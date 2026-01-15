Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată din 1918
HotNews, 15 ianuarie 2026 20:20
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Aceasta este conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate. În raportul său demografic anual, INSEE a […]
• • •
Acum 5 minute
21:00
ULTIMA ORĂ: Un şofer moldovean a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # HotNews
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului", prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE. Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele […]
Acum o oră
20:20
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Aceasta este conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate. În raportul său demografic anual, INSEE a […]
Acum 4 ore
18:50
VIDEO | Nicușor Dan îi răspunde Maiei Sandu după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # HotNews
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una din căile de a fi împreună". „Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, […]
Acum 8 ore
14:50
FOTO | Mihai Eminescu, omagiat în localitățile conduse de primarii Partidului Nostru cu ocazia Zilei Naționale a Culturii # HotNews
Primarii Partidului Nostru au organizat ceremonii și activități culturale pentru a celebra Ziua Națională a Culturii, omagiind viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. La Bălți, Drochia, Glodeni, Fălești și Rîșcani, autoritățile locale au depus flori la monumente și busturi ale poetului, au susținut evenimente educative și au transmis mesaje de apreciere pentru cei care […]
14:40
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM) ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare. În același timp, informațiile […]
13:50
Cea mai „fericită” destinație turistică din lume. Motivul pentru care turiștii se întorc aici pentru vacanță # HotNews
De la emoția sosirii într-o destinație nouă până la o zi relaxantă la plajă, vacanțele oferă numeroase momente care pot aduce stare de bine. Un nou raport arată însă că unele destinații fac acest lucru mai ușor decât altele. Potrivit unui studiu realizat de BookRetreats, platformă care oferă vacanțe de wellness organizate, acest oraș a […]
Acum 12 ore
13:00
Fracțiunea MAN îndemnă fracțiunile PAS și PSRM să revină la muncă și să participe la aprobarea bugetului pentru anul 2026 # HotNews
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au acuzat consilierii PAS și PSRM de boicotarea deliberată a aprobării bugetului municipal și a taxelor locale pentru anul 2026, prin absența repetată de la ședințele Consiliului Municipal Chișinău. Consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea, a declarat că proiectul bugetului […]
12:50
VIDEO | Serviciile municipale intervin pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar transportul public circulă conform programului corespunzător. Pe parcursul nopții, începând cu orele 24:00, Regia „Exdrupo" a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzile capitalei și în suburbii, fiind antrenate 30 de autospeciale. Drumarii […]
12:00
De ziua marelui poet Mihai Eminescu, Irina Vlah recită „Criticilor mei" Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", de ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu și de Ziua Culturii, a publicat un video în care recită „Criticilor mei" de Mihai Eminescu. „A face ceea în ce crezi, a nu căuta aprobarea și a nu te […]
10:00
Cea mai mare fraudă bancară din istoria – active în valoare de aproximativ un miliard de euro au fost confiscate # HotNews
Poliția braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a efectuat descinderi miercuri, în cadrul unei anchete privind ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei". Ministrul Finanțelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, care a fost lichidată în noiembrie, […]
09:20
Un israelian a încercat să intre în Estonia cu un samovar din Rusia. Vameșii au refuzat să-l primească în țară # HotNews
Un israelian a încercat să treacă granița în Estonia cu un samovar adus din Rusia, potrivit televiziunii publice de la Tallinn. Tânărul de 25 de ani a fost oprit de vameși, a primit un avertisment, i s-a refuzat accesul în țară și a trebuit să se întoarcă în Federația Rusă și să lase vasul acolo. […]
09:10
Lovitură dată de SUA guvernării proeuropene din Republica Moldova – decizia luată la Washington este pe termen nelimitat # HotNews
Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări în cazul cărora Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat. Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi […]
09:00
Primăria Chișinău vine cu recomandări de prudență maximă în trafic și supravegherea strictă a copiilor # HotNews
În contextul ninsorii, dar și al poleiului care se formează pe străzi, serviciile municipale sunt mobilizate și active în teren pentru prevenire și intervenție, în caz de necesitate. Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii. Se lucrează continuu pentru […]
08:50
Ucraina estimează că aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără învoire oficială (AWOL), adică și-au părăsit pozițiile fără permisiune, a declarat miercuri noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, în Parlament, înaintea votului care i-a confirmat numirea. În aceeași intervenție, Fedorov a susținut că aproximativ 2 milioane de ucraineni sunt „dați în urmărire" pentru evitarea serviciului […]
