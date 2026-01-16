ULTIMA ORĂ: Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova
HotNews, 16 ianuarie 2026 17:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […] The post ULTIMA ORĂ: Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
17:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […] The post ULTIMA ORĂ: Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova first appeared on HotNews.md.
Acum o oră
17:00
Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști. Este vorba despre Rogojeni care își promovează așa numitele case de hobbiți. Localnicii numesc „bască” locuința construită din piatră și pământ. Casele sunt parțial la nivelul solului și seamănă destul de mult cu locuințele hobbiților din „Stăpânul Inelelor” Oricum, casele sunt […] The post Un sat din Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți first appeared on HotNews.md.
16:50
Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare # HotNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit vineri la Chișinău cu omologul său din Republica Moldova, Emil Ceban. Discuțiile s-au concentrat pe funcționarea concretă a sistemului de sănătate și pe soluții aplicabile în practică, nu doar la nivel teoretic. Cei doi miniștri au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu accent […] The post Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare first appeared on HotNews.md.
16:50
Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 este în Europa Centrală. Este vorba despre orașul polonez Cracovia. Acesta a obținut prima poziție deși are numeroși turiști. Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 a fost declarat Cracovia, potrivit Express. Orașul polonez este una dintre una dintre destinațiile populare de city-break din […] The post Cel mai curat oraș din lume este în Europa Centrală first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
16:10
O insulă cu doar trei locuitori oferă trei locuri de muncă: 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului” # HotNews
Insula Bardsey din Țara Galilor, cu doar trei locuitori permanenți, angajează trei persoane pe posturi considerate de mulți „joburi de vis”: salariul este de aproximativ 15 euro pe oră, iar cazarea gratuită. Insula Bardsey caută muncitori Insula Bardsey, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, a scos la concurs trei posturi: asistent îngrijitor […] The post O insulă cu doar trei locuitori oferă trei locuri de muncă: 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului” first appeared on HotNews.md.
15:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o tendință nefavorabilă a situației epizootice privind rabia în Republica Moldova și solicită autorităților intensificarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului, inclusiv reducerea numărului de animale fără stăpân. Potrivit ANSP, prezența câinilor maidanezi în localități favorizează circulația virusului rabic și crește riscul îmbolnăvirilor la oameni. Datele Centrului Republican […] The post ANSP avertizează: cazurile de rabie în Republica Moldova indică o creștere semnificativă first appeared on HotNews.md.
15:40
Încă o lovitură pentru Moldova: Organizația Internațională a Muncii cere măsuri împotriva ingerințelor antisindicale # HotNews
În urma plângerii înaintate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împotriva Guvernului Republicii Moldova, Comitetul pentru libertatea de asociere al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a examinat cazul nr. 3483 (Republica Moldova), având ca obiect protecția insuficientă împotriva actelor de discriminare antisindicală și a ingerințelor în activitatea organizațiilor sindicale. În raportul Comitetului pentru […] The post Încă o lovitură pentru Moldova: Organizația Internațională a Muncii cere măsuri împotriva ingerințelor antisindicale first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
14:30
Ucraina este în pragul unui colaps energetic: nicio centrală electrică nu mai este complet funcţională # HotNews
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcţională, a declarat ministrul energiei, Denys Şmîhal. El a precizat, totodată, că rezervele de combustibil acoperă necesarul pentru mai mult de 20 de zile şi că importurile continuă. Nu au fost impuse restricţii la consumul de gaze, iar poliţia îşi intensifică patrulele pentru a menţine ordinea şi […] The post Ucraina este în pragul unui colaps energetic: nicio centrală electrică nu mai este complet funcţională first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
13:10
Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au purtat vineri o convorbire telefonică centrată pe situația tensionată din Orientul Mijlociu și pe provocările legate de programul nuclear iranian, a anunțat Kremlinul. Aceasta reprezintă o nouă etapă în dialogul bilateral între Moscova și Tel Aviv privind stabilitatea regională. Potrivit Reuters, Vladimir Putin a oferit […] The post Putin și Netanyahu ar fi discutat despre Iran la telefon, afirmă Kremlinul first appeared on HotNews.md.
