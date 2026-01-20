Complexul sanatorial "Moldova" din Odesa: Ce urmează după decizia instanței din Ucraina
Noi.md, 20 ianuarie 2026
Agenția Proprietății Publice (APP) a recepționat oficial decizia definitivă și irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a Ucrainei, prin intermediul avocatului contractat de către Republica Moldova pentru apărarea intereselor statului în litigiul ce vizeză complexul sanatorial "Moldova" din Odesa.Acest lucru a fost comunicat de către APP în urma unei solicitări din partea redacției Noi.md.
Un deces și locuințe prăbușite în urma unui seism cu magnitudinea 6 produs în nordul Pakistanului
Un bărbat a murit, iar mai multe locuințe s-au prăbușit în urma unui seism cu magnitudinea 6, produs luni în nordul regiunii Kashmir din nord-vestul Pakistanului, a anunțat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).Seismul s-a produs la o adîncime de 35 de kilometri, potrivit EMSC.Mai multe case din lut s-au prăbușit sau au fost avariate în provincia Gilgit-Baltistan (nord), a precizat
Există finanțare pentru restaurarea sculpturilor de pe acoperișul Sălii cu Orgă? Răspunsul Ministerului Culturii
"Pentru anul 2026, lucrările de restaurare la Sala cu Orgă privind sculpturile de pe acoperiș nu au, la moment, acoperire financiară". Este răspunsul Ministerului Culturii la solicitarea Noi.md. În aprilie anul trecut, Ministerul Culturii ne informa că proiectul de restaurare a Sălii cu Orgă este structurat în trei etape:Etapa I – Finalizată (2018): Lucrări de exterior și reparații la demi
La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost inaugurată expoziția internațională „100 BESTE PLAKATE 24 / 100 CELE MAI BUNE AFIȘE 24”, un eveniment de referință dedicat designului grafic contemporan din Germania, Austria și Elveția.Publicul este invitat să descopere expoziția pînă pe 25 ianuarie 2026, aceasta fiind ultima zi de vizitare.Proiectul reprezintă rezultatul unui concurs organiza
Pe 30 ianuarie, Zara va închide primul magazin pe care fondatorul Inditex.Amancio Ortega, l-a deschis acum o jumătate de secol pe Rúa Juan Flórez din A Coruña. Clădirea este prea mică pentru conceptul actual de magazin al filialei Inditex.Potrivit Inditex, închiderea este în concordanță cu dezvoltarea conceptului de magazin Zara. Locația mai mică nu se încadrează în modelul magazinelor mar
Inspectorii INSP, lecții interactive de siguranță rutieră pentru elevii din mai multe școli
Inspectorii Inspectoratul Național de Securitate Publică au fost alături de elevii mai multor instituții de învățământ din țară, unde au desfășurat activități interactive dedicate siguranței rutiere.Copiii au învățat, pe înțelesul lor, cum să fie pietoni atenți, pasageri responsabili și participanți informați la trafic. Inspectorii le-au explicat regulile de circulație, modul corect de travers
Reducerea facturilor la energie și creșterea confortului în blocurile de locuințe pot fi realizate cu sprijinul programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM).Autoritățile anunță că modernizarea energetică a clădirilor multietajate aduce beneficii directe locatarilor, dar și economiei naționale.Potrivit datelor oficiale, un bloc rea
Rămășițele celei mai mari vile romane descoperite vreodată în Țara Galilor au fost descoperite sub un parc de pe coasta de sud. Arheologii au numit-o „Pompeiul din Port Talbot”.Rămășițele au fost descoperite în timpul cercetării patrimoniului preindustrial al parcului Margam, la periferia orașului Port Talbot. Atunci, cercetările geofizice efectuate de compania Terradat au relevat urme ale unu
Într-o eră dominată de inteligența artificială (AI) și tehnologie permanent conectată, tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete.Așa-numitul stil de viață analog nu mai este perceput doar ca un „detox digital” temporar, ci ca o reacție culturală profundă la supraîncărcarea tehnologică și la oboseala provocată de conținutul generat de AI, scrie mediafax.ro
Șefa executivului de la Tokyo a anunțat că parlamentul va fi dizolvat vineri și că în cadrul alegerilor anticipate vor fi disputate toate cele 465 de locuri din Camera Inferioară, anunță Reuters.Scrutinul care va fi organizat pe 8 februarie reprezintă o oportunitate pentru Takaichi de a consolida controlul asupra Partidului Liberal Democrat și de a întări majoritatea fragilă a coaliției sale.
