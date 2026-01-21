LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni. Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole”
„Vă rog, pâine”. O bătrână din Donețk a scris în zăpadă că nu mai are ce mânca. Soldații ucraineni au văzut mesajul din dronă
LIVE TEXT. Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni. Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole”
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.01.2026
Un biciclist - lovit mortal de o mașină, la Florești. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere. Imagini care pot afecta emoțional - VIDEO
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită după o pauză de 15 ani
Accident la Durlești. Două mașini s-au ciocnit violent, iar una a lovit o altă mașină parcată în apropiere. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Percheziții la Telenești: O armă lungă de model necunoscut - ridicată de polițiști. Ce alte obiecte au fost găsite - VIDEO
Accident fatal la Ungheni: Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Poliția vine cu detalii
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia. Dansatoarea care ar fi apărut într-un video cu caracter intim cu principalul suspect, a făcut declarații
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Cum să alegi apartamentul perfect?
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă
Alegerile în UTA Găgăuzia, care urmau să aibă loc la 22 martie - anulate. Care este motivul
Accident pe o stradă din capitală: Un bărbat a ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit puternic. Poliția vine cu detalii – VIDEO
CSM a respins cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care ar fi urcat băut la volan, privind anularea deciziei de a fi suspendat din funcție
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump
Accident pe o stradă din capitală: Două mașini s-au ciocnit puternic. Imagini, surprinse de trecători – VIDEO
A tras la răspundere o persoană nevinovată și a influențat înfăptuirea justiției. Un procuror din Cahul - condamnat la 5 închisoare. Cum s-a întâmplat totul
LIVE. Ședința Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea judecătorului Ghenadie Tocaiuc, care a urcat beat la volan, de a nu fi suspendat din funcție, printre subiectele din agendă
Calitatea motorinei, sub semnul întrebării. Sunt inițiate controale la stațiile de alimentare
Premierul a discutat cu oficialii din Ucraina la Forumul de la Davos: „Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente cumplite”
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
Avionul Air Force care-l ducea pe Donald Trump către Davos s-a întors din drum. Președintele american a schimbat aeronava - FOTO
SUA au sechestrat încă un petrolier cu legături cu Venezuela. Este al șaptelea de când Trump a impus blocada navelor sub sancțiuni - VIDEO
Curs valutar BNM pentru 21 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare”
Vreme geroasă în țară. La nord se așteaptă -15 grade noaptea, iar în capitală -12 grade. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - VIDEO
Istoria se repetă în CMC: După ce pentru prima dată în acest an, consilierii municipali s-au reunit în ședință, fiind întrunit numărul necesar de voturi, PAS și PSRM au părăsit din nou sala - VIDEO
Campionul ultimelor două ediții la Australian Open, Jannik Sinner, a început cursa de apărare a trofeului cu un succes categoric. Adversarul său a abandonat după setul doi și a izbucnit în lacrimi - VIDEO
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință - video
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - VIDEO
Donald Trump: „Dacă nu aş fi venit eu, NATO nu ar mai fi existat”. Liderul american spune că fără el Alianţa ar fi „căzut în uitarea istoriei”
În Spania este marcată prima din cele trei zile de doliu național, după accidentul feroviar de duminică seara: 41 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți - VIDEO
Revelația fotbalului italian, Como, a umilit-o pe Lazio Roma chiar la ea acasă în campionatul Italiei. Puștii lui Cesc Fabregas au urcat pe locul șase - VIDEO
Deși subiectul Ucrainei este unul dintre cele mai importante la Forumul Economic Mondial de la Davos - liderul de la Kiev este absent din cauza situației energetice din țara sa - VIDEO
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări - VIDEO
Așa tată, așa fiu! Băiatul lui Van Persie a marcat primele goluri pentru Feyenoord! Fosta legendă a Olandei, în lacrimi - VIDEO
Accident la Durlești. Două automobile s-au lovit violent. Imagini surprinse de martori de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
Manchester City a transferat unul dintre cei mai „vânați” fundași centrali din lume. Cetățenii au semnat un contract valabil cinci sezoane și jumătate cu Marc Guehi - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.01.2026
Nota obținută de ChatGPT la examenele de admitere la universitate în Japonia
Gol desprins din jocurile video marcat în campionatul Columbiei. Un fotbalist a primit mingea la aproximativ 60 de metri distanță de poarta adversă și a înscris cu un șut fabulos - VIDEO
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate - VIDEO
Una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria turneelor de Mare Șlem a avut-o Naomi Osaka în primul său meci de la Australian Open. Imaginile au făcut înconjurul lumii - VIDEO
