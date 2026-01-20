Peste 40 de cetățeni au suferit hipotermii și degerături săptămâna trecută. Numărul este în creștere
Ziar.md, 20 ianuarie 2026 13:40
Gerul aprig de săptămâna trecută a făcut victime în rândul populației R. Moldova. În perioada 12-18 ianuarie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 27 de cetățeni cu
Statul și-a respectat angajamentele față de cetățenii care au investit în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md. Peste 104 milioane de lei au fost deja rambursate investitorilor, incluzând atât capitalul inițial, cât
Gerul aprig de săptămâna trecută a făcut victime în rândul populației R. Moldova. În perioada 12-18 ianuarie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 27 de cetățeni cu
Guvernul invită cetățenii la dialog! Încep consultările pentru reforma administrației publice locale # Ziar.md
Guvernul anunță începerea consultărilor publice pe larg pentru reforma administrației publice locale, un proces care are drept scop construirea unor primării mai puternice, localități mai dezvoltate și servicii mai bune, mai aproape de cetățeni.
Pînzari și Cojocaru reacționează după condamnările pronunțate în dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziar.md
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, condamnați luni, 19 ianuarie, la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, resping acuzaț
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea ordinară de primăvară, începând cu 2 februarie, după cum prevede dispoziția semnată de președintele Legislativului, Igor Grosu. Deputații revin astfel la muncă, după vacan&
Un lot de ceai de import a fost reținut la intrarea în R. Moldova și returnat către producător # Ziar.md
Peste 5,4 tone de ceai de import au fost reținute la postul de trecere a frontierei Sculeni și returnat către producător. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că o parte a lotului
Șoferii din Moldova vor plăti puțin mai mult la pompă mâine, 21 ianuarie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a produselor
AIPA reia plățile la subvenții în 2026: peste 520 de milioane de lei pentru fermierii care au investit în 2024 # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat reluarea procesului de achitare a subvențiilor către fermieri, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorit&
Un atelier de tâmplărie deschis la Rezina, cu sprijinul UE și PNUD, a reunit o familie și a creat o afacere de succes # Ziar.md
Un atelier de tâmplărie din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost deschis cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), devenind atât o afacere funcțională, cât și un motiv
Un bărbat din Șoldănești, reținut pentru că ar fi cerut 50.000 de euro ca să „rezolve” un dosar de trafic de ființe umane # Ziar.md
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de 20 ianuarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). El este bănuit că ar fi pretins o
Un militar din garnizoana Florești, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare. Ce spune Ministerul Apărării # Ziar.md
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit după ce s-a împuşcat cu arma din dotare în timpul executării serviciului. Incidentul a avut loc astă
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a făcut trei victime # Ziar.md
Trei persoane au murit în doar o zi, din cauza nerespectării regulilor de siguranță la utilizarea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit. Cazurile au fost înregistrate pe 19 ianuarie 2026, în raioanele Fălești, Glodeni
Timp de o săptămână, în țară au fost înregistrate opt focare de boli la animale, inclusiv trei de rabie la bovine # Ziar.md
Între 14 și 20 ianuarie, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate patru focare de pestă porcină africană (PPA), unul de gripă aviară și trei de rabie. Datele au fost comunicate de Agenția Națională pentru
