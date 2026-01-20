Acuzații grave la Căușeni: voluntari spun că maidanezi ar fi fost împușcați la gunoiștea orașului. Poliția investighează
Unika.md, 20 ianuarie 2026 16:50
Acuzații grave la Căușeni: voluntari spun că maidanezi ar fi fost împușcați la gunoiștea orașului. Poliția investighează
Acum 10 minute
16:50
22.000 de euro nedeclarați, depistați la Palanca: banii au fost găsiți în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Kiev
16:50
Acuzații grave la Căușeni: voluntari spun că maidanezi ar fi fost împușcați la gunoiștea orașului. Poliția investighează
Acum 30 minute
16:40
AIEA: Centrala de la Cernobîl a rămas fără alimentare electrică externă, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei
16:40
Căușeni: o persoană, salvată după ce a fost găsită agățată de balconul unui apartament de la etajul patru
Acum 2 ore
15:50
Procurorii cer încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc. Martorii apărării nu s-au prezentat
Acum 4 ore
14:30
Veaceslav Platon anunță că va depune mărturie în dosarul Stoianoglo: „Voi relata în detaliu și voi demonstra cât de ignoranți, cinici și imorali sunt procurorii din Republica Moldova”
14:20
În regiunea transnistreană locuiesc peste 300 de mii de cetățeni care dețin pașaportul R. Moldova
14:00
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacționează după condamnarea la 3 ani: „Nu mă eschivez de la justiție. Sunt în Ungaria, în deplasare de serviciu”
14:00
Viktor Ianukovici, condamnat la 15 ani de închisoare în Ucraina: acuzat de însușirea ilegală a 17,5 hectare de pădure
13:50
MAI propune reguli mai dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare: Vor fi sancționați chiar și la 11 luni după abatere
13:50
Von der Leyen avertizează Washingtonul: „Suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional”
13:40
Șantaj online timp de șase ani: un bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare
13:40
Raziile inspectorilor de mediu la Șoldănești: nuc vătămat, ape uzate deversate și deșeuri de construcție depozitate necorespunzător
13:20
Carburanții se scumpesc: ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru 21 ianuarie
13:20
Dosarul uciderii lui Sergiu Oală revine în instanță: doi noi inculpați, acuzați că l-ar fi ascuns pe principalul făptaș
13:20
Kremlinul reacționează la retragerea Moldovei din CSI: „Nu a fost neașteptat. Ne exprimăm regretul”
13:20
Franța: o adolescentă de 14 ani din Moldova, dispărută de cinci zile în apropiere de Paris
13:10
Militar rănit la Florești cu arma din dotare: Ministerul Apărării a dispus o anchetă de serviciu
Acum 6 ore
12:50
Pesticide periculoase depistate în ceai de import: peste 5 tone, reținute la frontieră și returnate producătorului
12:40
Alegerile din Găgăuzia, între calendar și incertitudine juridică: Comisia Electorală din Comrat începe înregistrarea candidaților
12:00
Mită de 50.000 de euro într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA
11:10
Guvernul lansează consultări pentru reforma administrativă: primării mai puternice și servicii publice mai accesibile
11:10
Șase localități din Moldova au primit autospeciale pentru intervenții la incendii, cu sprijinul Poloniei și al Uniunii Europene
11:00
Moldova importă 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate prin Grecia. Investiții americane pentru securitatea energetică
11:00
Focare de boli la animale în Moldova: Pesta porcină africană, rabie și gripă aviară confirmate de ANSA
11:00
Primul ciclu investițional pe eVMS.md s-a încheiat cu succes: 104,6 milioane lei rambursați investitorilor
Acum 8 ore
10:50
Tragedii în lanț în Moldova: trei persoane au murit într-o zi din cauza incendiilor provocate de surse de încălzire defecte
10:50
Plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii: cine beneficiază și cum se face compensarea pierderilor din perioada sovietică
10:50
Aurora boreală, spectacol rar pe cerul Moldovei: cer roșu și mov în raionul Sîngerei
09:20
Procurorul Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: Comisia a invocat neconcordanțe privind integritatea financiară
09:10
Trump a publicat conversația privată dintre el și Macron
09:00
Ancheta asupra Lukoil Moldova: suspiciuni de tranzacții frauduloase la Aeroportul Chișinău. Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari
09:00
Orezul basmati vs. orezul jasmine: ce alegi pentru rețeta perfectă?
Acum 12 ore
08:50
Furtună de zăpadă devastatoare în Michigan: peste 100 de vehicule implicate într-un carambol pe autostradă
08:50
Trump amenință cu taxe de 200% pentru vinurile și șampaniile franțuzești, după refuzul lui Macron de a participa la Consiliul pentru Pace
08:50
Kievul, din nou sub atac: rachete și drone rusești au lăsat zeci de mii de locuințe fără căldură, apă și electricitate
08:40
Primul an al președintelui Trump: promisiuni șocante, acțiuni controversate și testarea limitelor instituționale
08:30
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul pe stil vechi: tradiții, semnificații și obiceiuri
08:30
Horoscopul zilei: 20 ianuarie 2026 – Energie astrală pentru noi începuturi
Acum 24 ore
00:10
Hreanul, util în răceli, sinuzite şi infecţii ale tractului respirator
19 ianuarie 2026
23:40
Europa, sub presiunea lui Trump: Divergențe între Germania și Franța privind răspunsul la criza Groenlandei și amenințările comerciale
23:30
Uimitoarele calităţi ale ceaiului de dafin: beneficii, utilizări şi precauţii
22:50
Evadare la Penitenciarul nr. 4 Cricova: Un tânăr de 25 de ani, căutat de autorități
22:50
Ucraina avertizează: Atacurile asupra substațiilor electrice pot provoca un dezastru nuclear în Europa
22:40
Zăpada a înghițit Kamceatka: Recorduri doborâte, victime și criză de alimente
22:30
Echilibrul acido-bazic: De ce ai nevoie de alimente alcalinizante în meniul zilnic
22:20
Mihai Popșoi explică în ce cazuri poate fi luată decizia unirii Republicii Moldova cu România
22:10
Transport de produse alimentare fără acte, depistat de Serviciul Vamal la Tudora
22:00
De ce piftia consumată alături de legume este una dintre cele mai inteligente alegeri alimentare din această perioadă
21:50
Protocol asiatic: Cum poți reduce inflamația cronică și încetini îmbătrânirea cu 5-10 ani
