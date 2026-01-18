Succesul echipei Moldovei la lupte libere la Grand Prix-ul Franței
Noi.md, 18 ianuarie 2026 16:00
Echipa Moldovei la lupte libere a obținut un succes remarcabil la Grand Prix-ul Franței „Henri Deglan”, care se desfășoară pentru a 52-a oară la Nisa.Potrivit Media Sport, protagonistul principal al turneului a fost Vasile Diacon, care a cîștigat medalia de aur la categoria de greutate pînă la 70 kg.{{845052}}În lupta decisivă, luptătorul moldovean l-a învins detașat pe reprezentantul SUA,
Acum 30 minute
16:00
16:00
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începînd cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei.Potrivit legislației fiscale, contribuabilii pot deduce cheltuielile suportate pentru asigurări de viață, de sănătate sau pentru protecția bunurilor, cu condiția dețineri
16:00
Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe președintele Albaniei, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se va referi la aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană, note
Acum o oră
15:30
Suma cheltuielilor conducerii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru deplasări și vizite în străinătate, în 2025, a fost de aproape 2,2 milioane de lei.Banca Națională a publicat un raport privind deplasările de serviciu și vizitele oficiale în străinătate ale membrilor organelor de conducere ale BNM în anul 2025. Anul trecut, conducerea BNM a efectuat 68 de deplasări de serviciu, care au fă
Acum 2 ore
15:00
În Polonia, au fost descoperite zeci de obiecte în spațiul aerian al țării.Potrivit Biroului Național de Securitate, toate acestea au ajuns din Belarus.Informația a fost comunicată de către instituție pe rețeaua de socializare X, relatează Noi.md, citînd haqqin.az.„Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, primește în timp real de la șeful Biroului Național de Securitate, Sławomi
15:00
Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a respins ieri declarațiile publicate pe contul oficial al Departamentului de Stat al SUA, potrivit cărora Teheranul „pregătește variante de atacuri” împotriva intereselor americane din regiune.Purtătorul de cuvînt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Ismail Baghai, a caracterizat aceste declarații ca „parte a eforturilor Washingtonu
15:00
Președintele american Donald Trump a afirmat că sistemul de apărare antirachetă creat de Washington (PRO) Golden Dome („Cupola de Aur”) va putea funcționa în mod eficient numai în cazul aderării Groenlandei la SUA.După cum a menționat liderul american în Truth Social, „chestiunea necesității achiziționării Groenlandei este deosebit de importantă din cauza „Cupolei de Aur” și a altor arme moder
15:00
Federația de box anunță vestea tristă că, pe 14 ianuarie 2026, după o boală îndelungată, la vîrsta de 85 de ani, s-a stins din viață Leonid Borisovici Roitman, transmite boxing.mdEl s-a născut și a trăit în Chișinău, a fost Maestru al Sportului al URSS la box, multiplu campion și medaliat la campionatele Republicii Moldova și la competițiile unionale. Absolvent al Facultății de Educație Fizică
15:00
Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay.Evenimentul a marcat finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.{{859303}}„Alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale, legem un parteneriat productiv și p
15:00
Regele Umorului, Gheorghe Urschi, îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere.Gheorghe Urschi s-a născut în data de 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari din raionul Şoldăneşti. A absolvit Şcoala de teatru "Boris Șciukin" de la Moscova.{{858555}}A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole. Cel mai mult însă i-a plăcut să facă glume pe seama prostiei omeneşti, lenei, î
14:30
Trupa "Akord" rămîne fără Eduard Malareu. Anunțul despre plecarea sa a fost făcută în rețelele sociale, unde a apărut alături de Igor Sîrbu, notează Noi.md.Artistul a anunțat că, odată ce s-a încheiat contractul, a decis să meargă mai departe cu proiectele sale muzicale și cu afacerile personale.{{852912}}"A fost o perioadă frumoasă, am trăit clipe de neuitat. Ne-ați aplaudat pe cele mai f
14:30
Valeriu Demidețki: „Cine împiedică autoritățile să ofere populației cea mai ieftină energie electrică din regiune?” # Noi.md
Autoritățile din Moldova nu au reușit să asigure poporului vremurile bune pe care le-au promis acum 5 ani și refuză chiar și posibilitatea de a cumpăra de la CHE Moldovenească, situată în regiunea Transnistria, cea mai ieftină energie electrică din regiunea noastră și de a o exporta.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeri Demidețki, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu
Acum 4 ore
14:00
Un avion de tip ATR 400, aparținînd companiei aeriene Indonesia Air Transport, a pierdut legătura în Indonezia, în zona districtului Maros, provincia Sulawesi de Sud.Despre aceasta a anunțat portalul indonezian Detik. Șeful departamentului operațional al serviciului de căutare și salvare, Andi Sultan, a declarat că la bord se află 11 persoane. {{859387}}„La bord se află opt membri ai echip
13:30
Ministerul Apărării al SUA se pregătește să trimită în statul Minnesota aproximativ 1.500 de militari, informează The Washington Post, citînd reprezentanți ai Ministerului Apărării al SUA.Potrivit informațiilor publicate în ziar, ordinul vizează soldații din două batalioane de infanterie ale Diviziei 11 Aeropurtate a Armatei Terestre a SUA, cu baza în Alaska. Unitatea este specializată în oper
13:30
Oficiul de Sănătate din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, are astăzi condiții sigure și decente pentru pacienți și personalul medical, după ce acoperișul clădirii a fost reparat capital.Anul trecut, peste 580 de mii de lei au fost investiți în reparația capitală a acoperișului Oficiului de Sănătate din Rogojeni – o clădire în care, timp de ani la rînd, a fost umed și mucegai. Fiecare ploaie
