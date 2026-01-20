Primăria Chișinău inițiază consultări publice pe marginea Planului municipal de prevenție și combatere a consumului de droguri

Oficial.md, 20 ianuarie 2026 08:50

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a vorbit despre Planul Municipal de Prevenție și Combatere..

Acum 5 minute
09:00
Reprezentanții FMF, prezenți la workshop-ul UEFA Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a participat la un workshop de comunicare strategică organizat de UEFA,..
09:00
Moldova rămâne pe acelaşi loc în clasamentul FIFA Oficial.md
Naționala Moldovei începe anul pe locul 158 în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni, 19 ianuarie...
Acum 15 minute
08:50
PLDM – îngrijorat de procesul gestionării reformei administrativ – teritoriale a țării Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de modul netransparent și..
08:50
Acum 30 minute
08:40
Parlamentul invită liceele să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE..
08:40
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ion Botezătorul Oficial.md
Ziua Sfîntului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise pe 19 decembrie..
Acum 24 ore
15:30
Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 Oficial.md
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com..
15:20
„Banii pe înțelesul copiilor” – curs de educație financiară pentru copii, lansat de Double Case Junior Oficial.md
„Banii pe înțelesul copiilor” este cursul lansat de compania Double Case Junior pentru copiii cu vârste între 8..
15:20
Tichetarea electronică în transportul public din Chișinău: Urmează a fi anunțată licitația Oficial.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a discutat la ședința serviciilor municipale despre tichetarea electronică în transportul..
15:00
Igor Grosu a discutat cu Președintele Republicii Albania despre obiectivul integrării europene Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat..
14:30
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos Oficial.md
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării,..
14:20
Clarificare privind cotele de export ale Republicii Moldova către UE Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare..
14:00
MMPS lansează campania „Un loc la masă” Oficial.md
În prezent, încă mulți copii din Republica Moldova și România continuă să crească în instituții..
13:50
Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform..
13:50
Primarul Chișinăului: Solicit ca funcționalitatea Centrului de Monitorizare a Traficului să fie asigurată integral Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat ca în termen de maxim o..
13:20
Consilierii municipali ai MAN resping acuzațiile PAS Oficial.md
Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC și califică atacurile drept..
13:20
Igor Grosu: Gândurile noastre sunt alături de Spania după tragicul accident feroviar Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj de condoleanțe urmare a tragicului accident..
12:50
(VIDEO) Igor Dodon a respectat și în acest an tradiția de Bobotează Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a respectat tradiția de Botezul Domnului și..
12:50
Deputați ai PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament,..
12:00
A fost lansată o licitație pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței de astăzi a sericilor municipale, o..
11:50
Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj,..
11:30
Maia Sandu: Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de coliziunea tragică de trenuri din Spania Oficial.md
În contextul tragediei feroviare din Spania, președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj de..
11:00
(VIDEO) Ministrul Mediului în pădurea din Strășeni: Animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost la Strășeni, unde Întreprinderea Silvo-Cinegetică are amenajate peste 100..
10:40
Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul Oficial.md
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din..
10:40
Alexandr Stoianoglo a primit răspuns de la Procuratură: Drona de pe treptele MAI este corp delict într-un dosar penal Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că a primit răspuns la demersul său din decembrie anul trecut și..
10:10
Igor Dodon: Fie ca apa sfințită de Bobotează să ne aducă sănătate, pace sufletească și bucurie, iar lumina acestei sărbători să ne călăuzească pașii pe tot parcursul anului Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos –..
10:10
1 an închisoare pentru un brăbat care a agresat fizic un polițist Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33..
10:10
Sinteza activității CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii..
09:40
Cărți din „Biblioteca de sub brad” au ajuns la elevii gimnaziului Copanca din raionul Căușeni Oficial.md
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond..
09:30
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj..
09:30
205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău Oficial.md
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus..
09:20
Recomandările salvatorilor la ritualul de scufundare de Botezul Domnului Oficial.md
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să..
Ieri
09:00
Drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului în Orhei și Cimișlia Oficial.md
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere..
08:30
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza Oficial.md
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre cele mai mari și..
08:30
(VIDEO) Primăria Chișinău organizează eveniment dedicat închiderii Târgului de Crăciun Oficial.md
Pe 25 ianuarie, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 Oficial.md
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”...
08:10
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 Oficial.md
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât..
17 ianuarie 2026
08:50
Retrospectiva 2025. Complexul sportiv Futsal Arena FMF Oficial.md
Complexul Sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu a fost martorul unui an plin de..
16 ianuarie 2026
18:10
Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Albania Oficial.md
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania,..
16:30
Amendă pentru SRL Lukoil-Moldova Oficial.md
Azi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Victor Nichituș: Șeful statului român nu a trântit poarta unirii, a lăsat-o întredeschisă Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu, că ar vota pentru..
15:00
MEC a organizat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru..
15:00
Poliția de Frontieră: Scăldatul în râurile Prut și Nistru pe linia frontierei este interzis Oficial.md
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că,..
15:00
În acest weekend peste 1 700 de elvi din Chișinău vor participa la 5 olimpiade școlare Oficial.md
Primăria Chișinău informează despre organizarea și desfășurarea, în perioada 17-18 ianuarie, a 5 olimpiade școlare,..
14:50
Radu Marian, despre referendumul privind unirea Republicii Moldova cu România: Ne concentrăm pe chestiuni realiste Oficial.md
Radu Marian, deputat și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că, pur..
14:30
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău Oficial.md
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău,..
14:00
Vasile Costiuc va propune la prima ședință a Parlamentului organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, deputat și președinte al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, a..
14:00
IGSU a lansat „Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” Oficial.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a..
