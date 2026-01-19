PREȘEDINTA MAIA SANDU CONFIRMĂ CĂ MOLDOVA SE VA SIMȚI PROTEJATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Infotag, 19 ianuarie 2026 15:30

PREȘEDINTA MAIA SANDU CONFIRMĂ CĂ MOLDOVA SE VA SIMȚI PROTEJATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Acum 30 minute
15:30
POLIȚIA A ÎNREGISTRAT PESTE 3.400 DE ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ÎN WEEKEND Infotag
15:30
DOUĂ PERSOANE AU MURIT ÎN INCENDIILE DIN MOLDOVA ÎN WEEKEND Infotag
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONFIRMĂ CĂ MOLDOVA SE VA SIMȚI PROTEJATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
Acum 4 ore
12:00
​ CURTEA EUROPEANĂ DREPTURILOR OMULUI A ADRESAT 19 CAZURI DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTRIANĂ GUVERNELOR MOLDOVEI ȘI RUSIEI Infotag
12:00
România, invitată de SUA să devină membră a Consiliului pentru Pace Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
OPT DIPLOMAȚI MOLDOVENI AU FOST PROMOVAȚI LA GRADUL DE AMBASADOR Infotag
17:00
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT PROBLEMELE LOCUITORILOR DIN ZONA DE SECURITATE Infotag
16:30
SALVATORII EVACUEAZĂ 27 DE PERSOANE DIN CHIȘINĂU DINTR-UN INCENDIU ÎNTR-O CLĂDIRE CU NOUĂ ETAJE Infotag
16:30
ALEGERI PENTRU ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI: ÎNCEPEREANOMINĂRII CANDIDAȚILOR - 21 IANUARIE Infotag
13:00
ANSA VA CONCENTRA MĂSURILE DE TRASABILITATE PENTRU VINUL ÎN VRAC IMPORTAT ÎN MOLDOVA Infotag
13:00
​MOLDOVA COBOARĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL PĂCII GLOBALE Infotag
13:00
LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ” INTENȚIONEAZĂ SĂ PREZINTE PARLAMENTULUI O PROPUNERE PENTRU ORGANIZAREA UNUI REFERENDUM PRIVIND UNIREA MOLDOVEI CU ROMÂNIA Infotag
15 ianuarie 2026
15:30
În ultima săptămână, în urma înrăutățirii vremii, aproape 800 de persoane au solicitat asistență medicală de la traumatologi Infotag
15:30
TRANSNISTRIA PRELUNGEȘTE STAREA DE URGENȚĂ ECONOMICĂ PENTRU ÎNCĂ 30 DE ZILE Infotag
15:30
MINISTERUL EDUCAȚIEI LANSEAZĂ O REFORMĂ PROFUNDĂ A MANUALELOR ȘCOLARE Infotag
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA: RESTRICȚIILE DE VIZE VOR AVEA DOAR UN IMPACT LIMITAT ASUPRA MOLDOVEI Infotag
13:00
O FEMEIE A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN ANENII NOI Infotag
13:00
​MOLDOVA ȘI-A MĂRIT EXPORTURILE ÎN IANUARIE-NOIEMBRIE 2025 CU 4,4%, INCLUSIV CĂTRE UE CU 7,9% Infotag
13:00
POLITOLOGUL ALEXANDER MOROZOV: NU EXISTĂ ALT SCENARIU PENTRU MOLDOVA DECÂT INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
13:00
FOSTUL AMBASADOR AL MOLDOVEI ÎN SUA CONSIDERĂ CĂ SUSPENDAREA VIZELOR DE IMIGRAȚIE DE CĂTRE SUA NU ESTE GÂNDITĂ ÎMPOTRIVA MOLDOVEI Infotag
14 ianuarie 2026
11:00
​Start în cariera ta tech: maib lansează IT Internship Infotag
13 ianuarie 2026
15:30
PATRU PERSOANE AU FOST CONDAMNATE ÎN MOLDOVA PENTRU JAF ȘI RĂPIRE Infotag
15:30
MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE Infotag
12:30
