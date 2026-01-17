Drumurile naționale sunt practicabile. Peste 20 de tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe parcursul nopții
Acum 15 minute
09:00
Condiții mai bune pentru pacienți și personal medical în satul Bursuc după renovarea oficiului medical # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie din satul Bursuc, raionul Nisporeni, a fost inaugurat după finalizarea lucrărilor de renovare realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit CNAM, modernizarea instituției are sc...
Acum 30 minute
08:50
Negociatorii ucraineni și americani se vor întâlni la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului # Moldpres
Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă, la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, preluat de AGERP...
08:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata indemnizațiilor sociale pentru luna în curs, în valoare totală de 185,32 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, printre prestațiile acoperite se numără ajutoru...
08:50
Acum o oră
08:40
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești # Moldpres
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economis...
Acum 12 ore
00:00
Trenul de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei # Moldpres
Trenul internațional de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Mold...
16 ianuarie 2026
23:50
Vreme fără precipitații și minime de până la -18°C, prognozate de meteorologi pentru zilele de odihnă # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab spre moderat. Pe drumuri va fi ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele nocturne vor oscila înt...
23:20
Constatări CCSCD: Rețelele de conturi inautentice pe platformele social media, mobilizate după alegeri pentru creșterea tensiunilor sociale # Moldpres
Rețelelor de conturi inautentice pe platformele social media au fost mobilizate imediat după alegerile din Republica Moldova. O singură rețea, din cele documentate, a fost formată pe TikTok din 119 conturi inautentice. Scopul principal al rețelei a fost crearea unui fundal ...
21:30
VIDEO // Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, la Chișinău: „Prin colaborare vom putea întări sistemele de sănătate din cele două state. Împreună suntem mai puternici” # Moldpres
Colaborarea în domeniul sănătății dintre România și Republica Moldova este una de durată. Aceasta s-a afirmat de-a lungul timpului în nenumărate proiecte de dezvoltare a sistemului de sănătate, realizate atât din fonduri europene, cât și pr...
21:00
Raport CCSCD: Rusia își recalibrează strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Federația Rusă și-a adaptat și sofisticat instrumentele de manipulare informațională după încheierea alegerilor prezidențiale, parlamentare și a referendumului din Republica Moldova, cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a țării și de a ...
Acum 24 ore
20:10
20:10
19:20
Doi cetățeni străini, un curier și un colector de bani, au fost reținuți pentru escrocherie. Polițiștii au destructurat o nouă schemă de înșelăciune care vizează în special persoanele în etate, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General...
19:00
Autoritatea de frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Costești, pe sensul de ieșire din țară, comunică MOLDPRES.Angajații Poliției de Frontieră întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și lucrează la capaci...
18:10
USMF „Nicolae Testemițanu” se menține pe poziția de lider național în clasamentul MosIUR 2025 # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2025, pentru al patrulea an consecutiv. Instituția universitară este lider printre ...
17:30
MAE de la Chișinău răspunde ministerului rus de externe: „R. Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie” # Moldpres
Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de ministerul rus de externe. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chiși...
16:50
Compania Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea hotărârii privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport # Moldpres
Compania Lukoil-Moldova a primit o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea hotărârii din 14 decembrie 2025 a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CE...
16:20
Avertizare înainte de Bobotează: Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis # Moldpres
Cetățenii sunt avertizați că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Avertizarea este făcută în contextul sărbătorii Boboteaza, când cetă...
15:00
Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Germania și Austria, a anunțat vineri compania energetică de stat SOCAR, potrivit Deutsche Welle, transmite MOLDPRES.Gazul este transportat spre Europa prin gazoductul Transadriatic (TAP), care pornește de l...
15:00
DOC // Președinta Maia Sandu a acordat rangurile de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova # Moldpres
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, rangul diplomatic de ambasador a fost conferit lui Nicolae Popescu ...
