Finala Națională Eurovision Moldova s-a lansat cu un spectacol impresionant la Arena Chișinău: După o pauză de un an, organizatorii introduc un concept nou și invita câștigătorii edițiilor anterioare - VIDEO

ProTV.md, 18 ianuarie 2026 20:30

Acum 5 minute
21:00
Groenlanda în vizorul SUA: Trump promite controlul asupra insulei arctice pentru a păstra suprematia în Arctica, însă unii specialiști contestă motivele securității - VIDEO ProTV.md
Acum 15 minute
20:50
Tensiunile transatlantice cresc: Trump anunță impunerea de taxe vamale pentru 8 țări europene, după ce s-au opus planului de anexare a Groenlandei. UE pregătește răspunsuri - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
20:40
Gafa surprinzătoare a Paulei Seling la Eurovision Moldova: felicitările în limba rusă au stârnit controverse, iar internauții s-au împărțit în două tabere. Reacția artistei - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
20:30
Finala Națională Eurovision Moldova s-a lansat cu un spectacol impresionant la Arena Chișinău: După o pauză de un an, organizatorii introduc un concept nou și invita câștigătorii edițiilor anterioare - VIDEO ProTV.md
20:10
Bătaie ca în filme de acțiune, surprinsă pe o stradă din capitală. Mai mulți tineri și-au împărțit pumni - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.01.2026 ProTV.md
19:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit - VIDEO ProTV.md
19:30
Consultanța medicală la un click distanță: telemedicina devine tot mai populară în Moldova, în condițiile în care autoritățile promit reglementări legale viitoare - VIDEO ProTV.md
19:10
Satoshi va reprezenta Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova”: Câștigătorul selecției naționale de la Arena Chișinău a primit un million de lei pentru prestația sa - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
17:50
Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat e indian, nu nepalez. El va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei. Noi imagini cu intervenția sa - VIDEO ProTV.md
17:40
Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce două troleibuze s-au lovit violent pe o stradă din capitală. RTEC a inițiat o anchetă internă - FOTO ProTV.md
17:40
Un pod care a rezistat peste 800 de Ani: Podul Negustorilor din Germania adăpostește 80 de persoane și se întinde pe 125 de metri - VIDEO ProTV.md
17:10
Două troleibuze au fost grav avariate după ce s-au lovit violent pe o stradă din capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO ProTV.md
Acum 6 ore
16:50
Surpriza nașterii în Texas: Un băiețel de aproape 6 kilograme a venit pe lume prin cezariană, depășind cu mult greutatea fraților săi - VIDEO ProTV.md
16:50
Ceremonia specială din Madrid: preoții catolici binecuvântează pisicile și câinii pe treptele bisericii de ziua sfântului Anton, ocrotitorul animalelor - VIDEO ProTV.md
16:30
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare” ProTV.md
15:30
Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții ProTV.md
15:30
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat. Primul pas a fost deja făcut ProTV.md
Acum 8 ore
14:20
70 de învățători din mai multe raioane ale țării au participat la instruiri pentru utilizarea tehnologiilor digitale în învățământul primar - VIDEO ProTV.md
14:10
Incendiu în stânga Nistrului: Anexa unei case a fost cuprinsă de flăcări în urma unui scurtcircuit - FOTO ProTV.md
14:00
O lebădă a fost salvată pe malul Nistrului de polițiștii de frontieră: pasărea era slăbită și avea nevoie de îngrijiri - FOTO ProTV.md
13:50
SUA anunţă că au ucis în Siria un „comandant afiliat Al-Qaida” ProTV.md
13:40
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce ayatollahul Khamenei a promis să „frângă spinarea răzvrătiților” ProTV.md
13:30
Bucăți de dronă au fost găsite de un localnic din Vrancea, în curtea sa, la aproape 50 de km de granița României. MApN le-a ridicat și face verificări ProTV.md
13:10
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump. Ultimele declarații ale liderilor europeni ProTV.md
Acum 12 ore
13:00
„Maladieț, Moldova!”: Paula Seling stârnește controverse la Eurovision 2026 cu o felicitare în limba rusă, urmată de scuze publice - VIDEO ProTV.md
12:20
Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16. Cum s-a văzut atacul de pe malul românesc - VIDEO ProTV.md
12:20
Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace” vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo ProTV.md
11:50
Chișinăul se pregătește de marele final al Târgului de Crăciun 2025-2026: Evenimentul va fi marcat de un concert inedit, dar și de o tombolă cu premii ProTV.md
11:30
Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!” va reprezenta țara la Viena - VIDEO ProTV.md
11:10
Uganda: La 81 de ani, preşedintele Yoweri Museveni şi-a asigurat un al şaptelea mandat, după ce a obţinut o victorie fără drept de apel în alegeri ProTV.md
10:40
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă ProTV.md
10:40
Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei, avertizează Zelenski ProTV.md
10:10
Pentagonul a pregătit 1.500 de soldați pe care să-i trimită în Minnesota ProTV.md
10:10
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult ProTV.md
09:00
„Amenințările sunt inacceptabile”. UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene ProTV.md
08:50
Trump pedepsește cu taxe de 10% țările care iau partea Groenlandei: „Fac un joc periculos”. UE: „O amenințare la adresa prosperității” ProTV.md
08:40
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială. Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării - VIDEO ProTV.md
08:20
Avalanșe în Austria: cinci schiori au murit, după ce au fost îngropați de zăpadă ProTV.md
08:10
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza ProTV.md
Acum 24 ore
08:00
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -17 grade noaptea, iar în capitală -15 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării ProTV.md
00:00
Finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Republica Moldova și-a ales reprezentantul pentru Viena. Cine este interpretul favorit atât de juriu, cât și de public - VIDEO ProTV.md
17 ianuarie 2026
23:40
Prima doamnă a Franței a surprins publicul la un eveniment caritabil organizat la Disneyland Paris, unde a urcat la pupitrul de DJ și a dansat în fața a sute de copii și familiile lor - VIDEO ProTV.md
23:30
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 - VIDEO ProTV.md
23:30
FCSB a suferit a șaptea înfrângere a sezonului în campionatului României - VIDEO ProTV.md
23:30
Ousmane Dembele și-a confirmat statutul de cel mai bun jucător al lumii, câștigat la sfârșit de 2025. Francezul a marcat două goluri splendide - VIDEO ProTV.md
23:00
Ultima oră: Satoshi câștigă finala națională Eurovision 2026. „Viva, Moldova!” va reprezenta țara la Viena - VIDEO ProTV.md
22:40
Bijuteria de 18 ani a tenisului feminin, Mirra Andreeva, se află într-o formă excelentă înainte de primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open - VIDEO ProTV.md
22:30
Biatlonista Alina Stremous a reușit o nouă clasare bună la Cupa Mondială - VIDEO ProTV.md
22:30
Pe tabloul masculin de la Adelaide s-a impus Tomas Machac. Tenisul din Cehia a mai avut un motiv de bucurie în această dimineață, Jakub Mensik cucerind titlul de la Auckland. - VIDEO ProTV.md
