Ce a spus Trump la Davos despre războiul din Ucraina
ProTV.md, 21 ianuarie 2026 17:50
Ce a spus Trump la Davos despre războiul din Ucraina
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
18:00
Primarul Kievului a îndemnat locuitorii să părăsească temporar orașul din cauza situației tot mai dificile - VIDEO # ProTV.md
Primarul Kievului a îndemnat locuitorii să părăsească temporar orașul din cauza situației tot mai dificile - VIDEO
Acum 30 minute
17:50
Spectacolul nu are margini în CMC. Nici ședința de astăzi nu a fost deloc productivă: Cei din PAS nu s-au prezentat din nou, iar consilierii socialiști au plecat după câteva minute - VIDEO # ProTV.md
Spectacolul nu are margini în CMC. Nici ședința de astăzi nu a fost deloc productivă: Cei din PAS nu s-au prezentat din nou, iar consilierii socialiști au plecat după câteva minute - VIDEO
17:50
Ce a spus Trump la Davos despre războiul din Ucraina
Acum o oră
17:30
Se mișcă singur, dansează, citește și le ține de urât vârstnicilor. Un robot umanoid a fost „angajat” pe post de îngrijitor la un azil de bătrâni dintr-un oraș din Germania - VIDEO # ProTV.md
Se mișcă singur, dansează, citește și le ține de urât vârstnicilor. Un robot umanoid a fost „angajat” pe post de îngrijitor la un azil de bătrâni dintr-un oraș din Germania - VIDEO
17:20
O nouă ședința în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Instanța a dispus aducerea silită a unui martor al apărării. Declarațiile procurorului și avocatului - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședința în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Instanța a dispus aducerea silită a unui martor al apărării. Declarațiile procurorului și avocatului - VIDEO
17:10
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. AND vine cu precizări și recomandări # ProTV.md
Atenție, șoferi: În următoarele zile se așteaptă un ciclon de ninsori. AND vine cu precizări și recomandări
Acum 2 ore
17:00
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe rețelele de socializare pe calitatea carburanților - VIDEO # ProTV.md
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe rețelele de socializare pe calitatea carburanților - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.01.2026
16:50
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor # ProTV.md
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor
16:50
Ultima oră. Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA # ProTV.md
Ultima oră. Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda: „Nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”. Ce vrea președintele SUA
16:40
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vorbește chiar acum și a început cu critici la adresa Europei. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO: „Ați vorbi germană acum” # ProTV.md
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vorbește chiar acum și a început cu critici la adresa Europei. Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO: „Ați vorbi germană acum”
16:30
Un pasager din troleibuz a ajuns la spital, în urma unui accident, în capitală. Momentul a fost surprins de camera de bord a troleibuzului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Un pasager din troleibuz a ajuns la spital, în urma unui accident, în capitală. Momentul a fost surprins de camera de bord a troleibuzului - FOTO/VIDEO
16:20
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, prin care a solicitat anularea deciziei de a fi suspendat din funcție # ProTV.md
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, prin care a solicitat anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
16:20
Accident în apropiere de Hâncești. O mașină a ajuns într-un șanț, după ce ar fi derapat de pe șosea - VIDEO # ProTV.md
Accident în apropiere de Hâncești. O mașină a ajuns într-un șanț, după ce ar fi derapat de pe șosea - VIDEO
16:20
Au urcat la volan băuți și fără permis de conducere: Doi șoferi - condamnați la închisoare. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
Au urcat la volan băuți și fără permis de conducere: Doi șoferi - condamnați la închisoare. Câți ani vor sta după gratii
Acum 4 ore
16:00
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat” # ProTV.md
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace din Ucraina: „Rușii ne-au invitat”
15:50
Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul
15:10
Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol: „Cea mai mare operațiune din istorie” # ProTV.md
Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol: „Cea mai mare operațiune din istorie”
14:50
Ultima oră. Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vlad Plahotniuc
14:50
Doi adolescenți au omorât un băiat de 15 ani și l-au îngropat în curtea unei case, în România. Au încercat să-i dea foc # ProTV.md
Doi adolescenți au omorât un băiat de 15 ani și l-au îngropat în curtea unei case, în România. Au încercat să-i dea foc
14:40
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una din ele s-a lovit de o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una din ele s-a lovit de o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
14:40
Alexandru Munteanu - declarații în cadrul Forumului Economic de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” - FOTO # ProTV.md
Alexandru Munteanu - declarații în cadrul Forumului Economic de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” - FOTO
14:40
Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene # ProTV.md
Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene
14:10
Obiecte și monede de peste 3000 de euro - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Trei pasageri, documentați - FOTO # ProTV.md
Obiecte și monede de peste 3000 de euro - depistate pe Aeroportul din Chișinău. Trei pasageri, documentați - FOTO
14:10
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente # ProTV.md
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente
14:10
„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ # ProTV.md
„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ
Acum 6 ore
13:30
Incendiu la Dubăsari: Un bărbat imobilizat la pat a ajuns la spital, iar 42 de persoane au fost evacuate. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Incendiu la Dubăsari: Un bărbat imobilizat la pat a ajuns la spital, iar 42 de persoane au fost evacuate. IGSU vine cu detalii
13:30
Premierul a discutat cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice” # ProTV.md
Premierul a discutat cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice”
13:10
„Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca. Soldații ucraineni au văzut mesajul din dronă # ProTV.md
„Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca. Soldații ucraineni au văzut mesajul din dronă
13:00
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni. Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole” # ProTV.md
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni. Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026
12:50
Un biciclist - lovit mortal de o mașină, la Florești. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere. Imagini care pot afecta emoțional - VIDEO # ProTV.md
Un biciclist - lovit mortal de o mașină, la Florești. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere. Imagini care pot afecta emoțional - VIDEO
12:30
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită după o pauză de 15 ani
12:20
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una a lovit o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una a lovit o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
12:10
Percheziții la Telenești: O armă lungă de model necunoscut - ridicată de polițiști. Ce alte obiecte au fost găsite - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la Telenești: O armă lungă de model necunoscut - ridicată de polițiști. Ce alte obiecte au fost găsite - VIDEO
12:10
Accident fatal la Ungheni: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Accident fatal la Ungheni: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Poliția vine cu detalii
12:10
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia. Dansatoarea care ar fi apărut într-un video cu caracter intim cu principalul suspect, a făcut declarații # ProTV.md
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia. Dansatoarea care ar fi apărut într-un video cu caracter intim cu principalul suspect, a făcut declarații
12:10
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 8 ore
12:00
Cum să alegi apartamentul perfect?
12:00
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
11:50
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă # ProTV.md
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă
11:40
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul # ProTV.md
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul
11:30
Accident pe o stradă din capitală: Un bărbat a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit puternic. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
Accident pe o stradă din capitală: Un bărbat a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit puternic. Poliția vine cu detalii – VIDEO
11:20
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, privind anularea deciziei de a fi suspendat din funcție # ProTV.md
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, privind anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
11:10
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump # ProTV.md
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump
11:00
Accident pe o stradă din capitală: Două mașini s-au ciocnit puternic. Imagini, surprinse de trecători – VIDEO # ProTV.md
Accident pe o stradă din capitală: Două mașini s-au ciocnit puternic. Imagini, surprinse de trecători – VIDEO
10:50
A tras la răspundere o persoană nevinovată și a influențat înfăptuirea justiției. Un procuror din Cahul - condamnat la 5 închisoare. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
A tras la răspundere o persoană nevinovată și a influențat înfăptuirea justiției. Un procuror din Cahul - condamnat la 5 închisoare. Cum s-a întâmplat totul
10:30
LIVE. Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care a urcat beat la volan, de a nu fi suspendat din funcție, printre subiectele din agendă # ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care a urcat beat la volan, de a nu fi suspendat din funcție, printre subiectele din agendă
10:20
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare # ProTV.md
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare
Acum 12 ore
09:20
Premierul a discutat cu oficialii din Ucraina la Forumul de la Davos: „Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente cumplite” # ProTV.md
Premierul a discutat cu oficialii din Ucraina la Forumul de la Davos: „Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente cumplite”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.