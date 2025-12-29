Armistițiul din Gaza, discutat de președintele SUA și premierul Israelului
Infotag, 29 decembrie 2025 16:30
Armistițiul din Gaza, discutat de președintele SUA și premierul Israelului
Armistițiul din Gaza, discutat de președintele SUA și premierul Israelului
Acum 2 ore
15:00
Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri care merită trăite cu maib și Visa”
Acum 6 ore
12:00
POLIȚIA DIN MOLDOVĂ: DMITRI KONSTANTINOV SE ASCUNDE, PROBABIL, ÎN TRANSNISTRIA
12:00
MINISTRUL MUNCII: MOLDOVA VA AVEA PESTE 20.000 DE ANGAJAȚI ÎN 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
DOUĂ FEMEI UCRAINENE REȚINUTE LA CHIȘINĂU ÎNTR-UN CAZ DE CONTRABANDĂ CU DROGURI ÎN VALOARE DE 20 DE MILIOANE DE LEI # Infotag
15:30
ALEXANDRU PARASCHIV ȘI DARIA SAZONOVA SUNT CEI MAI BUNI BOXERI AI ANULUI 2025 DIN MOLDOVA
24 decembrie 2025
14:00
PESTE 400 DE SALVATORI ȘI POMPIERI VOR FI ÎN SERVICIU ÎN TIMPUL CRĂCIUNULUI
14:00
DEPUTATUL VASILE COSTIUC A ACUZAT CONDUCEREA MINISTERULUI DE INTERNE DIN REPUBLICA MOLDOVA CĂ A ÎNCERCAT SĂ MUȘAMALIZEZE O CRIMĂ A UNUI OFIȚAR DE POLIȚIE # Infotag
14:00
CHINA ÎȘI CONFIRMĂ ANGAJAMENTUL DE A DEZVOLTA COOPERAREA CU MOLDOVA ÎN DIVERSE DOMENII
23 decembrie 2025
15:30
MINISTRUL FINANȚELOR: MOLDOVA VA ÎNCEPE ÎN CURÂND DISCUȚII REFERITOR LA UN ACORD CU FMI
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA CREDE CĂ O SOLUȚIE A CONFLICTULUI TRANSNISTRIAN VA FI POSIBILĂ DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
15:30
DEPUTĂȚII AU APROBAT PATRU NOI AMBASADORI AI MOLDOVEI ÎN STRĂINĂTATE
12:30
ASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN MOLDOVA (MSPA) ÎI RECUNOAȘTE PE HALTEROFILUL MARIN ROBU ȘI PE LUPTĂTOAREA IRINA RÎNGACI DREPT CEI MAI BUNI SPORTIVI AI REPUBLICII MOLDOVA ÎN 2025 # Infotag
12:30
CEREREA AGENȚILOR ECONOMICI DE VALUTĂ ÎN MOLDOVA ÎN NOIEMBRIE A FOST ACOPERITĂ ÎN PROPORȚIE DE MAI PUȚIN DE 90% DE OFERTĂ # Infotag
12:30
CHIȘINĂUL INSISTĂ ASUPRA APLICĂRII CADRULUI NAȚIONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE, INCLUSIV ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
22 decembrie 2025
15:30
ASOCIAȚIA „FORȚA FERMIERILOR” SOLICITĂ DIN NOU PRELUNGIREA LICENȚILOR DE IMPORT DE CEREALE ÎN MOLDOVA # Infotag
15:30
DEPUTAȚII SOCIALIȘTI PREZINTĂ BUGETUL ALTERNATIV PENTRU 2026
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA ARE O SINGURĂ STRATEGIE PENTRU SUPRAVIEȚUIREA CA STAT DEMOCRATIC – ADERAREA LA UE # Infotag
12:30
CHINA ÎȘI CONFIRMĂ INTERESUL PENTRU COMERȚUL CU MOLDOVA
12:30
IGOR GROSU REALES ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE
19 decembrie 2025
13:30
PREȚURILE ÎN TRANSNISTRIA AU CRESCUT CU 0,5% ÎN NOIEMBRIE, IAR INFLAȚIA ANUALĂ ESTE DE 14,3% # Infotag
13:00
O TABĂRĂ MOBILĂ A FOST DESCHISĂ ÎN SATUL PALANKA DE LA GRANIȚA CU UCRAINA PENTRU LOCUITORII UCRAINEI CARE NU SE POT ÎNTOARCE ÎN PATRIA LOR DIN CAUZA UNUI POD DETERIORAT # Infotag
13:00
BNM PUNE ÎN CIRCULAȚIE O NOUĂ MONEDĂ COMEMORATIVĂ ÎN ONOAREA ADERĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN ZONA UNICĂ DE PLĂȚI ÎN EURO (SEPA) # Infotag
