Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare. ANP solicită sprijinul populației pentru localizarea acestuia
Moldpres, 20 ianuarie 2026 11:50
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
12:10
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară, conform unei dispoziții semnate de speakerul Igor Grosu # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, comunică MOLDPRES.Potrivit documentului, deputații se vor &i...
Acum 30 minute
11:50
Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare. ANP solicită sprijinul populației pentru localizarea acestuia # Moldpres
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de...
11:50
Un militar prin contract al Armatei Naționale s-a rănit marți, 20 ianuarie 2026, în urma unei împușcături accidentale cu arma din dotare, în timp ce își executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Incidentul a avut loc la ora 10:...
Acum o oră
11:40
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate în 2025 cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, menite să îmbunătățească capacitatea de reacție în situații de urgență și să sporească siguranța comunităților locale. Autosp...
11:40
Problemele adolescenților, dezbătute cu ministrul Educației pe marginea spectacolului „Lucruri care nu se spun” # Moldpres
Problemele reale cu care se confruntă adolescenții astăzi, de la bullying și depresie, până la siguranța online și abuzurile emoționale, au fost aduse în discuție pe marginea spectacolului „Lucruri care nu se spun”, în regia Anei Bateva, dup...
11:40
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu omologi din Europa, comisari europeni și reprezentanți ai instituțiilor financiare multilaterale. Subiectul atragerii investițiilor străine, pe agendă # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va discuta despre atragerea investițiilor străine în Republica Moldova în cadrul mai multor întrevederi cu omologi din Europa, comisari europeni și reprezentanți ai instituțiilor financiare multilaterale. Șeful Cabinetului...
11:20
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a șantajat timp de șase ani o femeie folosindu-se de corespondență cu conținut intim. Instanța a decis ca pedeapsa să fie executată într-un penitenciar de tip închis, comunică MO...
11:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, suspectat că ar fi pretins o mită de 50 000 de euro pentru soluționarea favorabilă a unui dosar de trafic de ființe umane, comuni...
Acum 2 ore
11:00
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „HOTARUL”, o comedie despre relațiile dintre vecini, orgolii și granițe care despart, dar și apropie oamenii, va fi prezentat în premieră națională pe 12 febru...
10:50
Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat în această dimineață în sectorul Râșcani al capitalei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție...
10:50
Trei persoane din nordul țării au decedat în urma unor incendii cauzate de nerespectarea regulilor antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat &icir...
10:50
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a picat evaluarea externă. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting), cu 9 voturi „pro” și un vot „împotriv...
10:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a capturat un rus suspectat că ar fi ucis prizonieri ucraineni # Moldpres
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reţinut un cetăţean rus bănuit că ar fi responsabil pentru uciderea a nouă prizonieri de război ucraineni în regiunea rusă Kursk, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Îi vom găsi pe toţi cr...
10:30
VIDEO // Guvernul anunță lansarea reformei administrației publice locale și demararea consultărilor publice # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a anunțat inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu proces de consultări publice, transmite MOLDPRESÎntr-o postare, șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, a afirmat că reforma are drept obiectiv crearea u...
Acum 4 ore
10:00
Droguri, în valoare de peste 500 000 de lei, au fost scoase din circuit în perioada 1–18 ianuarie curent. Subdiviziunile polițienești au desfășurat acțiuni ample la nivel național, orientate spre combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, i...
10:00
Un bărbat de 44 de ani a fost trimis în judecată pentru trafic de ființe umane, într-un dosar ce vizează exploatarea sexuală a unei femei în orașul Atena, Grecia. Acesta riscă până la 12 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
10:00
A început plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii care nu și-au ridicat banii în anii precedenți # Moldpres
Ministerul Finanțelor a inițiat, începând cu 19 ianuarie, plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025, precum și pentru ...
09:50
Nouă cazuri de pestă porcină africană au fost confirmate pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat, de la începutul anului curent, nouă cazuri de pestă porcină africană (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care patru în gospodării casnice și cinci la mistreți, transmite MOLDPRES....
09:40
Liceenii pot deveni „deputați” pentru o lună. Parlamentul lansează jocul „LEGE pentru TINE(ri)” # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, un program care le oferă elevilor din clasele X–XII posibilitatea de a învăța, printr-un exercițiu practic, cum sunt el...
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi, relatează MOLD...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 93 de bani. Dolarul ame...
08:30
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa un atac combinat cu drone şi rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă, a declarat primarul oraşului, relatează Reuters, citată de news.ro și MOLDPR...
Acum 24 ore
21:20
09:00 Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica MoldovaChișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 61, ASEM, Bloc F, etaj 2, sala 203;10:00 Conferința de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucți...
21:20
Vreme rece, cu ceață slabă și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parcursul zilei, transmite MOLDPRES.Vântul va sufla sla...
21:10
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat audirea a 36 de martori din cei 62 propuși de fostul președinte Igor Dodon în dosarul „Kuliok”, în care acesta este judecat pentru luare de mită. Fostul șef de stat nu a participat la ședință, fiind repr...
20:50
Unirea Republicii Moldova cu România, o opțiune „de la sine înțeles” pentru moldovenii cu cetățenie română. Mihai Popșoi explică în ce cazuri poate fi luată această decizie # Moldpres
În cazul desfășurării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, acesta ar urma să fie susținut, în primul rând, de moldovenii care dețin cetățenie română, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi. Oficialul a precizat că a...
