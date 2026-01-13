MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE
Infotag, 13 ianuarie 2026 15:30
MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
15:30
PATRU PERSOANE AU FOST CONDAMNATE ÎN MOLDOVA PENTRU JAF ȘI RĂPIRE
15:30
MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE # Infotag
MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE
Acum 4 ore
12:30
ACORDURI DE FINANȚARE SEMNATE PENTRU 28 DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎNCHIDE” # Infotag
ACORDURI DE FINANȚARE SEMNATE PENTRU 28 DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎNCHIDE”
12:00
Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 # Infotag
Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026
Acum 24 ore
16:30
ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI ALOCĂ FONDURI PENTRU ALEGERILE DIN 22 MARTIE ȘI PENTRU ACTIVITATEA CEC # Infotag
ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI ALOCĂ FONDURI PENTRU ALEGERILE DIN 22 MARTIE ȘI PENTRU ACTIVITATEA CEC
16:30
TURCIA ȘI ROMÂNIA REPREZINTĂ 85% DIN EXPORTURILE DE FLOAREA-SOARELUI DIN MOLDOVA
Ieri
14:00
MOLDOVA A TRIMIS OFIȚERI ÎN MISIUNILE MILITARE ALE UE ÎN BOSNIA ȘI HERZEGOVINA ȘI SOMALIA
14:00
MOLDOVA A ÎNCHEIAT ANUL 2025 CU O INFLAȚIE DE 6,8%
14:00
AMBASADORUL UCRAINEI ȘI REPREZENTANTUL OSCE: NEGOCIERILE ÎN FORMATUL „5+2” NU SUNT ACTUALE # Infotag
AMBASADORUL UCRAINEI ȘI REPREZENTANTUL OSCE: NEGOCIERILE ÎN FORMATUL „5+2” NU SUNT ACTUALE
12:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică # Infotag
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică
12:30
LA CHIȘINĂU A AVUT LOC O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎNTITULATĂ „PATRIMONIUL ISTORIC ȘI CULTURAL AL REGINEI MARIA” # Infotag
LA CHIȘINĂU A AVUT LOC O CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎNTITULATĂ „PATRIMONIUL ISTORIC ȘI CULTURAL AL REGINEI MARIA”
12:30
UE și Mercosur vor semna cel mai complex acord comercial, după 25 de ani de negocieri
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
LA MULȚI ANI!
30 decembrie 2025
13:30
CLUBURILE MOLDOVENEȘTI VOR PRIMI SPRIJIN FINANCIAR DE 3,3 MILIOANE DE EURO DIN PARTEA UEFA # Infotag
CLUBURILE MOLDOVENEȘTI VOR PRIMI SPRIJIN FINANCIAR DE 3,3 MILIOANE DE EURO DIN PARTEA UEFA
13:30
ȘEFUL POLIȚIEI: FOSTUL PREȘEDINTE AL ADUNĂRII NAȚIONALE A PLECAT ÎN TRANSNISTRIA CU O ZI ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA SENTINȚEI # Infotag
ȘEFUL POLIȚIEI: FOSTUL PREȘEDINTE AL ADUNĂRII NAȚIONALE A PLECAT ÎN TRANSNISTRIA CU O ZI ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA SENTINȚEI
13:30
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII EXTINDE SERVICIILE MEDICALE ÎN RAIOANE
11:30
Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști # Infotag
Maib susține revenirea studenților din diasporă și dezvoltarea noii generații de profesioniști
29 decembrie 2025
17:30
GIZ va oferi un grant de 1,85 milioane de euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice a întreprinderilor mici și mijlocii # Infotag
GIZ va oferi un grant de 1,85 milioane de euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice a întreprinderilor mici și mijlocii
16:30
Armistițiul din Gaza, discutat de președintele SUA și premierul Israelului
15:00
Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri care merită trăite cu maib și Visa”
12:00
POLIȚIA DIN MOLDOVĂ: DMITRI KONSTANTINOV SE ASCUNDE, PROBABIL, ÎN TRANSNISTRIA
12:00
MINISTRUL MUNCII: MOLDOVA VA AVEA PESTE 20.000 DE ANGAJAȚI ÎN 2025
26 decembrie 2025
15:30
DOUĂ FEMEI UCRAINENE REȚINUTE LA CHIȘINĂU ÎNTR-UN CAZ DE CONTRABANDĂ CU DROGURI ÎN VALOARE DE 20 DE MILIOANE DE LEI # Infotag
DOUĂ FEMEI UCRAINENE REȚINUTE LA CHIȘINĂU ÎNTR-UN CAZ DE CONTRABANDĂ CU DROGURI ÎN VALOARE DE 20 DE MILIOANE DE LEI
15:30
ALEXANDRU PARASCHIV ȘI DARIA SAZONOVA SUNT CEI MAI BUNI BOXERI AI ANULUI 2025 DIN MOLDOVA
24 decembrie 2025
14:00
PESTE 400 DE SALVATORI ȘI POMPIERI VOR FI ÎN SERVICIU ÎN TIMPUL CRĂCIUNULUI
14:00
DEPUTATUL VASILE COSTIUC A ACUZAT CONDUCEREA MINISTERULUI DE INTERNE DIN REPUBLICA MOLDOVA CĂ A ÎNCERCAT SĂ MUȘAMALIZEZE O CRIMĂ A UNUI OFIȚAR DE POLIȚIE # Infotag
DEPUTATUL VASILE COSTIUC A ACUZAT CONDUCEREA MINISTERULUI DE INTERNE DIN REPUBLICA MOLDOVA CĂ A ÎNCERCAT SĂ MUȘAMALIZEZE O CRIMĂ A UNUI OFIȚAR DE POLIȚIE
14:00
CHINA ÎȘI CONFIRMĂ ANGAJAMENTUL DE A DEZVOLTA COOPERAREA CU MOLDOVA ÎN DIVERSE DOMENII
23 decembrie 2025
15:30
MINISTRUL FINANȚELOR: MOLDOVA VA ÎNCEPE ÎN CURÂND DISCUȚII REFERITOR LA UN ACORD CU FMI
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA CREDE CĂ O SOLUȚIE A CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN VA FI POSIBILĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA CREDE CĂ O SOLUȚIE A CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN VA FI POSIBILĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
15:30
DEPUTĂȚII AU APROBAT PATRU NOI AMBASADORI AI MOLDOVEI ÎN STRĂINĂTATE
12:30
ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN MOLDOVA (MSPA) ÎI RECUNOAȘTE PE HALTEROFILUL MARIN ROBU ȘI PE LUPTĂTOAREA IRINA RÎNGACI DREPT CEI MAI BUNI SPORTIVI AI REPUBLICII MOLDOVA ÎN 2025 # Infotag
ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN MOLDOVA (MSPA) ÎI RECUNOAȘTE PE HALTEROFILUL MARIN ROBU ȘI PE LUPTĂTOAREA IRINA RÎNGACI DREPT CEI MAI BUNI SPORTIVI AI REPUBLICII MOLDOVA ÎN 2025
12:30
CEREREA AGENȚILOR ECONOMICI DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN NOIEMBRIE A FOST ACOPERITĂ ÎN PROPORȚIE DE MAI PUȚIN DE 90% DE OFERTĂ # Infotag
CEREREA AGENȚILOR ECONOMICI DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN NOIEMBRIE A FOST ACOPERITĂ ÎN PROPORȚIE DE MAI PUȚIN DE 90% DE OFERTĂ
12:30
CHIȘINĂUL INSISTĂ ASUPRA APLICĂRII CADRULUI NAȚIONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE, INCLUSIV ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
CHIȘINĂUL INSISTĂ ASUPRA APLICĂRII CADRULUI NAȚIONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE, INCLUSIV ÎN TRANSNISTRIA
22 decembrie 2025
15:30
ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR” SOLICITĂ DIN NOU PRELUNGIREA LICENȚILOR DE IMPORT DE CEREALE ÎN MOLDOVA # Infotag
ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR” SOLICITĂ DIN NOU PRELUNGIREA LICENȚILOR DE IMPORT DE CEREALE ÎN MOLDOVA
