Mii de hectare de sfeclă de zahăr rămân nerecoltate. Fermierii anticipează pierderi de milioane
Ziar.md, 21 ianuarie 2026 11:40
Circa 20 de agricultori încă nu au reușit să strângă sfecla de zahăr de pe o suprafață de peste 3.500 de hectare. Deși campania de recoltare a început în septembrie 2025, aceș
Acum 10 minute
11:50
Un bărbat și-a pierdut viața aseară într-un accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni-Cetireni, informează poliția. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, când un pieton de 56 de ani a fost accidentat de un
Acum 30 minute
11:40
11:30
Răsturnare de situație în cazul moldoveanului ucis în Italia. Sergiu Țârnă ar fi murit nevinovat, din cauza unei minciuni # Ziar.md
Ancheta în cazul omorului barmanului moldovean Sergiu Țârnă capătă o nouă turnură. Ultimele audieri din dosar arată că tânărul ar fi fost ucis fără să aibă vreo legătur&
Acum o oră
11:20
Organizarea alegerilor pentru deputații Adunării Populare a Găgăuziei, programate inițial pentru 22 martie 2026, este blocată în prezent, anunță Comisia Electorală Centrală a regiunii autonome. Motivul îl constituie hotărârea
Acum 2 ore
10:50
Controale inopinate la unele benzinării din țară. Calitatea motorinei comercializate, sub semnul întrebării # Ziar.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a dispus efectuarea unor controale inopinate la unele stații de alimentare cu combustibili. Decizia a fost luată după ce mai mulți consumatori s-au arătat indignaț
10:30
Un fost procuror din cadrul Procuraturii raionului Cahul a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și de amestec în
10:20
Unt tren a deraiat lângă Barcelona după ploile puternice. Mecanicul a murit, mai mulți pasageri au fost răniți # Ziar.md
Un tren de navetiști a deraiat marți dimineață, în apropiere de Barcelona, Spania, după ce un zid s-a prăbușit peste șine din cauza ploilor abundente. În urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au
10:10
Generatoare, autospeciale de intervenție și nu doar: R. Moldova va transmite Ucrainei un lot de ajutor umanitar # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău pregătesc transmiterea unui lot de ajutor umanitar pentru Ucraina, în contextul în care țara vecină se confruntă cu o criză energetică fără precedent. Pachetul va include generatoare,
Acum 4 ore
09:40
Un nou atac rusesc în această noapte în Ucraina: doi morți și mai multe clădiri distruse în regiunea Dnipropetrovsk # Ziar.md
Cel puțin două persoane au murit, iar una a fost rănită în urma unui atac lansat de forțele ruse în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2026 asupra regiunii Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei. Informația a fost confirmată
09:40
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste bună. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești. Anunțul a fost fă
08:50
Leul prinde la putere: euro și dolarul se ieftinesc - Cursul valutar pentru astăzi, 21 ianuarie # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial de schimb pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, iar datele indică o ieftinire a principalelor valute, în special pentru euro și dolarul american. Leul moldovenesc își întărește
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, o zi cu vreme tipic de iarnă, caracterizată prin temperaturi scăzute și cer predominant noros, fără precipitații semnificative pe teritoriul Republicii Moldova. În regiunea
Acum 24 ore
18:40
Peste 268.000 de euro, deja achitate pentru cauțiunea Iuliei Timoșenko. Zelenski comentează acuzațiile lansate de deputată # Ziar.md
Au început să fie depuși bani pentru eliberarea pe cauțiune a deputatei ucrainene Iulia Timoșenko, președintă a partidului „Batkivșina” și fostă șefă a Guvernului de la Kiev. Potrivit Ukrainska Pravda, p&
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat spre consultări un proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în cadrul
17:20
Moldovenii care au avut depozite bancare în perioada sovietică pot ridica sumele indexate. Statul a reluat plata # Ziar.md
Ministerul Finanțelor a inițiat ieri plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care și-au pierdut banii după destrămarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS). Sunt eligibile persoanele născute până în anul
16:30
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică din exterior, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Situația a survenit în contextul atacurilor asupra infrastructurii electrice din Ucraina, care
15:40
Peste 3.000 de infecții respiratorii raportate într-o săptămână. Majoritatea cazurilor, la copii # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii acute la nivel național și continuă monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2. Potrivit
