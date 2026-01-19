Dan Perciun, față în față cu studenții care s-au plîns de condițiile din cămine

10:30

Numărul morților în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, a ajuns la 39.Ultimul raport medical precizează că 73 de persoane rămîn internate, 24 dintre ele în stare gravă, dintre care patru sînt minori, informează Euronews.ro.{{859690}}Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu ex