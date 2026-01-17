Vreme stabilă și ger moderat în Republica Moldova, duminică 18.01.2026
Ziarul National, 17 ianuarie 2026 20:45
Duminică, 18 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un regim termic rece, cu temperaturi medii diurne în jur de -9...-10 °C și nopți la -11......
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu: personal aş vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru urmez voinţa majorităţii pentru integrarea europeană # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, fiind intrebat despre afirmaţia preşedintelui Maia Sandu, care a spus că ar vota pent...
SUA pregătesc un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul structurii create de Trump pentru Gaza # Ziarul National
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre ...
♈️ BerbecContextul astral favorizează acțiunile rapide și deciziile ferme. Un mesaj sau o întâlnire neașteptată poate deschide o ușă profesională....
Delegaţie de rang înalt de la Kiev merge la Washington pentru discuţii cu Witkoff şi Kushner despre pace şi reconstrucţia Ucrainei # Ziarul National
Oficialii ucraineni se vor deplasa în Statele Unite în zilele următoare pentru a continua discuţiile cu omologii americani, a anunţat preşedintele ...
Satul „hobbiţilor” din Rogojeni vrea să renască prin turism rural şi tradiţii moldoveneşti # Ziarul National
Un cătun moldovenesc aflat în declin, Rogojeni, cu o mână de case pe jumătate îngropate, supranumit ”satul hobbiţilor”, mizează pe tradiţii pentru ...
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui val de frig accentuat, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimin...
Bruxelles propune aderare rapidă la UE cu vot limitat pentru noii membri. Moldova deschisă compromisului, Ucraina și Muntenegru resping formula # Ziarul National
Ţările care aşteaptă de ani de zile să adere la UE sunt împărţite în privinţa planurilor elaborate la Bruxelles de a le permite să devină membre ma...
Maia Sandu îl primește la Chișinău pe președintele Albaniei pentru discuții despre cooperare și integrare europeană # Ziarul National
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj. Acesta va efectua o vizită ofi...
Orban își construiește campania pe o petiție națională anti-Ucraina, mizând pe nemulțumirea tot mai mare față de finanțarea UE pentru Kiev # Ziarul National
Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregăteşte pentru alegerile dificile din aprilie, a anunţat vineri că va lansa o „petiţie naţională” pen...
Boala lui Ramzan Kadîrov reaprinde temerile privind instabilitatea din Cecenia și vulnerabilitatea Kremlinului # Ziarul National
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi pentru bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potriv...
Zelenski spune că sistemele aeriene occidentale au rămas fără muniție în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că unele dintre sistemele de apărare aeriană furnizate Ucrainei de către aliaţii occidental...
Premierul Munteanu transformă Consiliul Economic într-un parteneriat activ cu mediul de afaceri pentru creștere durabilă și debirocratizare # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezidat ședința plenară a Consiliului Economic, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ...
MEC schimbă regulile de evaluare: mai multă corectitudine pentru elevi și autonomie pentru profesori # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări importante la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și a...
Moldova își modernizează rapid sectorul energetic, cu sprijinul UE, pentru securitate și integrare europeană # Ziarul National
Ministerul Energiei și autoritatea de reglementare în domeniul energiei accelerează modernizarea cadrului legislativ și de reglementare din sectoru...
Zelenski respinge acuzațiile lui Trump, trimite delegație la Washington pentru garanții de securitate și speră să semneze „pachetul de prosperitate” la Davos # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile formulate cu o zi înainte de ...
Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 4,4% în ianuarie–noiembrie 2025, cu orientare tot mai accentuată spre piața UE # Ziarul National
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, exporturile Republicii Moldova au totalizat 3 431,2 milioane USD, înregistrând o creștere de 4,4% față de acee...
Fost viceministru rus găsit mort la Moscova, pe fondul valului de decese misterioase din elita Kremlinului # Ziarul National
Un fost oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în locuinţa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl prezintă drept o aparentă sinuc...