15:00
VIDEO // Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu mașini. Peste 100 de vehicule ridicate # Moldpres
Ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS au desfășurat patru percheziții în municipiul Chișinău într-un dosar penal privind contrabandă cu mijloace de transport. Peste 100 de vehicule au fost ridicate, iar doi bărbați sunt cercetați în stare de...
15:00
ANRE: SA Energocom nu a depus cererea de ajustare a prețului reglementat la gaze naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că SA Energocom nu a depus, până în prezent, cererea de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, infirmând informațiile apărute recent în sp...
15:00
Șeful Guvernului, în vizită la o agropensiune din satul Dărcăuți, raionul Soroca: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat agropensiunea „Trei frați” din satul Dărcăuți, raionul Soroca. Pensiunea a fost deschisă recent de către o familie tânără din localitate – soții Efim și Irina Cazacu, părinți a patru copii.Familia...
14:40
Ucraina dispune de rezerve de combustibil pentru mai mult de 20 de zile, a declarat vineri ministrul energiei, Denis Șmîgal, în fața parlamentului, descriind situația energetică generală din țară ca fiind foarte dificilă în urma seriei de atacuri ale Rus...
14:40
Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, relatează POLITICO, p...
14:30
Peste 70 de companii, reunite la Expoziția „Tourism & Travel Expo - 2026”. Participanții pregătesc oferte speciale pentru vizitatori # Moldpres
Peste 70 de companii din Republica Moldova, Bulgaria și România vor participa la Expoziția „Tourism & Travel Expo – 2026”, care va fi organizată în perioada 30 ianuarie- 1 februarie, la Centrul Internațional „Moldexpo” din capital...
14:20
Consolidarea cooperării în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar, pe agenda discuțiilor dintre directorul ANSA și Ambasadoarea Chinei # Moldpres
Oportunitățile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar au fost analizate în cadrul întrevederii dintre directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) Radu Mus...
14:10
Valută nedeclarată depistată la postul vamal Aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată din țară 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro # Moldpres
O femeie, în vârstă de 59 de ani, ar fi încercat să scoată din țară sumele de 30 100 de dolari SUA și 3 000 de euro. Cazul a avut loc în postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, femeia er...
14:10
Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, suspus consultărilor publice la Comrat # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice privind Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada 2026–2027. Documentul prevede dezvoltarea și diversificarea resurselor educaționale, form...
14:10
14:00
Ruta Ceramicii lansată la Muzeul Național de Istorie. 635 km prin tradițiile olăritului moldovenesc # Moldpres
La Muzeul Național de Istorie a fost lansată astăzi Ruta Ceramicii, un traseu turistic de aproximativ 635 km care străbate nouă raioane și cuprinde 18 obiective, între care muzee, ateliere ale meșterilor populari, un sit arheologic și festivalul „Bâlciul...
14:00
Parteneriat pentru securitate: Moldova și România dezvoltă schimbul de expertiză pentru creșterea rezilienței naționale # Moldpres
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al României, condusă de secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan, a efectuat o vizită oficială la Ministerului Apărării de la Chișinău, unde a avut întrevederi cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și c...
13:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie în Republica Moldova și solicită autorităților să intensifice acțiunile pentru prevenirea răspândirii virusului și diminuarea număru...
13:50
VIDEO // Un tânăr a fost reținut pentru șantaj și dobândirea ilegală a peste 6 700 de euro # Moldpres
Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut pentru acțiuni de șantaj. Acesta ar fi amenințat o femeie și ar fi dobândit ilegal suma de peste 6 700 de euro, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în perioada ...
13:30
Profesori din universități au beneficiat de cursuri de limba engleză, pentru a putea preda studenților străini # Moldpres
Un număr de 240 de profesori universitari, de la patru instituții de învățământ superior, au beneficiat de cursuri de limbă engleză, pentru a putea preda studenților internaționali. Acțiunea face parte din inițiativa Ministerului Educației și Cercetării ...
