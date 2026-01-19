VIDEO // Un bărbat din capitală, reținut pentru trafic de droguri. Valoarea substanțelor narcotice ajunge la peste 300 000 de lei
Moldpres, 19 ianuarie 2026 14:10
Un bărbat din capitală a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice. Valoarea substanțelor narcotice ridicate ajunge la peste 300 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul ace...
Acum 5 minute
14:30
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii: proiectele comune vor fi accelerate # Moldpres
Direcțiile prioritare de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul infrastructurii, cu obiectivul de a accelera implementarea proiectelor comune de infrastructură rutieră și feroviară, precum și de a crea condiții mai bune pentru circulația m...
Acum 15 minute
14:20
Polițiștii de frontieră din Sectorul Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal la o fermă avicolă din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Străinii se vor alege cu sancțiuni, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Front...
14:20
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Moldpres
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul v...
Acum 30 minute
14:10
VIDEO // Sute de kilograme de detergenți contrafăcuți au fost ridicați de poliție de la un locuitor al capitalei # Moldpres
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut fiind bănuit de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic sub mărci cunoscute, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, în cadrul anchetei au fost efectuate șase percheziții autorizate. Oamenii leg...
14:10
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă. Fenomenul a fost semnalat în mai multe subdiviziuni teritoriale, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, cele mai multe încercări de mituire au fost denunțate ...
14:10
Acum o oră
13:50
Un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor, a fost depistat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depă...
Acum 2 ore
13:00
Tema Ucrainei pierde prioritate la Forumul Economic Mondial de la Davos, pe fondul disputelor legate de Groenlanda # Moldpres
Tema războiului din Ucraina a trecut pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos, din cauza tensiunilor generate de pretențiile președintelui SUA, Donald Trump, față de Groenlanda, relatează Financial Times, transmite MOLDPRES. Potrivit publicației, &ic...
13:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu: „R. Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe același drum” # Moldpres
Republica Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe același drum. Suntem țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Două țări unite de aceleași valori și de convingerea că viitorul nostru este în Europa – un viitor al păcii, secur...
12:50
În perioada 17–18 ianuarie, la Departamentul de Primiri Urgențe (UPU) s-au adresat 55 de pacienți cu urgențe traumatologice și trei cu hipotermie, comunică MOLDPRES.Purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arseni, a menționat...
12:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țara noastră în perioada 18–20 ianuarie. Este prima astfel de vizită a unui șef de stat ...
12:40
Moldova și Albania își consolidează cooperarea în contextul provocărilor regionale. Bajram Begaj: „Cooperarea bilaterală și schimburile la nivel înalt sunt esențiale în fața provocărilor din regiune” # Moldpres
Moldova și Albania își consolidează cooperarea în contextul provocărilor regionale. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, comunică MOLDPRES.Președi...
Acum 4 ore
12:20
Albania și Moldova, unite de valori europene. Președintele Bajram Begaj: „Albania rămâne un prieten sincer al Republicii Moldova și al eforturilor sale europene” # Moldpres
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a reafirmat astăzi sprijinul ferm al Albaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Vizita marchează prima înt...
12:10
O companie britanică va investi circa 5 milioane de euro la Edineț în sectorul electronic # Moldpres
O companie britanică va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru extinderea producției în Parcul Industrial Edineț. Proiectul include construirea a trei hale de producție, cu o suprafață totală de peste 3.000 m², destinate fabricării cablajelor și sisteme...
12:10
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Moldpres
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație specială pentru relațiile dintre Republica Moldova și Republica Albania.Aceasta este prima vizită la nivel prezidențial din ...
11:30
Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național din Iași, de Ziua Unirii Principatelor # Moldpres
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor fi prezentate publicului din Iași. „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” vor...
11:30
Control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Ministrul Mediului: „Semnalele tot mai dese privind tăieri ilegale au determinat intensificarea verificărilor” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a dispus, în dimineața zilei de astăzi, un control inopinat Ocolul Silvic Ghidighici, în contextul unor „semnale privind tăieri ilegale” transmite MOLDPRES.„Azi, la prima oră, am dispus un...
11:20
Speakeru Igor Grosu, mesaj de condoleanțe familiilor victimelor tragicului accident feroviar din Spania: „Deplângem viețile pierdute și sperăm la recuperarea rapidă a celor răniți” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor tragicului accident feroviar din Spania, comunică MOLDPRES.Oficialul a menționat că, în aceste momente dificile, suntem alături de poporul spaniol.&bdquo...
10:50
Două persoane au decedat ieri, în urma a două incendii izbucnite în raionul Călărași și în orașul Cahul, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), primul incident a avut loc în comuna Hîrjauc...
10:40
CNED: Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru lei beneficii prin economii la energie și stimularea creșterii economice # Moldpres
Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale. Estimările au fost prezentate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED)...
Acum 6 ore
10:20
Peste 3 400 de conducători auto, sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere # Moldpres
Peste 3 400 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere. Circa 1 300 de abateri vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 28...
10:20
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat o persoană cu funcție de răspundere, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Bot...
10:10
Concursul „Destinația Anului 2026” din R. Moldova și România prelungește termenul de înscriere # Moldpres
Publicul larg își poate exprima opțiunea și participa la desemnarea celor mai atractive destinații turistice, întrucât înscrierile în competiția „Destinația Anului 2026” pentru Republica Moldova au fost prelungite până la 27 ...
