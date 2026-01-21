Discursul lui Trump la Davos atrage atenția și generează reacții dure în Europa
Ziar.md, 21 ianuarie 2026 22:00
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut mai multe declarații controversate la Forumul Economic Mondial de la Davos, vorbind despre Europa, Ucraina, NATO, energie, Groenlanda și relațiile internaționale. Mesajul său principal a fost că își
• • •
Acum o oră
22:00
Acum 6 ore
17:50
Flăcări într-o gospodărie din raionul Edineț. La stingerea incendiului au intervenit și polițiștii de frontieră # Ziar.md
O locuință din raionul Edineț, situată la circa doi kilometri de linia frontierei de stat, a fost cuprinsă astăzi de flăcări. La fața locului au intervenit polițiștii de frontieră din cadrul Sectorul
17:10
Țara noastră participă și în acest an la expoziția internațională de turism FITUR, desfășurată în capitala Spaniei, Madrid. Standul R. Moldova este 4C21 și se află în pavilionul 4 al centrului expozi&
Acum 8 ore
16:30
Administrația Drumurilor și meteorologii avertizează: ninsori și condiții dificile de trafic pe 22 ianuarie # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) atenționează că, vineri, 22 ianuarie, vremea va fi influențată de un sistem de precipitații care va aduce ninsori în mai multe zone ale
16:10
Ce profesii domină în Parlamentul actual? Juriștii, economiștii și pedagogii, în fruntea clasamentului # Ziar.md
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a au studii juridice și economice. Din totalul aleșilor, 41 sunt juriști și economiști, 22 au studii în drept, iar 19 în economie. Juriștii formează
16:00
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să fie parte din Europa care apără democrația și pacea” # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Republica Moldova a făcut o alegere clară de a se alătura eforturilor europene pentru apărarea democrației, libertății și păcii. Mesajul a
15:50
DOC/ ANRE a autorizat temporar centrala de la Cuciurgan să producă energie electrică până în vara anului 2026 # Ziar.md
Centrala electrică de la Cuciurgan, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, a primit permisiunea oficială de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a eliberat o licen&
15:50
Avocatul și procurorul vin cu unele clarificări despre „procesul penal” privind falsul în acte în cazul lui Plahotniuc # Ziar.md
Autoritățile clarifică faptul că, în acest moment, nu a fost deschis un nou dosar penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, ci a fost inițiat un proces penal. Este vorba de o etapă preliminară în care sunt verificate
15:30
VIDEO/ Sperietură zdravănă pentru pasagerii unui troleibuz din capitală. Câțiva au avut nevoie de îngrijiri medicale # Ziar.md
Doi pasageri care se aflau într-un troleibuz din capitală au avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a întâmplat după ce șoferul unității de transport a fost nevoit să frâneze brusc, pentru a evita un accident. Informaț
15:10
Cererea de credite a crescut: 7,8 miliarde lei acordate în decembrie 2025, arată datele BNM # Ziar.md
Cererea de credite în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM) privind evoluția pieței creditelor bancare în decembrie 2025. Potrivit comunicatului oficial, î
Acum 12 ore
14:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat (PD) Vladimir Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii în dosarul privind frauda bancară, la
14:10
Franța a solicitat un exercițiu NATO în Groenlanda. Mark Rutte susține că singura soluție este „diplomația atentă” # Ziar.md
Franța a solicitat un exercițiu al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în Groenlanda și este gata să contribuie la acesta. Potrivit France 24, Palatul Élysée a anunțat acest lucru azi dimineața, în
14:00
Prețuri mari, calitate îndoielnică! Benzina și motorina se scumpesc din nou pe 22 ianuarie # Ziar.md
Prețurile carburanților continuă să urce discret, dar constant. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru data de 22 ianuarie 2026 noile prețuri maxime de comercializare a principalelor produse petroliere de
13:40
Ucraina nu a primit permisiunea să expună o dronă rusească de tip „Shahed” la Forumul de la Davos # Ziar.md
Ucraina nu a fost autorizată să expună o dronă rusească de tip „Shahed”, doborâtă în timpul unui atac asupra teritoriului său, în cadrul unei expoziții organizate la Davos, în marja Forumului Economic Mondial,
13:20
VIDEO/ Chiveri - în vizită la Cocieri și Molovata Nouă: problemele de aprovizionare, sub control # Ziar.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a vizitat astăzi localitățile Cocieri și Molovata Nouă din zona de securitate pentru a verifica situația aprovizionării cu produse esențiale, afectată de înghețarea râului Nistru ș
12:40
