Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar

Unika.md, 20 ianuarie 2026 21:30

Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
21:30
Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar Unika.md
Munteanu, la Davos: „Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina” și pregătește un nou ajutor umanitar
Acum 30 minute
21:20
Zelenski confirmă invitația la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar respinge ideea de a sta „în același consiliu” cu Rusia Unika.md
Zelenski confirmă invitația la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar respinge ideea de a sta „în același consiliu” cu Rusia
21:10
Norvegia refuză „Consiliul Păcii” propus de Trump: „nu susținem inițiativa în forma actuală” Unika.md
Norvegia refuză „Consiliul Păcii” propus de Trump: „nu susținem inițiativa în forma actuală”
Acum o oră
21:00
ONU: lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”. Raportul avertizează asupra riscurilor pentru pace și coeziune socială Unika.md
ONU: lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei”. Raportul avertizează asupra riscurilor pentru pace și coeziune socială
21:00
Cernobîl: alimentarea externă cu energie a fost restabilită după pana provocată de atacurile asupra infrastructurii Unika.md
Cernobîl: alimentarea externă cu energie a fost restabilită după pana provocată de atacurile asupra infrastructurii
Acum 2 ore
20:30
Trump îl atacă pe Keir Starmer pe tema Diego Garcia: „act de mare prostie” Unika.md
Trump îl atacă pe Keir Starmer pe tema Diego Garcia: „act de mare prostie”
20:20
Ce țări au acceptat invitația lui Trump la „Consiliul pentru Pace”? Unika.md
Ce țări au acceptat invitația lui Trump la „Consiliul pentru Pace”?
20:20
Apariție neobișnuită la Davos. Emmanuel Macron a ținut un discurs grav purtând ochelari de soare Unika.md
Apariție neobișnuită la Davos. Emmanuel Macron a ținut un discurs grav purtând ochelari de soare
20:10
Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial UE–SUA, după amenințările lui Trump Unika.md
Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial UE–SUA, după amenințările lui Trump
20:00
Brănești: angajat al Penitenciarului nr. 18, reținut de INI Unika.md
Brănești: angajat al Penitenciarului nr. 18, reținut de INI
19:50
Chișinău: bărbat de 45 de ani, găsit mort pe o stradă din sectorul Rîșcani Unika.md
Chișinău: bărbat de 45 de ani, găsit mort pe o stradă din sectorul Rîșcani
Acum 4 ore
17:40
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, a discutat cu Prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, despre dezvoltarea unui parteneriat economic durabil Unika.md
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, a discutat cu Prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, despre dezvoltarea unui parteneriat economic durabil
17:40
Comrat: energia termică se scumpește cu 16%. ANRE a aprobat 3.745 lei/Gcal (fără TVA) Unika.md
Comrat: energia termică se scumpește cu 16%. ANRE a aprobat 3.745 lei/Gcal (fără TVA)
17:40
Cipru, la debutul Președinției Consiliului UE: extinderea rămâne prioritate strategică, iar Moldova este menționată explicit Unika.md
Cipru, la debutul Președinției Consiliului UE: extinderea rămâne prioritate strategică, iar Moldova este menționată explicit
Acum 6 ore
17:30
Ion Sturza, despre „prăbușirea” pieței imobiliare: „Mai puține tranzacții nu înseamnă colaps. E o ajustare firească” Unika.md
Ion Sturza, despre „prăbușirea” pieței imobiliare: „Mai puține tranzacții nu înseamnă colaps. E o ajustare firească”
17:20
CEC cere Ministerului Justiției să inițieze dizolvarea a două partide. Noi probe cerute și în dosarul „Șansă” Unika.md
CEC cere Ministerului Justiției să inițieze dizolvarea a două partide. Noi probe cerute și în dosarul „Șansă”
17:10
Escrocherie cu „investiții profitabile” și promisiuni de viză: un bărbat de 42 de ani, arestat pentru 30 de zile Unika.md
Escrocherie cu „investiții profitabile” și promisiuni de viză: un bărbat de 42 de ani, arestat pentru 30 de zile
17:10
PCCOCS: cetățean român, trimis în judecată pentru trafic de ființe umane. Victima ar fi fost exploatată sexual în Grecia Unika.md
