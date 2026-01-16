/VIDEO/ Revoltă tot mai mare: Și studenții, contra comasării Universității din Cahul cu UTM
TV8, 16 ianuarie 2026 22:00
/VIDEO/ Revoltă tot mai mare: Și studenții, contra comasării Universității din Cahul cu UTM
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:30
Acum 2 ore
21:00
20:50
20:50
20:20
Acum 4 ore
19:50
19:20
Acum 6 ore
18:10
17:10
16:40
16:30
Acum 8 ore
16:00
15:40
15:30
15:30
15:10
14:40
Acum 12 ore
14:00
13:20
13:20
13:10
13:10
12:50
12:20
11:50
11:40
11:20
10:50
10:50
10:20
Acum 24 ore
09:10
07:30
07:20
00:00
15 ianuarie 2026
23:50
23:20
22:30
Ieri
22:00
22:00
21:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.