Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni și conducerea IP Glodeni, suspendați din funcție după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan.
NordNews, 16 ianuarie 2026 10:50
Inspectoratul General al Poliției a anunțat suspendarea din funcție a șefului Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, precum și a șefului Inspectoratului de Poliție Glodeni, după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan. Potrivit comunicatului oficial al IGP, în noaptea de 15 ianuarie, polițiștii au intervenit în urma unei sesizări telefonice privind [...]
Circulația pe drumurile naționale din Moldova se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, în zona de nord a țării, pe anumite segmente se înregistrează porțiuni înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați [...]
Începând cu 15 ianuarie, călătoriile în transportul electric urban și pe rutele interurbane din regiunea transnistreană se efectuează doar prin plata cu cardul. Măsura face parte din implementarea sistemului automatizat de plată a călătoriilor (ASOP), care înregistrează atât călătoriile plătite, cât și cele gratuite pentru pensionari și alte categorii beneficiare, potrivit corespondentului IPN de pe [...]
Șeful Serviciului Patrulare din Glodeni și conducerea IP Glodeni, suspendați din funcție după ce Muncă ar fi fost prins băut la volan. # NordNews
Tone de apă au inundat, în dimineața zilei de 16 ianuarie, mai multe străzi din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, inundațiile s-au produs în urma spargerii unei rețele de țevi de pe strada Păcii. Apa s-a revărsat rapid pe carosabil, afectând mai multe sectoare din apropiere. Contactat pentru un comentariu, Vitalie Ungureanu, directorul tehnic al [...]
Tone de apă au inundat, în dimineața zilei de 16 ianuarie, mai multe străzi din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, inundațiile s-au produs în urma spargerii unei rețele de țevi de pe strada Păcii. Apa s-a revărsat rapid pe carosabil, afectând mai multe sectoare din apropiere. Contactat pentru un comentariu, Vitalie Ungureanu, șeful întreprinderii Apă-Canal, [...]
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,11 lei. Carburantul costă 22,59 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,10 lei până la costul de 19,06 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
VIDEO Prin „Muncă”, Eminescu e slăvit la Glodeni. Șeful serviciului patrulare, prins beat la volan # NordNews
În seara de 15 ianuarie, ziua în care Republica Moldova marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, un incident a fost documentat în orașul Glodeni. Șeful Serviciului Patrulare din raion, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate. Potrivit documentării [...]
NordNews LIVE Amalgamarea voluntară a primăriilor: oportunitate sau risc pentru localități? # NordNews
Tema emisiunii de astăzi este reforma administrației publice locale, mai exact amalgamarea voluntară a primăriilor, un subiect discutat intens în Republica Moldova de mai bine de doi ani. Este vorba despre o inițiativă a Guvernului care propune, pe înțelesul tuturor, unirea a două sau mai multe primării într-o singură unitate administrativă, cu scopul de a [...]
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 spune că astăzi este o zi în care Universul te invită să încetinești, să asculți mai atent semnalele din jur și să te reconectezi cu nevoile tale reale. Fie că vorbim despre liniște, schimbare, decizii importante sau dorința de afirmare, fiecare zodie primește un mesaj clar: este momentul să [...]
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9170 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.1241 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9145 lei; Hrivna ucraineană: 0.3939 lei; Rubla rusească: 0.2180 [...]
De Ziua Națională a Culturii, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din municipiul Bălți a marcat 176 de ani de la nașterea celui care a devenit patronul spiritual al instituției. Elevii au recitat versuri, au interpretat melodii inspirate din opera sa și au adus un omagiu Luceafărului literaturii române. „Pentru mine, Mihai Eminescu a fost și va [...]
Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat are o nouă echipă de conducere. Guvernul a aprobat, în ședința din 15 ianuarie, numirea lui Roman Grigoraș în funcția de șef al oficiului, iar pe Ion Buzinschi, în funcția de șef adjunct. Roman Grigoraș a preluat oficial conducerea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat începând cu 15 [...]
VIDEO De Sfântul Vasile, Edineț și-a desemnat cetățenii de onoare, alături de Marcel Pavel și Ion Paladi, în ciuda frigului # NordNews
Marcel Pavel, Ion Paladi, Cristian Porcari, dar și alți artiști îndrăgiți au urcat pe scenă de hramul orașului Edineț, sărbătorit de Sfântul Vasile. Aproape 600 de ani de la prima atestare documentară, ziua urbei a adunat în Piața „Ștefan cel Mare" sute de localnici și oaspeți, care au ales să celebreze împreună, în pofida temperaturilor [...]