18 decembrie 2025
16:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ A ÎNAINTAT MOȚIUNEA SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI AGRICULTURII
16:30
DRUMUL DE OCOLIRE A ORAȘULUI VULCĂNEȘTI ESTE DESCHIS CIRCULAȚIEI
13:00
Christmas maibank meetup: Cum a evoluat aplicația în 2025 și ce urmează în 2026
12:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A FELICITAT POLIȚIA MOLDOVENEASCĂ CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 35 DE ANI # Infotag
12:00
LITUANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN ȘI ÎN COMBATEREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE # Infotag
12:00
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU: LETONIA AJUTĂ MOLDOVA ÎN PROCESUL DE REFORME
17 decembrie 2025
15:30
AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA VA ASIGURA TEMPORAR SERVICII CONSULARE LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ # Infotag
15:30
Șeful interimar al Misiunii OSCE în Moldova se întâlnește cu conducerea regiunii transnistrene # Infotag
13:00
10 milioane EUR de la BERD pentru IMM-urile din Moldova prin OTP Bank
12:30
UN LOCUITOR AL CHIȘINĂULUI VA PETRECE UN AN DUPĂ GRATII GRATIILOR PENTRU AGRESAREA UNUI OFIȚAR DE POLITIE # Infotag
12:30
FAȚIUNEA PAS DIN CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU BATE ALARMA ÎDINCAUZA „DEZASTRULUI URBANISTIV” # Infotag
12:30
SALARIU MINIM VA CREȘTE CU 15% ÎN 2026
12:30
Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”
11:30
Studiu Mastercard: Moldova avansează rapid spre plăți și servicii bancare digitale
16 decembrie 2025
15:30
PENSIONARII TRANSNISTRENI VOR PRIMI „PENSIA LUI PUTIN” PÂNĂ LA ANUL NOU
15:30
NOUA COMPONENȚĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE A GĂGĂUZIEI APROBATĂ
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA A DISCUTAT DESPRE COOPERAREA ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ȘI SECURITĂȚII CU UN CONGRESMAN SUA # Infotag
15:30
PREȘEDINTA MOLDOVEI ÎNDEAMNĂ LA PRESIUNI SUPLIMENTARE ASUPRA RUSIEI
13:30
ECONOMIA MOLDOVEI A CREȘTERE CU 5,2% ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA ȘI CU 2% ÎN IANUARIE-SEPTEMBRIE # Infotag
13:00
Vicepreședintele maib Alexandru Sonic - numit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Infotag
15 decembrie 2025
16:30
Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la o gală dedicată recunoștinței și colaborării # Infotag
16:00
STAREA DE URGENȚĂ ESTE DIN NOU INTRODUSĂ ÎN ECONOMIA TRANSNISTRIANĂ
16:00
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI PREIA PREȘEDINȚIA GRUPULUI BSCEE
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU ÎNTR-O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN GRECIA
11:00
Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său, disponibil direct în aplicația maibank # Infotag
12 decembrie 2025
14:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU: INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI REINTEGRAREA SUNT DOUĂ PROCESE DIFERITE # Infotag
13:30
CEL PUȚIN 605.000 DE GOSPODĂRII VOR PRIMI COMPENSAȚII PENTRU ÎNCĂLZIRE DIN PARTEA GUVERNULUI # Infotag
