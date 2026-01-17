VIDEO/ Proteste în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale lui Donald Trump
Ziar.md, 17 ianuarie 2026 19:20
Mii de persoane au protestat astăzi în Danemarca și Groenlanda împotriva ambițiilor teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care cere ca insula arctică să fie cedată SUA. Reuters notează că acțiuni de acest fel
• • •
Acum 5 minute
20:00
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis astăzi circulației. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că decizia a fost luat&
Acum o oră
19:20
19:10
Acum 4 ore
16:50
Un nou suflu pentru Casa Zemstvei: lucrările de restaurare a edificiului vor începe în acest an # Ziar.md
Lucrările de restaurare a clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, cunoscută drept Casa Zemstvei, vor începe în acest an. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat acest lucru pe 14 ianuarie, în cadrul unei conferințe de pres&
16:30
Școlile din Kiev, temporar închise din cauza crizei energetice. Care sunt cele mai afectate regiuni din Ucraina # Ziar.md
Autoritățile de la Kiev au decis sistarea activității tuturor școlilor până pe data 1 februarie. Măsura, anunțată de către primarul capitalei țării vecine, Vitali Kliciko, a fost luată în
Acum 6 ore
15:40
MAE, după depistarea dronei din raionul Telenești: „R. Moldova va continua să investească în pace și securitate” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce în raionul Telenești a fost depistată o nouă dronă de tip Gerbera. Potrivit instituției, orice aparat de zbor fără pilot care ajunge în spa&
15:30
În raionul Florești a fost confirmat un focar de pestă porcină. Satul Pîrlița, plasat în carantină pentru 30 de zile # Ziar.md
Satul Pîrlița din raionul Florești a fost plasat în carantină pentru 30 de zile, după ce în localitate a fost confirmat un focar de pestă porcină africană (PPA). Măsură a fost dispusă pe
14:40
Elevii din R. Moldova vor trebui să acumuleze anual minimum patru note la fiecare disciplină # Ziar.md
Elevii din R. Moldova vor trebui să aibă cel puțin două note pe semestru la fiecare disciplină, inclusiv una la evaluarea sumativă. Totodată, niciun școlar nu poate să fie lăsat repetent, adică să nu fie promovat
Acum 8 ore
13:50
Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au constatat că drona depistată pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, este de model Gerbera. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), aparatul nu con&
12:40
După aproape cinci ani, Maia Sandu va susține un nou discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Ziar.md
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie. Adresarea va avea loc la aproape cinci ani
Acum 12 ore
11:00
Diseară va avea loc Finala Națională Eurovision. Paula Seling și Jamala vor evolua în calitate de invitate speciale # Ziar.md
În această seară, R. Moldova își va alege reprezentantul la Eurovision Song Contest, la Finala Națională urmând să concureze 16 interpreți. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, cu î
11:00
Pe malul unui iaz de la intrarea din satul Nucăreni, raionul Telenești, a fost depistată o dronă cu lungimea de circa 2,5 metri. Poliția anunță că a fost sesizată despre acest lucru de către un
10:30
Frig pătrunzător și cer noros. În prima zi de weekend mercurul din termometre nu va urca mai sus de -5°C # Ziar.md
Weekendul începe cu ger și cer noros în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această noapte s-au înregistrat minime de până la -18°C, iar pe parcursul zilei sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între -10&
Ieri
20:00
Ultimă oră! Circulația trenului Chișinău - București afectată de avariile rețelelor electrice din Ucraina # Ziar.md
Căile Ferate din Ucraina au anunțat astăzi că trenul de pe ruta Kiev - București înregistrează o întârziere de aproximativ cinci ore, din cauza unor avarii la rețelele electrice de pe teritoriul ucrainean. Aceast&
18:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18-20 ianuarie, la invitația șefei statului. Potrivit institu&
17:50
Virusul gripal A(H3N2) este cel mai răspândit în Republica Moldova în această perioadă, arată cea mai recentă analiză a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Din 24 de probe
17:20
Când urgențele nu țin cont de granițe. Peste 2.900 de apeluri din România, gestionate de Serviciul 112 din R. Moldova # Ziar.md
Peste 2.900 de cazuri provenite din România, în special situații care au implicat cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau situații cu caracter transfrontalier, au fost preluate și gestionate până în prezent de
17:10
Rusia își îndeamnă cetățenii să se abțină de la călătorii în R. Moldova. Chișinăul răspunde: „Nu există riscuri” # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova (MID) a emis astăzi un avertisment în care a îndemnat cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Instituția a acuzat autoritățile de la