Acum 24 ore
07:00
Horoscop 15 ianuarie – o zi cu vești bune, Este o zi cu exuberanță și elan creator, iar prezența unor oameni inspiraționali ne va motiva și ne va aduce idei noi. CAPRICORN Este posibil să lansați pe piață ceva nou și să vă asigurați constanța financiară care aduce echilibru interior. În sfârșit, veți putea semna […]
14 ianuarie 2026
22:20
Ministerul Afacerilor Externe din România ridică nivelul de alertă pentru Iran la maxim: „Părăsiți imediat țara!” # HotNews
Ministerul Afacerilor Externe a crescut avertismentul de călătorie la 9/9 din cauza contextului de securitate și riscului de escaladare. Există încă zboruri disponibile. Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică […]
Ieri
20:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că va fi declarată „stare de urgență" în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, potrivit Reuters și AFP. Consecințele atacurilor rusești, în actualele condiții meteorologice, „sunt grave", a spus Zelenski, citat de Ukrainska Pravda. „Va fi înființat un sediu permanent […]
19:50
Victoria Furtună: Acuzațiile sunt false și grave și califică situația drept o formă de intimidare și represiune politică # HotNews
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare", susține că a aflat din presă, și nu printr-o citație oficială, despre faptul că ar fi vizată de o procedură privind retragerea cetățeniei române și că ar fi așteptată la audieri pe 16 ianuarie. Politiciana afirmă că acuzațiile care i-ar fi atribuite sunt false și grave și califică situația […]
18:40
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, semnalează probleme grave în gestionarea drepturilor de autor și sesizează AGEPI și CNA # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus interpelări oficiale către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu nereguli grave în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor pe care le-a depistat în urma audiențelor. Potrivit lui Nicolae Margarint, sistemul actual se confruntă cu monopol și lipsă de […]
17:10
Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază şi câteva alte alimente, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. La finalul unei reuniuni a coaliţiei guvernamentale, cancelarul Christian Stocker a anunţat că, începând cu luna iulie, cota de TVA va fi redusă la sub 5%. […]
17:00
Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” # HotNews
De la cel mai înalt nivel, Parisul a subliniat că intențiile SUA privind preluarea Groenlandei trebuie luate în serios, în vreme ce a trimis un mesaj administrației Trump și a asigurat că Franța va fi alături de Danemarca, scriu Reuters și BFMTV. O încălcare a suveranității Groenlandei ar avea „consecințe în cascadă fără precedent", a […]
16:40
Ion Ceban. Cu fondurile Primăriei Chișinău, a fost construit un teren de fotbal în orașul Vadul lui Vodă # HotNews
În orașul Vadul lui Vodă, a fost construit un teren de fotbal public, anunță Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău. Stadionul a fost amenajat, în anul 2025, cu fondurile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Vadul lui Vodă. Potrivit lui Ion Ceban, terenul de sport a devenit un spațiu accesibil pentru amatorii de fotbal […]
14:40
Deputatul Stela Macari anunță că a depus o sesizare oficială către autoritățile din Republica Moldova și din România pentru a afla câți deputați din opoziție dețin și cetățenia română, în contextul unui comunicat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. „Dacă tot se împroașcă cu venin de câteva zile, hai să vedem câți «patrioți» de carton, […]
12:40
VIDEO | Ion Ceban: În premieră, Primăria Chișinău, implementează cel mai amplu proiect de modernizare a deșeurilor # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că cel mai amplu proiect de modernizare a domeniului deșeurilor continuă a fi implementat, în premieră, de Primăria Chișinău, asta în timp ce unii oponenți politici manipulează locuitorii, susținând că în Chișinău nu se lucrează. Noi lucrăm la proiecte mari – în timp ce ei vorbesc, constată […]
12:20
VIDEO | Irina Vlah – mesaj către locuitorii orașului Edineț cu ocazia Hramului: Sunteți uniți, deschiși și ospitalieri! # HotNews
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. […]
11:50
VIDEO | Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar. Reacția e „adecvată” provocării, susține Casa Albă # HotNews
Preşedintele american Donald Trump a fost surprins marţi cu un gest obscen, în timpul unei vizite la o fabrică Ford din zona Detroit, după ce o persoană din mulţime l-a interpelat. Imaginile au fost rapid distribuite pe reţelele sociale, iar Casa Albă a catalogat reacţia liderului de la Washington drept una „adecvată". Incidentul a avut […]
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # HotNews
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a […]
10:10
Coridorul Vertical de gaze este cel mai important proiect energetic al acestei părți din Europa, iar România este parte a importantă a proiectului. Cu toate că este un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei, Coridorul Vertical riscă în curând să se confrunte din nou cu turbulențe similare celor din decembrie, întrucât există posibilitatea ca […]
09:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrări de construcție a unei
08:00
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul […] The post Șeful-adjunct al Procuraturii Glodeni a fost prins băut la volan first appeared on HotNews.md.
07:30
Iurie Mărgineanu: Ideea de a cumpăra voturile deputaților pentru unirea cu România, reprezintă o practică periculoasă și cinică # HotNews
Juristul Iurie Mărgineanu declară că în spațiul public se discută despre posibila cumpărare a voturilor unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru a susține unirea cu România. În opinia sa, acest lucru ridică riscuri serioase pentru suveranitatea statului și respectarea Constituției, scrie unimedia.info. „Există momente când zvonurile politice nu mai pot fi ignorate. Recent, am […] The post Iurie Mărgineanu: Ideea de a cumpăra voturile deputaților pentru unirea cu România, reprezintă o practică periculoasă și cinică first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 14 ianuarie – o zi cu rezolvări. Se îmbină frumos lucrurile astăzi și vom avea spor la ce ne-am propus să facem, având parte de succes. CAPRICORN Este agitație și mult de lucru, interacționați cu diverși oameni de afaceri, poate aveți și examene. Se poate să recuperați bani și să faceți o listă a […] The post Horoscop 14 ianuarie – RAC – vi se poate împlini un vis mai vechi: să vă luați o casă first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Olesea Stamate: Îl invit public pe Valeriu Pașa la o discuție în cadrul ședinței de judecată! # HotNews
Olesea Stamate acuză organizația WatchDog.MD și pe analistul Valeriu Pașa că evită în mod deliberat să răspundă unei cereri prealabile privind dezmințirea unor afirmații făcute despre ea într-o emisiune TV din 4 decembrie 2025. Potrivit acesteia, cererea expediată la 23 decembrie 2025 a fost returnată pe 12 ianuarie 2026 cu mențiunea „nereclamată”, fiind a doua […] The post Olesea Stamate: Îl invit public pe Valeriu Pașa la o discuție în cadrul ședinței de judecată! first appeared on HotNews.md.
17:40
România, „pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă Republica Moldova îl vede ca “opțiune”, afirmă Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan # HotNews
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar […] The post România, „pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă Republica Moldova îl vede ca “opțiune”, afirmă Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan first appeared on HotNews.md.
17:30
BREAKIN NEWS: Contrabanda cu țigarete în România – sursă pentru piaţa neagră rămâne a fi Republica Moldova cu o pondere de 23,8% # HotNews
Piața neagră a țigaretelor a ajuns la 12,6% din consum în noiembrie 2025, după o creștere de 3 puncte procentuale, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit Novel. Media comerţului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9%, şi este cea mai mare creştere anuală […] The post BREAKIN NEWS: Contrabanda cu țigarete în România – sursă pentru piaţa neagră rămâne a fi Republica Moldova cu o pondere de 23,8% first appeared on HotNews.md.
11:40
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […] The post Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! first appeared on HotNews.md.
10:50
Presa ungară: Puțini se așteptau la asta – România ar anexa o țară cu 2,4 milioane de locuitori # HotNews
Publicația maghiară VG a relatat despre interviul acordat de Maia Sandu podcastului britanic „The Rest is Politics”. Sandu a declarat că ar vota pentru unificarea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă, scrie Világgazdaság. Președinta și-a justificat poziția prin dimensiunea mică a țării și necesitatea de a rezista presiunilor Rusiei. Opoziția acuză: […] The post Presa ungară: Puțini se așteptau la asta – România ar anexa o țară cu 2,4 milioane de locuitori first appeared on HotNews.md.
10:30
Primarul General, Ion Ceban, președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), declară că nu soarta celor din PAS mă interesează, pentru că ei sunt un accident pentru Republica Moldova și, la prima bătaie de vânt geopolitic, vor pleca, dar mă interesează țara, cetățenii și ce va trebui de făcut pentru a scăpa de moștenirea urâtă pe care […] The post Ion Ceban: Economia Republicii Moldova a fost distrusă după 5 ani de guvernare PAS first appeared on HotNews.md.
10:00
ULTIMA ORĂ: Victor Petrov, adjunct al bașkanului Găgăuziei, a încercat să intre „pe sub radar” în România, dar a fost oprit de două ori de Poliția de Frontieră # HotNews
Un politician pro-rus din Republica Moldova, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru tentative de destabilizare a statului moldovean, a încercat să intre „pe sub radar” în România, dar a fost oprit de două ori de Poliția de Frontieră. După eșecuri repetate la graniță, acesta a deschis procese împotriva autorităților române. Este vorba […] The post ULTIMA ORĂ: Victor Petrov, adjunct al bașkanului Găgăuziei, a încercat să intre „pe sub radar” în România, dar a fost oprit de două ori de Poliția de Frontieră first appeared on HotNews.md.
09:40
Mai bătrân decât timpul: unde se află râul care curgea deja când primii dinozauri nici nu existau # HotNews
Un râu ar putea fi cel mai vechi de pe Pământ și curge neîntrerupt de sute de milioane de ani, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei. Aflat în centrul Australiei, râul Finke este considerat de cercetători cel mai vechi râu care curge continuu pe Pământ, potrivit DailyGalaxy. Oamenii de știință estimează că are între […] The post Mai bătrân decât timpul: unde se află râul care curgea deja când primii dinozauri nici nu existau first appeared on HotNews.md.