20:20
Republica Moldova pregătește o reformă amplă a sectorului feroviar, care va alinia integral infrastructura și serviciile de transport la standardele europene. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că în 2026 v...
20:10
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova cu fonduri europene # Moldpres
România va construi primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin programul SAFE. Tronsonul va reprezenta continuarea peste Prut a Autostrăzii A8 – cunoscută și ca Autostrada Uniri...
19:50
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, transmi...
19:10
Oficiul Medicilor de Familie din Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, a fost renovat în cadrul unui proiect în valoare de 413 mii de lei, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor ...
19:00
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Federal de Externe al Republicii Federale Germania, Bernhard Kotsch, discuțiile concentrându-se pe consolidarea relațiilor moldo-ge...
18:40
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu și își dorește o ambasadă în Egipt” # Moldpres
Republica Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și Qatar, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la Radio Mold...
18:40
Drumarii au intervenit pe traseele naționale pentru deszăpezire și combaterea lunecușului. Peste 12 tone de sare au fost împrăștiate # Moldpres
Unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au monitorizat și întreținut, în cursul zilei de astăzi, drumurile naționale, intervenind acolo unde condițiile meteo au creat riscuri pentru siguranța rutieră. Peste 12 tone de sare au fost împrășt...
18:20
Mihai Popșoi: „RM a demarat denunțarea celor 3 acorduri privind apartenența R. Moldova la CSI și nu va mai face parte din CSI. Procesul a fost pornit” # Moldpres
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, vicepreședintele Parlamentului și ministrul Afacerilor Ex...
17:20
Focar de gripă aviară, confirmat la Telenești. Au fost aplicate restricții pentru o perioadă de 30 de zile # Moldpres
Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede, în extravilanul localității Brînzenii Noi, raionul Telenești, pe perimetrul râului Răut. Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești a se aplicat restricții sanitar-vet...
16:40
Moștenirea literară a lui Alexandru Donici, prezentată la expoziția aniversară de la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să se apropie de lumea fabulelor lui Alexandru Donici, vizitând expoziția aniversară „Tainele fabulei: Donici dincolo de cuvinte”, organizată la 220 de ani de la nașterea scriitorului, relatează ...
16:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann # Moldpres
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann.În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte actuale cu privire la pro...
16:10
Doi foști șefi de la MAI și Dorin Damir au fost condamnați la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive # Moldpres
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, ex- șeful Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații și președintele Federației de Lupte și Divertisment din Moldova (FEA), Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați astăzi la câte trei ...
15:40
Ministerul Sănătății repartizează 181 de tineri medici în sistemul public. Emil Ceban către rezidenți: „Profesionalismul vostru va consolida sistemul de sănătate” # Moldpres
Peste 180 de absolvenți ai programelor de rezidențiat au fost repartizați astăzi în instituțiile medico-sanitare publice din țară, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Sănătății, repartizarea urmărește acoperirea necesităților de personal în spi...
15:40
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și dezvolta afacerile agricole pe care le gestionează, transmite MOLDPRES.Suportul este acordat pr...
15:00
Șefa statului Maia Sandu, mesaj de condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania: „Țara noastră este alături de poporul spaniol” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragicului accident feroviar produs în Spania, exprimând solidaritatea cu familiile victimelor și cu poporul spaniol, comunică MOLDPRES.„Transmit condoleanțe f...
14:50
MDED: Cotele de export către UE nu au fost epuizate, iar exporturile pot continua în regim preferențial # Moldpres
Cotele de export ale Republicii Moldova către UE nu au fost epuizate, iar exportatorii din țara noastră pot continua livrările către piața europeană în regim preferențial. Precizarea a fost făcută astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MD...
14:40
Președintele Parlamentului a discutat cu președintele Republicii Albania despre obiectivul integrării europene # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe obiectivul strategic comun al Republicii Moldova și Albaniei – i...
14:30
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii: proiectele comune vor fi accelerate # Moldpres
Direcțiile prioritare de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul infrastructurii, cu obiectivul de a accelera implementarea proiectelor comune de infrastructură rutieră și feroviară, precum și de a crea condiții mai bune pentru circulația m...
14:20
Polițiștii de frontieră din Sectorul Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal la o fermă avicolă din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Străinii se vor alege cu sancțiuni, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Front...
14:20
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Moldpres
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul v...
14:10
VIDEO // Sute de kilograme de detergenți contrafăcuți au fost ridicați de poliție de la un locuitor al capitalei # Moldpres
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut fiind bănuit de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic sub mărci cunoscute, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate. Oamenii leg...
14:10
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă. Fenomenul a fost semnalat în mai multe subdiviziuni teritoriale, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, cele mai multe încercări de mituire au fost denunțate ...
14:10
VIDEO // Un bărbat din capitală, reținut pentru trafic de droguri. Valoarea substanțelor narcotice ajunge la peste 300 000 de lei # Moldpres
Un bărbat din capitală a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice. Valoarea substanțelor narcotice ridicate ajunge la peste 300 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul ace...
13:50
Un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor, a fost depistat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depă...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.