13:00
Gerul puternic din ultimele zile pune la încercare comercianții din piețe. Temperaturile extrem de scăzute îi obligă să găsească diverse soluții pentru a se proteja și pentru a-și păstra marfa.Dacă peștele rezistă mai ușor la frig, fructele și legumele îngheață rapid, așa că vînzătorii le acoperă cu pături. În aceste condiții, ceaiul fierbinte și hainele groase devin indispensabile pe parcursu
12:30
Israelul va analiza inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, după ce Washingtonul a anunțat componența Consiliului pentru Pace.Miniștrii din cabinetul restrîns de război au fost convocați de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu.{{859333}}Pe agenda discuțiilor se află tensiunile regionale și reacția guvernului israelian față de formarea Consiliului pentru Pace pentru Gaz
12:30
Autoritățile asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026.Specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.Potrivit lu
Acum 6 ore
12:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Pîrlița, raionul Fălești.Localitatea a fost plasată în carantină pentru o perioadă de 30 de zile, iar autoritățile au instituit restricții stricte pentru a preveni răspîndirea virusului. Cazul a fost identificat pe 13 ianuarie, după ce un localnic a observat simptome de boală la un porc din gospodărie și a alertat medicul veterinar.
11:30
Boxerul moldovean AlexandruParaschiv, multiplu cîștigător și medaliat la turnee internaționale și naționale, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial, a povestit despre modul în care sportul i-a influențat viața și caracterul.Potrivit sportivului, boxul a jucat un rol important în formarea sa. „Boxul m-a format în totalitate. Acest gen de sport a devenit parte din viața mea și m-a ajutat să de
11:30
Trump a anunțat impunerea de taxe vamale împotriva Danemarcei și a șapte țări europene: acestea vor rămîne în vigoare pînă la ajungerea la un acord privind Groenlanda.Administrația de la Washington introduce taxe vamale de 10% pentru Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Finlanda și Țările de Jos, care vor rămîne în vigoare pînă la încheierea unui acord privind achiziț
11:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că drumurile naționale se mențin practicabile, circulația se desfășoară în condiții de siguranță, iar carosabilul este preponderent uscat, notează Noi.md.În zona de nord, izolat, se semnalează porțiuni cu zăpadă bătătorită. Pe parcursul acestei nopți s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în sectoarele Cimișlia, Comrat și Sănătăuca,
10:30
Anatolie Dirun: „Chișinăul se află într-o poziție incomodă din cauza discordiei dintre Washington și Bruxelles” # Noi.md
Conducerea politică a Moldovei se află acum într-o poziție incomodă din cauza neînțelegerilor dintre Washington și Bruxelles cu privire la numeroase chestiuni importante, motiv pentru care oficialii de la Chișinău preferă să nu comenteze multe probleme actuale, printre care și situația privind dorința SUA de a obține controlul asupra Groenlandei cu orice preț.Această opinie a fost exprimată de
10:30
Poliția informează șoferii că, începînd de sîmbătă, la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost dat în exploatare un nou sens giratoriu.Pentru o deplasare sigură, oamenii legii recomandă șoferilor:-să respecte indicatoarele rutiere instalate în zonă;-să fie atenți la semnalizarea rutieră;-să reducă viteza la apropierea de sensul giratoriu și să acordați prioritate confo
10:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.Astăzi ne vom deplasa în centrul capitalei — pe strada Alexandru Pușkin, nr. 22, la intersecția cu strada 31 august 1989. Este vorba despre legendara clădire — Casa Presei, unul dintre cele mai cunoscute și nostalgice
Acum 8 ore
10:00
Republica Moldova și-a ales reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Satoshi a cîștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va urca pe scena de la Viena.Artistul a reușit o performanță rară, impunîndu-se categoric în toate etapele votului. Satoshi a fost preferatul juriului internațional, al juriului național, precum și al publicului, obținînd punctajul maxim l
09:30
Astăzi în Moldova cerul va fi variabil. Precipitații nu se prevăd, însă vremea va rămîne geroasă.Meteorologii avertizează că pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -7... -5°C.În centru se așteaptă -9...-7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -12... -10°C.Noaptea, mercurul termome
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 18 ianuarie sînt:18 ianuarie — a 18-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 347 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:5 18 Ajunul Bobotezei. Sf. Mc. Teopempt şi Teona. Sf. Cuv. Sinclitic
Acum 12 ore
07:00
Autoritățile britanice se pregătesc să interzică accesul la rețelele sociale copiilor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani.Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a revizuit poziția anterioară, care era destul de critică față de interdicția propusă.{{858899}}În acest sens, deputații Partidului Laburist condus de el nu vor împiedica punerea în aplicare a inițiativei propuse de Partidul Cons
06:00
Casa de modă franceză Hermes a fost acuzată că își spionează clienții pentru a le determina solvabilitatea și capacitatea financiară de a cumpăra genți Birkin.Ancheta corespunzătoare a fost publicată pe site-ul publicației Glitz. S-a dovedit că angajații brandului de lux analizează adresele de domiciliu ale potențialilor cumpărători cu ajutorul Google pentru a le determina situația financiară.
