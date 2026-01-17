Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision
Moldpres, 17 ianuarie 2026 23:20
Satoshi, unul dintre cei mai în vogă artiști din țara noastră, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Acesta a câștigat detașat finala națională organizată, pentru prima dată, la Arena Chișinău, comunică MOLDPRES.Show-ul a &i...
Acum 2 ore
23:20
Acum 8 ore
18:40
Copila de nouă ani, lovită de o ambulanță la Basarabeasca, a fost adusă în comă la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău # Moldpres
Fetița de nouă ani, lovită pe o stradă din Basarabeasca de o autospecială, se află în comă și a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde este internată la Terapie Intensivă, comunică MOLDPRES.Maxim Cazacu, purtătorul de cuv&ac...
16:50
În această seară, Republica Moldova își va desemna reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026, în cadrul finalei naționale organizate, pentru prima dată, la Arena Chișinău. Show-ul începe la ora 19:00, comunică MOLDPRES.Pe scenă vor ur...
Acum 12 ore
16:40
Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, după ce au pierdut contactul cu aeronava în timp ce aceasta survola estul țării, au declarat pentru AFP oficiali ai servi...
16:30
Sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschis circulației rutiere, măsura având scopul de a elimina ambuteiajele formate pe segmentul R6 Chișinău–Orhei–Bălți. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezv...
16:20
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează astăzi 34 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cooperarea bilaterală s-a aprofundat constant de-a lungul anilor, fii...
16:10
Ministerul Afacerilor Externe condamnă pătrunderea pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă: „Orice dronă rusească pe teritoriul Moldovei reprezintă o amenințare la adresa securității naționale” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat pătrunderea pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă, calificând incidentul drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, or...
14:10
Poliția: Drona găsită pe malul unui iaz din Telenești este de tip Gerbera și nu conținea explozibil # Moldpres
Drona descoperită în această dimineață pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, din raionul Telenești, este de tip Gerbera și nu conținea explozibil, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției, experții secției tehnico-explozive au examinat aparatul ...
13:20
Apa sfințită va ajunge la enoriași. Peste 80 de tone de apă potabilă vor fi livrate gratuit de Bobotează la bisericile din capitală # Moldpres
De Bobotează, întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău” va livra gratuit peste 80 de tone de apă potabilă către cinci biserici din municipiul Chișinău, pentru a fi sfințită și oferită credincioșilor, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei cit...
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs la debutul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se va desfășura la Strasbourg între 26 și 30 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.Intervenția șefei statului es...
12:10
Autoritățile de mediu au amenajat peste 100 de hrănitori în pădurile din Strășeni, pentru a sprijini fauna sălbatică pe perioada iernii, când hrana devine tot mai greu de găsit, comunică MOLDPRES.Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a vizitat zona și a ...
Acum 24 ore
11:40
Corina Călugăru, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat-o pe Corina Călugăru, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, „Diplomatul Anului 2025”, pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea intereselor țării și consolidarea profilului internațional al Republicii M...
11:10
Poliția a fost sesizată, în urmă cu aproximativ o oră, de un vânător care a observat o dronă cu lungimea de circa 2,5 metri pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, zona a fost imedia...
11:10
În urma controalelor finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în cuantum total de 3,29 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit sur...
11:10
Agenția Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spațiul aerian al Iranului # Moldpres
Agenția Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut, vineri, companiilor aeriene să evite, deocamdată, spațiul aerian iranian, invocând „situația actuală și potențialul unei acțiuni militare americane”, informează dpa, preluat de AGERPRES și ...
10:40
Președintele Albaniei va efectua la începutul săptămânii viitoare o vizită oficială la Chișinău # Moldpres
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului, Maia Sandu, comunică MOLDPRES.Potrivit Președinției, cei doi șefi de stat vor discuta aprofunda...
10:20
VIDEO//Ziua Diplomatului 2026. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi: „Fiecare relație de încredere construită de Republica Moldova poartă amprenta muncii diplomaților noștri” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a marcat astăzi Ziua Diplomatului, printr-o ceremonie la care au participat conducerea instituției, diplomați și funcționari publici din sistemul diplomatic al Republicii Moldova. Evenimentul a oferit o retrospectivă a activităților diplomati...
09:20
Lecții anti-drog în școli: Peste 43.000 de elevi instruiți în prevenirea consumului de droguri # Moldpres
Peste 43.000 de elevi din instituțiile de învățământ din întreaga țară au participat, în luna decembrie 2025, la lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au fost desfășurate în cadrul une...
09:00
Condiții mai bune pentru pacienți și personal medical în satul Bursuc după renovarea oficiului medical # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie din satul Bursuc, raionul Nisporeni, a fost inaugurat după finalizarea lucrărilor de renovare realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit CNAM, modernizarea instituției are sc...
08:50
Negociatorii ucraineni și americani se vor întâlni la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului # Moldpres
Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă, la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, preluat de AGERP...
08:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata indemnizațiilor sociale pentru luna în curs, în valoare totală de 185,32 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, printre prestațiile acoperite se numără ajutoru...
08:50
08:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești # Moldpres
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economis...
Ieri
00:00
Trenul de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei # Moldpres
Trenul internațional de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Mold...
