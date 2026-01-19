Dan Perciun, față în față cu studenții care s-au plîns de condițiile din cămine
Noi.md, 19 ianuarie 2026 17:30
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întîlnire cu studenții, care au semnalat condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gîndacilor în spațiile de locuit din Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).Este vorba despre studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, cazați temporar în căminul nr. 14 al UTM .{{859155}}Potrivit Ministerului Educației și Cercet
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
17:30
În Istanbul, ninsorile care au început în seara zilei de 17 ianuarie s-au intensificat pe parcursul dimineții.Ninsori abundente sînt observate în districtele Beiköz, Umraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy și Başakşehir. În unele cartiere din aceste zone, străzile sînt blocate.{{859300}}Din cauza ninsorii abundente, vizibilitatea pe drumuri este limitat
17:30
În dimineața zilei de 18 ianuarie, în satul Dubovo, pe malul stîng al Nistrului, a fost găsit un bărbat care zăcea în omăt pe malul unui iaz.Martorii oculari au anunțat imediat despre incident organelor de drept. La fața locului au sosit salvatorii, care l-au găsit pe bărbat în stare de conștiență, dar incapabil să se ridice singur. Patru angajați ai serviciilor de urgență l-au transportat pe
17:30
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întîlnire cu studenții, care au semnalat condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gîndacilor în spațiile de locuit din Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).Este vorba despre studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, cazați temporar în căminul nr. 14 al UTM .{{859155}}Potrivit Ministerului Educației și Cercet
Acum o oră
17:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026. {{848199}}„Măsurile au drept scop creșterea calității conținutului manualelor, sporirea accesibilității și atractivității acestora, precum și reducerea greutății ghiozd
17:00
Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vîndute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.„Cu alte cuvinte, aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață
17:00
O furtună violentă s-a abătut asupra peninsulei Kamceatka: locuitorii își caută mașinile sub omăt # Noi.md
Peninsula Kamciatka traversează un episod sever de iarnă, fiind paralizată în mare parte de furtuni violente, cu vînturi puternice și cantități record de omăt înregistrate încă de luni.Pentru a putea ieși din case, localnicii au săpat tuneluri, transmite agrotv.md{{859300}},,Ca să înțelegeți, 2-3 metri, noi am săpat. Totul este bine dar iată următorul lucru: nu putem intra acolo. Începem s
17:00
În ultimele două zile, Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat 536 de pacienți cu diverse afecțiuni, activitatea personalului medical desfășurîndu-se într-un ritm intens, în condiții deosebit de solicitante.Trei dintre pacienți au fost transportați de urgență prin Serviciul 112: doi cu hipotermie și unul cu degerături. Aceștia au beneficiat de î
Acum 2 ore
16:30
Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în absența acestuia, scrie zdg.{{857604}}O hotărîre a
16:30
Parlamentul European renunță la podcasturi, abandonează planurile de extindere a evenimentelor pentru vizitatori și reduce publicațiile interne în cadrul măsurilor de economisire a fondurilor.Despre aceasta, după cum scrie „Adevărul European”, informează Euractiv.Secretarul general al Parlamentului, Alessandro Chiocchetti, a lansat anul trecut un „plan de acțiune” menit să reducă cheltuiel
16:30
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țara noastră în perioada 18-20 ianuarie.Este prima astfel de vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de ani și vine în contextul intensificării relației bilaterale, ambele țări fiind candidate pentru aderare la Uniunea Europeană.
16:30
Statele Unite l-au invitat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să devină membru al Consiliului Păcii pentru Gaza.Acest lucru a fost declarat jurnaliștilor de către purtătorul de cuvînt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Da, președintele Putin a primit, de asemenea, prin canale diplomatice, invitația de a se alătura acestui consiliu al păcii. În prezent, studiem toat
16:00
Roger Allers, coregizorul filmului The Lion King, implicat și în crearea altor filme animate marca Disney, precum, Aladdin, Frumoasa și Bestia, dar și Mica Sirenă, s-a stins din viață la vîrsta de 76 de ani.Anunțul a fost dat, duminică, de Robert „Bob” Inger, directorul companiei Walt Disney. „Roger Allers a fost un vizionar creativ ale cărui numeroase contribuții la Disney vor dăinui pentru g
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat prim-ministrului Norvegiei, Jonas Gahr Støre, spunînd că „nu mai simte obligația de a se gîndi exclusiv la pace”.Mesajul liderului american a fost publicat în X de jurnalistul PBS NewsHour Nick Schifrin. El susține că l-a primit de la mai multe surse din rîndul oficialilor.„Dragă Jonas! Avînd în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acord
16:00
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport, stabilind priorități comune pentru accelerarea proiectelor rutiere și feroviare cu impact regional și european.Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mîndra, a avut o întrevedere cu secreta
16:00
Sporuri cu caracter specific pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție și Centrul Național de Management al Crizelor sînt prevăzute într-un proiect de hotărîre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței secreta
16:00
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sînt tot mai probabile în perioada următoare, datorită creșterii numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări.Anunțul a fost făcut de Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL.{{850229}}„Ultima majorare a prețurilor la asigurările auto a avut loc în noiembrie 2025. Respectiv, numărul d
Acum 4 ore
15:30
Republica Moldova a participat la Conferința miniștrilor agriculturii organizată în cadrul Forumului Global pentru Alimentație și Agricultură (GFFA) de la Berlin, ediția a 18-a, desfășurată sub genericul „Apa. Recolte. Viitorul nostru”.Evenimentul a reunit miniștri, experți și organizații internaționale pentru a discuta impactul crizei apei asupra agriculturii și securității alimentare globale
15:00
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a solicitat ca, în termen de maximum o lună, funcționalitatea Centrului de Monitorizare a Traficului din Chișinău să fie asigurată integral.Potrivit edilului, nu trebuie să mai existe reluări sau pauze, ci o tranziție clară și continuă, gestionată de instituțiile municipale.Ion Ceban a menționat că, deși s-a muncit mult la realizarea și implementar
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost identificat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor.Neconform
15:00
Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul.Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47.{{857895}}Conform informațiilor recepționate, a izbucnit un incendiu cu flacără deschisă într-o casă de locuit. La fața locului au in
15:00
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, s-a întîlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la reședința acestuia din Mar-a-Lago, sîmbătă seara. În cadrul întîlnirii, cei doi au discutat, printre altele, despre „criza profundă” din UE.În cadrul întrevederii, premierul slovac a fost de acord cu Trump că UE este „o instituție care traversează o criză profundă”. Fico a descris discuțiile ca fiind info
14:30
De la începutul anului, 34 de persoane au suferit din cauza expunerii prelungite la temperaturi scăzute. Dintre acestea, 24 au fost diagnosticate cu hipotermie, iar 10 cu degerături, conform evaluărilor realizate la nivel prespital.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pacienții au beneficiat de asistență medicală urgentă, inclusiv evaluarea stării general
14:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au identificat și identificat patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal.Bărbații munceau pe teritoriul unei ferme de păsări situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Cazul s-a înregistrat la mijlocul săptămînii trecute, notează Noi.md.{{855
14:30
Tot mai mulți fermieri semnalează, în ultimele zile, inclusiv în acest weekend, tentative de escrocherie apărute la vînzarea cerealelor, fapt care indică o reactivare a fraudelor din piața cerealelor, după scheme deja cunoscute din anii precedenți. {{859513}}Potrivit informațiilor colectate din discuțiile cu fermierii, aceștia sînt contactați de așa-ziși cumpărători care oferă condiții apa