08:30
Trump amenință că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # HotNews
Președintele Donald Trump a declarat că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% „asupra tuturor afacerilor realizate cu Statele Unite ale Americii”. Noul tarif aplicat importurilor din țările partenere comerciale ale Iranului „intră în vigoare imediat”, spun el. Președintele Donald Trump a declarat luni că orice țară […] The post Trump amenință că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 13 ianuarie – CAPRICORN – e posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut # HotNews
Horoscop 13 ianuarie – o zi echilibrată. Sunt mici evenimente care ne aduc un plus de prestigiu și o să avem alt chef de muncă și de viață. CAPRICORN E posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut și o să aveți o garanție financiară pe termen lung. E cineva căruia […] The post Horoscop 13 ianuarie – CAPRICORN – e posibil să semnați un contract pe care l-ați arvunit de anul trecut first appeared on HotNews.md.
12 ianuarie 2026
19:00
Schimbare de ton la Bruxelles: Comisia Europeană, deschisă pentru eventuale negocieri cu Putin # HotNews
Comisia Europeană a ridicat public perspectiva angajării în negocieri directe cu președintele rus, Vladimir Putin, avertizând, însă, că atacurile neîncetate ale Moscovei fac ca o astfel de mișcare să fie imposibilă în acest stadiu. „Lucrăm foarte, foarte mult pentru pacea în Ucraina. Pacea în Ucraina depinde de o singură persoană. Această persoană este, după cum […] The post Schimbare de ton la Bruxelles: Comisia Europeană, deschisă pentru eventuale negocieri cu Putin first appeared on HotNews.md.
17:50
NEWS ALERT: Urmează Al Treilea Război Mondial? Rusia își intensifică mesajele anti-NATO și evocă sprijin pentru Trump privind Groenlanda # HotNews
Rusia își intensifică retorica împotriva NATO, sugerează sprijin pentru Trump în cazul Groenlandei și amplifică amenințările pe fondul războiului din Ucraina. Temerile legate de un conflict global mai amplu s-au intensificat după ce presa de stat rusă și aliați ai Kremlinului au amplificat amenințările la adresa țărilor NATO, scrie TheExpress. Retorica dură apare în contextul […] The post NEWS ALERT: Urmează Al Treilea Război Mondial? Rusia își intensifică mesajele anti-NATO și evocă sprijin pentru Trump privind Groenlanda first appeared on HotNews.md.
17:30
Olesea Stamate: Lipsa de viziune privind dezvoltarea țării în ansamblul său este o bombă cu efect întârziat # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate avertizează că discuțiile privind comasarea Universității din Cahul cu UTM reflectă o lipsă gravă de viziune pentru dezvoltarea regională. Potrivit ei, eliminarea autonomiei unei universități regionale va accelera migrația spre Chișinău și va slăbi și mai mult centrele din teritoriu. Lăsând la o parte suspiciunea că aceasta se face cu dedicație pentru […] The post Olesea Stamate: Lipsa de viziune privind dezvoltarea țării în ansamblul său este o bombă cu efect întârziat first appeared on HotNews.md.
14:30
VIDEO | Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens” # HotNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că […] The post VIDEO | Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens” first appeared on HotNews.md.
12:40
Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov (Partidul Nostru): „Ne respectăm angajamentele!” # HotNews
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect. Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru […] The post Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov (Partidul Nostru): „Ne respectăm angajamentele!” first appeared on HotNews.md.
12:30
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria # HotNews
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria, marcând o schimbare majoră de politică. Toate liniile de aprovizionare dinspre Rusia au fost închise, lăsând regiunea izolată logistic și politic. Măsuri comune Ucraina-Moldova pentru controlul strict al granițelor La miezul nopții, Ucraina a introdus controale stricte pe cei […] The post Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria first appeared on HotNews.md.
12:00
Avertismentul experților: Timpul excesiv petrecut în fața ecranului limitează vocabularul copiilor mici # HotNews
Un nou studiu arată că în medie, un copil de doi ani petrece mai mult de două ore în fața televizorului sau a unui dispozitiv inteligent, iar acest lucru duce la o reducere semnificativă a vocabularului. Timpul excesiv petrecut în fața ecranului afectează capacitatea copiilor mici de a vorbi, a constatat primul studiu britanic de […] The post Avertismentul experților: Timpul excesiv petrecut în fața ecranului limitează vocabularul copiilor mici first appeared on HotNews.md.
11:40
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut la 618 339, în care locuiesc aproximativ 1 240 000 de persoane, comparativ cu 605 538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură pentru luna […] The post Peste 618 000 de gospodării vor primi compensații la energie pentru luna decembrie first appeared on HotNews.md.
