Deputați ai PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării

Acum o oră
12:00
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței de astăzi a sericilor municipale, o..
Acum 2 ore
11:50
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj,..
11:30
Maia Sandu: Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de coliziunea tragică de trenuri din Spania # Oficial.md
În contextul tragediei feroviare din Spania, președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj de..
11:00
(VIDEO) Ministrul Mediului în pădurea din Strășeni: Animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece # Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost la Strășeni, unde Întreprinderea Silvo-Cinegetică are amenajate peste 100..
Acum 4 ore
10:40
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din..
10:40
Alexandr Stoianoglo a primit răspuns de la Procuratură: Drona de pe treptele MAI este corp delict într-un dosar penal # Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că a primit răspuns la demersul său din decembrie anul trecut și..
10:10
Igor Dodon: Fie ca apa sfințită de Bobotează să ne aducă sănătate, pace sufletească și bucurie, iar lumina acestei sărbători să ne călăuzească pașii pe tot parcursul anului # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos –..
10:10
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33..
10:10
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii..
09:40
Cărți din „Biblioteca de sub brad” au ajuns la elevii gimnaziului Copanca din raionul Căușeni # Oficial.md
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond..
09:30
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj..
09:30
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus..
09:20
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să..
09:00
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere..
Acum 6 ore
08:30
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre cele mai mari și..
08:30
Pe 25 ianuarie, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în..
Ieri
08:30
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”...
08:10
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 # Oficial.md
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Complexul Sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu a fost martorul unui an plin de..
16 ianuarie 2026
18:10
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania,..
16:30
Azi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Victor Nichituș: Șeful statului român nu a trântit poarta unirii, a lăsat-o întredeschisă # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu, că ar vota pentru..
15:00
MEC a organizat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru..
15:00
Poliția de Frontieră: Scăldatul în râurile Prut și Nistru pe linia frontierei este interzis # Oficial.md
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că,..
15:00
Primăria Chișinău informează despre organizarea și desfășurarea, în perioada 17-18 ianuarie, a 5 olimpiade școlare,..
14:50
Radu Marian, despre referendumul privind unirea Republicii Moldova cu România: Ne concentrăm pe chestiuni realiste # Oficial.md
Radu Marian, deputat și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că, pur..
14:30
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău # Oficial.md
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău,..
14:00
Vasile Costiuc va propune la prima ședință a Parlamentului organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, deputat și președinte al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, a..
14:00
IGSU a lansat „Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Oficial.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a..
13:50
Un bărbat s-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste un deceniu # Oficial.md
Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă..
13:30
ANSA recomandă autorităților să consolideze acțiunile pentru prevenirea și limitarea răspândirii rabiei # Oficial.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în prezent, se înregistrează o tendință nefavorabilă a..
11:40
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost evacuați din zona de risc în urma unui incendiu izbucnit în capitală # Oficial.md
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice..
11:20
Ministerul Energiei a examinat proiectele depuse în cadrul spațiului de testare inovativă Sandbox # Oficial.md
Șase cereri de participare, dintre care trei depuse de companii din România, au fost înregistrate..
11:10
Trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în..
11:10
Irina Vlah: E logic să ne întrebăm: Dar poate declaraţiile despre o posibilă dispariţie a statalităţii moldoveneşti prin unirea cu România sunt doar un ultim act într-o piesă ce se joacă deja de câţiva ani? # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a constatat că, în ultimele zile, spaţiul..
11:10
La nivel național, Poliția desfășoară activități sporite de informare și prevenire, având drept scop reducerea..
11:00
Dmitri Torner, despre „Managementul datoriei de stat pe termen mediu: Autorităţile o abordează cu seriozitate, dar riscuri pot apărea # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că ,,chiar dacă problema..
10:30
MAN îşi exprimă indignarea în raport cu atitudinea batjocoritoare a guvernării faţă de fermieri # Oficial.md
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura,..
10:30
ANTA: Înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în sistemul BIREG este obligatorie # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre obligațiile aplicabile în..
10:30
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații..
10:30
Curiozități: Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al CoE, un tramvai cu drapelul moldovenesc circulă prin Strasbourg # Oficial.md
Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova, un..
10:10
Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii, a oferit distincții pentru mai mulți oameni de cultură # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii,..
10:00
MDED și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat un Acord pentru consolidarea relației între IMM și sectorul public # Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat..
09:40
Inspectoratul General al Poliției informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de..
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La moment, drumurile sunt..
09:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde..
