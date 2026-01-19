România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova cu fonduri europene
Moldpres, 19 ianuarie 2026 20:10
România va construi primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin programul SAFE. Tronsonul va reprezenta continuarea peste Prut a Autostrăzii A8 – cunoscută și ca Autostrada Uniri...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
20:20
Republica Moldova pregătește o reformă amplă a sectorului feroviar, care va alinia integral infrastructura și serviciile de transport la standardele europene. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că în 2026 v...
Acum 30 minute
20:10
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova cu fonduri europene # Moldpres
România va construi primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin programul SAFE. Tronsonul va reprezenta continuarea peste Prut a Autostrăzii A8 – cunoscută și ca Autostrada Uniri...
Acum o oră
19:50
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, transmi...
Acum 2 ore
19:10
Oficiul Medicilor de Familie din Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, a fost renovat în cadrul unui proiect în valoare de 413 mii de lei, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor ...
19:00
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Federal de Externe al Republicii Federale Germania, Bernhard Kotsch, discuțiile concentrându-se pe consolidarea relațiilor moldo-ge...
18:40
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu și își dorește o ambasadă în Egipt” # Moldpres
Republica Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și Qatar, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la Radio Mold...
18:40
Drumarii au intervenit pe traseele naționale pentru deszăpezire și combaterea lunecușului. Peste 12 tone de sare au fost împrăștiate # Moldpres
Unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au monitorizat și întreținut, în cursul zilei de astăzi, drumurile naționale, intervenind acolo unde condițiile meteo au creat riscuri pentru siguranța rutieră. Peste 12 tone de sare au fost împrășt...
Acum 4 ore
18:20
Mihai Popșoi: „RM a demarat denunțarea celor 3 acorduri privind apartenența R. Moldova la CSI și nu va mai face parte din CSI. Procesul a fost pornit” # Moldpres
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, vicepreședintele Parlamentului și ministrul Afacerilor Ex...
17:20
Focar de gripă aviară, confirmat la Telenești. Au fost aplicate restricții pentru o perioadă de 30 de zile # Moldpres
Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede, în extravilanul localității Brînzenii Noi, raionul Telenești, pe perimetrul râului Răut. Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești a se aplicat restricții sanitar-vet...
16:40
Moștenirea literară a lui Alexandru Donici, prezentată la expoziția aniversară de la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să se apropie de lumea fabulelor lui Alexandru Donici, vizitând expoziția aniversară „Tainele fabulei: Donici dincolo de cuvinte”, organizată la 220 de ani de la nașterea scriitorului, relatează ...
Acum 6 ore
16:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann # Moldpres
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann.În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte actuale cu privire la pro...
16:10
Doi foști șefi de la MAI și Dorin Damir au fost condamnați la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive # Moldpres
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, ex- șeful Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații și președintele Federației de Lupte și Divertisment din Moldova (FEA), Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați astăzi la câte trei ...
15:40
Ministerul Sănătății repartizează 181 de tineri medici în sistemul public. Emil Ceban către rezidenți: „Profesionalismul vostru va consolida sistemul de sănătate” # Moldpres
Peste 180 de absolvenți ai programelor de rezidențiat au fost repartizați astăzi în instituțiile medico-sanitare publice din țară, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Sănătății, repartizarea urmărește acoperirea necesităților de personal în spi...
15:40
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și dezvolta afacerile agricole pe care le gestionează, transmite MOLDPRES.Suportul este acordat pr...
15:00
Șefa statului Maia Sandu, mesaj de condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania: „Țara noastră este alături de poporul spaniol” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragicului accident feroviar produs în Spania, exprimând solidaritatea cu familiile victimelor și cu poporul spaniol, comunică MOLDPRES.„Transmit condoleanțe f...
14:50
MDED: Cotele de export către UE nu au fost epuizate, iar exporturile pot continua în regim preferențial # Moldpres
Cotele de export ale Republicii Moldova către UE nu au fost epuizate, iar exportatorii din țara noastră pot continua livrările către piața europeană în regim preferențial. Precizarea a fost făcută astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MD...
14:40
Președintele Parlamentului a discutat cu președintele Republicii Albania despre obiectivul integrării europene # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe obiectivul strategic comun al Republicii Moldova și Albaniei – i...
Acum 8 ore
14:30
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii: proiectele comune vor fi accelerate # Moldpres
Direcțiile prioritare de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul infrastructurii, cu obiectivul de a accelera implementarea proiectelor comune de infrastructură rutieră și feroviară, precum și de a crea condiții mai bune pentru circulația m...
14:20
Polițiștii de frontieră din Sectorul Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal la o fermă avicolă din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Străinii se vor alege cu sancțiuni, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Front...
14:20
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Moldpres
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul v...
14:10
VIDEO // Sute de kilograme de detergenți contrafăcuți au fost ridicați de poliție de la un locuitor al capitalei # Moldpres
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut fiind bănuit de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic sub mărci cunoscute, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate. Oamenii leg...
14:10
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă. Fenomenul a fost semnalat în mai multe subdiviziuni teritoriale, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, cele mai multe încercări de mituire au fost denunțate ...
14:10
VIDEO // Un bărbat din capitală, reținut pentru trafic de droguri. Valoarea substanțelor narcotice ajunge la peste 300 000 de lei # Moldpres
Un bărbat din capitală a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice. Valoarea substanțelor narcotice ridicate ajunge la peste 300 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul ace...