15:40
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat va crește cu circa 16%, ajungând la 3.745 de lei pentru o gigacalorie (Gcal), fără TVA. Decizia a fost aprobată marți de Agenția Națională
15:30
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, ar fi cercetat într-un nou dosar penal deschis în R. Moldova. Procurorul Alexandru Cernei a anunțat acest lucru astăzi, în cadrul dezbaterilor privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc în dosarul
15:00
Din aprilie 2024, R. Moldova a importat circa 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate din SUA # Ziar.md
Din luna aprilie a anului 2024, R. Moldova a importat circa 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA. Cantitatea a fost livrată inclusiv prin primul tanc petrolier ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, după darea acestuia în exploatare. Subiectul s-a
14:50
Peste 356 de mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova # Ziar.md
Majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025, 356.833 dețin cetățenia moldovenească, în timp ce restul sunt persoane cu statut de str&
14:30
Din penitenciar, a șantajat ani la rând o femeie cu publicarea imaginilor intime. Individul, condamnat la 12 ani de pușcărie # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru șantaj, după ce, timp de șase ani, a amenințat o femeie cu publicarea imaginilor intime și a obținut
14:00
Statul și-a respectat angajamentele față de cetățenii care au investit în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md. Peste 104 milioane de lei au fost deja rambursate investitorilor, incluzând atât capitalul inițial, cât
13:40
Peste 40 de cetățeni au suferit hipotermii și degerături săptămâna trecută. Numărul este în creștere # Ziar.md
Gerul aprig de săptămâna trecută a făcut victime în rândul populației R. Moldova. În perioada 12-18 ianuarie, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 27 de cetățeni cu
13:20
Guvernul invită cetățenii la dialog! Încep consultările pentru reforma administrației publice locale # Ziar.md
Guvernul anunță începerea consultărilor publice pe larg pentru reforma administrației publice locale, un proces care are drept scop construirea unor primării mai puternice, localități mai dezvoltate și servicii mai bune, mai aproape de cetățeni.
12:50
Pînzari și Cojocaru reacționează după condamnările pronunțate în dosarul angajărilor fictive la MAI # Ziar.md
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru, condamnați luni, 19 ianuarie, la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, resping acuzaț
12:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea ordinară de primăvară, începând cu 2 februarie, după cum prevede dispoziția semnată de președintele Legislativului, Igor Grosu. Deputații revin astfel la muncă, după vacan&
12:40
Un lot de ceai de import a fost reținut la intrarea în R. Moldova și returnat către producător # Ziar.md
Peste 5,4 tone de ceai de import au fost reținute la postul de trecere a frontierei Sculeni și returnat către producător. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că o parte a lotului
12:10
Șoferii din Moldova vor plăti puțin mai mult la pompă mâine, 21 ianuarie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a produselor
12:00
AIPA reia plățile la subvenții în 2026: peste 520 de milioane de lei pentru fermierii care au investit în 2024 # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat reluarea procesului de achitare a subvențiilor către fermieri, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorit&
12:00
Un atelier de tâmplărie deschis la Rezina, cu sprijinul UE și PNUD, a reunit o familie și a creat o afacere de succes # Ziar.md
Un atelier de tâmplărie din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost deschis cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), devenind atât o afacere funcțională, cât și un motiv
Ieri
11:50
Un bărbat din Șoldănești, reținut pentru că ar fi cerut 50.000 de euro ca să „rezolve” un dosar de trafic de ființe umane # Ziar.md
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de 20 ianuarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). El este bănuit că ar fi pretins o
11:50
Un militar din garnizoana Florești, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare. Ce spune Ministerul Apărării # Ziar.md
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit după ce s-a împuşcat cu arma din dotare în timpul executării serviciului. Incidentul a avut loc astă
11:40
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a făcut trei victime # Ziar.md
Trei persoane au murit în doar o zi, din cauza nerespectării regulilor de siguranță la utilizarea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit. Cazurile au fost înregistrate pe 19 ianuarie 2026, în raioanele Fălești, Glodeni