Nicușor Dan evocă discret ideea unirii Republicii Moldova cu România în fața diplomaților străini. Integrarea europeană, „una dintre căile de a fi împreună” # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, a abordat în mod indirect tema unirii Republicii Moldova cu România în cadrul primului său discurs anual de politică externă, susținut joi în fața șefilor misiunilor diplomatice acreditați la București. Șeful statului a afirmat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una dintre căile de a fi împreună", formulare cu puternică [...]
Declarația președinteluii Maia Sandu, care a spus într-un interviu pentru presa britanică că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în eventualitatea unui referendum, a stârnit reacții împărțite la Bălți. Șefa statului a menționat că aceasta este poziția ei personală, în timp ce obiectivul politic al autorităților rămâne integrarea europeană, sprijinită, în prezent, de [...]
Statele Unite ale Americii vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, inclusiv Republica Moldova. Măsura face parte din noua politică a administrației Donald Trump privind combaterea imigrației ilegale și va fi aplicată pe termen nelimitat. Potrivit autorităților americane, decizia vizează în special vizele de reunificare familială, [...]
Miza suspendării emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, depășește cu mult sfera unor simple ajustări birocratice. Sub eufemismul „reevaluării criteriilor de asistență publică", administrația de la Washington operează o schimbare de paradigmă istorică: transformarea statutului de imigrant dintr-un drept bazat pe merit și aspirație într-un privilegiu condiționat de [...]
VIDEO Podul vechi de la Răuțel intră în reparații capitale. Trafic deviat până în toamna lui 2026 # NordNews
Podul din apropierea satului Răuțel, raionul Fălești, a intrat în reparație capitală. Construit în 1971, podul a fost folosit timp de peste 50 de ani, iar degradările l-au făcut nesigur pentru circulație. Lucrările au început luni, 12 ianuarie, și vor dura până în septembrie 2026. În acest interval, șoferii care circulă între Răuțel, Pompa și [...]
Republica Moldova se numără printre cele 75 de state pentru care Statele Unite ale Americii vor suspenda, începând cu data de 21 ianuarie, procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat. Decizia a fost anunțată de Departamentul de Stat al SUA. Potrivit autorităților americane, măsura face parte dintr-un efort amplu de revizuire a [...]
VIDEO Cristian Jardan: „În spatele culturii din Republica Moldova sunt oameni care muncesc zilnic pentru ca arta să ajungă la public” # NordNews
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care activează în domeniul cultural, dar și pentru publicul care susține și iubește cultura în Republica Moldova. Potrivit ministrului, sectorul cultural reunește peste 17.000 de angajați și funcționează printr-o rețea extinsă de instituții culturale la nivel [...]
Inspectorii Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat recent razii de control în teren, acțiuni menite să protejeze mediul înconjurător și să asigure respectarea legislației de mediu. În cadrul verificărilor, au fost depistate mai multe cazuri de tăiere ilegală a arborilor de nuc din fâșia de protecție a câmpurilor agricole din localitatea Mihălășeni. Persoanele implicate [...]
SUA suspendă temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026 # NordNews
Statele Unite ale Americii vor suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, care precizează că măsura are caracter strict administrativ. Potrivit MAE, decizia autorităților americane face parte dintr-un proces de reevaluare [...]
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Agenda include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între [...]
VIDEO Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos și Sfântul Vasile, prăznuite la biserica din Răzălăi # NordNews
În prima zi a noului an pe stil vechi, credincioșii din Răzălăi s-au adunat la biserica din sat pentru a prăznui două sărbători de mare însemnătate: Tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos și Sfântul Vasile cel Mare. Parohul bisericii le-a vorbit enoriașilor despre semnificația acestor sărbători și despre rolul lor în credința creștină. „În primul [...]
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 15 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.9036 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0905 lei, mai scump cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.9109 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
VIDEO Pierdut de Crăciun, descoperit de Sfântul Vasile. Un bărbat și-a găsit sfârșitul în raionul Sângerei # NordNews
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
VIDEO Primarul vrea, oamenii se împotrivesc. Sîngereiul caută amalgamarea cu Copăceni și Grigorăuca # NordNews
Locuitorii satelor Copăceni și Grigorăuca ar putea face parte din orașul Sîngerei. Aceasta după ce în luna decembrie a anului trecut, în consiliul orașului Sîngerei a fost votat pentru inițierea procesului de amalgamare voluntară cu cele două localități limitrofe. Potrivit primarului oraşului Sîngerei, Arcadie Covaliov, unirea este o şansă de modernizare, iar investițiile grandioase din [...] Articolul VIDEO Primarul vrea, oamenii se împotrivesc. Sîngereiul caută amalgamarea cu Copăceni și Grigorăuca apare prima dată în NordNews.
