/VIDEO/ O iarnă cum nu s-a văzut de cinci ani. Frigul îi ține acasă pe mai mulți comercianți din Piața Centrală

/VIDEO/ O iarnă cum nu s-a văzut de cinci ani. Frigul îi ține acasă pe mai mulți comercianți din Piața Centrală

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8