17:10
Amendă de până la 5 milioane pentru Lukoil-Moldova, după refuzul de a se conforma deciziei statului # Ziar.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, joi, 16 ianuarie 2026, aplicarea unei amenzi companiei SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii anterioare ce vizează complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit hotăr&
17:00
DOC/ Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 funcționari MAE. Printre aceștia se numără și Nicu Popescu # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ai misiunilor diplomatice ale țării. Documentul vizează atât rangul de ambasador, cât ș
16:30
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată vineri de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său,
15:40
Sectorul construcțiilor rămâne cel mai periculos din R. Moldova: 17 decese în accidente de muncă în 2024 # Ziar.md
Sectorul construcțiilor este cel mai vulnerabil domeniu din Republica Moldova în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Datele oficiale arată că, pe parcursul anului 2024, 28 de angajați au
15:30
VIDEO/ Moldoveni și români, bănuiți de contrabandă cu mașini europene. Peste 100 de vehicule, ridicate la Chișinău # Ziar.md
Un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, este bănuit că ar fi pus la cale o schemă de contrabandă cu mijloace de transport. Conform schemei, automobilele aduse din străinătate
15:10
Maria Corina Machado s-a ținut de cuvânt și i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Ziar.md
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, aflată în exil, i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, mult râvnit de liderul SUA. Acest lucru s-a întâmplat pe 15 ianuarie, la Casa Alb&
15:00
CEDO comunică 19 cauze privind abuzuri în regiunea transnistreană - persoanele vizate caută dreptatea la Strasbourg # Ziar.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a comunicat autorităților Republicii Moldova și Federației Ruse un pachet de 19 cauze care vizează încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană, teritoriu controlat de facto de autorită
14:50
Tradiția de Bobotează nu trebuie să pună vieți în pericol! Scăldatul în râurile Prut și Nistru rămâne interzis # Ziar.md
Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, inclusiv în perioada sărbătorii creștine Boboteaza. Măsura este prevăzută
14:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” continuă să își modernizeze infrastructura, chiar dacă se confruntă cu probleme financiare și logistice. În prezent, CFM implementează un proiect care urmărește consolidarea securităț
14:20
Închisoare pe viață pentru „apostolul” care a ținut o familie în sclavie de peste 10 ani. Detalii șocante din dosar # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu
13:40
După succesul „CARBON”, vine „HOTARUL”. O nouă comedie moldovenească ajunge în cinematografe # Ziar.md
După performanța filmului „CARBON”, cel mai de succes film autohton din istoria Republicii Moldova, echipa revine cu o nouă producție care promite să cucerească publicul - „HOTARUL”. Este o comedie despre oameni, orgolii, conflicte mărunte ș
13:30
Două sute patruzeci de profesori universitari din R. Moldova au finalizat cursuri de limbă engleză pentru a putea preda studenților străini. De instruiri au beneficiat cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea
13:20
Tendințe îngrijorătoare privind răspândirea rabiei în comunități - ANSP îndeamnă la vigilență și acțiuni urgente # Ziar.md
Situația rabiei în Republica Moldova devine tot mai îngrijorătoare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că numărul cazurilor de rabie depistate la animale în 2025 a crescut dramatic
13:00
Buget mai mare pentru cercetare în 2026. Statul investește peste 550 de milioane de lei în inovație # Ziar.md
Instituțiile de cercetare și inovare din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget mai mare din partea statului. În total, 20 de organizații publice din acest domeniu vor primi alocații care depășesc 557 de milioane de
12:40
Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. În prezent, traseele sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată, cu excepția mai multor zone din nord, unde persistă
12:00
CNA și procurorii din Cahul destructurează o schemă de trafic de influență în promovarea examenului auto # Ziar.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), acționând sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au destructurat o schemă de trafic de influență în legătură cu promovarea examenului auto și au re&
11:50
Ucraina primește un nou ajutor pentru energie. Marea Britanie oferă 20 de milioane de lire pentru a face față iernii grele # Ziar.md
