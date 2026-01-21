VIDEO/ Expert WatchDog, despre amânarea alegerilor din UTA Găgăuzia: „Statul a tolerat numeroase abateri ale Comratului”

15:20

O nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are loc marți, 20 ianuarie. Pe agendă sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea unor judecători. De asemenea, sunt subiectele cu referire la cererea judecătorului Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat, privind cererea de demisie și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc...