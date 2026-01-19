A fost lansată o licitație internațională pentru reabilitarea Rîului Bîc

12:30

Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat opt cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, aceste cazuri au fost constatate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{859477}}PTF „Leușeni” – 4 cazuri;PTF „Palanca” – 1 caz;PTF „Cahul” – 2