14:00
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei.Potrivit lui Ceban, regulamentul a fost elaborat de Direcția Mobilitate Urbană
14:00
Gerul instalat în ultimele zile a dus la o creștere accentuată a cererii de gaze naturale din partea furnizorilor, atît din România, cît și din Republica Moldova și Ucraina.Aceasta a pus presiune semnificativă pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM).Astfel, au fost înregistrate cele mai ridicate niveluri ale acestei ierni, chiar dacă t
14:00
În ultimele 48 de ore, angajații Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), în comun cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii publice și prevenirea încălcărilor legii, informează IGC.Potrivit sursei citate, în municipiul Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, carabinierii au atras atenția asupra unui minor de
14:00
Jurnalistul Gheorghe Gonța a înregistrat astăzi, 19 ianuarie 2026, un denunț la Procuratura Generală a Republicii Moldova, cerînd examinarea unor fapte pretins ilegale legate de achiziționarea energiei electrice de la MoldGRES.Potrivit documentului, denunțul se referă la declarațiile publice făcute la 12.11.2020 de Maia Sandu, pe canalul de YouTube „В гостях у Гордона”, în care aceasta a afirm
14:00
Atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să meargă în Italia # Noi.md
Autoritățile din Italia au emis cod roșu de vreme severă pentru regiunea Sicilia, valabil pentru zilele de luni și marți, din cauza precipitațiilor abundente, furtunilor și rafalelor puternice de vînt.Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că Departamentul Național de Pro
14:00
Ministrul Culturii: "Am creat un grup de lucru în legătură cu acea construcție din zona istorică a capitalei" # Noi.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, spune că dacă ancheta internă inițiată în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, strada Eugen Doga, va demonstra vinovăția responsabililor din domeniu, atunci aceștia vor fi demiși.„Am făcut un grup de lucru care să examineze circumstanț
Acum 6 ore
13:30
Luni, 19 ianuarie, aurul și argintul au atins noi recorduri.Motivul ar fi temerile legate de un război comercial devastator între SUA și Europa, care s-au intensificat după declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Prețul spot al aurului s-a tranzacționat la aproximativ 4.670 dolari pe uncie, după c
13:30
Cazul metronidazolului, în vizorul autorităților. Reguli mai stricte de securitate alimentară # Noi.md
Descoperirea metronidazolului în ouă și furaje a determinat autoritățile moldovene să inițieze măsuri legislative și de control pentru protecția consumatorilor și consolidarea securității alimentare.În acest context, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a subliniat riscurile importurilor agroalimentare mai ieftine.{{858090}}„Trebuie
13:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează noi.md.Astfel, pot fi primiți banii pentru ajutorului social, indemnizațiile unice la naștere, pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, pentru indemnizațiile de maternitate și indemnizațiile pentru incapac
13:00
Guvernul irakian a declarat că armata Statelor Unite și-a încheiat complet retragerea din toate bazele aflate pe teritoriul federal al țării, anunță CNN.Acest pas reprezintă un moment important în relațiile de securitate dintre Bagdad și Washington, după peste 20 de ani de prezență militară americană.{{859670}}Ministerul Apărării din Irak a precizat că ultimul grup de consilieri militari a
13:00
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară.Potrivit datelor Poliției, 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De asemenea, 1.354 de conducători auto au depășit limita legală de viteză.Alte 738
12:30
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat opt cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, aceste cazuri au fost constatate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{859477}}PTF „Leușeni” – 4 cazuri;PTF „Palanca” – 1 caz;PTF „Cahul” – 2
12:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere.Incidentul a avut loc în data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, notează Noi.md.{{859513
12:30
Percheziții, rețineri și bunuri sechestrate de milioane: bilanțul săptămânal al luptei anticorupție # Noi.md
Centrul Național Anticorupție a raportat, pentru săptămîna precedentă, mai multe acțiuni de amploare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, precum și în recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.Potrivit CNA, au fost desfășurate percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada Eugen Doga, într-o zonă istorică a capitalei. Mai multe persoane au stat
