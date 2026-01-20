Sătui de AI, oamenii se întorc la hîrtie, croșetat și liniște

17:00

Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vîndute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.„Cu alte cuvinte, aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață