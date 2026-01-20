BTA: Președintele Bulgariei și-a înaintat demisia la Curtea Constituțională
Moldpres, 20 ianuarie 2026 15:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a înaintat demisia la Curtea Constituțională, iar șeful statului așteaptă decizia acesteia, a declarat marți Secretariatul de presă al șefului statului bulgar pentru BTA.Într-un discurs adresat națiunii, luni, Rad...
Acum 5 minute
15:20
Un număr de 203 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit...
Acum 15 minute
15:10
Cooperarea moldo-română în domeniul mediului și energiei, discutată la Chișinău. Secretar de stat din România: „Experiența noastră este resursa cea mai de preț pentru a accelera aderarea R. Moldova la UE” # Moldpres
Cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul mediului și energiei în contextul procesului de preaderare a țării noastre la Uniunea Europeană a fost discutată astăzi în cadrul Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă Ro...
Acum 30 minute
15:00
Guvernul începe consultări largi pentru reforma administrației publice locale: Primării puternice pentru comunități dezvoltate # Moldpres
Guvernul începe procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, cea mai importantă etapă fiind consultările largi. Obiectivul reformei este să construim localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune, aproape de oameni. Consultăril...
15:00
Acum o oră
14:50
Von der Leyen anunță la Davos că răspunsul UE privind Groenlanda va fi ferm, unit și proporțional # Moldpres
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, că impunerea unor tarife suplimentare între aliați ar fi „o greșeală” și a transmis că Uniunea Europeană va avea un răspun...
14:40
Republica Moldova, România și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală (CCTRUM), structură care va consolida cooperarea economică între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene pentru proiecte de reconstrucție a Ucrainei. Su...
14:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, s-a întâlnit astăzi, cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea colaborării bilaterale în domeniul sănătății, comunică MOLDPRES.Potrivit Minis...
14:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez, Luc Frieden # Moldpres
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul invaziei Federației Ruse în Ucraina asupra Republicii Moldova au constituit principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Muntean...
Acum 2 ore
14:10
Proiectele de infrastructură, pilon strategic al conectivității regionale: rolul cooperării interinstituționale în sector, în centrul discuțiilor la BNM # Moldpres
Importanța dezvoltării și implementării proiectelor de infrastructură ca pilon strategic al conectivității regionale și rolul acestora în consolidarea parcursului ireversibil al Republicii Moldova către Uniunea Europeană au fost subiectele cheie analizate în...
13:40
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833...
Acum 4 ore
13:20
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu președintele Albaniei, Bajram Begaj: „Expertiza Albaniei în domeniul integrării europene reprezintă un sprijin valoros pentru eforturile noastre de reformă” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe consolidarea dialogului bilateral, în contextul statutului de țări candidate la Uniunea Eur...
13:20
Un lot de ceai de import a fost reținut la frontieră și returnat către producător. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că decizia fost luată după ce s-a stabilit că produsul nu corespunde normelor de siguranță alimentară, informează M...
13:00
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, în cadrul eforturilor de creștere a transparenței și integrității în procesul legislativ. Măsura este inclusă în pachetul de reforme vizat de Carta Parlamentului Curat ...
12:50
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate cetățenilor care au investit în valori mobiliare de stat # Moldpres
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate cetățenilor care au investit în valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Finanțelor, la mijlocul lunii decembrie, au fost răscumpărate integral primele obligațiuni d...
12:50
Subvenții pentru agricultori, în valoare de peste 520 de milioane de lei, autorizate spre plată de AIPA # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a reluat procesul de achitare a subvențiilor pentru agricultori, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite MOLDPRES.Astfel, până în prezent, pentru fo...
12:40
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat aproximativ 1,2 milioane de lei pentru procurarea primului lot de vaccin antirabic din acest an. Lotul prevede nouă mii de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină, comunică MOLDPRES....
12:10
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară, conform unei dispoziții semnate de speakerul Igor Grosu # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, comunică MOLDPRES.Potrivit documentului, deputații se vor &i...
11:50
Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare. ANP solicită sprijinul populației pentru localizarea acestuia # Moldpres
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de...
11:50
Un militar prin contract al Armatei Naționale s-a rănit marți, 20 ianuarie 2026, în urma unei împușcături accidentale cu arma din dotare, în timp ce își executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Incidentul a avut loc la ora 10:...
11:40
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate în 2025 cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, menite să îmbunătățească capacitatea de reacție în situații de urgență și să sporească siguranța comunităților locale. Autosp...
11:40
Problemele adolescenților, dezbătute cu ministrul Educației pe marginea spectacolului „Lucruri care nu se spun” # Moldpres
Problemele reale cu care se confruntă adolescenții astăzi, de la bullying și depresie, până la siguranța online și abuzurile emoționale, au fost aduse în discuție pe marginea spectacolului „Lucruri care nu se spun”, în regia Anei Bateva, dup...
11:40
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu va avea întrevederi cu omologi din Europa, comisari europeni și reprezentanți ai instituțiilor financiare multilaterale. Subiectul atragerii investițiilor străine, pe agendă # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va discuta despre atragerea investițiilor străine în Republica Moldova în cadrul mai multor întrevederi cu omologi din Europa, comisari europeni și reprezentanți ai instituțiilor financiare multilaterale. Șeful Cabinetului...
Acum 6 ore
11:20
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a șantajat timp de șase ani o femeie folosindu-se de corespondență cu conținut intim. Instanța a decis ca pedeapsa să fie executată într-un penitenciar de tip închis, comunică MO...
11:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, suspectat că ar fi pretins o mită de 50 000 de euro pentru soluționarea favorabilă a unui dosar de trafic de ființe umane, comuni...
11:00
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „HOTARUL”, o comedie despre relațiile dintre vecini, orgolii și granițe care despart, dar și apropie oamenii, va fi prezentat în premieră națională pe 12 febru...
10:50
Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat în această dimineață în sectorul Râșcani al capitalei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție...
10:50
Trei persoane din nordul țării au decedat în urma unor incendii cauzate de nerespectarea regulilor antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat &icir...
10:50
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a picat evaluarea externă. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting), cu 9 voturi „pro” și un vot „împotriv...
10:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a capturat un rus suspectat că ar fi ucis prizonieri ucraineni # Moldpres
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reţinut un cetăţean rus bănuit că ar fi responsabil pentru uciderea a nouă prizonieri de război ucraineni în regiunea rusă Kursk, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Îi vom găsi pe toţi cr...
10:30
VIDEO // Guvernul anunță lansarea reformei administrației publice locale și demararea consultărilor publice # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a anunțat inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu proces de consultări publice, transmite MOLDPRESÎntr-o postare, șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, a afirmat că reforma are drept obiectiv crearea u...
10:00
Droguri, în valoare de peste 500 000 de lei, au fost scoase din circuit în perioada 1–18 ianuarie curent. Subdiviziunile polițienești au desfășurat acțiuni ample la nivel național, orientate spre combaterea circulației ilegale a substanțelor narcotice, i...
10:00
Un bărbat de 44 de ani a fost trimis în judecată pentru trafic de ființe umane, într-un dosar ce vizează exploatarea sexuală a unei femei în orașul Atena, Grecia. Acesta riscă până la 12 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
10:00
A început plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii care nu și-au ridicat banii în anii precedenți # Moldpres
Ministerul Finanțelor a inițiat, începând cu 19 ianuarie, plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025, precum și pentru ...
09:50
Nouă cazuri de pestă porcină africană au fost confirmate pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a confirmat, de la începutul anului curent, nouă cazuri de pestă porcină africană (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care patru în gospodării casnice și cinci la mistreți, transmite MOLDPRES....
09:40
Liceenii pot deveni „deputați” pentru o lună. Parlamentul lansează jocul „LEGE pentru TINE(ri)” # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, un program care le oferă elevilor din clasele X–XII posibilitatea de a învăța, printr-un exercițiu practic, cum sunt el...
Acum 8 ore
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi, relatează MOLD...
09:00
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 93 de bani. Dolarul ame...
08:30
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa un atac combinat cu drone şi rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă, a declarat primarul oraşului, relatează Reuters, citată de news.ro și MOLDPR...
Acum 24 ore
21:20
09:00 Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica MoldovaChișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 61, ASEM, Bloc F, etaj 2, sala 203;10:00 Conferința de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucți...
21:20
Vreme rece, cu ceață slabă și risc de polei în următoarele 24 de ore, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Temperatura aerului va indica valori negative atât noaptea cât și pe parcursul zilei, transmite MOLDPRES.Vântul va sufla sla...
21:10
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat audirea a 36 de martori din cei 62 propuși de fostul președinte Igor Dodon în dosarul „Kuliok”, în care acesta este judecat pentru luare de mită. Fostul șef de stat nu a participat la ședință, fiind repr...
20:50
Unirea Republicii Moldova cu România, o opțiune „de la sine înțeles” pentru moldovenii cu cetățenie română. Mihai Popșoi explică în ce cazuri poate fi luată această decizie # Moldpres
În cazul desfășurării unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, acesta ar urma să fie susținut, în primul rând, de moldovenii care dețin cetățenie română, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi. Oficialul a precizat că a...
20:20
Republica Moldova pregătește o reformă amplă a sectorului feroviar, care va alinia integral infrastructura și serviciile de transport la standardele europene. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că în 2026 v...
20:10
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova cu fonduri europene # Moldpres
România va construi primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin programul SAFE. Tronsonul va reprezenta continuarea peste Prut a Autostrăzii A8 – cunoscută și ca Autostrada Uniri...
19:50
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, transmi...
19:10
Oficiul Medicilor de Familie din Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, a fost renovat în cadrul unui proiect în valoare de 413 mii de lei, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor ...
19:00
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Federal de Externe al Republicii Federale Germania, Bernhard Kotsch, discuțiile concentrându-se pe consolidarea relațiilor moldo-ge...
18:40
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu și își dorește o ambasadă în Egipt” # Moldpres
Republica Moldova își consolidează relațiile diplomatice și economice cu țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și Qatar, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la Radio Mold...
18:40
Drumarii au intervenit pe traseele naționale pentru deszăpezire și combaterea lunecușului. Peste 12 tone de sare au fost împrăștiate # Moldpres
Unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au monitorizat și întreținut, în cursul zilei de astăzi, drumurile naționale, intervenind acolo unde condițiile meteo au creat riscuri pentru siguranța rutieră. Peste 12 tone de sare au fost împrășt...
18:20
Mihai Popșoi: „RM a demarat denunțarea celor 3 acorduri privind apartenența R. Moldova la CSI și nu va mai face parte din CSI. Procesul a fost pornit” # Moldpres
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, vicepreședintele Parlamentului și ministrul Afacerilor Ex...