Pe insula greacă Kefalonia, arheologii au descoperit două artefacte antice unice din aur, care schimbă înțelegerea legăturilor interregionale de la sfîrșitul epocii bronzului.Aceste descoperiri atestă un schimb amplu de idei și culturi, în special în secolele XII-XI î.Hr., indicînd activitatea comerțului maritim și interacțiunea interregională, relatează alldaily.ruPrimul artefact este un
China Media Group a organizat, sîmbătă, prima repetiție pentru Gala Sărbătorii Primăverii 2026, scrie romanian.cgtn.com.Programele se îmbină armonios datorită tehnologiilor inovatoare, producției audiovizual integrate, coregrafiei și altor elemente artistice.Avînd ca temă principală „Galopul nestăvilit al armăsarilor iuți - o forță de neoprit”, gala își propune să transmită hotărîrea și în
Averea cumulată a miliardarilor din lume în 2025 a crescut cu 2,5 trilioane de dolari față de anul precedent și a ajuns la 18,3 trilioane.Acest lucru este menționat în raportul organizației internaționale de combatere a inegalității Oxfam. Creșterea a fost de 16,2%, ceea ce depășește de trei ori ritmul mediu din ultimii cinci ani.{{859617}}Potrivit organizației, accelerarea creșterii a fos
A fost inițiată plata sumelor indexate pentru deponenții BEM care nu le-au ridicat anterior
Ministerul Finanțelor a inițiat plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți pînă în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare pînă pe 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți, transmite IPN.Banii pot fi ridicați la orice oficiu „Poșta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moșt
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inițiat procedurile necesare, pentru retragerea completă a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI).Mihai Popșoi a anunțat la postul public național de radio că urmează denunțarea acordurilor care stau la baza formării organizației internaționale.{{848508}}Mai exact, Moldova va denunța Acordul de fondare și anexa, dar și statutul CSI
creator de modă italian Valentino Garavani s-a stins din viață la 93 de ani, informează Elle. Designerul a creat ținute pentru numeroase personalități ale vremii, printre care prințesa Diana, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor și Audrey Hepburn.La fel ca marii creatori de modă, a început cariera prin prezentarea primei sale colecții Haute Couture în 1962, la Palatul Pitti din Florența, informeaz
Astronomii au descoperit deja „marea cometă" a anului 2026: Cînd va ajunge cel mai aproape de Pămînt
Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), recent descoperită, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pămînt la sfîrșitul lunii aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber.Ar putea deveni cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit LiveScience. C/2025 R3 (PanSTARRS) are toate șansele să devină „marea cometă” a anului 2026, transmite Digi24.{{859426}}Oamenii de știință au descoperit-o pe 8 se
Relațiile dintre China și Africa se bazează pe interese comune, respect și înțelegere reciprocă, scrie romanian.cgtn.com.China este un partener de încredere al țărilor africane, a reafirmat președintele Uniunii Africane (UA), Mahamoud Ali Youssouf, într-un interviu acordat recent, în exclusivitate, pentru China Media Group (CMG), la sediul UA din Addis Ababa, capitala Etiopiei.Youssouf a p
Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare.Informația a fost confirmată pentru IPN de Inspectoratul General al Poliției.{{859858}}Totodată, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, ar fi părăsit țara în noiembrie 2025. În privința lui Alexandru Pînzari, fost ș
Pe parcursul anului 2025, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor a desfășurat o activitate intensă orientată spre consolidarea respectării legislației muncii și asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților, membri de sindicat.Inspectorii de muncă au desfășurat 164 de vizite de lucru pentru acordarea de consultații și suport în aplicarea cadrului legal în domeniul securității și să
Începînd cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți pînă în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare pînă la 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți.Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiar
The Sydney Morning Herald raportează, cu referire la poliția statului New South Wales, că creșterea temperaturii apei oceanului și ploile abundente au determinat creșterea activității prădătorilor.Potrivit informațiilor furnizate de poliția statului, numai în ultimele două zile, în Sydney au fost înregistrate două cazuri de atac al oamenilor de către rechini. Duminică, 18 ianuarie, un băiat de
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a efectuat o vizită oficială în China între 14 și 17 ianuarie, la opt ani distanță de la ultima vizită a unui lider canadian.Cu această ocazie, președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit cu oaspetele canadian, propunînd dezvoltarea unui parteneriat bazat pe respect și încredere reciprocă, colaborare și coordonare, pentru o dezvoltare comună, scrie romani
Un transport de produse alimentare fără acte de proveniență a fost stopat de funcționarii echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în a doua linie de control, în apropierea localității Tudora.Potrivit informațiilor oficiale, autovehiculul era condus de un cetățean moldovean în vîrstă de 54 de ani. Șoferul a declarat inițial că nu transportă bunuri sau mărfuri. În urma aplicării indicatorilor an
Președintele SUA, Donald Trump, este îngrijorat de potențiala vulnerabilitate a Canadei în Arctica și intenționează să achiziționeze spărgătoare de gheață suplimentare pentru patrularea apelor de lîngă coastele acesteia.Despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune NBC News, cu referire la oficiali americani. În opinia administrației americane, protejarea frontierei de nord a Canadei est
Țările europene intenționează să creeze o nouă alianță militară care să contrabalanseze NATO, în care ar putea fi inclusă și Ucraina.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Politico.Amenințările președintelui SUA, Donald Trump, de a introduce taxe comerciale severe împotriva oricăror țări care vor încerca să-l împiedice să instituie controlul asupra Groenlandei, au devenit pentru Euro
Norul de plasmă, care a însoțit erupția X1.9, va lovi planeta noastră marți, 20 ianuarie, la mijlocul zilei. Acest lucru poate provoca puternice furtuni magnetice.Se precizează că momentul impactului asupra planetei noastre va fi însoțit de puternice perturbații geomagnetice — pînă la nivelul G4. De asemenea, se menționează că probabilitatea furtunilor magnetice de nivel superior este de aproa
Fundaşul echipei naţionale a Tunisiei, Mahmoud Ghorbel, a devenit membru cu drepturi depline al clubului de fotbal „Sheriff” din Tiraspol.Părţile au semnat un acord, iar jucătorul a început pregătirea pentru a doua parte a sezonului împreună cu echipa.Potrivit serviciului de presă al clubului „Sheriff”, jucătorul în vîrstă de 22 de ani, originar din orașul Sfax, și-a început cariera profes
Oficiul Medicului de Familie Badicul Moldovenesc din raionul Cahul a finalizat reparația acoperișului, notează Noi.md.Lucrările au constat în demontarea elementelor vechi de acoperiș, tratarea ignifugă a lemnăriei, montarea asterealei, a învelitorii din plăci de tablă amprentată, a jgheaburilor și burlanelor din tablă protejată anticoroziv, executarea lucarnelor.{{859603}}De asemenea, au f
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat razii neprevăzute.Acestea au avut ca scop contracararea braconajului piscicol și cinegetic pe teritoriul raioanelor Strășeni, Dubăsari, Criuleni și Orhei.{{859318}}În urma acestor acțiuni de control, au fost depistate mai multe în
Luni, 19 ianuarie, racheta Falcon 9 a lansat cu succes pe orbită un nou lot de 29 de mini-sateliți pentru a completa grupul orbital al rețelei globale de acoperire internet a sistemului Starlink.Despre acest lucru a anunțat pe rețeaua de socializare X compania americană SpaceX.{{858682}}Potrivit informațiilor sale, lansarea a fost efectuată de la complexul de lansare al bazei Forțelor Spaț
Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei a ajus, în 2025, la nivelul de 140,19 trilioane yuani, depășind pentru prima dată pragul de 140 de trilioane, în creștere cu 5,0% față de anul 2024, reflectînd o expansiune economică generală constantă, arată datele prezentate luni de Biroul Național de Statistică, scrie romanian.cgtn.com.Directorul Biroului Național de Statistică, Kang Yi, a declarat că în
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu clarificări importante pentru exportatori și agricultori, după apariția unor informații potrivit cărora cotele de export ale Republicii Moldova către Uniunea Europeană ar fi fost epuizate.Autoritățile subliniază că nu există niciun blocaj, iar livrările de struguri, mere, prune și cireșe pot continua în regim preferențial.{{859017}}
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au luat măsuri pentru protejarea lebedelor care iernează pe fluviul Nistru, asigurîndu-le îngrijire directă în condițiile frigului și vremii neprielnice. În această perioadă, în zonă se află aproximativ 800 de lebede.O parte dintre păsări au fost preluate și duse într-un centru provizoriu, amenajat lîngă Stația de salvare Criuleni, unde primesc hrană a
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care se pregătește pentru alegeri dificile în aprilie, a declarat vineri că va lansa o „petiție națională” pentru a solicita sprijin pentru politica sa de respingere a finanțării UE pentru Ucraina, scrie Kyivpost.com.Întrucît războiul nu dă semne de sfîrșit și economia Ungariei stagnează, Orbán a prezentat alegerile ca o alegere între război și pace, prezentî
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos.Premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Rîului Bîc, un proiect de amploare ce presupune consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș.„Acest proiect prevede protecție împotriva inundațiilor, iar obiectivul principal de modernizare a infrastructurii este pe partea de gestionare a apelor pluviale, reducerea r
Noii directori adjunți ai Agenției Transportului Auto și-au preluat funcțiile: Ce priorități au anunțat