05:00
Cultivatorii de orez din nordul Greciei se pregăteau pentru un sezon dificil în 2026, pe măsură ce concurenţa din partea exportatorilor din afara UE s-a intensificat, dar mulţi dintre ei se tem acum că un acord controversat de liber schimb între UE şi blocul Mercosur i-ar putea scoate definitiv din afaceri.Grecia, al treilea producător de orez nedecorticat din Europa, după Italia şi Spania, ex
04:00
În apropierea micului oraș românesc Costești se află multe stînci diferite de celelalte.Acestea sunt grămezi de bolovani bombati, care „ies” din pămînt, cresc în dimensiuni și se mișcă, ca și cum ar fi vii. În limbajul cotidian, ele sunt numite „pietre vii”, iar în limbajul științific, trovanți.{{858425}}Unii consideră că sunt concrețiuni de nisip cu un strat exterior rezistent de nisip. S
Acum 24 ore
03:00
Un nou studiu a arătat că anumite comunități de bacterii și arhee care trăiesc în scoarța diferitelor copaci absorb în mod activ gaze cu efect de seră puternice — metan (CH4) și oxid de azot (N2O).Anterior se credea că aceste gaze sunt absorbite în principal de microbii din sol sau se disipă în atmosferă. {{496041}}Cu toate acestea, scoarța, cu structura sa poroasă și bogăția de compuși or
02:00
Un tratat ONU istoric pentru protejarea biodiversității marine a intrat în vigoare, oferind statelor un cadru legal pentru conservarea oceanelor.Pentru întîia oară, vaste zone oceanice din apele internaționale vor fi reglementate printr-un acord internațional obligatoriu.{{850506}}Tratatul, cunoscut sub numele de „Acord privind conservarea și folosirea durabilă a diversității marine în zon
01:00
În Finlanda, numărul falimentelor corporative a atins nivelul maxim din ultimele trei decenii.Potrivit datelor Oficiului de Statistică al Finlandei, în 2025, 3.906 companii au depus cereri de faliment. {{855118}}Numai în decembrie au fost depuse 360 de cereri, cu 34% mai multe față de decembrie anul precedent, informează Noi.md, citînd vesti.az.„Anul trecut, nivelul falimentelor a fost
00:30
În parlamentul francez a fost prezentată o rezoluție privind ieșirea țării din NATO din cauza divergențelor cu SUA.Documentul a fost pregătit de vicepreședinta Adunării Naționale, deputata Clémence Gette.{{858979}}Potrivit lui Gette, SUA au acordat UE statutul de vasal. Ea a afirmat că o astfel de politică a Washingtonului face imposibilă rămînerea Franței în alianță sub conducerea lor, re
00:00
Serviciul TikTok va începe în curînd să pună în aplicare noi tehnologii de determinare a vîrstei utilizatorilor din Uniunea Europeană, ținînd cont de rezultatele unui proiect pilot de un an, în contextul presiunii crescînde din partea autorităților de reglementare europene.Potrivit serviciului, sistemul, despre care nu s-a mai vorbit pînă acum, va permite platformei aparținînd companiei chinez
17 ianuarie 2026
23:00
Creșterea numărului de furtuni magnetice ar putea continua pînă în 2028. Anunțul a fost făcut de Laboratorul de Astronomie Solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.„În general, creșterea numărului de furtuni magnetice poate continua încă cel puțin doi ani, aproximativ pînă în 2028, după care ar trebui să înceapă o degradare rapidă a tuturor tipurilor de activit
22:00
Guvernul statului New South Wales din Australia a anunțat un plan în valoare de 3 miliarde de dolari, care va permite prevenirea apariției bilelor ciudate care au invadat plajele din Sydney.Ca răspuns la datele primite de la ecologiști, guvernul a anunțat un program de investiții în valoare de 3 miliarde de dolari pentru stațiile de epurare din Malabar în următorii 10 ani. {{855817}}Din oc
21:00
Locuitorul statului Wisconsin, SUA, Dan Wothers i-a dăruit soției sale de Crăciun inelul de logodnă pe care ea îl pierduse cu 48 de ani în urmă.Bijuteria a dispărut la șapte luni după nunta lui Dan și Laurie. Atunci, ei culegeau morcovi pe terenul din fața casei și, după ce au terminat treaba, femeia a observat că inelul dispăruse. Soțul și soția au încercat mult timp să-l găsească, dar fără s
