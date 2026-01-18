/VIDEO/ „Maladieț, Moldova!”: Momentul în care Paula Seling felicită în rusă publicul de la Eurovision Moldova. Reacția interpretei

/VIDEO/ „Maladieț, Moldova!”: Momentul în care Paula Seling felicită în rusă publicul de la Eurovision Moldova. Reacția interpretei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8