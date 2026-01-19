Două persoane au murit în incendii în raionul Călărași și orașul Cahul
Moldpres, 19 ianuarie 2026 10:50
Două persoane au decedat ieri, în urma a două incendii izbucnite în raionul Călărași și în orașul Cahul, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), primul incident a avut loc în comuna Hîrjauc...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
10:50
Două persoane au decedat ieri, în urma a două incendii izbucnite în raionul Călărași și în orașul Cahul, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), primul incident a avut loc în comuna Hîrjauc...
10:40
CNED: Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru lei beneficii prin economii la energie și stimularea creșterii economice # Moldpres
Fiecare leu investit în eficiență energetică poate genera peste patru 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale. Estimările au fost prezentate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED)...
Acum o oră
10:20
Peste 3 400 de conducători auto, sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere # Moldpres
Peste 3 400 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în timpul circulației rutiere. Circa 1 300 de abateri vizează depășirea limitei de viteză, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 28...
10:20
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat o persoană cu funcție de răspundere, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Bot...
Acum 2 ore
10:10
Concursul „Destinația Anului 2026” din R. Moldova și România prelungește termenul de înscriere # Moldpres
Publicul larg își poate exprima opțiunea și participa la desemnarea celor mai atractive destinații turistice, întrucât înscrierile în competiția „Destinația Anului 2026” pentru Republica Moldova au fost prelungite până la 27 ...
10:00
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 564,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale, comunică MOLDPRES...
09:50
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri vor susține astăzi o conferință de presă, începând cu ora 11.25, comunică MOLDPRES.Ag...
09:40
Frigul face victime: 34 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit hipotermii # Moldpres
Un număr de 34 de persoane au avut nevoie de intervenția echipelor medicale de urgență de la începutul anului, după expunerea prelungită la temperaturi scăzute, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, d...
09:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pe parcursul sărbătorii „Botezul Domnului”, în special în timpul ritualului de scufundare în apele reci, comunică MOLDPRES....
Acum 4 ore
09:00
Moneda unică europeană începe săptămâna curentă cu o apreciere de trei bani și are o cotație oficială de 19 lei și 94 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru acesta un p...
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Dumnezeiasca Arătare, cunoscută și ca Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea amintește de momentul botezului lui Iisus Hristos în apele râului Iordan și are o profundă semnificație religioasă pen...
09:00
Ministerul de Externe de la Chișinău, despre accidentul din Spania: nicio confirmare privind cetățeni moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenur...
09:00
Rețeaua rutieră este accesibilă, partea carosabilă se menține uscată, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor operative prezentate în dimineața zilei de astăzi de Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite...
08:30
Oficiul de Sănătate din satul Taraclia, raionul Cantemir, a fost renovat integral, proiectul fiind realizat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces la serv...
08:20
Activitatea Aeroportului Internațional din Chișinău a fost sistată temporar după declanșarea alarmei antiincendiare # Moldpres
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie 2026, în jurul orei 22:40, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării, ca urmare a activă...
08:10
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puțin 21 de morți și aproximativ 30 de răniți grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe șine, trans...
Acum 12 ore
23:20
BTA: Tervel Zamfirov, după câștigarea slalomului la Cupa Mondială FIS de snowboard alpin de la Bansko: „O zi istorică pentru sportul bulgar” # Moldpres
Bansko, sud-vestul Bulgariei, 18 ianuarie (corespondent BTA Georgi Krumov) – Un Tervel Zamfirov vizibil emoționat, câștigătorul slalomului din cadrul Cupei Mondiale FIS de snowboard alpin de la Bansko, desfășurată duminică, a declarat că aceasta a fost „...
23:10
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului. 11:25 Conferința de presă susținută de președinta Maia Sandu și președintele Republ...
23:00
Președinta Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat astăzi la Chișinău, cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj. Cei doi artiști albanezi au bu...
Acum 24 ore
18:30
Două troleibuze care deserveau rutele nr. 22 și nr. 30, au fost implicate într-un accident pe bulevardul Dacia din Chișinău. În urma impactului mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală, însă starea lor nu a fost detaliată de autorit...
18:20
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, se află într-o vizită oficială la Washington, unde a avut întrevederi cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, precum și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Trezoreriei SU...
15:50
Ministerul de Externe a venit cu precizări despre microbuzul cu moldoveni răsturnat în România # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit astăzi cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania, comun...
15:10
Intervenție inedită la Tudora. Polițiștii de frontieră au salvat o lebădă rănită pe Nistru # Moldpres
O lebădă slăbită și epuizată, găsită pe malul Nistrului, a fost salvată astăzi de polițiștii de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora, după ce localnicii au observat pasărea în dificultate și au cerut ajutor, comunică MOLDPRES.Potrivit...
13:30
Ucraina: 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova, în Zaporojie # Moldpres
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia, în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova, informează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.„...
13:20
Republica Moldova și România consolidează parteneriatul în sănătate. O nouă vizită a ministrului român este planificată în martie # Moldpres
Republica Moldova și România își vor consolida parteneriatul în sănătate. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a specificat că a agreat cu omologul său român o nouă vizită la Chișinău în luna martie, comunică...
11:20
Atenție, șoferi! Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Moldpres
Municipalitatea anunță că, în perioada 18–20 ianuarie 2026, între orele 08:00 și 18:00, accesul persoanelor în anumite zone publice din capitală va fi temporar restricționat. Măsura este luată cu ocazia vizitei oficiale a lui Bajram Begaj, Președi...
