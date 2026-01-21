FMI actualizează previziunile privind economia mondială

08:15

Șefii de stat și de guvern din țările Uniunii Europene vor organiza un summit de urgență la Bruxelles la 22 ianuarie privind situația din jurul Groenlandei și elaborarea unei poziții comune cu privire la introducerea de către președintele american Donald Trump a unor taxe suplimentare de 10% împotriva a opt state membre ale UE pentru că au trimis militari în Groenlanda, informează Logos Press.