10:00
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 564,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, comunică MOLDPRES...
09:50
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri vor susține astăzi o conferință de presă, începând cu ora 11.25, comunică MOLDPRES.Ag...
09:40
Frigul face victime: 34 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit hipotermii # Moldpres
Un număr de 34 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență de la începutul anului, după expunerea prelungită la temperaturi scăzute, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, d...
09:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pe parcursul sărbătorii „Botezul Domnului”, în special în timpul ritualului de scufundare în apele reci, comunică MOLDPRES....
09:00
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o apreciere de trei bani și are o cotație oficială de 19 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru acesta un p...
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Dumnezeiasca Arătare, cunoscută și ca Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea amintește de momentul botezului lui Iisus Hristos în apele râului Iordan și are o profundă semnificație religioasă pen...
09:00
Ministerul de Externe de la Chișinău, despre accidentul din Spania: nicio confirmare privind cetățeni moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenur...
09:00
Rețeaua rutieră este accesibilă, partea carosabilă se menține uscată, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor operative prezentate în dimineața zilei de astăzi de Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite...
Acum 8 ore
08:30
Oficiul de Sănătate din satul Taraclia, raionul Cantemir, a fost renovat integral, proiectul fiind realizat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces la serv...
08:20
Activitatea Aeroportului Internațional din Chișinău a fost sistată temporar după declanșarea alarmei antiincendiare # Moldpres
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, în jurul orei 22:40, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării, ca urmare a activă...
08:10
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, trans...
Acum 24 ore
23:20
BTA: Tervel Zamfirov, după câștigarea slalomului la Cupa Mondială FIS de snowboard alpin de la Bansko: „O zi istorică pentru sportul bulgar” # Moldpres
Bansko, sud-vestul Bulgariei, 18 ianuarie (corespondent BTA Georgi Krumov) – Un Tervel Zamfirov vizibil emoționat, câștigătorul slalomului din cadrul Cupei Mondiale FIS de snowboard alpin de la Bansko, desfășurată duminică, a declarat că aceasta a fost „...
23:10
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului. 11:25 Conferința de presă susținută de președinta Maia Sandu și președintele Republ...
23:00
Președinta Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat astăzi la Chișinău, cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj. Cei doi artiști albanezi au bu...
18:30
Două troleibuze care deserveau rutele nr. 22 și nr. 30, au fost implicate într-un accident pe bulevardul Dacia din Chișinău. În urma impactului mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală, însă starea lor nu a fost detaliată de autorit...
18:20
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, se află într-o vizită oficială la Washington, unde a avut întrevederi cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, precum și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Trezoreriei SU...
15:50
Ministerul de Externe a venit cu precizări despre microbuzul cu moldoveni răsturnat în România # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit astăzi cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania, comun...
15:10
Intervenție inedită la Tudora. Polițiștii de frontieră au salvat o lebădă rănită pe Nistru # Moldpres
O lebădă slăbită și epuizată, găsită pe malul Nistrului, a fost salvată astăzi de polițiștii de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora, după ce localnicii au observat pasărea în dificultate și au cerut ajutor, comunică MOLDPRES.Potrivit...
Ieri
13:30
Ucraina: 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova, în Zaporojie # Moldpres
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia, în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova, informează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.„...
13:20
Republica Moldova și România consolidează parteneriatul în sănătate. O nouă vizită a ministrului român este planificată în martie # Moldpres
Republica Moldova și România își vor consolida parteneriatul în sănătate. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a specificat că a agreat cu omologul său român o nouă vizită la Chișinău în luna martie, comunică...
11:20
Atenție, șoferi! Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Moldpres
Municipalitatea anunță că, în perioada 18–20 ianuarie 2026, între orele 08:00 și 18:00, accesul persoanelor în anumite zone publice din capitală va fi temporar restricționat. Măsura este luată cu ocazia vizitei oficiale a lui Bajram Begaj, Președi...
10:40
VIDEO// Ministerul Educației promovează inovația digitală în școli: 70 de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR # Moldpres
Peste 70 de învățători din țară au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR în școlile primare. Cursurile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Ban...
10:30
Peste 20 de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Moldpres
Un număr de 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. Deciziile a fost aplicată pe sensul de intrare, în punctele de trecere terestră și aeriană, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră,...
09:50
Drumurile naționale sunt practicabile: 59 de tone de sare au fost împrăștiate noaptea trecută # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că toate drumurile naționale rămân practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de siguranță. Carosabilul este preponderent uscat, iar traficul se desfășoară în regim de iarnă, comunică MO...
09:40
Ce se ascunde sub gheața din Antarctica? O nouă hartă dezvăluie lumea ascunsă a munților și lacurilor de pe continentul înghețat # Moldpres
O nouă hartă a dezvăluit detalii nemaivăzute despre peisajul ascuns sub gheața din Antarctica, ceea ce îi va ajuta pe cercetători să înțeleagă mult mai bine relieful continentului înghețat și modul în care acesta va fi afectat de schimbările cl...
09:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei, zi de post și rugăciune în care credincioșii se pregătesc spiritual pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului, celebrată mâine, 19 ianuarie. Cu Boboteaza, urmată de ziua Sfântulu...
09:00
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în această săptămână, o serie de vizite educaționale din partea elevilor și studenților, în cadrul programelor destinate familiarizării tinerilor cu activitatea legislativului, comunic[ MOLDPRES.Potrivit sur...
