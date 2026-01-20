Reprezentanții FMF, prezenți la workshop-ul UEFA
Oficial.md, 20 ianuarie 2026 09:00
Federația Moldovenească de Fotbal a participat la un workshop de comunicare strategică organizat de UEFA,..
Acum 30 minute
09:00
09:00
Naționala Moldovei începe anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 19 ianuarie...
08:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de modul netransparent și..
08:50
Primăria Chișinău inițiază consultări publice pe marginea Planului municipal de prevenție și combatere a consumului de droguri # Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a vorbit despre Planul Municipal de Prevenție și Combatere..
Acum o oră
08:40
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE..
08:40
Ziua Sfîntului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise pe 19 decembrie..
Acum 24 ore
15:30
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com..
15:20
„Banii pe înțelesul copiilor” – curs de educație financiară pentru copii, lansat de Double Case Junior # Oficial.md
„Banii pe înțelesul copiilor” este cursul lansat de compania Double Case Junior pentru copiii cu vârste între 8..
15:20
Tichetarea electronică în transportul public din Chișinău: Urmează a fi anunțată licitația # Oficial.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a discutat la ședința serviciilor municipale despre tichetarea electronică în transportul..
15:00
Igor Grosu a discutat cu Președintele Republicii Albania despre obiectivul integrării europene # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat..
14:30
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Oficial.md
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării,..
14:20
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare..
14:00
În prezent, încă mulți copii din Republica Moldova și România continuă să crească în instituții..
13:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform..
13:50
Primarul Chișinăului: Solicit ca funcționalitatea Centrului de Monitorizare a Traficului să fie asigurată integral # Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat ca în termen de maxim o..
13:20
Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC și califică atacurile drept..
13:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de condoleanțe urmare a tragicului accident..
12:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a respectat tradiția de Botezul Domnului și..
12:50
Deputați ai PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării # Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament,..
12:00
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței de astăzi a sericilor municipale, o..
11:50
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj,..
11:30
Maia Sandu: Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de coliziunea tragică de trenuri din Spania # Oficial.md
În contextul tragediei feroviare din Spania, președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj de..
11:00
(VIDEO) Ministrul Mediului în pădurea din Strășeni: Animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece # Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost la Strășeni, unde Întreprinderea Silvo-Cinegetică are amenajate peste 100..
10:40
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din..
10:40
Alexandr Stoianoglo a primit răspuns de la Procuratură: Drona de pe treptele MAI este corp delict într-un dosar penal # Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că a primit răspuns la demersul său din decembrie anul trecut și..
10:10
Igor Dodon: Fie ca apa sfințită de Bobotează să ne aducă sănătate, pace sufletească și bucurie, iar lumina acestei sărbători să ne călăuzească pașii pe tot parcursul anului # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos –..
10:10
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33..
10:10
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii..
09:40
Cărți din „Biblioteca de sub brad” au ajuns la elevii gimnaziului Copanca din raionul Căușeni # Oficial.md
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond..
09:30
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj..
09:30
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus..
09:20
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să..
Ieri
09:00
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere..
08:30
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre cele mai mari și..
08:30
Pe 25 ianuarie, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”...
08:10
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 # Oficial.md
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât..
17 ianuarie 2026
08:50
Complexul Sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu a fost martorul unui an plin de..
16 ianuarie 2026
18:10
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania,..
16:30
Azi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Victor Nichituș: Șeful statului român nu a trântit poarta unirii, a lăsat-o întredeschisă # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu, că ar vota pentru..
15:00
MEC a organizat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru..
15:00
Poliția de Frontieră: Scăldatul în râurile Prut și Nistru pe linia frontierei este interzis # Oficial.md
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că,..
15:00
Primăria Chișinău informează despre organizarea și desfășurarea, în perioada 17-18 ianuarie, a 5 olimpiade școlare,..
14:50
Radu Marian, despre referendumul privind unirea Republicii Moldova cu România: Ne concentrăm pe chestiuni realiste # Oficial.md
Radu Marian, deputat și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că, pur..
14:30
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău # Oficial.md
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău,..
14:00
Vasile Costiuc va propune la prima ședință a Parlamentului organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, deputat și președinte al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, a..
14:00
IGSU a lansat „Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Oficial.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a..
