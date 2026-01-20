Forum postelectoral: cum să fie protejat spațiul online fără a restrânge libertatea de exprimare
Moldova1, 20 ianuarie 2026 21:30
Republica Moldova își ajustează legislația media la standardele europene, iar cea mai problematică rămâne reglementarea spațiului online, dar care este absolut necesară pentru a proteja procesele democratice împotriva atacurilor hibride și ingerințelor externe. Vulnerabilitatea mediului online a fost confirmată și la recentele alegeri parlamentare din 2025. Despre formulele de reglementare a spațiului online, care să nu îngrădească libertatea de exprimare, s-a discutat marți la un forum postelectoral.
„Când strigi Ioane, răspund mai mulți odată!” Această expresie este perfect valabilă când vorbim despre satul Ruseștii Noi, din Ialoveni, acolo unde cel puțin 600 de bărbați poartă acest nume și care marți au sărbătorit Sfântul Ion. Tradiția este respectată cu fast în localitate de mai bine de 20 de ani. Și astăzi, localnicii au sărbătorit cu bucate tradiționale. Nu a lipsit mămăliga, friptura, vinul fiert, muzica și voia bună.
O investiție de aproximativ 5 milioane de euro va fi realizată în Parcul Industrial Edineț de compania britanică Cornelius Electronics, care își extinde capacitățile de producție în sectorul electronic, orientat aproape integral către exporturile pe piața Uniunii Europene. Proiectul va contribui la dezvoltarea industrială a regiunii de nord și la consolidarea poziției Republicii Moldova în lanțurile valorice europene.
Republica Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina în fața războiului declanșat de Federația Rusă și va susține o pace justă și durabilă, direct legată de securitatea europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu într-o postare publicată pe Facebook, după întrevederi în marja Forumului Economic Mondial de la Davos cu oficiali ucraineni de rang înalt.
Investiții guvernamentale de circa 10 milioane de lei în orașul Vulcănești vizează modernizarea serviciilor sociale și reabilitarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai și siguranța pentru mii de locuitori, inclusiv copii și persoane vulnerabile. Lucrările sunt realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor naționale „Satul European” și „Europa este aproape”.
Introducând taxe vamale la import, Donald Trump a declarat în repetate rânduri că acestea vor fi plătite de furnizorii străini: că astfel bugetul american va fi alimentat, iar consumatorii nu vor avea de suferit. În realitate, însă, tocmai americanii au fost cei care au achitat nota de plată pentru războiul comercial declanșat de președinte, scrie publicația The Moscow Times.
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Diplomația economică, atuul delegației Republicii Moldova la Forumul de la Davos, afirmă experții # Moldova1
Profilul delegației de la Chișinău la Forumul Economic de la Davos 2026, conduse de premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale pentru reziliența economică, consideră experții.
Prime Minister Alexandru Munteanu and Deputy PM Eugeniu Osmochescu are representing the Republic of Moldova at the 56th World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos. The delegation aims to bolster dialogue with international partners and attract new strategic investments to the country.
Prima ședință a CMC din 2026, fără rezultate: Chestiunea privind bugetul municipal nu a fost discutată # Moldova1
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului capitalei pentru anul 2026 la prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), desfășurată pe 20 ianuarie.
Experți, la Moldova 1: Diplomația economică, atuul delegației Republicii Moldova la Forumul de la Davos # Moldova1
În contextul instabilității geopolitice, Forumul Economic de la Davos 2026 devine o platformă unde disensiunile actuale domină agenda discuțiilor informale ale liderilor mondiali. Experții subliniază că profilul delegației de la Chișinău are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale pentru reziliența economică .
Nou cadru pentru medicamentele critice, votat de Parlamentul European. R. Moldova va putea beneficia în calitate de stat candidat # Moldova1
Parlamentul European a votat pe 20 ianuarie, la Strasbourg, o propunere legislativă menită să îmbunătățească disponibilitatea și aprovizionarea cu medicamente esențiale în Uniunea Europeană, un demers de pe urma căruia va beneficia și Republica Moldova, în calitate de țară candidată la aderare.
Ținută extravagantă la Internaționalele Australiei: Naomi Osaka a apărut stilată înaintea partidei cu Antonia Ruzic # Moldova1
Japoneza Naomi Osaka și-a uimit din nou admiratorii, de data aceasta la Australian Open. Jucătoarea clasată la moment pe locul 17 în ierarhia mondială are obiceiul de a apare, intempestiv, în ținute extravagante. De data asta, nipona și-a făcut intrarea în arenă cu o umbrelă, o pălărie mare și pantaloni lungi albi, înainte de a le scoate pentru a juca partida cu Antonia Ruzic din Croația.
Macron acuză SUA, la Davos, că „încearcă să subordoneze Europa”: Trump ripostează publicând mesaje private ale liderului francez # Moldova1
Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF), la Davos, de faptul că „încearcă să slăbească Europa”, în urma unor amenințări ale omologului său american de a impune noi taxe vamale oricărei țări care susține Groenlanda împotriva prădării americane, transmite BFMTV.
Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerul Justiției (MJ) inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a publicat marți, pe rețeaua sa Truth Social, capturi de ecran cu mesaje scrise de către omologul său francez Emmanuel Macron. Acesta i-a propus un G7 la Paris, după Forumul de la Davos, cu invitați din Ucraina, Danemarca, Rusia și Siria, relatează news.ro.
Energia termică livrată consumatorilor din Comrat se scumpește. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 20 ianuarie, majorarea tarifelor cu 16%, până la 3.745 de lei/Gcal, fără TVA.
R. Moldova promovată, la Davos, ca destinație sigură pentru investiții: „Predictibilitate și reguli clare de joc pentru toți antreprenorii” # Moldova1
R. Moldova este o țară cu „predictibilitate, transparență, precum și cu reguli clare de joc pentru toți antreprenorii”, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care participă, alături de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău își propun să consolideze dialogul cu partenerii internaționali și să atragă noi investiții strategice în R. Moldova.
Discuții la Chișinău: R. Moldova și România ar putea crea o arie naturală protejată comună # Moldova1
R. Moldova și România discută despre posibilitatea creării unei arii naturale protejate comune. Totodată, cele două state intenționează să-și intensifice colaborarea în domenii precum gestionarea apelor, inventarierea pădurilor sau în cadrul programului de împădurire.
Scriitorul, publicistul, istoricul literar Iurie Colesnic revine în atenția cititorilor, de această dată, în calitate de protagonist al unei monografii bibliografice semnate de Lidia Kulikovski. Lucrarea, de peste 600 de pagini, reprezintă o formă de exprimare a recunoștinței pentru întreaga activitate a cercetătorului Iurie Colesnic.
Legendarul LeBron James, legitimat la Los Angeles Lakers, nu va fi în „cinci-ul" de bază la evenimentul All-Star Game. Tradiționalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet masculin este programat pe 15 februarie la Los Angeles. James ratează un loc de titular pentru prima dată din 2005 și va trebui să aștepte până pe 1 februarie pentru a afla dacă va participa la un al 22-lea All-Star Game în cele 23 de sezoane de când joacă în NBA.
Cipru preia președinția Consiliului UE: R. Moldova, menționată în contextul extinderii blocului comunitar # Moldova1
Autoritățile Ciprului, stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene (UE), includ în mod explicit Republica Moldova în lista statelor pentru care extinderea UE rămâne o prioritate strategică, alături de Ucraina, Balcanii de Vest și Turcia, subliniind rolul extinderii ca principal instrument geopolitic al Uniunii Europene.
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei. Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie.
Deputații revin la muncă la începutul lunii februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția prin care deputații sunt convocați pentru sesiunea de primăvară 2026 începând cu data de 2 februarie.
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate investitorilor care au procurat obligațiuni de stat prin platforma evms.md, marcând finalizarea cu succes a primului ciclu investițional derulat în acest format digital. Potrivit Ministerului Finanțelor, rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente confirmă siguranța și eficiența mecanismului de investiții în valori mobiliare de stat.
Cameră de Comerț Trilaterală: Kievul, Bucureștiul și Chișinău își unesc eforturile pentru reconstrucția Ucrainei # Moldova1
Reconstrucția Ucrainei trebuie pregătită din timp, prin coordonare regională, instituții funcționale și proiecte economice clare, nu amânată pentru perioada de după război. Miza acestui proces este refacerea infrastructurii și a economiei, precum și consolidarea stabilității regionale, atragerea investițiilor și crearea unor mecanisme durabile de cooperare între statele vecine.
Superliga românească de fotbal: CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului # Moldova1
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 22-a, gruparea condusă de portughezul Felipe Coelho a surclasat cu 4:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești. Atacantul francezul Steven Nsimba a marcat două goluri în decurs de două minute. Mai întâi a înscris din penalty, după care și din afara careului cu un șut plasat.
Trei cadavre carbonizate într-o singură zi. Atenție sporită la sobele și aparatele electrice de încălzit! # Moldova1
Trei persoane au ars de vii în locuințele proprii pe parcursul zilei de luni, 19 ianuarie. Potrivit autorităților, incendiile au izbucnit din cauza nerespectării regulilor de siguranță la folosirea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit.
OFICIAL | Cetățenii R. Moldova, majoritari în stânga Nistrului: peste 337 de mii au pașapoarte moldovenești # Moldova1
Cetățenii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina (Bender) care dețin pașapoarte ale R. Moldova sunt mai numeroși decât cei care dețin acte de identitate de uz intern.
Mai puțină birocrație, mai multe servicii: ce prevede reforma administrației publice locale # Moldova1
Autoritățile desfășoară consultări pentru reforma administrației publice locale. Anunțul a fost făcut marți de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-o postare pe rețelele sociale. El a precizat că modul cum va fi realizată această reformă va fi decis în urma consultărilor cu primarii, societatea civilă și cetățenii pe care i-a invitat la dialog. Potrivit lui Alexei Buzu, obiectivul este de a construi primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune.