11:30
Timp de o săptămână, în țară au fost înregistrate opt focare de boli la animale, inclusiv trei de rabie la bovine # Ziar.md
Între 14 și 20 ianuarie, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate patru focare de pestă porcină africană (PPA), unul de gripă aviară și trei de rabie. Datele au fost comunicate de Agenția Națională pentru
11:00
Autoritățile investighează foști funcționari în dosarul „Lukoil” după preluarea activelor de la Aeroportul Chișinău # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău au anunțat deschiderea unei anchete extinse în dosarul Lukoil, vizând nu doar compania Lukoil‑Moldova, dar și foști funcționari ai Ministerului Economiei și ai Guvernului de la
10:40
FOTO/ Cerul ne-a luat prin surprindere! Aurora boreală a fost vizibilă noaptea trecută la Sîngerei # Ziar.md
Un fenomen rar și spectaculos a putut fi observat noaptea trecută pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a fost vizibilă în raionul Sîngerei, în zona localităților Rădoaia și Sîngereii Noi. Imaginile au fost publicate
10:40
Republica Moldova face un pas important în modernizarea politicii sale în domeniul drogurilor și adicțiilor. Cu sprijinul Consiliului Europei, autoritățile au început elaborarea unei Strategii Naționale pentru anii 2026-2032, care va aduce legislația și practicile din
10:00
De la începutul anului, focarele de Pestă porcină africană (PPA) s-au intensificat în R. Moldova, afectând atât gospodăriile populației, cât și mistreții, ceea ce crește semnificativ riscul de ră
10:00
Un deținut care își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din Cricova a fugit de la locul de muncă # Ziar.md
Un deținut care își ispășea pedeapsa în penitenciarul nr.4 din Cricova a fugit ieri din magazinul în cadrul căruia era antrenat în muncă. Informația a fost raportată de PulsMedia.MD aseară, fiind
09:30
Atacuri nocturne asupra Ucrainei: Kievul rămâne fără curent și apă, mii de blocuri fără încălzire # Ziar.md
Noaptea trecută, Kievul a fost din nou lovit puternic de forțele rusești, într-o serie de atacuri cu rachete și drone, care au avut consecințe semnificative asupra infrastructurii civile. Autoritățile au raportat perturbări majore în alimentarea
09:00
Condiții de vizibilitate redusă pe traseele naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic asupra condițiilor meteo dificile de circulație, semnalate pe anumite porțiuni de drum din Republica Moldova, unde
08:50
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul valutar pentru marți, 20 ianuarie 2026. Astfel, moneda europeană și dolarul american își pierd puțin din rigoare, iar leul moldovenesc începe să își revină modest.
08:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 20 ianuarie o zi de iarnă autentică, cu temperaturi joase și un regim termic caracteristic acestei perioade. Conform datelor oficiale, vremea va fi rece în toate regiunile țării, cu cer predominant variabil
19 ianuarie 2026
22:50
Popșoi, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Așteptarea noastră este că aceste vize vor fi reluate” # Ziar.md
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite pentru cetățenii Republicii Moldova afectează un număr foarte mic de persoane și este o măsură temporară. Despre acest lucru a discutat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi,
21:10
Verificări în Rezervația „Prutul de Jos” din cauza înghețului. Autoritățile monitorizează starea păsărilor acvatice # Ziar.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile au început să afecteze viața păsărilor acvatice din Rezervația „Prutul de Jos”. Odată cu înghețarea suprafeței bazinelor de apă, zonele unde păs&
20:50
Republica Moldova pornește procedura de ieșire din CSI. Documentele vor ajunge pe masa deputaților în februarie # Ziar.md
Republica Moldova a inițiat oficial procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei
18:30
Drumurile naționale rămân practicabile și sunt monitorizate permanent de echipele de intervenție # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță. Echipele S.A. „Drumuri&
18:20
Goethe-Institut deschide un birou la Chișinău și extinde cooperarea culturală dintre R. Moldova și Germania # Ziar.md
Republica Moldova și Germania fac un nou pas important în dezvoltarea relațiilor culturale, odată cu deschiderea Biroului de legătură al Goethe-Institut la Chișinău. Inițiativa are scopul de a sprijini cultura, educația și dialogul
18:00
Focar de gripă aviară la Telenești. Mai multe localități intră sub restricții timp de 30 de zile # Ziar.md
Autoritățile din raionul Telenești au declarat situație excepțională la nivel local, după confirmarea unui focar de gripă aviară în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut.