13:00
Un refugiat ucrainean este obligat să returneze ajutoare sociale de 72.000 de euro, în Elveția, după ce s-a aflat că avea Porsche # HotNews
Un ucrainean care s-a refugiat în anul 2022 în Elveția, în cantonul Vaud, unde a aplicat pentru ajutoare de stat oferite pentru refugiați ucraineni, a fost obligat acum de instanță să restituie suma de 67.000 de franci elvețieni (aproximativ 72.000 de euro), după ce s-a aflat că el era, de fapt, bogat, că deținea un […] The post Un refugiat ucrainean este obligat să returneze ajutoare sociale de 72.000 de euro, în Elveția, după ce s-a aflat că avea Porsche first appeared on HotNews.md.
12:40
Plan ȘOC al CE pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia # HotNews
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, oferit la schimb președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace. Ucraina nu ar avea drepturi depline ca orice alt stat membru după aderare, însă chiar și […] The post Plan ȘOC al CE pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia first appeared on HotNews.md.
12:30
Țara care a fost desemnată cea mai bună țară din lume în ceea ce privește calitatea generală a vieții # HotNews
Calitatea vieții este unul dintre cei mai importanți factori pentru expații care aleg unde să locuiască. Deși percepția asupra calității vieții diferă de la o persoană la alta, anumite țări sunt recunoscute pentru standardele lor ridicate de trai. Iată care este țara care ocupă primul loc la calitatea vieții pentru expați. A obținut acest titlu […] The post Țara care a fost desemnată cea mai bună țară din lume în ceea ce privește calitatea generală a vieții first appeared on HotNews.md.
Acum 8 ore
10:20
Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura # HotNews
Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura, să nu admită formarea restanţelor la plata obligaţiilor faţă de fermieri, să majoreze fondul de subvenţionare în agricultură măcar până la nivelul anului trecut, să schimbe modalitatea de acordare a subvenţiilor (în baza unor analize profesioniste a situaţiei reale), să protejeze […] The post Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
08:50
VIDEO | Vasile Costiuc inițiază discuții în Parlament – referendum privind unirea cu România # HotNews
Un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România va fi propus la prima ședință a Parlamentului din 2026. Inițiativa îi aparține liderului fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. În cadrul emisiunii Cutia Neagră, politicianul, care deține și cetățenia României, și-a exprimat îndoiala că inițiativa sa va fi susținută de deputații partidului de guvernământ PAS, transmite […] The post VIDEO | Vasile Costiuc inițiază discuții în Parlament – referendum privind unirea cu România first appeared on HotNews.md.
08:00
Autostrada Iași – Ungheni este un proiect destinat capabilităților militare și consolidării securității României # HotNews
România ar putea beneficia de a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul Programului SAFE, 16,68 miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de autoritățile de la București pentru finanțare în domeniul apărării, „un sprijin financiar major destinat modernizării capabilităților militare și consolidării securității naționale”. Din primăvară, după semnarea acordului, […] The post Autostrada Iași – Ungheni este un proiect destinat capabilităților militare și consolidării securității României first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 16 ianuarie – cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții # HotNews
Horoscop 16 ianuarie – o zi cu energie. Facem și treabă, ne și distrăm, plecăm pe undeva în plimbare ca să ne distanțăm de problemele apăsătoare, să ne revigorăm. CAPRICORN O să vă permiteți și voi o escapadă turistică ca să vă recreați, să vă refăceți forțele, să vă apucați de proiecte noi și să […] The post Horoscop 16 ianuarie – cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
21:30
Atacurile asupra infrastructurii energetice adâncesc criza din Ucraina, iar Rusia spune că presiunea sa militară reduce drastic marja de decizie a Kievului. Oficialii ruși spun că Ucraina se află într-o situație tot mai dificilă și că posibilitățile de a decide cum va continua războiul sunt tot mai limitate. În plină iarnă, Rusia și-a intensificat atacurile […] The post Rusia susține că Ucraina rămâne fără opțiuni pentru a opri războiul first appeared on HotNews.md.
21:00
ULTIMA ORĂ: Un şofer moldovean a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # HotNews
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE. Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele […] The post ULTIMA ORĂ: Un şofer moldovean a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” first appeared on HotNews.md.
20:20
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Aceasta este conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate. În raportul său demografic anual, INSEE a […] The post Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată din 1918 first appeared on HotNews.md.
18:50
VIDEO | Nicușor Dan îi răspunde Maiei Sandu după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # HotNews
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una din căile de a fi împreună”. „Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, […] The post VIDEO | Nicușor Dan îi răspunde Maiei Sandu după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum first appeared on HotNews.md.