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla [...] Articolul VIDEO Un bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
Pod nou peste Răuțel. Investiție de peste 25 de milioane de lei pentru siguranța șoferilor din raionul Fălești # NordNews
Șoferii care tranzitează zona localității Răuțel, raionul Fălești, trebuie să se pregătească pentru modificări temporare de trafic, dar și pentru o veste bună pe termen lung. Podul peste râul Răuțel, situat pe drumul public național G54 R16–Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, a intrat oficial în reparație capitală. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că antreprenorul a demarat deja lucrările, [...] Articolul Pod nou peste Răuțel. Investiție de peste 25 de milioane de lei pentru siguranța șoferilor din raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit marți, 14 ianuarie, pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite jurnaliștilor NordNews de către Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 11:30. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla [...] Articolul VIDEO Bărbat de 33 de ani, găsit mort după aproape trei săptămâni de căutări în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
Expert constituțional: Maia Sandu are dreptul să susțină unirea — referendumurile decid democratic viitorul statului # NordNews
Maia Sandu, în calitate de cetățean, are dreptul să susțină unirea Republicii Moldova cu România, iar declarația sa privind un eventual referendum confirmă că deciziile importante trebuie luate democratic. Opinia aparține expertului constituțional Nicolae Osmochescu, unul dintre autorii Constituției, contactat de Realitatea. El subliniază că înainte de un ipotetic referendum sunt necesare consultări ample la [...] Articolul Expert constituțional: Maia Sandu are dreptul să susțină unirea — referendumurile decid democratic viitorul statului apare prima dată în NordNews.
VIDEO Măști, fluiere și jocuri zoomorfe. Vălcinețul celebrează Anul Nou pe stil vechi prin obiceiul Malancăi # NordNews
În noaptea dintre 13 și 14 ianuarie, comuna Vălcineț din raionul Ocnița a celebrat Anul Nou pe stil vechi cu tradiționala Malancă. Atmosfera festivă a fost animată de cete de tineri mascați, care duc mai departe acest obicei transmis din generație în generație. Tinerii își pregătesc din timp măștile și învață jocurile și rânduiala, sub [...] Articolul VIDEO Măști, fluiere și jocuri zoomorfe. Vălcinețul celebrează Anul Nou pe stil vechi prin obiceiul Malancăi apare prima dată în NordNews.
Mihai Isac // Între sfinți și farisei. Ipocrizie în sutană la Bălți, biserică românească și predici moscovite # NordNews
Bălțiul, cetatea de nord a Republicii Moldova, a fost în perioada interbelică reședința episcopului Visarion Puiu al Bisericii Ortodoxe Române. În câțiva ani, acest ierarh a ctitorit cinci biserici, un palat episcopal și a sprijinit electrificarea orașului. Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (sfințită în 1934) și reședința episcopală (1932) stau mărturie ale acelei epoci [...] Articolul Mihai Isac // Între sfinți și farisei. Ipocrizie în sutană la Bălți, biserică românească și predici moscovite apare prima dată în NordNews.
Procurorul adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, a demisionat din funcție după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, iar cazul a ajuns și pe masa Consiliul Superior al Procurorilor, unde a fost inițiată o procedură disciplinară. Informația [...] Articolul Sfântul Vasile i-a adus demisia: Procuror din Glodeni, prins beat la volan apare prima dată în NordNews.
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026 au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. Tot în acest interval au fost raportate și 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Potrivit [...] Articolul Numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă sezonieră scade cu 17% în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Două incidente cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță la utilizarea sobelor de încălzit au fost înregistrate pe 13 ianuarie 2026 în raioanele Soroca și Fălești, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc în amiaza zilei într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca, unde un bărbat de 66 de ani [...] Articolul Două persoane au suferit din cauza nerespectării regulilor la sobă apare prima dată în NordNews.
Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale Bisericii Ortodoxe și o figură emblematică a teologiei creștine. Cu acest prilej, în lăcașurile de cult din Republica Moldova sunt oficiate slujbe religioase. Această sărbătoare marchează sfârșitul ciclului sărbătorilor de iarnă și [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile cel Mare apare prima dată în NordNews.