13:20
VIDEO // Ziua Națională a Culturii, celebrată prin muzică la Muzeul de Artă al Republicii Moldova # Moldpres
Tinerii muzicieni Radu Manole și Petra Pleșca au susținut joi un recital dedicat Zilei Naționale a Culturii, organizat la Muzeul de Artă al Republicii Moldova, unde au vorbit despre rolul muzicii în transmiterea valorilor culturale și identității unei societăți, t...
13:00
Republica Moldova va testa soluții tehnologice inovatoare în domeniul energiei. Șase proiecte depuse, inclusiv trei inițiative din România # Moldpres
Republica Moldova va testa soluții tehnologice inovatoare în domeniul energiei în cadrul mecanismului Sandbox. Până în prezent, au fost depuse șase cereri de participare, dintre care trei sunt înaintate de companii din România. Acestea au fo...
12:20
O companie aeriană a lansat curse directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău spre orașul Bratislava, capitala Slovaciei, transmite MOLDPRES.Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacia a participat la evenime...
12:00
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au evacuat 27 de persoane, dintre care șase copii, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc cu nouă nivele. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49, comun...
11:30
Amenzi de circa un milion de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat amenzi în valoare totală de circa 964 de mii de lei, după ce, în luna decembrie 2025, a depistat nereguli în 544 de cazuri privind desfășurarea activității de întreprinzător, transmite MOLDPRES.Potrivit S...
11:30
Funcționarii postului vamal Palanca, în cooperare cu autoritățile ucrainene, au depistat șase cetățeni ucraineni care încercau să intre ilegal în Moldova, ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Șoferul autoturismului a fost reținut, com...
11:10
Ministerele Sănătății din România și Moldova își consolidează parteneriatul bilateral. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi a ministrului Sănătății, Emil Ceban, și a omologului său român, Alexandru Florin Rogobete...
11:10
Patru persoane au fost reținute de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind suspectate de comiterea unei tâlhării în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, un b...
11:00
Elveția oferă un sprijin de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova # Moldpres
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi, la Chișinău, Ministerul Dezvoltării Economice și D...
11:00
Franța avertizează SUA cu ruperea relațiilor economice cu Europa în cazul unei tentative de preluare a Groenlandei # Moldpres
Franța a avertizat Statele Unite că ar putea urma o ruptură a relațiilor economice cu Europa în cazul unei tentative de preluare a Groenlandei, relatează publicația Financial Times. Declarația a fost transmisă oficial luni, la Washington, de ministrul francez al fin...
11:00
Bulgaria va organiza din nou alegeri după ce partidele principale au refuzat mandatul de a forma un guvern # Moldpres
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat vineri că țara va organiza alegeri anticipate după ce partidele principale au refuzat un mandat de a forma un guvern, transmite Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Guvernul de coaliție condus de premierul Rosen Jeliaz...
10:50
Academiile de Știință de pe ambele maluri ale Prutului solicită întărirea cooperării academice și culturale # Moldpres
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei (AȘM) au lansat un apel comun către comunitățile științifice și culturale din România și Republica Moldova, subliniind rolul cooperării academice și culturale ca fundament al unei unități durabile, &ici...
10:50
Finanțarea pentru cercetare și inovare crește în 2026 și depășește jumătate de miliard de lei # Moldpres
Finanțarea acordată de stat pentru domeniul cercetării și inovării crește în anul 2026 și depășește suma de jumătate de miliard de lei. Mai exact, valoarea resurselor s-a majorat în acest an cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproap...
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Cahul, au destructurat o schemă de trafic de influență, reținând două persoane pentru 72 de ore. Cei doi ar fi pretins și primit bani de la mai mulți cetățeni pentru elibe...
10:40
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) implementează un proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare. Acesta include instalarea camerelor video cu senzori termici, echipamentelor GPS pentru monitorizarea trenurilo...