16 ianuarie 2026
23:50
Vreme fără precipitații și minime de până la -18°C, prognozate de meteorologi pentru zilele de odihnă # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab spre moderat. Pe drumuri va fi ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele nocturne vor oscila înt...
23:20
Constatări CCSCD: Rețelele de conturi inautentice pe platformele social media, mobilizate după alegeri pentru creșterea tensiunilor sociale # Moldpres
Rețelelor de conturi inautentice pe platformele social media au fost mobilizate imediat după alegerile din Republica Moldova. O singură rețea, din cele documentate, a fost formată pe TikTok din 119 conturi inautentice. Scopul principal al rețelei a fost crearea unui fundal ...
21:30
VIDEO // Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, la Chișinău: „Prin colaborare vom putea întări sistemele de sănătate din cele două state. Împreună suntem mai puternici” # Moldpres
Colaborarea în domeniul sănătății dintre România și Republica Moldova este una de durată. Aceasta s-a afirmat de-a lungul timpului în nenumărate proiecte de dezvoltare a sistemului de sănătate, realizate atât din fonduri europene, cât și pr...
21:00
Raport CCSCD: Rusia își recalibrează strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Federația Rusă și-a adaptat și sofisticat instrumentele de manipulare informațională după încheierea alegerilor prezidențiale, parlamentare și a referendumului din Republica Moldova, cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a țării și de a ...
20:10
20:10
19:20
Doi cetățeni străini, un curier și un colector de bani, au fost reținuți pentru escrocherie. Polițiștii au destructurat o nouă schemă de înșelăciune care vizează în special persoanele în etate, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General...
19:00
Autoritatea de frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Costești, pe sensul de ieșire din țară, comunică MOLDPRES.Angajații Poliției de Frontieră întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și lucrează la capaci...
18:10
USMF „Nicolae Testemițanu” se menține pe poziția de lider național în clasamentul MosIUR 2025 # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2025, pentru al patrulea an consecutiv. Instituția universitară este lider printre ...
17:30
MAE de la Chișinău răspunde ministerului rus de externe: „R. Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie” # Moldpres
Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de ministerul rus de externe. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chiși...
16:50
Compania Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea hotărârii privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport # Moldpres
Compania Lukoil-Moldova a primit o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea hotărârii din 14 decembrie 2025 a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CE...
16:20
Avertizare înainte de Bobotează: Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis # Moldpres
Cetățenii sunt avertizați că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Avertizarea este făcută în contextul sărbătorii Boboteaza, când cetă...
15:00
Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Germania și Austria, a anunțat vineri compania energetică de stat SOCAR, potrivit Deutsche Welle, transmite MOLDPRES.Gazul este transportat spre Europa prin gazoductul Transadriatic (TAP), care pornește de l...
15:00
DOC // Președinta Maia Sandu a acordat rangurile de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova # Moldpres
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, rangul diplomatic de ambasador a fost conferit lui Nicolae Popescu ...
15:00
VIDEO // Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu mașini. Peste 100 de vehicule ridicate # Moldpres
Ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS au desfășurat patru percheziții în municipiul Chișinău într-un dosar penal privind contrabandă cu mijloace de transport. Peste 100 de vehicule au fost ridicate, iar doi bărbați sunt cercetați în stare de...
15:00
ANRE: SA Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că SA Energocom nu a depus, până în prezent, cererea de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, infirmând informațiile apărute recent în sp...
15:00
Șeful Guvernului, în vizită la o agropensiune din satul Dărcăuți, raionul Soroca: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat agropensiunea „Trei frați” din satul Dărcăuți, raionul Soroca. Pensiunea a fost deschisă recent de către o familie tânără din localitate – soții Efim și Irina Cazacu, părinți a patru copii.Familia...
14:40
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Șmîgal, în fața parlamentului, descriind situația energetică generală din țară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rus...
14:40
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, relatează POLITICO, p...
14:30
Peste 70 de companii, reunite la Expoziția „Tourism & Travel Expo - 2026”. Participanții pregătesc oferte speciale pentru vizitatori # Moldpres
Peste 70 de companii din Republica Moldova, Bulgaria și România vor participa la Expoziția „Tourism & Travel Expo – 2026”, care va fi organizată în perioada 30 ianuarie- 1 februarie, la Centrul Internațional „Moldexpo” din capital...
14:20
Consolidarea cooperării în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar, pe agenda discuțiilor dintre directorul ANSA și Ambasadoarea Chinei # Moldpres
Oportunitățile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar au fost analizate în cadrul întrevederii dintre directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) Radu Mus...
14:10
Valută nedeclarată depistată la postul vamal Aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată din țară 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro # Moldpres
O femeie, în vârstă de 59 de ani, ar fi încercat să scoată din țară sumele de 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro. Cazul a avut loc în postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, femeia er...
14:10
Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, suspus consultărilor publice la Comrat # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada 2026–2027. Documentul prevede dezvoltarea și diversificarea resurselor educaționale, form...
14:10
14:00
Ruta Ceramicii lansată la Muzeul Național de Istorie. 635 km prin tradițiile olăritului moldovenesc # Moldpres
La Muzeul Național de Istorie a fost lansată astăzi Ruta Ceramicii, un traseu turistic de aproximativ 635 km care străbate nouă raioane și cuprinde 18 obiective, între care muzee, ateliere ale meșterilor populari, un sit arheologic și festivalul „Bâlciul...
