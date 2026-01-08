UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU
Unda Libera, 8 ianuarie 2026 08:20
Comisia Europeană a lansat o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în Europa. Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru activități culturale, transport, cazare și alte Continuare...
Acum o oră
08:20
Ieri
10:50
Intervențiile salvatorilor și pompierilor în urma formării ghețușului pe drumurile din țară # Unda Libera
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport Continuare...
10:20
Tinerii din regiunea transnistreană optează să-și continue studiile superioare în Uniunea Europeană # Unda Libera
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Într-o atmosferă festivă și plină de emoție, Gala de Crăciun USM 2025 a reunit comunitatea universitară pentru a celebra performanța, implicarea și dedicarea studenților care s-au remarcat pe parcursul anului. În cadrul evenimentului au fost premiați Studenții Anului, tineri care Continuare...
13:40
Mai mulți reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, decorați cu distincții de stat # Unda Libera
Nouă colaboratori ai Universității de Stat din Moldova, au fost decorați cu distincții de stat de Președenția Republicii Moldova. Distincțiile au fost conferite ieri, de președinta Maia Sandu, în cadrul unei recepții oficiale, pentru contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări Continuare...
13:30
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează în perioada sărbătorilor de iarnă noul single și videoclip „Când soarele răsare”, o producție semnată de casa de producție #ELRaduProject. Considerând acest proiect „o adevărată Continuare...
16 decembrie 2025
14:00
Tânăra interpretă Ana Sandu își face intrarea pe scena muzicală cu lansarea piesei de debut, însoțită de videoclipul oficial „Tu mi-ai frânt inima”, un proiect plin de emoție, ritm și vibe contemporan. Compusă și produsă de către EL Radu, împreună Continuare...
14:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat testarea națională a competențelor digitale pentru profesori # Unda Libera
Profesorii din Republica Moldova, care au terminat primul nivel al programului DigiProf, se pot înscrie la prima sesiune de testare online a competențelor digitale. Cei care vor promova examenul vor obține certificatul digital național. Primele o sută de cadre didactice Continuare...
14:00
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model cu sprijinul Poloniei, Uniunii Europene și PNUD # Unda Libera
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor Continuare...
13:50
Sindicatele USM au organizat o acțiune publică care solicită autorităților soluții concrete pentru probleme din educație # Unda Libera
Comitetul Sindical al salariaților Universității de Stat din Moldova (USM), la inițiativa Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, a organizat o acțiune publică prin care și-a exprimat ferm drepturile stipulate în art. 43 al Constituției Republicii Moldova, Continuare...
13:50
Trei acorduri noi de colaborare cu instituții media pentru aplicarea învățământului dual # Unda Libera
Universitatea de Stat din Moldova a semnat alte trei acorduri de colaborare cu instituții media, în vederea consolidării și implementării modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Documentele au fost semnate astăzi, 12 decembrie, de către rectorul Continuare...
13:50
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # Unda Libera
Peste 1500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate Continuare...