Autoritățile investighează foști funcționari în dosarul „Lukoil” după preluarea activelor de la Aeroportul Chișinău # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău au anunțat deschiderea unei anchete extinse în dosarul Lukoil, vizând nu doar compania Lukoil‑Moldova, dar și foști funcționari ai Ministerului Economiei și ai Guvernului de la
FOTO/ Cerul ne-a luat prin surprindere! Aurora boreală a fost vizibilă noaptea trecută la Sîngerei # Ziar.md
Un fenomen rar și spectaculos a putut fi observat noaptea trecută pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a fost vizibilă în raionul Sîngerei, în zona localităților Rădoaia și Sîngereii Noi. Imaginile au fost publicate
Republica Moldova face un pas important în modernizarea politicii sale în domeniul drogurilor și adicțiilor. Cu sprijinul Consiliului Europei, autoritățile au început elaborarea unei Strategii Naționale pentru anii 2026-2032, care va aduce legislația și practicile din
De la începutul anului, focarele de Pestă porcină africană (PPA) s-au intensificat în R. Moldova, afectând atât gospodăriile populației, cât și mistreții, ceea ce crește semnificativ riscul de ră
Un deținut care își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din Cricova a fugit de la locul de muncă # Ziar.md
Un deținut care își ispășea pedeapsa în penitenciarul nr.4 din Cricova a fugit ieri din magazinul în cadrul căruia era antrenat în muncă. Informația a fost raportată de PulsMedia.MD aseară, fiind
Atacuri nocturne asupra Ucrainei: Kievul rămâne fără curent și apă, mii de blocuri fără încălzire # Ziar.md
Noaptea trecută, Kievul a fost din nou lovit puternic de forțele rusești, într-o serie de atacuri cu rachete și drone, care au avut consecințe semnificative asupra infrastructurii civile. Autoritățile au raportat perturbări majore în alimentarea
Condiții de vizibilitate redusă pe traseele naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic asupra condițiilor meteo dificile de circulație, semnalate pe anumite porțiuni de drum din Republica Moldova, unde
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul valutar pentru marți, 20 ianuarie 2026. Astfel, moneda europeană și dolarul american își pierd puțin din rigoare, iar leul moldovenesc începe să își revină modest.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 20 ianuarie o zi de iarnă autentică, cu temperaturi joase și un regim termic caracteristic acestei perioade. Conform datelor oficiale, vremea va fi rece în toate regiunile țării, cu cer predominant variabil
Popșoi, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Așteptarea noastră este că aceste vize vor fi reluate” # Ziar.md
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite pentru cetățenii Republicii Moldova afectează un număr foarte mic de persoane și este o măsură temporară. Despre acest lucru a discutat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi,
Verificări în Rezervația „Prutul de Jos” din cauza înghețului. Autoritățile monitorizează starea păsărilor acvatice # Ziar.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile au început să afecteze viața păsărilor acvatice din Rezervația „Prutul de Jos”. Odată cu înghețarea suprafeței bazinelor de apă, zonele unde păs&
Republica Moldova pornește procedura de ieșire din CSI. Documentele vor ajunge pe masa deputaților în februarie # Ziar.md
Republica Moldova a inițiat oficial procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei
Drumurile naționale rămân practicabile și sunt monitorizate permanent de echipele de intervenție # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Echipele S.A. „Drumuri&
Goethe-Institut deschide un birou la Chișinău și extinde cooperarea culturală dintre R. Moldova și Germania # Ziar.md
Republica Moldova și Germania fac un nou pas important în dezvoltarea relațiilor culturale, odată cu deschiderea Biroului de legătură al Goethe-Institut la Chișinău. Inițiativa are scopul de a sprijini cultura, educația și dialogul
Focar de gripă aviară la Telenești. Mai multe localități intră sub restricții timp de 30 de zile # Ziar.md
Autoritățile din raionul Telenești au declarat situație excepțională la nivel local, după confirmarea unui focar de gripă aviară în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut.
