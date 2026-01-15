VIDEO De Sfântul Vasile, Edineț și-a desemnat cetățenii de onoare, alături de Marcel Pavel și Ion Paladi, în ciuda frigului

14:10

Unul dintre cele mai importante drumuri din raionul Glodeni, care asigură legătura dintre satele Hâjdieni și Cobani, precum și accesul spre vama Costești–Stânca, va fi reabilitat capital. Un tronson cu lungimea de peste un kilometru, adiacent traseului R15, va fi refăcut integral, cu borduri noi, marcaje rutiere și treceri pentru pietoni. „O să fie unele [...]