PCCOCS: cetățean român, trimis în judecată pentru trafic de ființe umane. Victima ar fi fost exploatată sexual în Grecia
17:00
Chișinău: 52 de grădinițe intră într-un proiect major de eficiență energetică. Investiții de peste 600 milioane lei, cu BERD și BEI Unika.md
Chișinău: 52 de grădinițe intră într-un proiect major de eficiență energetică. Investiții de peste 600 milioane lei, cu BERD și BEI
17:00
Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio Unika.md
Tânăr militar din Florești, în stare critică după ce ar fi încercat să se sinucidă. A lăsat un mesaj de adio
16:50
22.000 de euro nedeclarați, depistați la Palanca: banii au fost găsiți în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Kiev Unika.md
22.000 de euro nedeclarați, depistați la Palanca: banii au fost găsiți în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Kiev
16:50
Acuzații grave la Căușeni: voluntari spun că maidanezi ar fi fost împușcați la gunoiștea orașului. Poliția investighează Unika.md
Acuzații grave la Căușeni: voluntari spun că maidanezi ar fi fost împușcați la gunoiștea orașului. Poliția investighează
16:40
AIEA: Centrala de la Cernobîl a rămas fără alimentare electrică externă, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei Unika.md
AIEA: Centrala de la Cernobîl a rămas fără alimentare electrică externă, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei
16:40
Căușeni: o persoană, salvată după ce a fost găsită agățată de balconul unui apartament de la etajul patru Unika.md
Căușeni: o persoană, salvată după ce a fost găsită agățată de balconul unui apartament de la etajul patru
15:50
Procurorii cer încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc. Martorii apărării nu s-au prezentat Unika.md
Procurorii cer încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc. Martorii apărării nu s-au prezentat
Acum 8 ore
14:30
Veaceslav Platon anunță că va depune mărturie în dosarul Stoianoglo: „Voi relata în detaliu și voi demonstra cât de ignoranți, cinici și imorali sunt procurorii din Republica Moldova” Unika.md
Veaceslav Platon anunță că va depune mărturie în dosarul Stoianoglo: „Voi relata în detaliu și voi demonstra cât de ignoranți, cinici și imorali sunt procurorii din Republica Moldova”
14:20
În regiunea transnistreană locuiesc peste 300 de mii de cetățeni care dețin pașaportul R. Moldova Unika.md
În regiunea transnistreană locuiesc peste 300 de mii de cetățeni care dețin pașaportul R. Moldova
14:00
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacționează după condamnarea la 3 ani: „Nu mă eschivez de la justiție. Sunt în Ungaria, în deplasare de serviciu” Unika.md
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacționează după condamnarea la 3 ani: „Nu mă eschivez de la justiție. Sunt în Ungaria, în deplasare de serviciu”
14:00
Viktor Ianukovici, condamnat la 15 ani de închisoare în Ucraina: acuzat de însușirea ilegală a 17,5 hectare de pădure Unika.md
Viktor Ianukovici, condamnat la 15 ani de închisoare în Ucraina: acuzat de însușirea ilegală a 17,5 hectare de pădure
13:50
MAI propune reguli mai dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare: Vor fi sancționați chiar și la 11 luni după abatere Unika.md
MAI propune reguli mai dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare: Vor fi sancționați chiar și la 11 luni după abatere
13:50
Von der Leyen avertizează Washingtonul: „Suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional” Unika.md
Von der Leyen avertizează Washingtonul: „Suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional”
13:40
Șantaj online timp de șase ani: un bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare Unika.md
Șantaj online timp de șase ani: un bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare
13:40
Raziile inspectorilor de mediu la Șoldănești: nuc vătămat, ape uzate deversate și deșeuri de construcție depozitate necorespunzător Unika.md
Raziile inspectorilor de mediu la Șoldănești: nuc vătămat, ape uzate deversate și deșeuri de construcție depozitate necorespunzător