România este pregătită să discute în mod serios și oficial scenariul reunificării cu Republica Moldova, în cazul în care cetățenii moldoveni vor considera această opțiune una viabilă. Declarația a fost făcută de Eugen Tomac, eurodeputat și consilier prezidențial la București, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeana.ro. Potrivit lui Tomac, poziția oficială a României nu s-a schimbat [...] Articolul România, gata să discute reunirea cu Moldova apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 22,38 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,04 lei până la costul de 18,87 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Veste rea pentru șoferi. Carburanții se scumpesc pe 14 ianuarie apare prima dată în NordNews.
În seara de Sfântul Vasile, șeful adjunct al Procuraturii raionului Glodeni Ion Crișciuc ar fi fost oprit de echipajele de patrulare pentru a fi documentat și verificat dacă ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a urca la volan și dacă nu s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Știrea se actualizează. Articolul Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, oprit de patrulare în seara de Sfântul Vasile apare prima dată în NordNews.
VIDEO Muncă grea la nodul feroviar Ocnița. În lipsa utilajelor, angajații curăță zăpada cu un ciot de mătură # NordNews
La nodul feroviar din Ocnița, munca se face greu, în condiții pe care unii angajați le numesc inumane. Feroviarii reclamă lipsa echipamentelor de protecție, unelte uzate și lucrări efectuate fără respectarea normelor de securitate. Nemulțumirile vin într-un context și mai complicat: șomaj tehnic, salarii reduse și întârzieri la plată. Unul dintre cei care se plâng [...] Articolul VIDEO Muncă grea la nodul feroviar Ocnița. În lipsa utilajelor, angajații curăță zăpada cu un ciot de mătură apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 14 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8628 lei, mai scump cu 0,05 lei; Dolarul american: 17.0233 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9027 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul capătă puteri. Curs valutar oficial, 14 ianuarie apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026 vine cu multă energie astrală și cu momente care te provoacă să te uiți mai atent la tine, la alegerile tale și la direcția în care mergi. Astrele te încurajează să ieși din rutină, să îți asculți intuiția și să îți acorzi timp pentru ceea ce contează cu adevărat. [...] Articolul Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după solicitarea SRI # NordNews
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România. [...] Articolul Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după solicitarea SRI apare prima dată în NordNews.
Traficul rutier din Bălți va fi reorganizat începând cu luna martie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 August. Autoritățile locale anunță restricții pentru camioane și modificări ale traseelor de troleibuz, în special pentru rutele care deservesc cartierul Bălțiul Nou. Măsurile au fost discutate marți, 13 ianuarie, în cadrul unei ședințe cu participarea [...] Articolul VIDEO La Bălți traficul rutier va fi limitat din cauza reparației străzii 31 August apare prima dată în NordNews.
O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. Tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie 2026, pe strada Libertății nr. 90. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora [...] Articolul FOTO Incendiu mortal la Lipcani: o femeie de 81 de ani a murit în propria locuință apare prima dată în NordNews.
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialului, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat [...] Articolul Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie apare prima dată în NordNews.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat miercuri dimineață, 13 ianuarie, în condiții de ger și ninsoare, o vizită de lucru în nordul Republicii Moldova, pentru a verifica stadiul unor proiecte de infrastructură rutieră și de aprovizionare cu apă potabilă. Prima oprire: sensul giratoriu de pe drumul R6, la Peresecina La primele ore [...] Articolul FOTO Ministrul Infrastructurii, pe șantierele din nordul Moldovei apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Marea evadare de sub poala Tiraspolului, amânată de prognoza meteo # NordNews
Securitatea energetică a Republicii Moldova depinde, și la propriu, și la figurat, de … prognoza meteo. După zeci de ani de vulnerabilitate cronică și șantaj energetic, aflăm de la ministrul Energiei, Dorin Junghietu, că „Linia Independenței” (LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău) este gata fizic, dar paralizată operațional de … umiditate. În timp ce infrastructura de 157 [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Marea evadare de sub poala Tiraspolului, amânată de prognoza meteo apare prima dată în NordNews.
VIDEO Viață la limită: povestea unui tată din Glodeni care își îngrijește singur fiica cu dizabilitate severă # NordNews
O cameră rece, o fiică țintuită la pat și un tată, care luptă singur cu greutățile unei ierni nemiloase. Vladimir Andronic din Glodeni își îngrijește singur fiica de 18 ani, care are o dizabilitate severă. Trăiesc dintr-o indemnizație lunară și o compensație modestă pentru încălzire, în timp ce statul le-a refuzat ajutorul social, pentru că [...] Articolul VIDEO Viață la limită: povestea unui tată din Glodeni care își îngrijește singur fiica cu dizabilitate severă apare prima dată în NordNews.