Românul eliberat din detenţia din Venezuela, preluat de Delegaţia UE la Caracas şi aşteptat să revină în ţară după mai bine de un an # Ziarul National
Ministerul de Externe a anunţat, vineri, că cetăţeanul român eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi ur...
Peste 43.000 de elevi instruiți la nivel național pentru prevenirea consumului de droguri în școli # Ziarul National
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat în luna decembrie 2025 lecții tematice axate pe prevenirea consumului și comercializării...
Putin se oferă mediator între Israel și Iran, după discuțiile cu Netanyahu și Pezeshkian privind criza din Orientul Mijlociu # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situaţia din Iran în cadrul unor convorbiri separate, vineri, cu premierul israelian Benjamin Net...
„Apostolul Mihail”, tiran peste o familie timp de peste un deceniu: 68 de ani, condamnat la detențiune pe viață pentru trafic de persoane și viol # Ziarul National
Prin acțiunile procesuale întreprinse de procurori și de organele de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de...
Venezuela eliberează peste noapte mai mulți deținuți străini, inclusiv români, cehi și maghiari, acuzați de motive politice # Ziarul National
Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care se aflau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de exter...
Kremlinul salută deschiderea Italiei, Franţei şi Germaniei pentru reluarea dialogului cu Rusia, în pofida diviziunilor din tabăra occidentală # Ziarul National
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu...
MEC pregătește plan național 2026–2027 pentru susținerea și extinderea predării limbii găgăuze în autonomie # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în auton...
Autoproclamatul „apostol Mihail” din R. Moldova, care a exploatat o familie mai bine de un deceniu, condamnat la detenție pe viață. Bărbatul de 68 de ani a abuzat sexual două minore, iar ulterior le închidea într-un cuptor să le arate „cum e Iadul” # Ziarul National
Un bărbat în vârstă de 68 de ani, care s-a autoproclamat „Apostolul Mihail”, a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de co...
Războiul lui Putin din Ucraina a depășit durata „Marelui Război Patriotic” și zdruncină miturile istorice ale Rusiei # Ziarul National
Luni, războiul Rusiei în Ucraina a ajuns în a 1.418-a zi. „Operaţiunea militară specială” a lui Vladimir Putin împotriva statului vecin, începută l...
Universitățile din Moldova își pregătesc profesorii în limba engleză pentru a atrage mai mulți studenți străini # Ziarul National
Un număr de 240 de profesori universitari, de la patru instituții de învățământ superior, au finalizat cursuri intensive de limbă engleză pentru a ...
Cercetarea și inovarea primesc peste jumătate de miliard de lei în 2026, cu 47 de milioane mai mult decât în 2025 # Ziarul National
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în anul 2026 de alocații bugetare care depășesc jumătate de miliard de ...
Elveția investește 3,9 milioane de franci pentru integritatea IMM-urilor și reducerea birocrației în Republica Moldova # Ziarul National
16 ianuarie 2026 – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de...
Germania, tot mai sceptică față de UE: elita politică de la Berlin discută deschis sfârșitul Uniunii și un „nucleu dur” european pentru securitate # Ziarul National
Berlinul își exprimă tot mai des îndoiala faţă de capacitatea Uniunii Europene de a rezista avansului partidelor naţionaliste şi atacurilor adminis...
Trump amână atacul asupra Iranului la cererea lui Netanyahu, dar păstrează opţiunea militară „cu degetul pe buton” # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump amână deocamdată luarea unei decizii privind un posibil atac asupra Iranului, în timp ce Casa Albă poartă consultări inte...
Ministerul Energiei analizează șase proiecte inovatoare în Sandbox pentru digitalizarea și modernizarea sectorului energetic # Ziarul National
Șase cereri de participare, dintre care trei depuse de companii din România, au fost înregistrate în cadrul spațiului de testare inovativă (Sandbox...