Acum 12 ore
13:20
Carburanții se scumpesc: ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru 21 ianuarie Unika.md
Carburanții se scumpesc: ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru 21 ianuarie
13:20
Dosarul uciderii lui Sergiu Oală revine în instanță: doi noi inculpați, acuzați că l-ar fi ascuns pe principalul făptaș Unika.md
Dosarul uciderii lui Sergiu Oală revine în instanță: doi noi inculpați, acuzați că l-ar fi ascuns pe principalul făptaș
13:20
Kremlinul reacționează la retragerea Moldovei din CSI: „Nu a fost neașteptat. Ne exprimăm regretul” Unika.md
Kremlinul reacționează la retragerea Moldovei din CSI: „Nu a fost neașteptat. Ne exprimăm regretul”
13:20
Franța: o adolescentă de 14 ani din Moldova, dispărută de cinci zile în apropiere de Paris Unika.md
Franța: o adolescentă de 14 ani din Moldova, dispărută de cinci zile în apropiere de Paris
13:10
Militar rănit la Florești cu arma din dotare: Ministerul Apărării a dispus o anchetă de serviciu Unika.md
Militar rănit la Florești cu arma din dotare: Ministerul Apărării a dispus o anchetă de serviciu
12:50
Pesticide periculoase depistate în ceai de import: peste 5 tone, reținute la frontieră și returnate producătorului Unika.md
Pesticide periculoase depistate în ceai de import: peste 5 tone, reținute la frontieră și returnate producătorului
12:40
Alegerile din Găgăuzia, între calendar și incertitudine juridică: Comisia Electorală din Comrat începe înregistrarea candidaților Unika.md
Alegerile din Găgăuzia, între calendar și incertitudine juridică: Comisia Electorală din Comrat începe înregistrarea candidaților
12:00
Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA Unika.md
Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA
11:10
Guvernul lansează consultări pentru reforma administrativă: primării mai puternice și servicii publice mai accesibile Unika.md
Guvernul lansează consultări pentru reforma administrativă: primării mai puternice și servicii publice mai accesibile
11:10
Șase localități din Moldova au primit autospeciale pentru intervenții la incendii, cu sprijinul Poloniei și al Uniunii Europene Unika.md
Șase localități din Moldova au primit autospeciale pentru intervenții la incendii, cu sprijinul Poloniei și al Uniunii Europene
11:00
Moldova importă 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate prin Grecia. Investiții americane pentru securitatea energetică Unika.md
Moldova importă 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate prin Grecia. Investiții americane pentru securitatea energetică
11:00
Focare de boli la animale în Moldova: Pesta porcină africană, rabie și gripă aviară confirmate de ANSA Unika.md
Focare de boli la animale în Moldova: Pesta porcină africană, rabie și gripă aviară confirmate de ANSA
11:00
Primul ciclu investițional pe eVMS.md s-a încheiat cu succes: 104,6 milioane lei rambursați investitorilor Unika.md
Primul ciclu investițional pe eVMS.md s-a încheiat cu succes: 104,6 milioane lei rambursați investitorilor
10:50
Tragedii în lanț în Moldova: trei persoane au murit într-o zi din cauza incendiilor provocate de surse de încălzire defecte Unika.md
Tragedii în lanț în Moldova: trei persoane au murit într-o zi din cauza incendiilor provocate de surse de încălzire defecte
10:50
Plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii: cine beneficiază și cum se face compensarea pierderilor din perioada sovietică Unika.md
Plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii: cine beneficiază și cum se face compensarea pierderilor din perioada sovietică
10:50
Aurora boreală, spectacol rar pe cerul Moldovei: cer roșu și mov în raionul Sîngerei Unika.md
Aurora boreală, spectacol rar pe cerul Moldovei: cer roșu și mov în raionul Sîngerei
09:20
Procurorul Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: Comisia a invocat neconcordanțe privind integritatea financiară Unika.md
Procurorul Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: Comisia a invocat neconcordanțe privind integritatea financiară
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.