Ieri
14:50
FOTO | Mihai Eminescu, omagiat în localitățile conduse de primarii Partidului Nostru cu ocazia Zilei Naționale a Culturii # HotNews
Primarii Partidului Nostru au organizat ceremonii și activități culturale pentru a celebra Ziua Națională a Culturii, omagiind viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. La Bălți, Drochia, Glodeni, Fălești și Rîșcani, autoritățile locale au depus flori la monumente și busturi ale poetului, au susținut evenimente educative și au transmis mesaje de apreciere pentru cei care […] The post FOTO | Mihai Eminescu, omagiat în localitățile conduse de primarii Partidului Nostru cu ocazia Zilei Naționale a Culturii first appeared on HotNews.md.
14:40
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM) ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare. În același timp, informațiile […] The post O studentă de la UTM s-a trezit cu un gândac în ureche first appeared on HotNews.md.
13:50
Cea mai „fericită” destinație turistică din lume. Motivul pentru care turiștii se întorc aici pentru vacanță # HotNews
De la emoția sosirii într-o destinație nouă până la o zi relaxantă la plajă, vacanțele oferă numeroase momente care pot aduce stare de bine. Un nou raport arată însă că unele destinații fac acest lucru mai ușor decât altele. Potrivit unui studiu realizat de BookRetreats, platformă care oferă vacanțe de wellness organizate, acest oraș a […] The post Cea mai „fericită” destinație turistică din lume. Motivul pentru care turiștii se întorc aici pentru vacanță first appeared on HotNews.md.
13:00
Fracțiunea MAN îndemnă fracțiunile PAS și PSRM să revină la muncă și să participe la aprobarea bugetului pentru anul 2026 # HotNews
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au acuzat consilierii PAS și PSRM de boicotarea deliberată a aprobării bugetului municipal și a taxelor locale pentru anul 2026, prin absența repetată de la ședințele Consiliului Municipal Chișinău. Consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea, a declarat că proiectul bugetului […] The post Fracțiunea MAN îndemnă fracțiunile PAS și PSRM să revină la muncă și să participe la aprobarea bugetului pentru anul 2026 first appeared on HotNews.md.
12:50
VIDEO | Serviciile municipale intervin pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar transportul public circulă conform programului corespunzător. Pe parcursul nopții, începând cu orele 24:00, Regia „Exdrupo” a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzile capitalei și în suburbii, fiind antrenate 30 de autospeciale. Drumarii […] The post VIDEO | Serviciile municipale intervin pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului first appeared on HotNews.md.
12:00
De ziua marelui poet Mihai Eminescu, Irina Vlah recită „Criticilor mei” Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu și de Ziua Culturii, a publicat un video în care recită „Criticilor mei” de Mihai Eminescu. „A face ceea în ce crezi, a nu căuta aprobarea și a nu te […] The post VIDEO | Irina Vlah recită „Criticilor mei” de Mihai Eminescu first appeared on HotNews.md.
10:00
Cea mai mare fraudă bancară din istoria – active în valoare de aproximativ un miliard de euro au fost confiscate # HotNews
Poliția braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a efectuat descinderi miercuri, în cadrul unei anchete privind ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”. Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, care a fost lichidată în noiembrie, […] The post Cea mai mare fraudă bancară din istoria – active în valoare de aproximativ un miliard de euro au fost confiscate first appeared on HotNews.md.
09:20
Un israelian a încercat să intre în Estonia cu un samovar din Rusia. Vameșii au refuzat să-l primească în țară # HotNews
Un israelian a încercat să treacă granița în Estonia cu un samovar adus din Rusia, potrivit televiziunii publice de la Tallinn. Tânărul de 25 de ani a fost oprit de vameși, a primit un avertisment, i s-a refuzat accesul în țară și a trebuit să se întoarcă în Federația Rusă și să lase vasul acolo. […] The post Un israelian a încercat să intre în Estonia cu un samovar din Rusia. Vameșii au refuzat să-l primească în țară first appeared on HotNews.md.
09:10
Lovitură dată de SUA guvernării proeuropene din Republica Moldova – decizia luată la Washington este pe termen nelimitat # HotNews
Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări în cazul cărora Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat. Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi […] The post Lovitură dată de SUA guvernării proeuropene din Republica Moldova – decizia luată la Washington este pe termen nelimitat first appeared on HotNews.md.
