MAN condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului

Oficial.md, 20 ianuarie 2026 13:50

Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului...

Acum 15 minute
13:50
Acum 30 minute
13:40
BPR: 356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova Oficial.md
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat..
Acum o oră
13:10
CNAM va aloca în jur de 1,2 milioane de lei pentru primul lot de vaccin antirabic din acest an Oficial.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca circa 1,2 milioane de lei din fondul..
Acum 2 ore
12:50
Consilierii MAN din CMC își cheamă colegii la „maturitate politică” Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău spune că ședința CMC care a început..
12:50
Un lot de ceai de import cu pesticide returnate producătorului Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior,..
Acum 4 ore
12:00
Sesiunea de primăvară a Parlamentului începe pe 2 februarie Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele..
11:40
Un militar s-a rănit cu arma din dotare Oficial.md
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești,..
11:30
Guvernul inițiază reforma administrației publice locale Oficial.md
Guvernul a anunțat că începe consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. „Obiectivul reformei..
11:20
Premierul participă în acest zile la Forumul Economic Mondial: Obiectivul este clar… Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, împreună cu Eugen Osmochescu, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, participă, în..
11:10
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur – FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de..
11:00
Bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 mii de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața..
11:00
A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în..
10:30
3 persoane au decedat în incendii Oficial.md
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele a provocat izbucnirea..
10:30
Se caută un condamnat care a părăsit neautorizat locul de muncă Oficial.md
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, la data de 19 ianuarie 2026, aproximativ la ora..
10:30
Igor Dodon: Decizia privind ieșirea Moldovei din CSI contravine intereselor poporului moldovean Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), spune că „decizia privind ieșirea Moldovei..
10:20
De la începutul anului au fost confirmate 4 cazuri de pestă porcină africană în gospodării și 5 cazuri la mistreți Oficial.md
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor  ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA..
10:20
A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți Oficial.md
Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de..
10:20
Un alt învinuit, în dosarul unei femei, traficate în scop de exploatare sexuală în Atena – trimis în judecată Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale..
10:20
Discuții la MEC despre școlarizarea copiilor de etnie romă Oficial.md
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul..
10:20
Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile pentru denunțarea acordurilor de constituire ale CSI Oficial.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a inițiat procedurile..
10:20
Peste 104 milioane lei rambursate investitorilor prin evms.md Oficial.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în condiții de siguranță, iar investitorii beneficiază de..
10:20
Crește numărul urgențelor medicale: Peste 16 mii de apeluri într-o săptămână Oficial.md
În perioada 12-18 ianuarie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 16232 persoane, inclusiv la..
10:10
Dorin Junghietu în vizită de lucru în SUA: Discuții privind securitatea energetică, investițiile și cooperarea strategică Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada..
10:10
Irina Vlah propune un referendum ca în 1994: Cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent Oficial.md
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din..
Acum 6 ore
10:00
Copii și juniori. Tragerea la sorți pentru Liga Tineret, Liga Tineret-2 și turul de promovare Oficial.md
Astăzi, 19 ianuarie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru a doua parte..
09:00
Reprezentanții FMF, prezenți la workshop-ul UEFA Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a participat la un workshop de comunicare strategică organizat de UEFA,..
09:00
Moldova rămâne pe acelaşi loc în clasamentul FIFA Oficial.md
Naționala Moldovei începe anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 19 ianuarie...
08:50
PLDM – îngrijorat de procesul gestionării reformei administrativ – teritoriale a țării Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de modul netransparent și..
08:50
Primăria Chișinău inițiază consultări publice pe marginea Planului municipal de prevenție și combatere a consumului de droguri Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a vorbit despre Planul Municipal de Prevenție și Combatere..
08:40
Parlamentul invită liceele să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE..
08:40
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ion Botezătorul Oficial.md
Ziua Sfîntului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise pe 19 decembrie..
Acum 24 ore
15:30
Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 Oficial.md
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com..
15:20
„Banii pe înțelesul copiilor” – curs de educație financiară pentru copii, lansat de Double Case Junior Oficial.md
„Banii pe înțelesul copiilor” este cursul lansat de compania Double Case Junior pentru copiii cu vârste între 8..
15:20
Tichetarea electronică în transportul public din Chișinău: Urmează a fi anunțată licitația Oficial.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a discutat la ședința serviciilor municipale despre tichetarea electronică în transportul..
15:00
Igor Grosu a discutat cu Președintele Republicii Albania despre obiectivul integrării europene Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat..
14:30
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos Oficial.md
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării,..
14:20
Clarificare privind cotele de export ale Republicii Moldova către UE Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare..
Ieri
14:00
MMPS lansează campania „Un loc la masă” Oficial.md
În prezent, încă mulți copii din Republica Moldova și România continuă să crească în instituții..
13:50
Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform..
13:50
Primarul Chișinăului: Solicit ca funcționalitatea Centrului de Monitorizare a Traficului să fie asigurată integral Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat ca în termen de maxim o..
13:20
Consilierii municipali ai MAN resping acuzațiile PAS Oficial.md
Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC și califică atacurile drept..
13:20
Igor Grosu: Gândurile noastre sunt alături de Spania după tragicul accident feroviar Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de condoleanțe urmare a tragicului accident..
12:50
(VIDEO) Igor Dodon a respectat și în acest an tradiția de Bobotează Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a respectat tradiția de Botezul Domnului și..
12:50
Deputați ai PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament,..
12:00
A fost lansată o licitație pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței de astăzi a sericilor municipale, o..
11:50
Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj,..
11:30
Maia Sandu: Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de coliziunea tragică de trenuri din Spania Oficial.md
În contextul tragediei feroviare din Spania, președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj de..
11:00
(VIDEO) Ministrul Mediului în pădurea din Strășeni: Animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost la Strășeni, unde Întreprinderea Silvo-Cinegetică are amenajate peste 100..
10:40
Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul Oficial.md
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din..
10:40
Alexandr Stoianoglo a primit răspuns de la Procuratură: Drona de pe treptele MAI este corp delict într-un dosar penal Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că a primit răspuns la demersul său din decembrie anul trecut și..
