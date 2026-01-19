205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău
Oficial.md, 19 ianuarie 2026 09:30
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
09:40
Cărți din „Biblioteca de sub brad” au ajuns la elevii gimnaziului Copanca din raionul Căușeni # Oficial.md
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond..
Acum 30 minute
09:30
În perioada 12 – 18 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj..
09:30
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus..
09:20
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să..
Acum o oră
09:00
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere..
Acum 2 ore
08:30
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Botezul Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre cele mai mari și..
08:30
Pe 25 ianuarie, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în..
Ieri
08:30
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”...
08:10
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 # Oficial.md
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Complexul Sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu a fost martorul unui an plin de..
16 ianuarie 2026
18:10
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania,..
16:30
Azi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis..
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Sâmbătă și duminică vom putea urmări..
15:00
Victor Nichituș: Șeful statului român nu a trântit poarta unirii, a lăsat-o întredeschisă # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu, că ar vota pentru..
15:00
MEC a organizat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru..
15:00
Poliția de Frontieră: Scăldatul în râurile Prut și Nistru pe linia frontierei este interzis # Oficial.md
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că,..
15:00
Primăria Chișinău informează despre organizarea și desfășurarea, în perioada 17-18 ianuarie, a 5 olimpiade școlare,..
14:50
Radu Marian, despre referendumul privind unirea Republicii Moldova cu România: Ne concentrăm pe chestiuni realiste # Oficial.md
Radu Marian, deputat și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că, pur..
14:30
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău # Oficial.md
Jurnalistul Mircea Mitrofan își va lansa Jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” la Chișinău,..
14:00
Vasile Costiuc va propune la prima ședință a Parlamentului organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Oficial.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, deputat și președinte al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, a..
14:00
IGSU a lansat „Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Oficial.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a..
13:50
Un bărbat s-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste un deceniu # Oficial.md
Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă..
13:30
ANSA recomandă autorităților să consolideze acțiunile pentru prevenirea și limitarea răspândirii rabiei # Oficial.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în prezent, se înregistrează o tendință nefavorabilă a..
11:40
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost evacuați din zona de risc în urma unui incendiu izbucnit în capitală # Oficial.md
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice..
11:20
Ministerul Energiei a examinat proiectele depuse în cadrul spațiului de testare inovativă Sandbox # Oficial.md
Șase cereri de participare, dintre care trei depuse de companii din România, au fost înregistrate..
11:10
Trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în..
11:10
Irina Vlah: E logic să ne întrebăm: Dar poate declaraţiile despre o posibilă dispariţie a statalităţii moldoveneşti prin unirea cu România sunt doar un ultim act într-o piesă ce se joacă deja de câţiva ani? # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a constatat că, în ultimele zile, spaţiul..
11:10
La nivel național, Poliția desfășoară activități sporite de informare și prevenire, având drept scop reducerea..
11:00
Dmitri Torner, despre „Managementul datoriei de stat pe termen mediu: Autorităţile o abordează cu seriozitate, dar riscuri pot apărea # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că ,,chiar dacă problema..
10:30
MAN îşi exprimă indignarea în raport cu atitudinea batjocoritoare a guvernării faţă de fermieri # Oficial.md
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura,..
10:30
ANTA: Înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în sistemul BIREG este obligatorie # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre obligațiile aplicabile în..
10:30
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații..
10:30
Curiozități: Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al CoE, un tramvai cu drapelul moldovenesc circulă prin Strasbourg # Oficial.md
Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova, un..
10:10
Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii, a oferit distincții pentru mai mulți oameni de cultură # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii,..
10:00
MDED și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat un Acord pentru consolidarea relației între IMM și sectorul public # Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat..
09:40
Inspectoratul General al Poliției informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de..
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La moment, drumurile sunt..
09:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde..
09:00
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4 400 de petiții și adresări verbale. Cetățenii..
15 ianuarie 2026
17:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026,..
16:40
Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu din Chișinău adăpostește la moment 89 de persoane # Oficial.md
Unicul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din țară este situat..
16:40
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a susținut o conferință de..
16:30
În contextul apariției în spațiul public a unor facturi pentru energia termică aferente lunii decembrie..
16:10
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 # Oficial.md
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor..
16:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate..
16:00
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că „începem anul cu lumină mai scumpă. Din nou, prețuri europene,..
16:00
ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță # Oficial.md
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul..
15:50
Rezultatele Comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de USMF „Nicolae Testemițanu” # Oficial.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova informează despre finalizarea..
15:50
Astăzi este ultima zi de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice privind obligația de a prezenta raportul privind gestiunea..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.