09:00
Primăria Chișinău vine cu recomandări de prudență maximă în trafic și supravegherea strictă a copiilor # HotNews
În contextul ninsorii, dar și al poleiului care se formează pe străzi, serviciile municipale sunt mobilizate și active în teren pentru prevenire și intervenție, în caz de necesitate. Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii. Se lucrează continuu pentru […] The post Primăria Chișinău vine cu recomandări de prudență maximă în trafic și supravegherea strictă a copiilor first appeared on HotNews.md.
08:50
Ucraina estimează că aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără învoire oficială (AWOL), adică și-au părăsit pozițiile fără permisiune, a declarat miercuri noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, în Parlament, înaintea votului care i-a confirmat numirea. În aceeași intervenție, Fedorov a susținut că aproximativ 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire” pentru evitarea serviciului […] The post Dezvăluire la Kiev: 200.000 de militari au părăsit frontul fără permisiune first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 15 ianuarie – o zi cu vești bune, Este o zi cu exuberanță și elan creator, iar prezența unor oameni inspiraționali ne va motiva și ne va aduce idei noi. CAPRICORN Este posibil să lansați pe piață ceva nou și să vă asigurați constanța financiară care aduce echilibru interior. În sfârșit, veți putea semna […] The post Horoscop 15 ianuarie – SCORPION – vin banii pe care i-ați cerut de anul trecut first appeared on HotNews.md.
14 ianuarie 2026
22:20
Ministerul Afacerilor Externe din România ridică nivelul de alertă pentru Iran la maxim: „Părăsiți imediat țara!” # HotNews
Ministerul Afacerilor Externe a crescut avertismentul de călătorie la 9/9 din cauza contextului de securitate și riscului de escaladare. Există încă zboruri disponibile. Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică […] The post Ministerul Afacerilor Externe din România ridică nivelul de alertă pentru Iran la maxim: „Părăsiți imediat țara!” first appeared on HotNews.md.
20:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că va fi declarată „stare de urgență” în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, potrivit Reuters și AFP. Consecințele atacurilor rusești, în actualele condiții meteorologice, „sunt grave”, a spus Zelenski, citat de Ukrainska Pravda. „Va fi înființat un sediu permanent […] The post BREAKING NEWS: Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei first appeared on HotNews.md.
19:50
Victoria Furtună: Acuzațiile sunt false și grave și califică situația drept o formă de intimidare și represiune politică # HotNews
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, susține că a aflat din presă, și nu printr-o citație oficială, despre faptul că ar fi vizată de o procedură privind retragerea cetățeniei române și că ar fi așteptată la audieri pe 16 ianuarie. Politiciana afirmă că acuzațiile care i-ar fi atribuite sunt false și grave și califică situația […] The post Victoria Furtună: Acuzațiile sunt false și grave și califică situația drept o formă de intimidare și represiune politică first appeared on HotNews.md.
18:40
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, semnalează probleme grave în gestionarea drepturilor de autor și sesizează AGEPI și CNA # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus interpelări oficiale către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu nereguli grave în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor pe care le-a depistat în urma audiențelor. Potrivit lui Nicolae Margarint, sistemul actual se confruntă cu monopol și lipsă de […] The post Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, semnalează probleme grave în gestionarea drepturilor de autor și sesizează AGEPI și CNA first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază şi câteva alte alimente, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. La finalul unei reuniuni a coaliţiei guvernamentale, cancelarul Christian Stocker a anunţat că, începând cu luna iulie, cota de TVA va fi redusă la sub 5%. […] The post Austria reduce cota de TVA la sub 5% la alimentele de bază first appeared on HotNews.md.
17:00
Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” # HotNews
De la cel mai înalt nivel, Parisul a subliniat că intențiile SUA privind preluarea Groenlandei trebuie luate în serios, în vreme ce a trimis un mesaj administrației Trump și a asigurat că Franța va fi alături de Danemarca, scriu Reuters și BFMTV. O încălcare a suveranității Groenlandei ar avea „consecințe în cascadă fără precedent”, a […] The post Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” first appeared on HotNews.md.
16:40
Ion Ceban. Cu fondurile Primăriei Chișinău, a fost construit un teren de fotbal în orașul Vadul lui Vodă # HotNews
În orașul Vadul lui Vodă, a fost construit un teren de fotbal public, anunță Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă. Potrivit lui Ion Ceban, terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal […] The post Ion Ceban. Cu fondurile Primăriei Chișinău, a fost construit un teren de fotbal în orașul Vadul lui Vodă first appeared on HotNews.md.
