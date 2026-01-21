Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat”

ProTV.md, 21 ianuarie 2026 16:00

Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat”

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:20
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, prin care a solicitat anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
16:20
Accident în apropiere de Hâncești. O mașină a ajuns într-un șanț, după ce ar fi derapat de pe șosea - VIDEO
16:20
Au urcat la volan băuți și fără permis de conducere: Doi șoferi - condamnați la închisoare. Câți ani vor sta după gratii
Acum 30 minute
16:00
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat”
15:50
Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul
Acum 2 ore
15:10
Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol: „Cea mai mare operațiune din istorie”
14:50
Ultima oră. Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vlad Plahotniuc
14:50
Doi adolescenți au omorât un băiat de 15 ani și l-au îngropat în curtea unei case, în România. Au încercat să-i dea foc
14:40
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una din ele s-a lovit de o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
14:40
Alexandru Munteanu - declarații în cadrul Forumului Economic de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” - FOTO
14:40
Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene
Acum 4 ore
14:10
Obiecte și monede de peste 3000 de euro - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Trei pasageri, documentați - FOTO
14:10
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente
14:10
„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ
13:30
Incendiu la Dubăsari: Un bărbat imobilizat la pat a ajuns la spital, iar 42 de persoane au fost evacuate. IGSU vine cu detalii
13:30
Premierul a discutat cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice”
13:10
„Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca. Soldații ucraineni au văzut mesajul din dronă
13:00
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni. Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026
12:50
Un biciclist - lovit mortal de o mașină, la Florești. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere. Imagini care pot afecta emoțional - VIDEO
12:30
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită după o pauză de 15 ani
Acum 6 ore
12:20
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una a lovit o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
12:10
Percheziții la Telenești: O armă lungă de model necunoscut - ridicată de polițiști. Ce alte obiecte au fost găsite - VIDEO
12:10
Accident fatal la Ungheni: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Poliția vine cu detalii
12:10
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia. Dansatoarea care ar fi apărut într-un video cu caracter intim cu principalul suspect, a făcut declarații
12:10
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Cum să alegi apartamentul perfect?
12:00
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
11:50
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă
11:40
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul
11:30
Accident pe o stradă din capitală: Un bărbat a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit puternic. Poliția vine cu detalii – VIDEO
11:20
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, privind anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
11:10
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump
11:00
Accident pe o stradă din capitală: Două mașini s-au ciocnit puternic. Imagini, surprinse de trecători – VIDEO
10:50
A tras la răspundere o persoană nevinovată și a influențat înfăptuirea justiției. Un procuror din Cahul - condamnat la 5 închisoare. Cum s-a întâmplat totul
10:30
LIVE. Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care a urcat beat la volan, de a nu fi suspendat din funcție, printre subiectele din agendă
Acum 8 ore
10:20
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare
09:20
Premierul a discutat cu oficialii din Ucraina la Forumul de la Davos: „Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente cumplite”
09:10
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției
09:10
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia
08:50
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
08:40
Avionul Air Force care-l ducea pe Donald Trump către Davos s-a întors din drum. Președintele american a schimbat aeronava - FOTO
08:30
SUA au sechestrat încă un petrolier cu legături cu Venezuela. Este al șaptelea de când Trump a impus blocada navelor sub sancțiuni - VIDEO
Acum 12 ore
08:20
Curs valutar BNM pentru 21 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare”
08:10
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile
Acum 24 ore
21:50
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - VIDEO
21:50
Istoria se repetă în CMC: După ce pentru prima dată în acest an, consilierii municipali s-au reunit în ședință, fiind întrunit numărul necesar de voturi, PAS și PSRM au părăsit din nou sala - VIDEO
21:50
Campionul ultimelor două ediții la Australian Open, Jannik Sinner, a început cursa de apărare a trofeului cu un succes categoric. Adversarul său a abandonat după setul doi și a izbucnit în lacrimi - VIDEO
21:40
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință - video
