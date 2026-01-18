Test de sinceritate și sinucigaș politic: Prețul „DA”-ului spus de Maia Sandu pentru unirea cu România
TV8, 18 ianuarie 2026 19:00
Test de sinceritate și sinucigaș politic: Prețul „DA”-ului spus de Maia Sandu pentru unirea cu România
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
19:30
Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:00
Acum 4 ore
17:30
16:10
Acum 6 ore
15:10
14:20
13:50
Acum 8 ore
13:20
13:10
12:50
12:10
11:50
Acum 12 ore
11:20
11:06
10:40
10:00
09:50
09:20
Acum 24 ore
23:40
23:00
23:00
22:50
22:50
22:00
21:20
21:20
Ieri
19:30
18:10
17:10
16:10
14:50
12:40
11:40
11:10
10:50
10:20
09:50
09:20
16 ianuarie 2026
23:10
22:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.