Satoshi va reprezenta Republica Moldova la competiția muzicală EUROVISION 2026
Unda Libera, 18 ianuarie 2026 11:10
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2026 de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. Interpretul a câștigat finala competiției organizată aseară la Arena Chișinău. Satoshi a obținut punctajul maxim din partea Continuare...
• • •
Alte ştiri de Unda Libera
Acum 30 minute
11:20
„Am o casă și un neam” – întâlnire de creație cu Rodica Druță-Hămuraru, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Unda Libera
Interpreta de muzică populară Rodica Druță-Hămuraru a participat la o întâlnire de creație intitulată „Am o casă și un neam”, desfășurată la Salonul Muzical „Mihai Eminescu” al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Manifestarea a adunat persoane de diferite vârste, alături Continuare...
11:10
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2026 de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. Interpretul a câștigat finala competiției organizată aseară la Arena Chișinău. Satoshi a obținut punctajul maxim din partea Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Poetul Mihai Eminescu, comemorat în instituțiile de învățământ general din întreaga țară # Unda Libera
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu – 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au Continuare...
10:20
Muzeul Național al Literaturii Române marchează Ziua Națională a Culturii și 60 de ani de activitate printr-o expoziție jubiliară # Unda Libera
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii și al jubileului de 60 de ani de la fondare, Muzeul Național al Literaturii Române a inaugurat o expoziție aniversară care valorifică repere esențiale din istoria instituției și din evoluția literaturii române din Basarabia. Continuare...
10:10
Ninge pe tot teritoriul Moldovei. Pe trasee se formează ghețuș, drumarii sunt la datorie # Unda Libera
În urma ninsorilor din cursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale, presărând peste 1 300 de tone de sare tehnică și aproximativ 250 de tone de material antiderapant. Administrația Națională a Drumurilor precizează că lucrările continuă și în această Continuare...
13 ianuarie 2026
11:00
Campania “Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, a adunat aproximativ opt mii de cărți # Unda Libera
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul campaniei naționalei „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Volumele colectate urmează să ajungă în 85 de biblioteci școlară, patru grădinițe de copii și două centre de plasament pentru vârstnici din Republica Moldova. Distribuirea acestora vafi realizată în următoarele săptămâni, cu sprijinulreprezentanților Î.S. „Poșta Moldovei”, care vor asigura livrareacutiilor cu cărți către instituțiile beneficiare. Campania „Biblioteca de sub brad” a fost lansată în anul 2022, cu scopul de a promova lectura și de a facilita accesul la cultură, în special pentru copii. În cele patru ediții, inițiativa a adunat în total aproximativ 25.000 de cărți. REDACTORĂ: Violina Carauș, stagiară, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
8 ianuarie 2026
09:00
ATENȚIE: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Oamenii sunt îndemnați la prudență # Unda Libera
Pe parcursul acestei nopți, echipele de drumari au patrulat și au intervenit pe drumurile naționale pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului. Astfel, pentru siguranța participanților la trafic, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri” au împrăștiat material antiderapant în mai multe Continuare...
08:20
UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU # Unda Libera
Comisia Europeană a lansat o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în Europa. Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru activități culturale, transport, cazare și alte Continuare...
6 ianuarie 2026
10:50
Intervențiile salvatorilor și pompierilor în urma formării ghețușului pe drumurile din țară # Unda Libera
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport Continuare...
10:20
Tinerii din regiunea transnistreană optează să-și continue studiile superioare în Uniunea Europeană # Unda Libera
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au Continuare...
26 decembrie 2025
13:40
Într-o atmosferă festivă și plină de emoție, Gala de Crăciun USM 2025 a reunit comunitatea universitară pentru a celebra performanța, implicarea și dedicarea studenților care s-au remarcat pe parcursul anului. În cadrul evenimentului au fost premiați Studenții Anului, tineri care Continuare...
13:40
Mai mulți reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, decorați cu distincții de stat # Unda Libera
Nouă colaboratori ai Universității de Stat din Moldova, au fost decorați cu distincții de stat de Președenția Republicii Moldova. Distincțiile au fost conferite ieri, de președinta Maia Sandu, în cadrul unei recepții oficiale, pentru contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări Continuare...
13:30
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează în perioada sărbătorilor de iarnă noul single și videoclip „Când soarele răsare”, o producție semnată de casa de producție #ELRaduProject. Considerând acest proiect „o adevărată Continuare...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.