ANALIZĂ // Ce ar însemna UNIREA României cu Republica Moldova din punct de vedere economic: „Reprezenta o oportunitate strategică pe termen lung, dar și un efort economic pe termen scurt și mediu.” # Ziarul National
Recentele discuții de pe ambele maluri ale Prutului, privind o potențială unire a României cu Republica Moldova, au făcut o bună parte a opinie...
Macron dezvăluie: Franţa asigură două treimi din informaţiile secrete folosite de Ucraina în războiul cu Rusia # Ziarul National
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa furnizează în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete folosit...
Cancelarul german admite: Renunțarea la energia nucleară a fost o eroare strategică serioasă # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că hotărârea Germaniei de a renunţa la energia nucleară a reprezentat o „eroare strategică serioasă”....
SUA ar fi provocat deliberat pana de curent din Caracas pentru a ușura capturarea lui Nicolás Maduro # Ziarul National
Un atac cibernetic lansat la începutul lunii ianuarie, care a lăsat pentru scurt timp capitala Venezuelei fără energie electrică, a făcut parte din...
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiative curajoase și claritate în plan profesional. O discuție directă poate debloca o situație tensionată, iar...
Centrală electrică strategică distrusă la Harkov de ruși, milioane de ucraineni lăsați în întuneric și frig # Ziarul National
Forţele ruse au distrus o importantă centrală electrică din Harkov, al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, a anunţat joi primarul. Atacul reprezintă...
Maia Sandu, de Ziua Culturii: „Cultura ne ține uniți și ne apără identitatea și viitorul” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, subliniind rolul funda...
Vineri, 16 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer rece, cu răcire accentuată față de ziua precedentă. Temperaturile m...
Miliardarul Ronald Lauder, prieten vechi al lui Trump, acuzat că şi-a împins protejatul să „cumpere” Groenlanda şi să deschidă calea pentru afaceri cu litiu în Ucraina # Ziarul National
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost aprins încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un vechi prieten al preşedi...
Trump amenință să trimită armata în Minnesota, invocând Legea insurecției, după violențele dintre ICE și protestatari # Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, act care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minneso...
Republica Moldova accelerează integrarea energetică cu UE: noi piețe de electricitate, interconexiuni cu România și avans major la regenerabile # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, Președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat progresele ...
Kremlinul avertizează că fereastra de negociere pentru Kiev se îngustează pe fondul discuțiilor mediate de Washington și Trump # Ziarul National
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina de a găsi o soluţie negociată la războiul cu Rusia se reduc treptat, avertismentul venind d...
Oligarh rus găsit mort în Cipru, pe fondul unui scandal politic și al suspiciunilor de „activitate hibridă” # Ziarul National
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fost director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost descoperit miercuri ...
Chișinăul cere Tiraspolului ridicarea posturilor neautorizate din raionul Dubăsari pentru a permite aprovizionarea satelor de pe malul stâng al Nistrului # Ziarul National
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender a avut loc prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control.Delegația Republicii Moldova a solicit...
VIDEO // Nicușor Dan abordează ideea UNIRII R. Moldova cu România, după ce Maia Sandu a spus că ar vota „DA” la un eventual referendum. „Integrarea în UE, una din căile de a fi împreună” # Ziarul National
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie „una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul pr...
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul mortal de pe bd. Decebal, trimis în judecată în Chișinău # Ziarul National
În contextul numeroaselor solicitări recepționate și ținând cont de interesul public sporit, sunt actualizate informațiile privind cazul accidentul...
Kremlinul îi dă dreptate lui Trump: Zelenski „blochează pacea”, în timp ce Rusia lovește din nou Ucraina cu atacuri nocturne # Ziarul National
Moscova a sprijinit joi declaratiile lui Donald Trump, făcute într-un interviu pentru Reuters, potrivit cărora preşedintele ucrainean Volodimir Zel...