Lucrările de reparație și eficientizare energetică la Oficiul Medicului de Familie din Badicul Moldovenesc au fost finalizate # Ziar.md
Oficiul Medicului de Familie din localitatea Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, a fost modernizat printr-un proiect de reparație în valoare de 413 mii de lei, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au vizat,
O companie britanică investește cinci milioane de euro în Parcul Industrial Edineț și extinde producția electronică # Ziar.md
O nouă investiție importantă ajunge în nordul Republicii Moldova. Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru extinderea activității sale în Parcul Industrial Edineț, prin construirea a trei hale de producție moderne, cu
Un nou val de tineri medici pentru spitalele din țară. Peste 180 de absolvenți au fost repartizați în câmpul muncii # Ziar.md
Circa 180 de absolvenți ai programelor de rezidențiat au participat la repartizarea oficială în câmpul muncii, organizată de Ministerul Sănătății. Este momentul în care tinerii specialiști află unde vor activa
Topul urgențelor din R. Moldova, în 2025. Principalele motive pentru care oamenii au sunat la 112 anul trecut # Ziar.md
În 2025, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri. Deși cifra este mare, ea vine cu o veste bună. Față de 2024, numărul total al apelurilor a scă
Weekend dificil pentru medici - căderi, fracturi și hipotermie. În doar două zile, 17-18 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe (UPU) al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat 536 de pacienți cu diverse afecțiuni, activitatea personalului
Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a agresat un polițist în sediul unui inspectorat din Chișinău # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată
Femeile din mediul rural pot accesa finanțări de până la un milion de lei pentru afaceri agricole # Ziar.md
Femeile din mediul rural care își doresc să transforme pasiunea pentru agricultură într-o afacere de succes au la dispoziție o oportunitate reală. Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) oferă pachete financiare dedicate femeilor antreprenoare, prin proiectul „Î
CSJ a aprobat noi martori în dosarul „Kuliok” : Ion Ceban, Vlad Bătrîncea și Zinaida Greceanîi, citați # Ziar.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis, astăzi, citarea mai multor martori în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea unor finan&
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va participa, în perioada 19-22 ianuarie 2026, la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate economiei și cooperării globale. Din delegația Republicii Moldova face parte
Exportatorii moldoveni de fructe pot continua livrările către UE în regim preferențial și în 2026 # Ziar.md
Exportatorii de fructe din Republica Moldova își pot continua livrările către Uniunea Europeană în regim preferențial și în anul 2026, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cotele de export pentru principalele fructe
Dosarul angajărilor fictive la MAI. Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare # Ziar.md
Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, de Judecătoria Chiș
Chișinăul declară 2026 anul mobilității urbane. Parcările, traficul și transportul public, printre priorități # Ziar.md
Anul 2026 va fi declarat, în municipiul Chișinău, anul mobilității urbane. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care spune că orașul ajunge într-un punct important, după finalizarea mai multor studii
Muncă la negru la o fermă avicolă din Nisporeni: patru cetățeni străini, prinși fără drept legal de angajare # Ziar.md
Patru cetățeni străini au fost depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni, în urma unor verificări efectuate de Poliția de Frontieră. Cazul a fost descoperit în timpul
ANSA a depistat un lot neconform de biscuiți de import și l-a retras din circuitul comercial # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea unui lot neconform de biscuiți de import, în cadrul controalelor desfășurate conform Programului anual de monitorizare a siguranței produselor alimentare. Potrivit autorităț
Municipalitatea Chișinău anunță că lansează o nouă licitație internațională pentru achiziționarea unui pachet integrat de echipamente și vehicule specializate, necesare în procesul de reabilitare a albiei râului Bîc.
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026 - ce spune ministrul Culturii și primarul Chișinăului # Ziar.md
Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile istorice ale capitalei, urmează să intre în reparații în acest an, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. Oficialul deocamdată nu a comunicat o estimare clară
Iarna grea pune în pericol lebedele de pe Nistru. Păsările sunt preluate de inspectorii de mediu pentru a fi salvate # Ziar.md
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au venit în sprijinul lebedelor care au ales să ierneze pe râul Nistru, într-o perioadă în care temperaturile scăzute și condițiile meteo dificile pot pune în pericol viața p&
GALERIE FOTO/ Înghesuială la Catedrala Mitropolitană. Credincioșii au venit după Agheasma Mare și busuioc # Ziar.md
Înghesuială mare la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din centrul capitalei. Zeci de credincioși au venit de la primele ore ale dimineții pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru data de 20 ianuarie 2026. Așadar, șoferii vor avea parte de noi scumpiri la
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului anunță măsuri dure împotriva tăierilor ilegale # Ziar.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a dispus un control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici, ca reacție la semnalele tot mai frecvente privind posibile tăieri ilegale de arbori. Oficialul spune că nu mai pot fi acceptate „jumătă
Autoritățile de la Chișinău au transmis mesaje de solidaritate și compasiune după gravul accident feroviar din Spania, soldat cu zeci de victime. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a exprimat condoleanțe familiilor îndoliate și a subliniat
Președinții Republicii Moldova și Albaniei, Maia Sandu și Bajram Begaj, s-au întâlnit la Chișinău într-o vizită oficială. În cadrul discuțiilor, liderii celor două state au reconfirmat angajamentul comun faț