Un bărbat aflat în detenție la Penitenciarul nr. 4 – Cricova este căutat de autorități după ce a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).
Liga Campionilor revine în prim-plan! Primele meciuri din 2026 se vor desfășura în această seară # Moldova1
Arsenal Londra este singura echipă care nu a suferit nicio înfrângere, ba chiar n-a pierdut nici un punct în grupă unică din actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa antrenată de spaniolul Mikel Arteta obținut victorii pe linie în primele 6 etape, având și un golaveraj de excepție, 17:1.
Burse de studii în Polonia pentru tinerii din R. Moldova: Limba poloneză, predată gratuit la Soroca # Moldova1
Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze.
Donald Trump dorește ca, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, să fie semnat statutul Consiliului Păcii - un organism în care toate deciziile ar depinde de el, iar aderarea ar costa 1 miliard de dolari. Liderii principalelor state europene nu doresc să rezolve problemele păcii alături de dictatori precum Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, pe care președintele american i-a invitat să facă parte din noua structură, scrie publicația The Moscow Times.
Calea Ferată, divizată în CFM Marfă și Pasageri și CFM Infrastructură. Vladimir Bolea: „Are un mare viitor pe segmentul economic” # Moldova1
Reforma Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate: infrastructură, pasageri și marfă. Serviciilor de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fi preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va rămâne în gestiunea CFM, care nu va fi privatizată și va putea beneficia de subvenții din bugetul public.
Aproape 5.5 tone de ceai destinate consumatorilor din R. Moldova au fost reținute la frontieră, după ce analizele de laborator au demonstrat că produsul nu respectă standardele de siguranță alimentară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus returnarea lotului de ceai către producător.
Alegeri în Găgăuzia: Începe depunerea documentelor pentru scrutinul din 22 martie. Primii pretendenți la funcția de deputat local # Moldova1
Comisia Electorală de la Comrat începe de miercuri, 21 ianuarie, primirea documentelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților la alegerile regionale din 22 martie. Perioada de depunere a actelor se va încheia pe 20 februarie. Primii pretendenți la mandatul de ales în Adunarea Populară (AP) și-au anunțat deja intențiile.
Tenismena româncă Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din prima rundă, Sorana a învins-o pe nemțoaica Eva Lys, scor 3:6, 6:4, 6:3. Sorana a încheiat partida cu 9 ași, a avut mai puține mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai puține erori neforțate. De asemenea, Sorana a avut un procentaj mai bun la mingile de break fructificate.
Fostul șef al DOS, condamnat pentru angajări fictive de la MAI, se află în Ungaria și lansează un avertisment pentru INTERPOL și EUROPOL # Moldova1
Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale (DOS) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), condamnat, pe 19 ianuarie, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajării fictive în această structură a lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, confirmă că nu se află în R. Moldova.
Un militar din Armata Națională s-a rănit cu arma din dotare. Ministrul Apărării a dispus o anchetă # Moldova1
Un militar al Armatei Naționale s-a rănit, în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești, unde își efectuează serviciul prin contract, anunță Ministerul Apărării.
Femeie, șantajată de un deținut cu fotografii intime: I-a cerut 34 de mii de euro și un automobil # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a primit, timp de șase ani, 34 de mii de euro de la o femeie pe care o șantaja cu poze intime. Ulterior, când a ieșit de la pușcărie, a forțat victima să-i cumpere și un automobil.
Bărbat din Șoldănești, reținut pentru o mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane # Moldova1
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore, fiind suspectat de luare de mită. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi cerut 50.000 de euro pentru a „elibera” un învinuit, cercetat penal într-un dosar de trafic de persoane.
Director de liceu despre preluarea manualelor din Estonia: „Rezultatele lor la PISA ne arată că putem adopta bune practici fără să reinventăm roata” # Moldova1
Manuale colorate, mai atractive și structurate pe volume sau digitale, elaborate în baza unui nou curriculum, iar pentru unele discipline - bazate pe modele de succes din Uniunea Europeană. Totodată, profesorii vor fi sprijiniți prin instruiri și evaluări obiective, potrivite noilor standarde educaționale, afirmă responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care au lansat „reforma manualelor” începând din 2026. Schimbările anunțate inspiră optimism profesorilor și autorilor de manuale.
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale pentru intervenții în caz de incendii, menite să sporească siguranța locuitorilor. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova.
Guvernul a reluat procesul de compensare a economiilor din perioada sovietică: opt milioane de lei alocați în 2026 # Moldova1
Ministerul Finanțelor a inițiat, pe 19 ianuarie, plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care nu și-au putut recupera, după destrămarea Uniunii Sovietice, economiile depuse la bancă. Eligibile sunt persoanele născute până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025, precum și pentru persoanele care nu au ridicat aceste sume în anii precedenți.
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția ex-ministrului Valeriu Lazăr # Moldova1
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține însă că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul economic al tensiunilor privind Groenlanda, deși ar putea fi un obstacol în calea creșterii, transmite Bloomberg.