20:00
Tot mai multe persoane cer ajutor medical după ce au fost mușcate de animale. Doar în prima săptămîna din 2026, la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat în jur de 10 oameni.Medicii spun că, pe parcursul anului 2025, au fost înregistrate în jur de 500 de adresări, o creştere comparativ cu anii trecuţi.{{858739}}"Anul trecut, s-au adresat în jur de 450-500 de persoane, maturi, în cele
20:00
În Polonia s-a declarat că s-ar putea înregistra progrese în căutarea Camerei de Chihlimbar.După cum a declarat cercetătorul polonez Jan Delingowski, căutările ar putea avansa ca urmare a ultimelor cercetări efectuate în jurul localității Dzemiany. Într-unul dintre siturile arheologice, utilajele au dat peste o construcție din beton îngropată, care ar putea fi o parte a unui buncăr.{{85826
19:30
Un număr de 240 de profesori universitari de la noi a au finalizat cursuri de limbă engleză, obținînd competențele necesare pentru a preda studenților străini.De aceste cursuri au beneficiat cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Inițiativa face parte
19:30
Dacă în urmă cu doar cîțiva ani, Parcul „Dumitru Rîșcanu”, care este unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, era într-o stare deplorabilă, astăzi, acest loc renaște și devine un punct de atracție pentru locuitorii capitalei.Primăria Chișinău a construit un complex sportiv modern cu terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de cîmp, tenis
19:00
Sediul renovat al Oficiului Medicilor (OMF) de Familie Bursuc din raionul Nisporeni a fost inaugurat vineri, notează Noi.md.Lucrările au inclus reparația fațadei și a pereților interiori, înlocuirea pardoselilor vechi, schimbarea ușilor, modernizarea sistemelor de electricitate, apă și canalizare, reparația soclului și a pereului etc.{{859218}}Valoarea totală a proiectului este de 855 de m
18:30
Direcția Generală Finanțe a Consiliului Raional Cahul a organizat vineri o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar, cu accent pe instituțiile din domeniul educației.Valentina Smeșnoi, șef adjunct al Direcției Generale Finanțe, a prezentat principalele aspecte ce se referă la respectarea cadrului normativ în procesul bugetar. De asemenea, Maria Bichi
18:30
În ajunul sărbătorii Botezului Domnului, în municipiul Bălți va fi amenajat un singur loc pentru tradiționalele scufundări de Bobotează.Acest loc va fi amplasat la Lacul Orășenesc și va fi disponibil pentru toți doritorii pe data de 19 ianuarie 2026.“În data de 19 ianuarie, la ora 12:00, preotul va oficia slujba de sfințire a locului destinat tradiționalelor scufundări de Bobotează,” anunț
18:00
Numărul copiilor născuți prematur în Republica Moldova a scăzut cu aproape 25 la sută față de acum nouă ani.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2015 s-au născut peste 2000 de copii prematuri, dintre care 145 decedați. Cinci ani mai tîrziu, numărul acestora a scăzut cu aproape 340 de prematuri. În 2023, cifra a ajuns la 1538 de nou – născuți, iar în 2024 la 1550.{{8
17:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întîlni pe 19 ianuarie, la sediul NATO din Bruxelles, cu ministrul Apărării al Danemarcei, Troels Lund Poulsen, și cu șeful MAE al Groenlandei, Vivian Motsfeldt.Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al alianței. {{858909}}„Luni, 19 ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întîlni la sediul NATO din Bruxelles cu ministr
17:30
Boxerul moldovean, Alexandru Paraschiv, a împărtășit amintiri despre cum a început calea sa în sport. Primul său antrenor în box a fost tatăl său, Iurie Paraschiv, care încă din copilărie l-a inițiat pe fiul său în sport și a pus bazele viitoarei sale cariere.Potrivit lui Alexandru, într-un mediu sportiv el s-a aflat încă din copilărie.{{859213}}„De la patru ani sînt în sală! Purtam mereu
