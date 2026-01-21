01:30

Biologi austrieci au demonstrat, în premieră, că animalele domestice din această specie sînt capabile să folosească unelte în mod intenţionat.Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, precum mături, crengi sau greble, pe care le utilizează pentru a se scărpina în zone greu accesibile. Observaţia a stat la baza unui studiu realizat de Alice Auersperg şi Antonio Osuna Mascaro, de la