Ieri
10:40
VIDEO// Ministerul Educației promovează inovația digitală în școli: 70 de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR # Moldpres
Peste 70 de învățători din țară au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR în școlile primare. Cursurile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Ban...
10:30
Peste 20 de străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Moldpres
Un număr de 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. Deciziile a fost aplicată pe sensul de intrare, în punctele de trecere terestră și aeriană, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră,...
09:50
Drumurile naționale sunt practicabile: 59 de tone de sare au fost împrăștiate noaptea trecută # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că toate drumurile naționale rămân practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de siguranță. Carosabilul este preponderent uscat, iar traficul se desfășoară în regim de iarnă, comunică MO...
09:40
Ce se ascunde sub gheața din Antarctica? O nouă hartă dezvăluie lumea ascunsă a munților și lacurilor de pe continentul înghețat # Moldpres
O nouă hartă a dezvăluit detalii nemaivăzute despre peisajul ascuns sub gheața din Antarctica, ceea ce îi va ajuta pe cercetători să înțeleagă mult mai bine relieful continentului înghețat și modul în care acesta va fi afectat de schimbările cl...
09:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei, zi de post și rugăciune în care credincioșii se pregătesc spiritual pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului, celebrată mâine, 19 ianuarie. Cu Boboteaza, urmată de ziua Sfântulu...
09:00
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în această săptămână, o serie de vizite educaționale din partea elevilor și studenților, în cadrul programelor destinate familiarizării tinerilor cu activitatea legislativului, comunic[ MOLDPRES.Potrivit sur...
17 ianuarie 2026
23:20
Satoshi, unul dintre cei mai în vogă artiști din țara noastră, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Acesta a câștigat detașat finala națională organizată, pentru prima dată, la Arena Chișinău, comunică MOLDPRES.Show-ul a &i...
18:40
Copila de nouă ani, lovită de o ambulanță la Basarabeasca, a fost adusă în comă la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău # Moldpres
Fetița de nouă ani, lovită pe o stradă din Basarabeasca de o autospecială, se află în comă și a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde este internată la Terapie Intensivă, comunică MOLDPRES.Maxim Cazacu, purtătorul de cuv&ac...
16:50
În această seară, Republica Moldova își va desemna reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026, în cadrul finalei naționale organizate, pentru prima dată, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00, comunică MOLDPRES.Pe scenă vor ur...
16:40
Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, după ce au pierdut contactul cu aeronava în timp ce aceasta survola estul țării, au declarat pentru AFP oficiali ai servi...
16:30
Sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschis circulației rutiere, măsura având scopul de a elimina ambuteiajele formate pe segmentul R6 Chișinău–Orhei–Bălți. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezv...
16:20
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează astăzi 34 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cooperarea bilaterală s-a aprofundat constant de-a lungul anilor, fii...
16:10
Ministerul Afacerilor Externe condamnă pătrunderea pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă: „Orice dronă rusească pe teritoriul Moldovei reprezintă o amenințare la adresa securității naționale” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat pătrunderea pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă, calificând incidentul drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, or...
14:10
Poliția: Drona găsită pe malul unui iaz din Telenești este de tip Gerbera și nu conținea explozibil # Moldpres
Drona descoperită în această dimineață pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, din raionul Telenești, este de tip Gerbera și nu conținea explozibil, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției, experții secției tehnico-explozive au examinat aparatul ...
13:20
Apa sfințită va ajunge la enoriași. Peste 80 de tone de apă potabilă vor fi livrate gratuit de Bobotează la bisericile din capitală # Moldpres
De Bobotează, întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău” va livra gratuit peste 80 de tone de apă potabilă către cinci biserici din municipiul Chișinău, pentru a fi sfințită și oferită credincioșilor, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei cit...
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs la debutul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura la Strasbourg între 26 și 30 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.Intervenția șefei statului es...
12:10
Autoritățile de mediu au amenajat peste 100 de hrănitori în pădurile din Strășeni, pentru a sprijini fauna sălbatică pe perioada iernii, când hrana devine tot mai greu de găsit, comunică MOLDPRES.Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a vizitat zona și a ...
11:40
Corina Călugăru, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat-o pe Corina Călugăru, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, „Diplomatul Anului 2025”, pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea intereselor țării și consolidarea profilului internațional al Republicii M...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Poliția a fost sesizată, în urmă cu aproximativ o oră, de un vânător care a observat o dronă cu lungimea de circa 2,5 metri pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, zona a fost imedia...
11:10
În urma controalelor finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în cuantum total de 3,29 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit sur...
11:10
Agenția Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Iranului # Moldpres
Agenția Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut, vineri, companiilor aeriene să evite, deocamdată, spațiul aerian iranian, invocând „situația actuală și potențialul unei acțiuni militare americane”, informează dpa, preluat de AGERPRES și ...
10:40
Președintele Albaniei va efectua la începutul săptămânii viitoare o vizită oficială la Chișinău # Moldpres
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului, Maia Sandu, comunică MOLDPRES.Potrivit Președinției, cei doi șefi de stat vor discuta aprofunda...
10:20
VIDEO//Ziua Diplomatului 2026. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi: „Fiecare relație de încredere construită de Republica Moldova poartă amprenta muncii diplomaților noștri” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a marcat astăzi Ziua Diplomatului, printr-o ceremonie la care au participat conducerea instituției, diplomați și funcționari publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova. Evenimentul a oferit o retrospectivă a activităților diplomati...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.