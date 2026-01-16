Trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională
Oficial.md, 16 ianuarie 2026 11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în..
11:20
Ministerul Energiei a examinat proiectele depuse în cadrul spațiului de testare inovativă Sandbox # Oficial.md
Șase cereri de participare, dintre care trei depuse de companii din România, au fost înregistrate..
11:10
Trafic de influență la eliberarea certificatelor de școlarizare și competență profesională # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în..
11:10
Irina Vlah: E logic să ne întrebăm: Dar poate declaraţiile despre o posibilă dispariţie a statalităţii moldoveneşti prin unirea cu România sunt doar un ultim act într-o piesă ce se joacă deja de câţiva ani? # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a constatat că, în ultimele zile, spaţiul..
11:10
La nivel național, Poliția desfășoară activități sporite de informare și prevenire, având drept scop reducerea..
11:00
Dmitri Torner, despre „Managementul datoriei de stat pe termen mediu: Autorităţile o abordează cu seriozitate, dar riscuri pot apărea # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că ,,chiar dacă problema..
10:30
MAN îşi exprimă indignarea în raport cu atitudinea batjocoritoare a guvernării faţă de fermieri # Oficial.md
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura,..
10:30
ANTA: Înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în sistemul BIREG este obligatorie # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre obligațiile aplicabile în..
10:30
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații..
10:30
Curiozități: Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al CoE, un tramvai cu drapelul moldovenesc circulă prin Strasbourg # Oficial.md
Odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova, un..
10:10
Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii, a oferit distincții pentru mai mulți oameni de cultură # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii,..
10:00
MDED și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat un Acord pentru consolidarea relației între IMM și sectorul public # Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat..
09:40
Inspectoratul General al Poliției informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de..
09:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La moment, drumurile sunt..
09:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde..
09:00
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4 400 de petiții și adresări verbale. Cetățenii..
17:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026,..
16:40
Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu din Chișinău adăpostește la moment 89 de persoane # Oficial.md
Unicul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din țară este situat..
16:40
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a susținut o conferință de..
16:30
În contextul apariției în spațiul public a unor facturi pentru energia termică aferente lunii decembrie..
16:10
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 # Oficial.md
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor..
16:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate..
16:00
Deputatul Alexandr Stoianoglo spune că „începem anul cu lumină mai scumpă. Din nou, prețuri europene,..
16:00
ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță # Oficial.md
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul..
15:50
Rezultatele Comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de USMF „Nicolae Testemițanu” # Oficial.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova informează despre finalizarea..
15:50
Astăzi este ultima zi de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice privind obligația de a prezenta raportul privind gestiunea..
15:40
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii..
15:30
ASP: Înhumarea persoanei decedate se va putea face fără prezentarea obligatorie a certificatului de deces autorităților publice locale # Oficial.md
În scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înhumarea unei persoane decedate, rudele pot prezenta doar..
15:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare. Modificările..
15:10
Moldelectrica: Sistemul de transport al energiei electrice funcționează stabil, fără sistări # Oficial.md
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”,..
14:50
Accidentul de pe bd.Decebal din capitală, soldat cu deces – conducătorul troleibuzului, trimis în judecată # Oficial.md
În contextul solicitărilor recepționate, ținând cont de interesul public, venim cu actualizarea informațiilor privind cazul..
14:40
Petr Vlah: Organizarea într-un an a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și a celor anticipate la funcția de bașcan, așa cum se vehiculează, nu este logică # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, organizarea într-un an a alegerilor în Adunarea Populară a..
14:30
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în..
14:20
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, se află astăzi în raionul Cimișlia, unde..
14:10
PLDM cere președintei Maia Sandu să-și precizeze clar, public și argumentat poziția pe subiectul unirii cu România # Oficial.md
„Pornind de la valul de interpretări și discuții apărute în presa europeană, dar și în..
14:10
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Soroca la grădinița „Alunelul” din..
13:10
Drumarii continuă intervenția în Chișinău cu 23 de utilaje pe străzile centrale și secundare # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de..
13:00
CNA desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei..
13:00
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a Chișinăului # Oficial.md
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind..
12:00
Politiciana Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet..
11:10
Ion Ceban: Astăzi este o zi deosebită și pentru toți oamenii care lucrează, se dedică, se implică și se dăruiesc domeniului culturii # Oficial.md
În fiecare an, la data de 15 ianuarie este comemorat și cinstit marele poet Mihai..
11:00
Igor Grosu: Să celebrăm oamenii de cultură – cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Culturii vrea „să celebrăm oamenii de cultură..
11:00
Ministrul Culturii: Felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din Republica Moldova, dar și celor care iubesc cultura # Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a adresat felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din..
10:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Oficial.md
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de..
10:50
Școlile din țară vor desfășura mai multe activități în contextul Zilei Naționale a Culturii # Oficial.md
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei..
10:50
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an,..
10:50
Premierul: Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu spune că de Ziua Națională a Culturii, celebrată în aceeași zi în..
09:30
MAE: SUA a suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile..
09:10
În Chișinău continuă să ningă deja de câteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate..
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda..
16:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în ianuarie # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale..