12:00
La începutul săptămînii curente, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții sigure, în pofida vremii specifice sezonului rece, informează Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cursul nopții, drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului pe mai multe sectoare din raioanele Orhei și Cimișlia.{{859086}}În cadrul procesului tehnologic au fost mobiliz
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 19 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,70 lei/litru (+9 bani), iar al motorinei standard – 19,23 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:00
Corneliu Popovici: "Lecția de bun-simț a Paulei Seling și ipocrizia «patrioților» de serviciu" # Noi.md
"Paradoxal, moraliștii care o pun la stîlpul infamiei pe Paula Seling sînt cei care folosesc zilnic rusisme în vorbire, se uită la melodrame rusești și utilizează înjurături rusești". Așa a comentat Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, valul de critici dure în adresa interpretei din România, după ce aceasta a spus "maladeț" într-un mesaj de felicitare, în finala națională Eurovision So
Acum 8 ore
11:30
Președintele Guatemalei, Bernardo Arévalo, a anunțat introducerea stării de urgență pe o perioadă de 30 de zile pe întreg teritoriul țării, din cauza creșterii accentuate a criminalității.În discursul său adresat națiunii, președintele republicii a subliniat că scopul stării de urgență este protecția și siguranța cetățenilor.{{847807}}Potrivit lui Arévalo, pentru combaterea bandelor vor fi
11:30
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău.Nașterile au fost supravegheate în condiții de siguranță, cu implicarea personalului medical specializat, astfel încît atît mamele, cît și nou-născuții să beneficieze de îngrijirea necesară.{{859536}}Conform legislației în vigoare, refug
11:00
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua pînă pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.Congresul are următoarea ordine de zi: Alegerea președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova; (vot secret) Alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (6 memb
11:00
Echipele de salvare indoneziene au găsit fragmente ale avionului ATR 42-500 al companiei aeriene Indonesia Air Transport, prăbușit pe vîrful muntelui Bulusaraung, în provincia Sulawesi de Sud.La bord se aflau 11 persoane, dintre care 8 membri ai echipajului.{{859595}}Echipele de salvare au stabilit un perimetru de căutare de 1 km în jurul fragmentelor de fuzelaj, împărțindu-l în patru zone
10:30
Numărul morților în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, a ajuns la 39.Ultimul raport medical precizează că 73 de persoane rămîn internate, 24 dintre ele în stare gravă, dintre care patru sînt minori, informează Euronews.ro.{{859690}}Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu ex
10:30
În ianuarie se împlinesc 220 de ani de la nașterea lui Alexandru Donici, o figură importantă a culturii moldovenești și românești: scriitor, fabulist, traducător, avocat și judecător. El a adaptat poveștile lui La Fontaine și Krîlov, oferindu-le o aromă locală, și a căpătat porecla de „Krîlov moldovean”. Donici a tradus poemul lui Pușkin „Țiganii”, contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea li
10:30
Evaluarea externă a judecătorilor stîrnește controverse. Consiliul Superior al Magistraturii se declară împotriva extinderii acestei proceduri și propune ca evaluarea magistraților să fie realizată de Colegiul deja existent în cadrul instituţiei.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu susţine extinderea listei judecătorilor care ar urma să fie supuşi evaluării externe, aşa cum e aplicată
10:00
Ambasada SUA la Chișinău va fi închisă luni, 19 ianuarie 2026.Despre acest lucru a anunțat reprezentanța diplomatică americană la Chișinău, menționînd că acest lucru are loc cu ocazia marcării Zilei lui Martin Luther King Jr.Ziua lui Martin Luther King este o sărbătoare federală în SUA, declarată zi liberă națională, dedicată luptătorului pentru drepturile afro-americanilor, laureatului Pr
10:00
Avertismentul salvatorilor de Botezul Domnului: reguli stricte pentru scufundarea în ape reci # Noi.md
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel către cetățeni să respecte măsurile de siguranță în timpul ritualului tradițional de scufundare în apele reci, pentru a preveni incidentele și situațiile de risc, informează Noi.md.Salvatorii subliniază că participarea la acest ritual trebuie să aibă loc exclusiv în zone autorizate ș
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.