13:50
Un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor, a fost depistat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depă...
13:00
Tema Ucrainei pierde prioritate la Forumul Economic Mondial de la Davos, pe fondul disputelor legate de Groenlanda # Moldpres
Tema războiului din Ucraina a trecut pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos, din cauza tensiunilor generate de pretențiile președintelui SUA, Donald Trump, față de Groenlanda, relatează Financial Times, transmite MOLDPRES. Potrivit publicației, &ic...
13:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu: „R. Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe același drum” # Moldpres
Republica Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe același drum. Suntem țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Două țări unite de aceleași valori și de convingerea că viitorul nostru este în Europa – un viitor al păcii, secur...
12:50
În perioada 17–18 ianuarie, la Departamentul de Primiri Urgențe (UPU) s-au adresat 55 de pacienți cu urgențe traumatologice și trei cu hipotermie, comunică MOLDPRES.Purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arseni, a menționat...
12:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țara noastră în perioada 18–20 ianuarie. Este prima astfel de vizită a unui șef de stat ...
12:40
Moldova și Albania își consolidează cooperarea în contextul provocărilor regionale. Bajram Begaj: „Cooperarea bilaterală și schimburile la nivel înalt sunt esențiale în fața provocărilor din regiune” # Moldpres
Moldova și Albania își consolidează cooperarea în contextul provocărilor regionale. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, comunică MOLDPRES.Președi...
Acum 12 ore
12:20
Albania și Moldova, unite de valori europene. Președintele Bajram Begaj: „Albania rămâne un prieten sincer al Republicii Moldova și al eforturilor sale europene” # Moldpres
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a reafirmat astăzi sprijinul ferm al Albaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Vizita marchează prima înt...
12:10
O companie britanică va investi circa 5 milioane de euro la Edineț în sectorul electronic # Moldpres
O companie britanică va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru extinderea producției în Parcul Industrial Edineț. Proiectul include construirea a trei hale de producție, cu o suprafață totală de peste 3.000 m², destinate fabricării cablajelor și sisteme...
12:10
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Moldpres
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație specială pentru relațiile dintre Republica Moldova și Republica Albania.Aceasta este prima vizită la nivel prezidențial din ...
11:30
Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național din Iași, de Ziua Unirii Principatelor # Moldpres
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor fi prezentate publicului din Iași. „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” vor...
11:30
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului: „Semnalele tot mai dese privind tăieri ilegale au determinat intensificarea verificărilor” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a dispus, în dimineața zilei de astăzi, un control inopinat Ocolul Silvic Ghidighici, în contextul unor „semnale privind tăieri ilegale” transmite MOLDPRES.„Azi, la prima oră, am dispus un...
11:20
Speakeru Igor Grosu, mesaj de condoleanțe familiilor victimelor tragicului accident feroviar din Spania: „Deplângem viețile pierdute și sperăm la recuperarea rapidă a celor răniți” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor tragicului accident feroviar din Spania, comunică MOLDPRES.Oficialul a menționat că, în aceste momente dificile, suntem alături de poporul spaniol.&bdquo...
10:50
Două persoane au decedat ieri, în urma a două incendii izbucnite în raionul Călărași și în orașul Cahul, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), primul incident a avut loc în comuna Hîrjauc...
10:40
CNED: Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru lei beneficii prin economii la energie și stimularea creșterii economice # Moldpres
Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale. Estimările au fost prezentate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED)...
10:20
Peste 3 400 de conducători auto, sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere # Moldpres
Peste 3 400 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere. Circa 1 300 de abateri vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 28...
10:20
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat o persoană cu funcție de răspundere, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Bot...
10:10
Concursul „Destinația Anului 2026” din R. Moldova și România prelungește termenul de înscriere # Moldpres
Publicul larg își poate exprima opțiunea și participa la desemnarea celor mai atractive destinații turistice, întrucât înscrierile în competiția „Destinația Anului 2026” pentru Republica Moldova au fost prelungite până la 27 ...
10:00
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 564,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, comunică MOLDPRES...
09:50
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri vor susține astăzi o conferință de presă, începând cu ora 11.25, comunică MOLDPRES.Ag...
09:40
Frigul face victime: 34 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit hipotermii # Moldpres
Un număr de 34 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență de la începutul anului, după expunerea prelungită la temperaturi scăzute, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, d...
09:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pe parcursul sărbătorii „Botezul Domnului”, în special în timpul ritualului de scufundare în apele reci, comunică MOLDPRES....
09:00
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o apreciere de trei bani și are o cotație oficială de 19 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru acesta un p...
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Dumnezeiasca Arătare, cunoscută și ca Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea amintește de momentul botezului lui Iisus Hristos în apele râului Iordan și are o profundă semnificație religioasă pen...
09:00
Ministerul de Externe de la Chișinău, despre accidentul din Spania: nicio confirmare privind cetățeni moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenur...
09:00
Rețeaua rutieră este accesibilă, partea carosabilă se menține uscată, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor operative prezentate în dimineața zilei de astăzi de Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite...
08:30
Oficiul de Sănătate din satul Taraclia, raionul Cantemir, a fost renovat integral, proiectul fiind realizat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces la serv...
08:20
Activitatea Aeroportului Internațional din Chișinău a fost sistată temporar după declanșarea alarmei antiincendiare # Moldpres
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, în jurul orei 22:40, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării, ca urmare a activă...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.