Un bărbat în vârstă de 68 de ani din nordul țării a fost tamponat mortal în timp ce se deplasa pe bicicletă. Tragedia s-a produs ieri, în localitatea Prodănești, raionul Florești, pe traseul
12:20
Romgaz ajunge în Republica Moldova și vrea să acopere o treime din importurile de gaze naturale # Ziar.md
Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a obținut licența de trader de gaze naturale în Republica Moldova, fiind prima sa intrare oficială pe piața moldovenească. Compania î
12:20
Povestea lui Alexandru, născut în România și adoptat în Italia. Va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice Cortina 2026 # Ziar.md
Alexandru Cazzaniga, născut în România și adoptat în Italia la începutul anilor ’90, va fi unul dintre purtătorii flăcării olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. El va avea onoarea să poarte
12:00
Incendiu la un centru de plasament din raionul Dubăsari. Pompierii au evacuat 42 de persoane, inclusiv una imobilizată la pat # Ziar.md
Patruzeci și două de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Incidentul s-a produs în dimineaț
11:50
Un bărbat și-a pierdut viața aseară într-un accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni-Cetireni, informează poliția. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, când un pieton de 56 de ani a fost accidentat de un
11:40
Mii de hectare de sfeclă de zahăr rămân nerecoltate. Fermierii anticipează pierderi de milioane # Ziar.md
Circa 20 de agricultori încă nu au reușit să strângă sfecla de zahăr de pe o suprafață de peste 3.500 de hectare. Deși campania de recoltare a început în septembrie 2025, aceș
11:30
Răsturnare de situație în cazul moldoveanului ucis în Italia. Sergiu Țârnă ar fi murit nevinovat, din cauza unei minciuni # Ziar.md
Ancheta în cazul omorului barmanului moldovean Sergiu Țârnă capătă o nouă turnură. Ultimele audieri din dosar arată că tânărul ar fi fost ucis fără să aibă vreo legătur&
11:20
Organizarea alegerilor pentru deputații Adunării Populare a Găgăuziei, programate inițial pentru 22 martie 2026, este blocată în prezent, anunță Comisia Electorală Centrală a regiunii autonome. Motivul îl constituie hotărârea
10:50
Controale inopinate la unele benzinării din țară. Calitatea motorinei comercializate, sub semnul întrebării # Ziar.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a dispus efectuarea unor controale inopinate la unele stații de alimentare cu combustibili. Decizia a fost luată după ce mai mulți consumatori s-au arătat indignaț
10:30
Un fost procuror din cadrul Procuraturii raionului Cahul a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și de amestec în
10:20
Unt tren a deraiat lângă Barcelona după ploile puternice. Mecanicul a murit, mai mulți pasageri au fost răniți # Ziar.md
Un tren de navetiști a deraiat marți dimineață, în apropiere de Barcelona, Spania, după ce un zid s-a prăbușit peste șine din cauza ploilor abundente. În urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au
10:10
Generatoare, autospeciale de intervenție și nu doar: R. Moldova va transmite Ucrainei un lot de ajutor umanitar # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău pregătesc transmiterea unui lot de ajutor umanitar pentru Ucraina, în contextul în care țara vecină se confruntă cu o criză energetică fără precedent. Pachetul va include generatoare,
09:40
Un nou atac rusesc în această noapte în Ucraina: doi morți și mai multe clădiri distruse în regiunea Dnipropetrovsk # Ziar.md
Cel puțin două persoane au murit, iar una a fost rănită în urma unui atac lansat de forțele ruse în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2026 asupra regiunii Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei. Informația a fost confirmată
09:40
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste bună. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești. Anunțul a fost fă
Acum 24 ore
08:50
Leul prinde la putere: euro și dolarul se ieftinesc - Cursul valutar pentru astăzi, 21 ianuarie # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial de schimb pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, iar datele indică o ieftinire a principalelor valute, în special pentru euro și dolarul american. Leul moldovenesc își întărește
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, o zi cu vreme tipic de iarnă, caracterizată prin temperaturi scăzute și cer predominant noros, fără precipitații semnificative pe teritoriul Republicii Moldova. În regiunea
Ieri
18:40
Peste 268.000 de euro, deja achitate pentru cauțiunea Iuliei Timoșenko. Zelenski comentează acuzațiile lansate de deputată # Ziar.md
Au început să fie depuși bani pentru eliberarea pe cauțiune a deputatei ucrainene Iulia Timoșenko, președintă a partidului „Batkivșina” și fostă șefă a Guvernului de la Kiev. Potrivit Ukrainska Pravda, p&
