S-a preconizat că economia mondială va scădea
Logos-Press, 20 ianuarie 2026 20:00
În 2026, situația din economia mondială se va înrăutăți. Acesta a fost răspunsul a 55% dintre economiștii intervievați la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Logos Press.
Acum 5 minute
20:15
Șapte sportivi moldoveni au obținut medalii la Cupa Europeană de Sambo-2026, care s-a încheiat la Zupa Dubrovacca (Croația), informează Logos Press.
20:15
Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune taxe de 200% asupra vinului și șampaniei franceze după ce un consilier al președintelui francez Emmanuel Macron a declarat că Franța nu are „nicio intenție” de a accepta invitația de a se alătura unui „consiliu de pace” privind Gaza, a relatat Logos Press.
Acum 30 minute
20:00
Marți, 20 ianuarie, Parlamentul European a votat pentru examinarea de urgență a unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, a relatat Logos Press citând DW.
20:00
20:00
Miercuri, 21 ianuarie, este ultima zi în care este valabilă oferta NASA pentru toți cei care doresc să zboare în jurul Lunii cu expediția Artemis II. Cetățenii își pot trimite numele la zbor și pot primi o carte de îmbarcare ca amintire.
Acum o oră
19:45
Rata natalității în China în 2025 a scăzut la 5,63 la mia de locuitori, atingând cel mai scăzut nivel din istoria statisticilor naționale, care sunt păstrate din 1949, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
18:30
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat lansarea reformei administrației publice locale în Republica Moldova, chemând cetățenii, primarii și organizațiile publice să participe împreună la acest proces important, informează Logos Press.
Acum 4 ore
18:00
Agențiile de stat pot acorda acum puncte suplimentare companiilor care furnizează bunuri și servicii din regiuni apropiate folosind lanțuri scurte de aprovizionare atunci când organizează achiziții, informează Logos Press.
17:45
Autoritățile moldovene au demarat procesul de denunțare a acordurilor-cheie, după încheierea căruia țara va înceta în mod legal să mai facă parte din CSI.
17:30
La 16 ianuarie a fost anunțată o licitație internațională pentru achiziționarea de utilaje specializate pentru curățarea rețelei de drenaj, a rețelelor de inginerie și a instalațiilor de sprijin operațional, precum și a altor echipamente necesare în cadrul unui proiect de mare anvergură de reconstrucție a canalului râului Byk, informează Logos Press.
17:15
Ministerul Energiei: Arhitectura sovietică este de vină pentru facturile mari la căldură # Logos-Press
Ministerul Energiei susține că facturile mari la căldură din Moldova se datorează în principal eficienței energetice scăzute a clădirilor din epoca sovietică, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
12:00
Jürgen Hardt, membru al Uniunii Creștin-Democrate germane din Bundestag, a amenințat că va boicota Cupa Mondială dacă Statele Unite nu renunță la planurile președintelui american pentru Groenlanda, relatează Logos Press.
11:30
O nouă competiție a Programului Star Venture al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru startup-uri promițătoare gata să se extindă a fost lansată în Moldova, informează Logos Press.
11:00
Președintele bulgar Rumen Radev și-a anunțat intenția de a demisiona și de a forma un nou partid, a anunțat Logos Press.
10:45
Ministerul Culturii reformează Agenția de inspecție și restaurare a monumentelor: personalul va fi extins și dotat cu tehnologie pentru a monitoriza mai eficient starea monumentelor și a stopa încălcările, informează Logos Press.
10:15
Federația Rusă are rezerve dovedite de gaze naturale de peste 1.300 de trilioane de picioare cubice, fiind astfel țara cu cele mai mari rezerve naționale din lume, potrivit Logos Press.
09:45
În viitorul apropiat, Moldova și România intenționează să deschidă traficul pe tronsonul de cale ferată Cantemir-Falciu, să reia transporturile pe linia Cahul-Galac pe râul Prut, precum și să lanseze un tren de pasageri pe ruta Cahul-Galac, informează Logos Press.
