost recepționate în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, anunță Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Astfel, instituția a dispus efectuarea controalelor la stațiile de alimentare vizate, în...
11:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în ședință miercuri, 21 ianuarie, pentru a continua examinarea subiectelor începută marți. CSM urmează să examineze două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc, de la Judecătoria Soroca, anchetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident rutier....
11:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu o rachetă balistică și cu aproape 100 de drone. Război în Ucraina, ziua 1428 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 În noaptea de 21 ianuarie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din teritoriul ocupat al Crimeei și cu 97 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Oriol, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Chauda, Donețk, au raportat Forțele Aeriene de Apărare. Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități...
10:40
Doi procurorii anticorupție au promovat evaluarea externă. CSP a acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat miercuri, 21 ianuarie, în ședință raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor. Completul B de evaluare a constatat că cei doi corespund criteriilor de integritate etică și financiară și a transmis către CSP raportul de...
10:30
Radu Dutcovici, după dezvăluirile ZdG: „Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro”. Cel puțin unei persoane i-a fost returnată donația # Ziarul de Garda
„Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro, bani care au fost utilizați exclusiv pentru ajutorarea persoanelor și familiilor nevoiașe. Activitatea mea a fost și este una transparentă, desfășurată în timp, cu beneficiari reali”, a declarat Radu Dutcovici într-o reacție publică după apariția anchetei ZdG, care arată că acesta ar fi...
Acum 8 ore
10:10
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Ghenadie Tocaiuc, cercetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident, cere Consiliului anularea suspendării sale din funcție # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit în ședință miercuri, 21 ianuarie, pentru a continua examinarea subiectelor începută marți. CSM urmează să examineze două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc, de la Judecătoria Soroca, anchetat penal pentru că ar fi urcat la volan în stare de ebrietate și ar fi provocat un accident rutier....
09:30
LIVE TEXT/ Două persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1428 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:15 În regiunea Dnipropetrovsk, doi oameni au murit în urma unui atac rusesc, iar o altă persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Noaptea trecută, Rusia a atacat cu drone kamikaze localitățile Vasylkivska și Rozdorska din raionul Sînelnîkove. În urma loviturii asupra unei case de locuit, un bărbat și o femeie...
09:20
Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției # Ziarul de Garda
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, în prezent suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, anunță miercuri, 21 ianuarie, Procuratura Anticorupție (PA). ZdG a scris anterior că procurorul este Lilian Lungu, care a fost...
09:00
Vizita lui Trump la Forumul Economic Mondial amânată din cauza unei probleme electrice a avionului # Ziarul de Garda
Zborul președintelui Donald Trump către Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția a fost forțat să se întoarcă în SUA la scurt timp după decolarea de marți, 20 ianuarie, din cauza unei „probleme electrice minoră”, anunță Casa Albă, transmite POLITICO. Air Force One a fost redirecționată înapoi către Baza Comună Andrews din Maryland după ce echipajul...
08:50
Vizita lui Trump la Forumul Economic Mondial amânată din cauza unei probleme electrice al avionului # Ziarul de Garda
Zborul președintelui Donald Trump către Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția a fost forțat să se întoarcă în SUA la scurt timp după decolarea de marți, 20 ianuarie, din cauza unei „probleme electrice minoră”, anunță Casa Albă, transmite POLITICO. Air Force One a fost redirecționată înapoi către Baza Comună Andrews din Maryland după ce echipajul...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Curentul electric a fost reluat la centrala nucleară Cernobîl după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 Toate instalațiile Centralei Nucleare de la Cernobîl au fost reconectate la rețeaua electrică unificată a Ucrainei, anunță Ministerul Energiei din Ucraina, scrie Ukrinform. În timpul atacului din 20 ianuarie, forțele ruse au lovit infrastructura energetică care furnizează energie instalațiilor din Zona de Excludere de la Cernobîl. „În prezent, datorită muncii coordonate a inginerilor...
22:00
R. Moldova va oferi ajutor umanitar Ucrainei după atacurile Rusiei care a afectat rețeaua energetică # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne pregătește transmiterea unui ajutor umanitar pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat de la Guvern, țara vecină va primi generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție. Totodată, premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu oficialii ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică și Oleksii Sobolev, ministru al Economiei, Mediului și...
21:00
Principalul aliat al lui Putin a acceptat invitația lui Trump și a devenit membru al Consiliului pentru Pace # Ziarul de Garda
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți, 20 ianuarie, un acord prin care se alătură Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, acesta fiind cel mai recent pas într-un proces de apropiere de Washington, după ani de izolare internațională, scrie Reuters. Un canal de Telegram al președinției de la Minsk a publicat o înregistrare...
20:10
„Ne propunem să ucidem 50 000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării din Ucraina # Ziarul de Garda
Ucraina își propune să „ucidă 50 000 de ruși pe lună”, a declarat noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, în timpul unei întâlniri cu presa, scrie The Kyiv Indepedent. Prezentându-și planul în noul său rol, Fedorov a spus că are două priorități, prima dintre acestea fiind „managementul”. „Managementul trebuie construit în jurul celor capabili să...