15:30
DEPUTAȚII SOCIALIȘTI PREZINTĂ BUGETUL ALTERNATIV PENTRU 2026
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA ARE O SINGURĂ STRATEGIE PENTRU SUPRAVIEȚUIREA CA STAT DEMOCRATIC – ADERAREA LA UE # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA ARE O SINGURĂ STRATEGIE PENTRU SUPRAVIEȚUIREA CA STAT DEMOCRATIC – ADERAREA LA UE
12:30
CHINA ÎȘI CONFIRMĂ INTERESUL PENTRU COMERȚUL CU MOLDOVA
12:30
IGOR GROSU REALES ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE
19 decembrie 2025
13:30
PREȚURILE ÎN TRANSNISTRIA AU CRESCUT CU 0,5% ÎN NOIEMBRIE, IAR INFLAȚIA ANUALĂ ESTE DE 14,3% # Infotag
PREȚURILE ÎN TRANSNISTRIA AU CRESCUT CU 0,5% ÎN NOIEMBRIE, IAR INFLAȚIA ANUALĂ ESTE DE 14,3%
13:00
O TABĂRĂ MOBILĂ A FOST DESCHISĂ ÎN SATUL PALANKA DE LA GRANIȚA CU UCRAINA PENTRU LOCUITORII UCRAINEI CARE NU SE POT ÎNTOARCE ÎN PATRIA LOR DIN CAUZA UNUI POD DETERIORAT # Infotag
O TABĂRĂ MOBILĂ A FOST DESCHISĂ ÎN SATUL PALANKA DE LA GRANIȚA CU UCRAINA PENTRU LOCUITORII UCRAINEI CARE NU SE POT ÎNTOARCE ÎN PATRIA LOR DIN CAUZA UNUI POD DETERIORAT
13:00
BNM PUNE ÎN CIRCULAȚIE O NOUĂ MONEDĂ COMEMORATIVĂ ÎN ONOAREA ADERĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN ZONA UNICĂ DE PLĂȚI ÎN EURO (SEPA) # Infotag
BNM PUNE ÎN CIRCULAȚIE O NOUĂ MONEDĂ COMEMORATIVĂ ÎN ONOAREA ADERĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN ZONA UNICĂ DE PLĂȚI ÎN EURO (SEPA)
18 decembrie 2025
16:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ A ÎNAINTAT MOȚIUNEA SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI AGRICULTURII
16:30
DRUMUL DE OCOLIRE A ORAȘULUI VULCĂNEȘTI ESTE DESCHIS CIRCULAȚIEI
13:00
Christmas maibank meetup: Cum a evoluat aplicația în 2025 și ce urmează în 2026
12:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A FELICITAT POLIȚIA MOLDOVENEASCĂ CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 35 DE ANI # Infotag
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A FELICITAT POLIȚIA MOLDOVENEASCĂ CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 35 DE ANI
12:00
LITUANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN ȘI ÎN COMBATEREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE # Infotag
LITUANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN ȘI ÎN COMBATEREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE
12:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU: LETONIA AJUTĂ MOLDOVA ÎN PROCESUL DE REFORME
17 decembrie 2025
15:30
AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA VA ASIGURA TEMPORAR SERVICII CONSULARE LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ # Infotag
AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA VA ASIGURA TEMPORAR SERVICII CONSULARE LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
15:30
Șeful interimar al Misiunii OSCE în Moldova se întâlnește cu conducerea regiunii transnistrene # Infotag
Șeful interimar al Misiunii OSCE în Moldova se întâlnește cu conducerea regiunii transnistrene
13:00
10 milioane EUR de la BERD pentru IMM-urile din Moldova prin OTP Bank
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.