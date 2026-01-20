Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA
Unika.md, 20 ianuarie 2026 12:00
Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA
Acum 15 minute
12:00
Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA
Acum 2 ore
11:10
Guvernul lansează consultări pentru reforma administrativă: primării mai puternice și servicii publice mai accesibile
11:10
Șase localități din Moldova au primit autospeciale pentru intervenții la incendii, cu sprijinul Poloniei și al Uniunii Europene
11:00
Moldova importă 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate prin Grecia. Investiții americane pentru securitatea energetică
11:00
Focare de boli la animale în Moldova: Pesta porcină africană, rabie și gripă aviară confirmate de ANSA
11:00
Primul ciclu investițional pe eVMS.md s-a încheiat cu succes: 104,6 milioane lei rambursați investitorilor
10:50
Tragedii în lanț în Moldova: trei persoane au murit într-o zi din cauza incendiilor provocate de surse de încălzire defecte
10:50
Plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii: cine beneficiază și cum se face compensarea pierderilor din perioada sovietică
10:50
Aurora boreală, spectacol rar pe cerul Moldovei: cer roșu și mov în raionul Sîngerei
Acum 4 ore
09:20
Procurorul Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: Comisia a invocat neconcordanțe privind integritatea financiară
09:10
Trump a publicat conversația privată dintre el și Macron
09:00
Ancheta asupra Lukoil Moldova: suspiciuni de tranzacții frauduloase la Aeroportul Chișinău. Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari
09:00
Orezul basmati vs. orezul jasmine: ce alegi pentru rețeta perfectă?
08:50
Furtună de zăpadă devastatoare în Michigan: peste 100 de vehicule implicate într-un carambol pe autostradă
08:50
Trump amenință cu taxe de 200% pentru vinurile și șampaniile franțuzești, după refuzul lui Macron de a participa la Consiliul pentru Pace
08:50
Kievul, din nou sub atac: rachete și drone rusești au lăsat zeci de mii de locuințe fără căldură, apă și electricitate
08:40
Primul an al președintelui Trump: promisiuni șocante, acțiuni controversate și testarea limitelor instituționale
08:30
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul pe stil vechi: tradiții, semnificații și obiceiuri
08:30
Horoscopul zilei: 20 ianuarie 2026 – Energie astrală pentru noi începuturi
Acum 12 ore
00:10
Hreanul, util în răceli, sinuzite şi infecţii ale tractului respirator
19 ianuarie 2026
23:40
Europa, sub presiunea lui Trump: Divergențe între Germania și Franța privind răspunsul la criza Groenlandei și amenințările comerciale
23:30
Uimitoarele calităţi ale ceaiului de dafin: beneficii, utilizări şi precauţii
Acum 24 ore
22:50
Evadare la Penitenciarul nr. 4 Cricova: Un tânăr de 25 de ani, căutat de autorități
22:50
Ucraina avertizează: Atacurile asupra substațiilor electrice pot provoca un dezastru nuclear în Europa
22:40
Zăpada a înghițit Kamceatka: Recorduri doborâte, victime și criză de alimente
22:30
Echilibrul acido-bazic: De ce ai nevoie de alimente alcalinizante în meniul zilnic
22:20
Mihai Popșoi explică în ce cazuri poate fi luată decizia unirii Republicii Moldova cu România
22:10
Transport de produse alimentare fără acte, depistat de Serviciul Vamal la Tudora
22:00
De ce piftia consumată alături de legume este una dintre cele mai inteligente alegeri alimentare din această perioadă
21:50
Protocol asiatic: Cum poți reduce inflamația cronică și încetini îmbătrânirea cu 5-10 ani
21:50
Apa japoneză: secretul natural pentru reglarea greutății și stimularea metabolismului
21:40
Ceaiul care te ajută să renunți la fumat: pedicuța, aliatul naturist pentru un nou început
21:30
Razii inopinate pentru combaterea braconajului piscicol și cinegetic în patru raioane din țară
21:30
Ce tip de carne dăunează cel mai mult intestinului? Avertismentul medicilor gastroenterologi
21:20
Când SUA au vrut să cumpere Groenlanda cu 100 de milioane de dolari în aur
21:20
Dosarul „Kuliok”: CSJ a acceptat audierea a 36 de martori propuși de Igor Dodon. Printre martorii acuzării, Vlad Plahotniuc și alți foști demnitari
21:10
Următorii 10 ani vor fi cea mai fericită perioadă din viață pentru aceste două zodii. Data cheie este 20 mai 2026
20:30
Ministerul Economice vine cu precizări: Nu există blocaje pentru exporturile agricole moldovenești către UE. Cotele pe 2026 sunt disponibile integral
20:20
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează înaintea alegerilor anticipate
20:10
Iarna aceasta este o adevărată provocare pentru lebedele care iernează pe Nistru
20:10
Popușoi: Republica Moldova inițiază procedura de retragere completă din Comunitatea Statelor Independente (CSI)
20:10
Tineri din vestul țării, cercetați penal pentru falsificare de documente oficiale. Operațiune coordonată de Procuratura Hâncești
19:30
Trump invită Belarusul să devină membru fondator al „Consiliului pentru Pace”; Lukașenko răspunde pozitiv
19:30
Trump cere 1 miliard de dolari pentru statutul de membru permanent în “Consiliului pentru Pace”. Criticii: „O alternativă la ONU, sub control personal”
19:20
Valentino Garavani, legendarul designer italian, a încetat din viață
19:20
O pasageră a scăpat cu viață după ce nu a mai urcat în trenul implicat în accidentul feroviar tragic din Spania
19:10
Incident la un aeroport din MArea Britanie: 35 de pasageri au fost uitați pe scară, iar avionul a decolat fără ei
19:10
La întrebarea dacă ar folosi forţa pentru a cuceri Groenlanda, Trump răspunde „No comment” şi afirmă că Europa ar trebui să se concentreze pe Rusia şi Ucraina
19:00
Dorin Damir, reținut după condamnare; Alexandru Pînzari, dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru nu se află în țară
19:00
Traficant de droguri sintetice, reținut în Chișinău: substanțe de peste 300.000 lei descoperite la domiciliu