19:00
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată # Ziarul de Garda
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, au confirmat marți, 20 ianuarie, principalele grupuri politice, transmite hotnews.ro. Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru înghețarea acordului comercial încheiat anul trecut între...
18:10
CEC a examinat rapoartele financiare depuse de formațiunile politice. Două partide ar putea fi dizolvate # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025, depuse de către 59 de formațiuni politice. Potrivit Comisiei, unele partide riscă să fie dizolvate din cauza încălcărilor repetate și a nedepunerii rapoartelor. Comisia atrage atenția că din cele 66 de partide...
18:00
Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat în discursul său de la Davos că competiția din partea Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru acorduri comerciale care „subminează interesele noastre de export, cer concesii maxime și urmăresc în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, combinată cu o „acumulare nesfârșită de noi tarife”, este „fundamental inacceptabilă”,...
17:40
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă. Raportul a fost trimis către CSM # Ziarul de Garda
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 20 ianuarie, Comisia. Conform concluziilor raportului transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia. Judecătorul Ion Rusu a fost...
17:30
LIVE TEXT/ „Aleg Ucraina” — Zelenski și-a anulat călătoria la Davos în urma atacului din ultima noapte asupra capitalei, care a lăsat aproape jumătate de oraș în frig. Război în Ucraina, ziua 1427 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:22 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 20 ianuarie că nu intenționează să se deplaseze la Davos pentru Forumul Economic Mondial anual, optând să rămână în Ucraina după recentul atac nocturn al Rusiei, care riscă să agraveze și mai mult criza energetică, notează presa locală. „Fără îndoială, în acest caz aleg Ucraina în locul...
17:10
Programul național de învățare a limbii române va continua în următorii trei ani. Ce ar urma să se schimbe și cât plănuiește statul să cheltuie pentru organizarea cursurilor gratuite # Ziarul de Garda
Statul va continua să organizeze cursuri de predare a limbii române și în următorii ani. Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028 se află în prezent în avizare și urmează să fie aprobat de Guvern ulterior, conform reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Costul estimat al programului, pentru perioada de trei ani,...
16:50
Promisiuni false de investiții. Un bărbat de 42 de ani, arestat pentru escrocherie # Ziarul de Garda
Un bărbat de 42 de ani a fost reținut, după ce polițistii și procurorii de la Botanica au constatat că este implicat într-o schemă de escrocherie. Acesta ar fi indus în eroare o femeie de 35 de ani, anunță Poliția. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o...
16:20
Instanța va cita toți martorii apărării din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au rămas neaudiați, pentru ca procesul de examinare a dosarului să nu fie tergiversat. Decizia a fost pronunțată marți, 20 ianaurie 2026, în contextul în care apărarea nu a asigurat prezența martorilor în mod repetat. Marți, 20 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău,...
16:20
Alegeri locale noi în satul Topala, raionul Cimișlia și în satul Copceac, UTA Găgăuzia # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026, a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de marți, 20 ianuarie. Deciziile vin urmare a demisiei primarului satului Topala, raionul...
Ieri
16:10
Un angajat al Penitenciarului nr.18 a fost reținut de INI. ANP a desfășurat o anchetă internă care a vizat faptele angajatului # Ziarul de Garda
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești a fost reținut marți, 20 ianuarie, de Inspectoratul Național de Investigații (INI), anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Astfel, ANP susține că va oferi suportul necesar organelor de drept și cooperează cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. Totodată, anterior reținerii, ANP menționează că a desfășurat o...
16:00
Ana Zabulica și Sîli Vitalie sunt noii membri al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor al CSM din rândul reprezentanților societății civile # Ziarul de Garda
Ana Zabulica, șefă Serviciu resurse umane la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Sîli Vitalie, membru în Colegiul de disciplină și etică în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și conferențiar universitar la Universitatea de Stat a Moldovei (USM), au devenit, pentru un mandat de șase ani, membri al Colegiului pentru selecția și...
15:40
Guvernul începe consultările largi privind reforma administrației publice locale și îndeamnă cetățenii, primarii, societatea civilă să participe # Ziarul de Garda
Guvernul începe procesul de consultări largi pentru reforma administrației publice locale. În următoarele săptămâni vor avea loc discuții cu primarii, cu experții, cu autoritățile raionale și locale, precum și cu societatea civilă. Guvernul îndeamnă toți cetățenii, primarii, societatea civilă să participe la consultări, se arată într-un comunicat al instituției. Consultările reformei au început astăzi, 20...
15:20
LIVE TEXT/ Au fost numiți doi membri noi al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile. CSM s-a întrunit marți în ședință # Ziarul de Garda
O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...
15:10
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut alimentarea cu energie electrică externă în urma unui atac rusesc, anunță AIEA # Ziarul de Garda
Mai multe substații electrice din Ucraina, esențiale pentru asigurarea siguranței nucleare, au fost avariate în atacurile rusești de marți dimineață, 20 ianuarie. Centrala Nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea cu energie externă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat acest lucru într-o postare pe X, relatează Ukrinform. „Mai multe substații electrice ucrainene,...
15:00
Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în R. Moldova. Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13. Potrivit procurorului, dosarul a fost intentat în...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.