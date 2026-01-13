Campania “Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, a adunat aproximativ opt mii de cărți
Unda Libera
,
13 ianuarie 2026 11:00
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul campaniei naționalei „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Volumele colectate urmează să ajungă în 85 de biblioteci școlară, patru grădinițe de copii și două centre de plasament pentru vârstnici din Republica Moldova. Distribuirea acestora vafi realizată în următoarele săptămâni, cu sprijinulreprezentanților Î.S. „Poșta Moldovei”, care vor asigura livrareacutiilor cu cărți către instituțiile beneficiare. Campania „Biblioteca de sub brad” a fost lansată în anul 2022, cu scopul de a promova lectura și de a facilita accesul la cultură, în special pentru copii. În cele patru ediții, inițiativa a adunat în total aproximativ 25.000 de cărți. REDACTORĂ: Violina Carauș, stagiară, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