09:15
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va prezenta perspectivele economice ale țării la Forumul Economic Mondial de la Davos și va lua cuvântul în cadrul unei mese rotunde cu privire la impactul sancțiunilor asupra economiei ruse, informează Logos Press.
08:45
Comunitatea Statelor Independente rămâne deschisă participării depline a Ucrainei și Moldovei în activitatea comună, acestea rămânând din punct de vedere juridic și faptic în cadrul CSI, a raportat Logos Press.
08:15
Șefii de stat și de guvern din țările Uniunii Europene vor organiza un summit de urgență la Bruxelles la 22 ianuarie privind situația din jurul Groenlandei și elaborarea unei poziții comune cu privire la introducerea de către președintele american Donald Trump a unor taxe suplimentare de 10% împotriva a opt state membre ale UE pentru că au trimis militari în Groenlanda, informează Logos Press.
Ieri
18:45
Într-o finală dramatică, în seara zilei de 18 decembrie, echipa națională a Senegalului a învins gazda turneului, Maroc, și a câștigat Cupa Africii pe Națiuni pentru a doua oară în istoria sa, informează Logos Press.
18:15
Codul fiscal va fi completat cu reglementări care să descurajeze deplasarea artificială a veniturilor către jurisdicții cu impozite mai mici și să sporească echitatea fiscală între companiile locale și cele internaționale, potrivit Logos Press.
17:45
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a anunțat confiscarea unui lot de 200 kg de biscuiți care nu respectau legislația privind siguranța alimentară și informarea consumatorilor, informează Logos Press.
17:15
În decembrie 2025, rata anuală a inflației pentru întreaga UE a scăzut la 2,3%, însă rata României a rămas neschimbată față de noiembrie și rămâne cea mai ridicată din UE, la 8,6%, potrivit Logos Press.
16:45
Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025 a fost executat cu un excedent de 122,8 milioane de lei, veniturile totalizând 49,2 miliarde de lei (49202,4 milioane de lei) sau 99,6 la sută din planul anual, informează Logos Press.
16:15
Anul trecut, companiile ucrainene au stabilit un anti-record: 9.174 de proceduri pentru datorii salariale împotriva a 488 de companii. Aceasta este cu 30% mai mult decât în 2024 și cea mai mare cifră din ultimii 5 ani.
15:45
Operatorii de pe piață vor reface subsolul după exploatările miniere printr-un mecanism de garantare financiară, care este programat să intre în vigoare începând cu 29 mai 2026, simultan cu intrarea în vigoare a Codului subsolului, a informat Logos Press.
15:15
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru a-și extinde producția în parcul industrial „Edineț”, a raportat Logos Press.
14:45
După ce SUA a impus taxe vamale de 10% pentru opt țări europene, prețurile mondiale ale metalelor prețioase au crescut brusc. Prețul aurului a ajuns deja la 4690 de dolari, informează Logos Press citând DW.
14:15
Statul va putea salva activele băncilor în caz de criză financiară, pentru care legislația privind ajutorul de stat este în curs de adaptare la standardele europene, informează Logos Press.
14:00
Pentru statele mici din Europa, precum Republica Moldova și Albania, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă nu doar un proiect de dezvoltare, ci și o garanție de securitate. Declarația a fost făcută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău a președintelui Albaniei, prima vizită la nivel prezidențial între cele două țări din ultimii peste 20 de ani, transmite Logos Press.
12:45
Aderarea la OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an, informează Logos Press.
12:15
Conform Logos Press, guvernul intenționează să elimine complet bonurile de masă pe hârtie și să le utilizeze exclusiv în format electronic.
12:00
România face ultimii pași pentru a transfera „Autoritatea Porturilor Maritime Constanța” către Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești.