Marea Britanie va oferi un nou sprijin financiar de 20 de milioane de lire sterline pentru a ajuta Ucraina să-și repare și protejeze infrastructura energetică, grav afectată de atacurile rusești și de temperaturile extrem de scăzute din aceast&
11:50
Incendiu într-un apartament din capitală: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate de salvatori # Ziar.md
Șase copii și alți 21 de adulți au fost evacuați în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026 dintr-un bloc cu nouă etaje de pe strada Romană 28, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament
11:30
Unii cetățeni, nemulțumiți de facturile mai mari la căldură pentru luna decembrie. Termoelectrica explică de ce # Ziar.md
Mai mulți consumatori de energie termică din capitală s-au arătat nemulțumiți de facturile primite pentru luna decembrie. Întreprinderea „Termoelectrica” a venit cu o reacție, explicând că sumele calificate de cetăț
11:10
R. Moldova testează tehnologii energetice inovatoare cu participarea a trei companii din România # Ziar.md
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a lansat spațiul de testare inovativă (sandbox), un mecanism care permite companiilor să experimenteze soluții energetice moderne într-un cadru controlat, înainte de implementarea la scară largă. Această inițiativă vizează cre&
10:50
ANTA: Transportatorii trebuie să înregistreze cursele digitale în sistemul BIREG înainte de a intra în Ungaria # Ziar.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier internațional asupra noilor obligații care decurg din implementarea Sistemului Digital CEMT, subliniind că înregistrarea curselor efectuate în baza autorizațiilor CEMT digitale în
10:10
VIDEO/ Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni, suspendat temporar din funcție după ce ar fi urcat băut la volan # Ziar.md
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost suspendat temporar din funcție după ce ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Măsură a fost dispusă de conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) și
10:00
Tensiunile geopolitice din Arctica au atins un nou prag după ce discuțiile de la Washington între oficialii Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei nu au reușit să producă un acord privind viitorul insulei strategice. Negocierile s-au încheiat cu un dezacord profund
09:30
În prezent, în Iran nu s-ar afla cetățeni ai R. Moldova. Consilierul ambasadei țării noastre în Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Iran, Dorin Bolboceanu, a declarat acest lucru pentru NewsMaker. Potrivit diplomatului, în adresa ambasadei încă nu au
09:20
2025, cel mai bun an din istoria turismului mondial. R. Moldova devine platformă strategică în 2026 # Ziar.md
2025 a fost un an record pentru turismul global, arată datele World Travel & Tourism Council (WTTC). În acest an, sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au căl&
08:50
Și premierul Alexandru Munteanu ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România: „Este o decizie personală” # Ziar.md
Dacă s-ar organiza un referendum privind unirea R. Moldova cu România, și premierul Alexandru Munteanu ar vota în favoarea inițiativei. Prim-ministrul țării noastre a declarat acest lucru în cadrul vizitei sale de la Soroca, pentru Observatorul de Nord. „Este
08:20
Tendința de depreciere a leului față de dolarul american și euro rămâne constantă, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 16 ianuarie, un euro este cotat la 19,91 lei, în
08:10
Vremea rămâne rece în toată țara. Astăzi, 16 ianuarie, temperaturile maxime vor varia între -10°C și -5°C. Vântul va sufla puțin mai puternic decât în zilele precedente, î
15 ianuarie 2026
22:10
Premiile care recunosc valorile culturale ale R. Moldova. Cine sunt laureații Zilei Naționale a Culturii # Ziar.md
Cei mai apreciați creatori și lucrători din domeniul cultural au fost onorați cu premii și distincții pentru contribuțiile remarcabile aduse vieții culturale din Republica Moldova, de Ziua Națională a Culturii, marcată pe
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
O fetiță de 9 ani a fost accidentată, astăzi, la Basarabeasca, de o autospecială a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, aflată în misiune. Potrivit informațiilor preliminare, copilul traversa strada neregulamentar, când a fost lovit
18:50
Premierul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină și a oferit o diplomă de onoare meșterului pietrar Ion Lozan # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe meșterul pietrar Ion Lozan, unul dintre cei mai apreciați artiști populari din Republica Moldova. Cu acest prilej, premierul i-a
18:30
Alexandru Munteanu, în vizită la Soroca. A discutat cu autoritățile locale despre apă, drumuri și serviciile publice # Ziar.md
Raionul Soroca rămâne una dintre zonele unde se investește activ în infrastructură și servicii publice. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice despre principalele probleme ale regiunii și