ACORDURI DE FINANȚARE SEMNATE PENTRU 28 DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎNCHIDE” Infotag
12:00
​Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 Infotag
12 ianuarie 2026
16:30
ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI ALOCĂ FONDURI PENTRU ALEGERILE DIN 22 MARTIE ȘI PENTRU ACTIVITATEA CEC Infotag
16:30
​TURCIA ȘI ROMÂNIA REPREZINTĂ 85% DIN EXPORTURILE DE FLOAREA-SOARELUI DIN MOLDOVA Infotag
14:00
MOLDOVA A TRIMIS OFIȚERI ÎN MISIUNILE MILITARE ALE UE ÎN BOSNIA ȘI HERZEGOVINA ȘI SOMALIA Infotag
14:00
MOLDOVA A ÎNCHEIAT ANUL 2025 CU O INFLAȚIE DE 6,8% Infotag
14:00
AMBASADORUL UCRAINEI ȘI REPREZENTANTUL OSCE: NEGOCIERILE ÎN FORMATUL „5+2” NU SUNT ACTUALE Infotag
12:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică Infotag
12:30
LA CHIȘINĂU A AVUT LOC O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎNTITULATĂ „PATRIMONIUL ISTORIC ȘI CULTURAL AL REGINEI MARIA” Infotag
12:30
UE și Mercosur vor semna cel mai complex acord comercial, după 25 de ani de negocieri Infotag
31 decembrie 2025
18:00
LA MULȚI ANI! Infotag
30 decembrie 2025
13:30
​CLUBURILE MOLDOVENEȘTI VOR PRIMI SPRIJIN FINANCIAR DE 3,3 MILIOANE DE EURO DIN PARTEA UEFA Infotag
13:30
ȘEFUL POLIȚIEI: FOSTUL PREȘEDINTE AL ADUNĂRII NAȚIONALE A PLECAT ÎN TRANSNISTRIA CU O ZI ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA SENTINȚEI Infotag
13:30
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII EXTINDE SERVICIILE MEDICALE ÎN RAIOANE Infotag
11:30
​Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști Infotag
29 decembrie 2025
17:30
​GIZ va oferi un grant de 1,85 milioane de euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice a întreprinderilor mici și mijlocii Infotag
16:30
Armistițiul din Gaza, discutat de președintele SUA și premierul Israelului Infotag
15:00
Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri care merită trăite cu maib și Visa” Infotag
12:00
POLIȚIA DIN MOLDOVĂ: DMITRI KONSTANTINOV SE ASCUNDE, PROBABIL, ÎN TRANSNISTRIA Infotag
12:00
​MINISTRUL MUNCII: MOLDOVA VA AVEA PESTE 20.000 DE ANGAJAȚI ÎN 2025 Infotag
26 decembrie 2025
15:30
DOUĂ FEMEI UCRAINENE REȚINUTE LA CHIȘINĂU ÎNTR-UN CAZ DE CONTRABANDĂ CU DROGURI ÎN VALOARE DE 20 DE MILIOANE DE LEI Infotag
15:30
ALEXANDRU PARASCHIV ȘI DARIA SAZONOVA SUNT CEI MAI BUNI BOXERI AI ANULUI 2025 DIN MOLDOVA Infotag
24 decembrie 2025
14:00
​PESTE 400 DE SALVATORI ȘI POMPIERI VOR FI ÎN SERVICIU ÎN TIMPUL CRĂCIUNULUI Infotag
14:00
DEPUTATUL VASILE COSTIUC A ACUZAT CONDUCEREA MINISTERULUI DE INTERNE DIN REPUBLICA MOLDOVA CĂ A ÎNCERCAT SĂ MUȘAMALIZEZE O CRIMĂ A UNUI OFIȚAR DE POLIȚIE Infotag
14:00
CHINA ÎȘI CONFIRMĂ ANGAJAMENTUL DE A DEZVOLTA COOPERAREA CU MOLDOVA ÎN DIVERSE DOMENII Infotag
23 decembrie 2025
15:30
MINISTRUL FINANȚELOR: MOLDOVA VA ÎNCEPE ÎN CURÂND DISCUȚII REFERITOR LA UN ACORD CU FMI Infotag
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA CREDE CĂ O SOLUȚIE A CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN VA FI POSIBILĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA Infotag