14:40
Deputatul Stela Macari anunță că a depus o sesizare oficială către autoritățile din Republica Moldova și din România pentru a afla câți deputați din opoziție dețin și cetățenia română, în contextul unui comunicat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. „Dacă tot se împroașcă cu venin de câteva zile, hai să vedem câți «patrioți» de carton, […] The post Deputatul Stela Macari cere lista deputaților din opoziție care dețin și cetățenia română first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Ion Ceban: În premieră, Primăria Chișinău, implementează cel mai amplu proiect de modernizare a deșeurilor # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră, de Primăria Chișinău, asta în timp ce unii oponenți politici manipulează locuitorii, susținând că în Chișinău nu se lucrează. Noi lucrăm la proiecte mari – în timp ce ei vorbesc, constată […] The post VIDEO | Ion Ceban: În premieră, Primăria Chișinău, implementează cel mai amplu proiect de modernizare a deșeurilor first appeared on HotNews.md.
12:20
VIDEO | Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! # HotNews
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. […] The post VIDEO | Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar. Reacția e „adecvată” provocării, susține Casa Albă # HotNews
Preşedintele american Donald Trump a fost surprins marţi cu un gest obscen, în timpul unei vizite la o fabrică Ford din zona Detroit, după ce o persoană din mulţime l-a interpelat. Imaginile au fost rapid distribuite pe reţelele sociale, iar Casa Albă a catalogat reacţia liderului de la Washington drept una „adecvată”. Incidentul a avut […] The post VIDEO | Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar. Reacția e „adecvată” provocării, susține Casa Albă first appeared on HotNews.md.
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # HotNews
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a […] The post O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni first appeared on HotNews.md.
10:10
Coridorul Vertical de gaze este cel mai important proiect energetic al acestei părți din Europa, iar România este parte a importantă a proiectului. Cu toate că este un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei, Coridorul Vertical riscă în curând să se confrunte din nou cu turbulențe similare celor din decembrie, întrucât există posibilitatea ca […] The post Un proiect crucial pentru Republica Moldova și România s-a blocat la nivel european first appeared on HotNews.md.
09:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrări de construcție a unei tabere moderne destinate cazării și instruirii militarilor. Șeful statului a declarat că, după ani în care s-a vorbit despre condițiile dificile în care activează armata, situația începe să se schimbe. […] The post Maia Sandu inspectează șantierul noii unități militare din Băcioi first appeared on HotNews.md.
08:00
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul […] The post Șeful-adjunct al Procuraturii Glodeni a fost prins băut la volan first appeared on HotNews.md.
07:30
Iurie Mărgineanu: Ideea de a cumpăra voturile deputaților pentru unirea cu România, reprezintă o practică periculoasă și cinică # HotNews
Juristul Iurie Mărgineanu declară că în spațiul public se discută despre posibila cumpărare a voturilor unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru a susține unirea cu România. În opinia sa, acest lucru ridică riscuri serioase pentru suveranitatea statului și respectarea Constituției, scrie unimedia.info. „Există momente când zvonurile politice nu mai pot fi ignorate. Recent, am […] The post Iurie Mărgineanu: Ideea de a cumpăra voturile deputaților pentru unirea cu România, reprezintă o practică periculoasă și cinică first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 14 ianuarie – o zi cu rezolvări. Se îmbină frumos lucrurile astăzi și vom avea spor la ce ne-am propus să facem, având parte de succes. CAPRICORN Este agitație și mult de lucru, interacționați cu diverși oameni de afaceri, poate aveți și examene. Se poate să recuperați bani și să faceți o listă a […] The post Horoscop 14 ianuarie – RAC – vi se poate împlini un vis mai vechi: să vă luați o casă first appeared on HotNews.md.
13 ianuarie 2026
20:30
Olesea Stamate: Îl invit public pe Valeriu Pașa la o discuție în cadrul ședinței de judecată! # HotNews
Olesea Stamate acuză organizația WatchDog.MD și pe analistul Valeriu Pașa că evită în mod deliberat să răspundă unei cereri prealabile privind dezmințirea unor afirmații făcute despre ea într-o emisiune TV din 4 decembrie 2025. Potrivit acesteia, cererea expediată la 23 decembrie 2025 a fost returnată pe 12 ianuarie 2026 cu mențiunea „nereclamată”, fiind a doua […] The post Olesea Stamate: Îl invit public pe Valeriu Pașa la o discuție în cadrul ședinței de judecată! first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.