/VIDEO/ Alegerile din Găgăuzia, puse pe pauză: CSJ suspendă activitatea comisiei electorale create de Adunarea Populară

TV8, 21 ianuarie 2026 14:40

Acum 5 minute
15:00
/VIDEO/ Cine este fostul șef la Procuratură, condamnat la 5 ani de pușcărie: E căutat de poliție TV8
Acum 30 minute
14:40
14:40
/VIDEO/ Un nou accident feroviar în Spania: Un mort și cel puțin 37 de răniți TV8
Acum o oră
14:20
Ninsori pe 22 ianuarie 2026: Când se încălzește vremea în Moldova TV8
14:20
/VIDEO/ Încă 30 de zile după gratii: Vladimir Plahotniuc absentează de la ședință TV8
Acum 2 ore
13:40
/VIDEO/ Franța va recunoaște permisele de conducere din Moldova: Acordul, aprobat la Paris TV8
13:10
/VIDEO/ „Vechea ordine mondială nu se mai întoarce”: Discursul sumbru al premierului din Canada la Davos TV8
Acum 4 ore
12:40
Un nou accident feroviar în Spania: Un mort și cel puțin 37 de răniți TV8
12:10
Accident mortal la Ungheni: Un pieton, lovit de microbuz în timp ce traversa strada TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1428: Atac în Rusia, prognoza Kievului și sfatul lui Kliciko. „Trump i-a dat lui Putin cadoul dorit” TV8
11:40
Tragedie într-un troleibuz din Chișinău: Un bărbat a murit subit TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1428: Atac în Rusia, prognoza Kievului și tensiune în NATO. „Trump i-a dat lui Putin cadoul dorit” TV8
11:10
Acum 6 ore
10:40
/VIDEO/ Parafină în loc de motorină? Șoferii se plâng de calitatea combustibilului pe timp de ger. Reacția autorităților TV8
10:10
/VIDEO/ Accident violent la Durlești cu 3 mașini implicate: Care e starea șoferilor TV8
09:50
Adunarea Generală a Judecătorilor, convocată în luna martie 2026: Va avea loc la Palatul Republicii TV8
09:30
Etapa a 7-a din Liga Campionilor: Rezultatele-surpriză produse de Bodo Glimt și Sporting Lisabona TV8
09:20
/VIDEO/ Limba găgăuză, în pericol? Planul național prin care statul își propune s-o protejeze TV8
Acum 8 ore
08:30
/VIDEO/ Parcul Sarmizegetusa rămâne în beznă: Explicația lui Ion Ceban și legătura cu fetița electrocutată TV8
07:50
Horoscop 21 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii rapide, Leii se afirmă, iar Vărsătorii pornesc un nou început TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 21 ianuarie 2026: Ger, ceață și polei TV8
Acum 24 ore
23:00
/VIDEO/ Studiu: Doar 40% din promisiunile partidelor din Moldova sunt respectate. Reacția deputaților TV8
22:30
/VIDEO/ Cine va apăra Moldova în caz de război? „S-ar putea crea o coaliție” TV8
22:00
/VIDEO/ Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei TV8
21:30
/VIDEO/ Statalitate, unire, dezbinare, anexare: În căutarea adevărului istoric - la „Alo, TV8” TV8
21:30
/VIDEO/ Carambol din cauza zăpezii: Peste 100 de vehicule s-au ciocnit și au derapat TV8
21:20
/VIDEO/ Moldova ar putea organiza un referendum de urgență privind unirea cu România. În ce circumstanțe TV8
21:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1427: Scenariu în Moldova, ger și alertă la Cernobîl. Trump îl invită pe Putin, iar Zelenski are o ofertă TV8
20:50
Trei zile de doliu național în Spania după accidentul feroviar: Mesajul premierului Pedro Sanchez TV8
20:30
/LIVE/ Statalitate, unire, dezbinare, anexare: În căutarea adevărului istoric - la „Alo, TV8” TV8
20:30
/VIDEO/ Forumul Economic de la Davos 2026: Delegația din Moldova are o singură misiune la masă cu marile puteri TV8
20:20
/LIVE/ Statalitate, unire, dezbinare, anexare: În căutarea adevărului istoric - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
20:00
Panică pe plajele din Australia: Mai mulți surferi, inclusiv copii au fost mușcați de rechini TV8
19:30
/VIDEO/ „Șefi pe microfoane” și „show mai departe”: Bugetul Chișinăului pentru 2026 rămâne neaprobat TV8
19:10
Nouă sentință pentru fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici: Găsit vinovat de fraudă imobiliară TV8
19:00
UE se răzbună pe Trump? Va amâna acordul comercial cu SUA după amenințările privind Groenlanda TV8
18:40
Decuplare de orbita Moscovei și pretext pentru a speria oamenii: Cum e văzută ieșirea Republicii Moldova din CSI TV8
18:10
Spectacolul Ligii Campionilor revine: Primele dueluri de foc din anul 2026 TV8
17:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1427: Ger, alertă la Cernobîl și scopul Kievului. Trump îl invită pe Putin, iar Zelenski are o propunere TV8
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1427: Atac masiv, frig și beznă. Kievul are un scop, Trump îl invită pe Putin, iar Rusia are o problemă TV8
16:40
/VIDEO/ De la „muncă în restaurant” la exploatare sexuală: Ce riscă un bărbat într-un dosar pentru trafic de ființe umane TV8
16:10
/VIDEO/ Avertisment de la UE pentru SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. Promisiunea Ursulei von der Leyen TV8
15:50
Un nou dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc: Legătura cu Grecia TV8
15:20
Prețuri noi la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 21 ianuarie 2026 TV8
Ieri
14:50
Dosarul Plahotniuc: Procurorii cer mai multe zile după gratii, 3 martori absentează, iar procurorul acuză tergiversare TV8
14:40
/VIDEO/ Trump, supărat pe Macron: Amenință Franța cu taxe vamale de 200% pentru vin și șampanie TV8
14:10
/VIDEO/ Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani: Migrene resimțite pe pământ și auroră boreală pe cer TV8
13:50
/VIDEO/ Alertă la Goianul Nou: Un deținut evadat de la locul de muncă, căutat de autorități TV8
13:40
Ceai periculos la vamă: ANSA a găsit o concentrație alarmantă de pesticide TV8
13:10
/VIDEO/ Atac fără milă la Kiev: Ucraineni fără apă, lumină și adăpostiți în stații de metrou TV8