11:45
Scăderea cererii de whisky, scotch, coniac și tequila a determinat producătorii de băuturi spirtoase să se confrunte cu lipsa stocurilor. O serie de companii au fost nevoite să suspende activitatea uzinelor pentru a evita suprastocarea.
11:15
Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh din Regatul Unit și de la Institutul de Geologie a Mediului din Franța au creat o nouă hartă a Antarcticii folosind o tehnică de modelare numită Ice Flow Perturbation Analysis (IFPA), informează Logos Press.
10:45
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune lichidarea raioanelor și crearea municipiilor în baza centrelor raionale, informează Logos Press.
10:15
Sala de conferințe a Ministerului Afacerilor Externe, numită în onoarea lui Nicholae Țîu # Logos-Press
În semn de recunoaștere a contribuției deosebite la formarea diplomației moldovenești a primului ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țîu, o sală de conferințe din clădirea Ministerului de Externe a primit numele acestuia, informează Logos Press.
09:30
Serviciul de Informații și Securitate (ISS), poliția și vama au fuzionat pentru a controla pasagerii la frontieră sub noul sediu al Unității de Informare a Pasagerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, informează Logos Press.
09:15
Ucraina extrage în medie 40 de milioane de metri cubi de gaz pe zi din instalațiile sale subterane de stocare a gazului (UGS), ceea ce reprezintă cu 18 milioane m3 mai puțin decât retragerea medie zilnică în perioada corespunzătoare din ultimii trei ani, a raportat Logos Press.
08:45
Gerul și căderile de zăpadă care au cuprins regiunea au crescut cererea de gaze naturale, punând presiune pe prețuri și volume de tranzacționare la Bursa Română de Mărfuri (BRM), care a înregistrat duminică maxime istorice în această iarnă, informează Logos Press.
08:15
În urma auditului postvămânal și a controalelor de monitorizare efectuate în perioada 2-16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare ale entităților economice în valoare totală de 3,29 milioane de lei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:45
Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 5 000 de persoane au murit în timpul protestelor din țară.
18:15
Autoritățile intenționează să economisească aproximativ 5 miliarde de lei pentru sectorul privat în 2026, în cazul în care schimbările planificate în legislație și reglementări sunt puse în aplicare, a raportat Logos Press.
17:15
Banca Angliei este îndemnată să se pregătească pentru o criză financiară din cauza extratereștrilor # Logos-Press
Banca Angliei ar trebui să se pregătească pentru o posibilă criză financiară ca urmare a confirmării existenței extratereștrilor, potrivit Logos Press.
16:30
Taxele de import de 10% pentru mărfurile din Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda vor intra în vigoare de la 1 februarie, crescând presiunea asupra Groenlandei, a raportat Logos Press.
16:00
Noile autostrăzi românești A7 (Pașcani-Sucava-Siret) și A8 (Pașcani-Iași-Ungheni), finanțate de Comisia Europeană în cadrul programului SAFE, vor deschide Moldovei o cale directă de creștere a fluxului turistic, a sustenabilității economice și de consolidare a integrării transporturilor cu UE, informează Logos Press.
15:15
O mie de noi transportoare blindate de trupe, în valoare de un miliard de dolari, vor fi livrate armatei române până la sfârșitul anului 2027, potrivit Logos Press.
14:15
În toamna anului 2025, contractele futures pe metale prețioase au devenit beneficiarii turbulențelor de pe piețele mondiale. Astfel, la 8 octombrie, prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie 4 mii de dolari pe uncie troy. În aceeași săptămână, costul argintului a depășit pragul de 50 de dolari. Dacă „raliul metalelor” va continua în 2026, spune Logos Press cu referire la RBC.
13:15
În Moldova, au intrat în vigoare amendamente la Codul Muncii care interzic orice formă de violență și hărțuire la locul de muncă, în timpul călătoriilor de afaceri, al cursurilor de formare, al evenimentelor profesionale și al comunicării oficiale online, a raportat Logos Press.