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și-a completat conducerea prin numirea a doi directori adjuncți, Gheorghe Ambrosi și Radu Voiticovschi, decizia fiind aprobată prin Dispoziția Guvernului.Directoarea ANTA, Ina Angheliuc, a prezentat noii membri ai echipei colectivului instituției, subliniind că experiența profesională a noilor adjuncți va fi esențială pentru implementarea politicilor ins
Zurab Todua: „Rusofobilor le va fi greu să limiteze influența și rolul limbii ruse în Moldova"
Limba rusă este, de facto, limba de comunicare interetnică în Moldova, și oricît ar încerca rusofobii de toate culorile să-i limiteze influența și rolul, nu vor reuși.Această opinie a fost exprimată de istoricul, politologul, jurnalistul și fostul deputat al Parlamentului Moldovei, Zurab Todua, comentînd faptul că cîntăreața română Paula Seling, membră a juriului internațional din România, a f
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în dialog cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann.În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte actuale cu privire la procesul de reglementare transnistreană și apreciat rolul OSCE în acest proces. De asemenea, a fost reiterată starea dificilă a drepturilor omului în
Elena Mărgineanu: "Guvernarea trebuie să adopte o politică demografică protecționistă"
"Guvernarea din Republica Moldova trebuie să adopte o politică demografică protecționistă și, în acest sens, sînt de urmat cîțiva pași simpli". De această părere este Elena Mărgineanu, doctor în drept, lector universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), membru al Consiliului republican al partidului politic Alianța "MOLDOVENII", notează Noi.md."Exista cîțiva pași simp
Cîți martori ai apărării vor fi citați în dosarul lui Dodon? Hotărîrea Curții Supreme de Justiție
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon.Hotărîrea a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele 62 de persoane propuse, fiind pronunțată în cadrul ședinț
Începînd cu 29 martie 2026, pasagerii care călătoresc în Turcia trebuie să respecte cu strictețe regulile de siguranță la aterizare.Potrivit Autorității Aeronautice Civile din Turcia, noile sancțiuni se referă la comportamentele considerate periculoase înainte ca avionul să se oprească complet și semnalul luminos să fie stins, informează Noi.md cu referire la Moldovan Spotters.Printre acți
Mai multe căprioare au fost surprinse în timp ce alergau pe un cîmp din apropierea satului Românești, raionul Strășeni. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de Parcul Național „Orhei”. {{859210}}„Le-am prins la cameră pentru voi, în apropiere de Românești, Parcul Național Orhei. Superbe!”, au scris reprezentanții parcului în mesajul care însoțește videoclipul, transmite U
În perioada 31 ianuarie - 1 februarie, în capitala Bulgariei va avea loc turneul de calificare al Federației Internaționale de Judo (IJF) „European Open Sofia 2026”, la care vor participa opt sportivi din Moldova.La competiție, Moldova va fi reprezentată de: Alexandru Tîrsînă (-60 kg), Radu Izvoreanu (-66), Adil Osmanov (-73), Victor Sterpu (-81), Andrian Veste (-73), Vlad Mitru (-73), Serghei
Anul 2026 va fi declarat anul mobilității urbane în municipiul Chișinău.Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că decizia vine în contextul finalizării mai multor studii și strategii de specialitate, inclusiv a viziunii de dezvoltare a mobilității urbane sustenabile, elaborată împreună cu partenerii europeni.{{858664}}Potrivit edilului, toate acțiunile ce țin d
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI au documentat, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, activitatea presupus ilegală a unui bărbat de 39 de ani din capitală.Acesta este bănuit de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic, prin utilizarea de etichete și ambalaje ce imitau mărci comerciale cunoscute.{{859513}}În cadrul anchetei au fost desfășurate șase perchezi
Ofițerii de investigație și de urmărire penală din cadrul Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii Hîncești, cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră și în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Călărași, au desfășurat o operațiune de amploare într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale.Potrivit materialelor cauzei, activitatea inf
În Istanbul, ninsorile care au început în seara zilei de 17 ianuarie s-au intensificat pe parcursul dimineții.Ninsori abundente sînt observate în districtele Beiköz, Umraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy și Başakşehir. În unele cartiere din aceste zone, străzile sînt blocate.{{859300}}Din cauza ninsorii abundente, vizibilitatea pe drumuri este limitat
În dimineața zilei de 18 ianuarie, în satul Dubovo, pe malul stîng al Nistrului, a fost găsit un bărbat care zăcea în omăt pe malul unui iaz.Martorii oculari au anunțat imediat despre incident organelor de drept. La fața locului au sosit salvatorii, care l-au găsit pe bărbat în stare de conștiență, dar incapabil să se ridice singur. Patru angajați ai serviciilor de urgență l-au transportat pe