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat spre consultări un proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în cadrul
17:20
Moldovenii care au avut depozite bancare în perioada sovietică pot ridica sumele indexate. Statul a reluat plata # Ziar.md
Ministerul Finanțelor a inițiat ieri plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care și-au pierdut banii după destrămarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS). Sunt eligibile persoanele născute până în anul
16:30
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică din exterior, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Situația a survenit în contextul atacurilor asupra infrastructurii electrice din Ucraina, care
15:40
Peste 3.000 de infecții respiratorii raportate într-o săptămână. Majoritatea cazurilor, la copii # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii acute la nivel național și continuă monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2. Potrivit
15:40
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat va crește cu circa 16%, ajungând la 3.745 de lei pentru o gigacalorie (Gcal), fără TVA. Decizia a fost aprobată marți de Agenția Națională
15:30
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, ar fi cercetat într-un nou dosar penal deschis în R. Moldova. Procurorul Alexandru Cernei a anunțat acest lucru astăzi, în cadrul dezbaterilor privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc în dosarul
15:00
Din aprilie 2024, R. Moldova a importat circa 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate din SUA # Ziar.md
Din luna aprilie a anului 2024, R. Moldova a importat circa 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA. Cantitatea a fost livrată inclusiv prin primul tanc petrolier ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, după darea acestuia în exploatare. Subiectul s-a
14:50
Peste 356 de mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova # Ziar.md
Majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025, 356.833 dețin cetățenia moldovenească, în timp ce restul sunt persoane cu statut de str&
14:30
Din penitenciar, a șantajat ani la rând o femeie cu publicarea imaginilor intime. Individul, condamnat la 12 ani de pușcărie # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru șantaj, după ce, timp de șase ani, a amenințat o femeie cu publicarea imaginilor intime și a obținut
14:00
Statul și-a respectat angajamentele față de cetățenii care au investit în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md. Peste 104 milioane de lei au fost deja rambursate investitorilor, incluzând atât capitalul inițial, cât
13:40
Peste 40 de cetățeni au suferit hipotermii și degerături săptămâna trecută. Numărul este în creștere # Ziar.md
Gerul aprig de săptămâna trecută a făcut victime în rândul populației R. Moldova. În perioada 12-18 ianuarie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 27 de cetățeni cu
13:20
Guvernul invită cetățenii la dialog! Încep consultările pentru reforma administrației publice locale # Ziar.md
Guvernul anunță începerea consultărilor publice pe larg pentru reforma administrației publice locale, un proces care are drept scop construirea unor primării mai puternice, localități mai dezvoltate și servicii mai bune, mai aproape de cetățeni.
12:50
Pînzari și Cojocaru reacționează după condamnările pronunțate în dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziar.md
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, condamnați luni, 19 ianuarie, la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, resping acuzaț
12:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea ordinară de primăvară, începând cu 2 februarie, după cum prevede dispoziția semnată de președintele Legislativului, Igor Grosu. Deputații revin astfel la muncă, după vacan&
12:40
Un lot de ceai de import a fost reținut la intrarea în R. Moldova și returnat către producător # Ziar.md
Peste 5,4 tone de ceai de import au fost reținute la postul de trecere a frontierei Sculeni și returnat către producător. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că o parte a lotului
12:10
Șoferii din Moldova vor plăti puțin mai mult la pompă mâine, 21 ianuarie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a produselor
12:00
AIPA reia plățile la subvenții în 2026: peste 520 de milioane de lei pentru fermierii care au investit în 2024 # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat reluarea procesului de achitare a subvențiilor către fermieri, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorit&
12:00
Un atelier de tâmplărie deschis la Rezina, cu sprijinul UE și PNUD, a reunit o familie și a creat o afacere de succes # Ziar.md
Un atelier de tâmplărie din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost deschis cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), devenind atât o afacere funcțională, cât și un motiv
